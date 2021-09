Von Christian Satorius

Abkürzungen, die niemand versteht: Manche Abkürzungen sind uns inzwischen so sehr ans Herz gewachsen, dass wir manchmal schon gar nicht mehr wissen, was da überhaupt abgekürzt wird. Die "ISBN-Nummer" ist so ein Fall. Die Abkürzung "ISBN" steht nämlich für "International Standard Book Number" (Internationale Standardbuchnummer). Mit anderen Worten: "ISBN-Nummer" ist doppelt gemoppelt. Es gibt eine ganze Reihe derart missverstandener Abkürzungen, wie zum Beispiel das "LCD-Display" ("LCD" steht für "Liquid Crystal Display") oder das "ABS-System" ("ABS" steht für "Antiblockiersystem").

Sehr beliebt ist auch die falsch benannte "Imbusschraube", die richtig "Inbusschraube" heißen muss, also mit "n" und nicht mit "m" geschrieben wird. Interessanterweise ist dieser Fehler schon sehr alt, denn der deutsche Hersteller, auf den die Abkürzung "Inbus" hinweist, beantragte die Aufnahme in das Markenregister schon im Jahr 1934. Ausgeschrieben nennt sich die "Inbusschraube" nämlich: "Innensechskantschraube Bauer und Schaurte".

Steigerungen, die nicht mehr zu übertreffen sind: Irgendwo ist auch einfach mal Schluss. Einiges lässt sich nun einmal nicht noch weiter steigern. Die "optimalste" Lösung gibt es also nicht, die "optimale" Lösung muss genügen. Dem "perfektesten" Plan ergeht es ebenso, ein "perfekter" Plan ist schon "perfekt" genug. Somit ist auch der "Letzte" wirklich der "Letzte", denn nach ihm kommt keiner mehr, auch nicht der "Allerletzte". Ebenso reicht der "Einzige" völlig aus, um klar zu machen, dass es nur einen geben kann, den "Allereinzigen" braucht man dafür nicht – und übrigens den "Einzigsten" erst recht nicht.

Zusammengereimtes mit Sinn, aber ohne Verstand:Gruselig, aber wahr: Einen vollmondsüchtigen "Wehrwolf" gibt es gar nicht, weder in der Sage, noch im Märchen, denn hier "wehrt" sich kein "Wolf". Vielmehr handelt es sich bei dem gruseligen "Werwolf" um einen "Wolf" in "Menschengestalt". Noch im Althochdeutschen stand "wer" für den "Menschen" beziehungsweise "Mann". Der "Werwolf" ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein "Menschwolf" oder ein "Mannwolf".

Derartige Fehler können entstehen, wenn sich der Volksmund etwas zusammenreimt, weil er sich die Herkunft eines Wortes nicht anders erklären kann. Volksetymologie nennen Sprachwissenschaftler das – und davon gibt es im Deutschen eine ganze Menge. So "frisst" etwa der Marder mit dem schönen Namen "Vielfraß" (Gulo gulo) auch nicht mehr als andere Tiere. Das deutsche Wort "Vielfraß" geht vielmehr auf das altnorwegische Wort "fjeldfross" zurück, das zwar ein bisschen nach "Vielfraß" aussieht, aber in Wahrheit soviel wie Felsenkater, Bergkater bedeutet.

Heute macht allerdings niemand mehr einen Fehler, der den "Vielfraß" beim Namen nennt, denn die fehlerhafte Herleitung ist schon so alt, dass sie inzwischen in den ganz normalen Sprachgebrauch übergegangen ist.

Fremdwörter, die manchen fremd sind: Einige Fremdwörter haben hierzulande eine völlig andere Bedeutung als in ihrem Herkunftsland. So steht "Bodybag" nur bei uns für eine bestimmte Art von Schultertasche, die man im englischen Sprachraum lieber "messenger bag", also "Kuriertasche", nennt. "Bodybag" ist im Englischen nämlich nichts anderes als ein "Leichensack". Auch ein "Gag" ist eigentlich nicht wirklich witzig, handelt es sich dabei doch um einen "Knebel". Ein historisches Automobil hört ebenfalls nur bei uns auf die schöne Bezeichnung "Oldtimer", im Englischen nennt es sich "classic car", "vintage car" oder auch "antique car". Als "old-timer" wird im Englischen ein lebenserfahrener älterer Mensch oder auch ein Veteran bezeichnet. Scheinanglizismus nennt sich das in der Sprachwissenschaft.

Rechtschreibfehler, die typisch sind:Einige Rechtschreibfehler sind derart verbreitet, dass man glatt meinen könnte, die Wörter wären gar nicht falsch geschrieben. Ein echter Diamant unter den Rechtschreibfehlern ist der "Brilliant". "Brillant", also ohne "i", bedeutet im Französischen nämlich so viel wie "glänzend" oder auch "strahlend". Somit ist also der falsch geschriebene "Brilliant" in Wahrheit ein "Brillant".

Weit verbreitet ist auch der falsch geschriebene "Sylvester". Mit dem US-amerikanischen Schauspieler Sylvester Stallone hat das Jahresende aber überhaupt nichts zu tun. Vielmehr erinnert die Bezeichnung "Silvester" an Papst Silvester I., der am 31. Dezember des Jahres 335 gestorben ist. Auch die falsch geschriebene "Reperatur" benötigt eine "Reparatur", geht das Wort doch auf lateinisch "reparare" zurück. Falsch geschrieben ist auch die "Revange", die es so nämlich gar nicht gibt.

"Revanche" muss es richtig heißen, auch wenn das vielleicht etwas komisch aussieht. Die "Revanche" kam im 17. Jahrhundert aus dem Französischen zu uns und geht ihrerseits auf das französische Verb "revancher" zurück, das so viel wie "rächen" sowie "vergelten" bedeutet, aber auch im positiven Sinne von "sich erkenntlich zeigen" bekannt ist.