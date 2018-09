Von Brigitte vin Imhof

Das genaue Eröffnungsdatum steht noch nicht fest. Doch wenn alles nach Plan läuft, geht noch dieses Jahr das New York Wheel an den Start. Das Riesenrad liegt am Nordufer von Staten Island und ist nur einen kurzen Fußmarsch von der Anlegestelle der kostenlosen Staten Island Ferry entfernt. Mit einer Höhe von 192 Metern wird es das größte Riesenrad der Welt sein. Das Design ähnelt einem normalen Fahrradreifen mit einer zentralen Nabe und einer Spindel. Das Ganze ist nur 200 Mal größer! In den 36 Kabinen haben je 40 Passagiere Platz, eine Runde wird 38 Minuten dauern, in denen die Passagiere einen sensationellen Blick auf Manhattan genießen.

Eigentlich hätte das New York Wheel schon 2016 eröffnet werden sollen. Durch Probleme zwischen Investor und Baufirma kam es zu erheblichen Verzögerungen. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rechnet mit 4,5 Millionen Besuchern pro Jahr - mehr als das Empire State Building zählt. Am Fuße des Riesenrads ist ein luxuriöses Outlet Center mit Grünanlagen und Waterfront entstanden. Übrigens: Schon im Jahr 2020 soll der Riesenrad-Weltrekord erneut gebrochen werden, und zwar vom 210 Meter hohen "Ain" in der Weltrekord-Metropole Dubai (www.newyorkwheel.com).

Die Geschichte des Riesenrads ist spannend: Der amerikanische Brückenbauer George Washington Gale Ferris verblüffte 1893 auf der Weltausstellung in Chicago die Besucher mit seiner Riesenrad-Konstruktion und erlangte mit dieser Erfindung umgehend Genie-Status. Sein Ferris Wheel (bis heute die englische Bezeichnung für Riesenrad) war beachtliche 80,5 Meter hoch und mit 36 Gondeln bestückt, in denen jeweils 60 Menschen Platz fanden. Damit konnte Chicago beweisen, dass es in der Lage war, eine Weltsensation zu präsentieren - wie vier Jahre zuvor Paris mit seinem Aufsehen erregenden Eiffelturm.

Das Wiener Riesenrad im Prater. Foto: iStockphoto​

Gut doppelt so groß wie das allererste Riesenrad ist der Las Vegas High Roller; bis zur Eröffnung des New York Wheels bleibt es das größte Riesenrad der Welt. Der im April 2014 eröffnete High Roller liegt im Vergnügungskomplex The Linq gegenüber dem Caesars Palace. Insgesamt gibt es 28 Kabinen, in denen je 40 Passagiere Platz haben. 30 Minuten dauert eine Riesenrunde mit traumhaften Ausblicken auf die Spielermetropole, die im nächtlichen Lichterglanz besonders viel hermacht. Ticketpreise zwischen 16 und 24 Euro, (www.lasvegas.com/attractions).

Nicht von schlechten Eltern ist auch der 165 Meter hohe Singapore Flyer. Das Riesenrad steht in einer strandnahen Grünanlage an der Marina Bay am Stadtrand von Singapur. Vater des Flyers ist der deutsche Riesenradexperte Florian Bollen, der bei der Konstruktion auch wichtige Feng-Shui-Kriterien zu berücksichtigen hatte. So wurde die Laufrichtung des Riesenrads umgedreht, um die Kraft wieder ins Finanzviertel zurückzubringen. Niemand zweifelt daran, dass es funktioniert hat. Ticketpreise circa 25 Euro (www.singaporeflyer.com).

Ein Ex-Weltrekordhalter ist auch das London Eye, mit 135 Meter Höhe immerhin Europas höchstes Riesenrad. Schnell hat sich das im Jahr 2000 eröffnete "Millennium Wheel" zur Top-Attraktion der britischen Hauptstadt gemausert. Vom Themseufer aus beginnt die Rundreise gen Himmel. Der Blick aus den fast vollständig verglasten Kapseln mit je 25 Personen Fassungsvermögen auf die Stadt ist umwerfend. An guten Tagen kann man sogar das 40 Kilometer entfernte Windsor Castle erblicken. Das Rad hält bei der 30-minütigen Fahrt nie an, denn bei dem gemächlichen Tempo kann man bequem ein- und aussteigen. Ticketpreis etwa 30 Euro (www.londoneye.com).

Zu den Riesenrad-Giganten zählt der Star of Nanchang in der gleichnamigen ostchinesischen Stadt, auf halbem Weg von Hongkong nach Shanghai gelegen. Bis zu 480 Personen können gleichzeitig die 30-minütige Rundfahrt in bis zu 160 Meter Höhe antreten. Die Fahrt kostet umgerechnet fünf Euro.

Nur knapp 65 Meter hoch, aber ein weltweit bekannter Publikumsliebling ist das Wiener Riesenrad im Prater, das älteste sich noch drehende Riesenrad der Welt. Heute ein echtes Sightseeing-Highlight Wiens, wurde das Riesenrad 1897 zur Feier des 50. Thronjubiläums Kaiser Franz Josephs I. errichtet und wurde schnell zum Wahrzeichen. Seit den 1920er Jahren taucht es immer wieder in Hollywood-Filmen auf, unter anderem in Orson Welles’ Klassiker "Der Dritte Mann". Der Fahrpreis beträgt zehn Euro, mit der Wienkarte neun Euro (www.wienerriesenrad.com).