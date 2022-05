Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Kinder sind kein Wunschkonzert, Eltern auch nicht. Doch über den sechs Kindern von Thomas und Katia Mann lag nicht nur der Schatten des übermächtigen Vaters, sondern auch der deutlich kleinere einer Mutter, die sich den vielfältigen Bedürfnissen ihres "Tommy" geflissentlich unterordnete. Es sei ein "problematisches Glück", Thomas Mann zum Vater zu haben, hat Golo Mann einmal formuliert. Wie gut, wenn es da Geschwister gibt? Ja und nein, denn die sechs Mann-Sprösslinge hatten es auch miteinander nicht leicht. Die drei Söhne und drei Töchter kamen sozusagen im Doppelpack auf die Welt: die Großen, die Mittleren und die Nachzügler.

Hintergrund INFORMATIONEN Ein ausführliches und sehr gut geschriebenes Buch ist Tilmann Lahme: Die Manns – Geschichte einer Familie, S. Fischer-Verlag, Frankfurt, 2015, 478 S., zahlreiche Abbildungen. Lahme ist 1974 in Erlangen geboren und hat 2007 seine Dissertation über Golo Mann geschrieben. Er war Redakteur bei der [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Ein ausführliches und sehr gut geschriebenes Buch ist Tilmann Lahme: Die Manns – Geschichte einer Familie, S. Fischer-Verlag, Frankfurt, 2015, 478 S., zahlreiche Abbildungen. Lahme ist 1974 in Erlangen geboren und hat 2007 seine Dissertation über Golo Mann geschrieben. Er war Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und lehrt seit 2014 als Kulturwissenschaftler an der Universität Lüneburg. Für "Die Manns" hat er die gesamte Familienkorrespondenz der Manns aufgearbeitet, die in großen Teilen bis dahin unbekannt war. 2016 hat er zusammen mit Kerstin Klein und Holger Pils "Die Briefe der Manns" herausgegeben, ebenfalls im S. Fischer-Verlag. Wer so viel nicht lesen möchte, kann bei beiden Werken auch auf Audio-CD und Hörbuch zurückgreifen. Noch bis 19. Mai gibt es in der ARD-Mediathek das dreiteilige Doku-Drama Die Manns: Ein Jahrhundertroman. Gedreht hat es 2001 Heinrich Breloer mit grandioser Besetzung teilweise an Original-Schauplätzen. Für Fans ein Muss!

[-] Weniger anzeigen

Die Großen: Erika (1905-1969) und Klaus (1906-1949) Gerade einmal zwölf Monate auseinander, passte zwischen die beiden lange kein Blatt Papier. Die Erstgeborene und Lieblingstochter des Vaters und der von Thomas Mann wenig geschätzte älteste Sohn wuchsen wie Zwillinge auf. Beide sind rebellisch und exzentrisch und lehnen sich gegen Konventionen auf. Beide haben eine starke Neigung zur Selbstinszenierung. Drogen sowie wechselnde Liebesabenteuer mit Frauen und Männern gehören dazu. Klaus lebt seine Homosexualität aus, was ihn nicht hindert, sich mit Pamela Wedekind zu verloben. Die wiederum ist auch eng mit Erika befreundet, welche Gustav Gründgens heiratet, der ebenfalls homosexuell ist. Dass alle Beziehungen krachend scheitern, versteht sich. Macht ja nichts, die beiden haben einander.

Klaus Mann schreibt in seiner Autobiografie "Der Wendepunkt" über seine Jugend: "Wir genügen uns, wir sind au-tark." Mit den Geschwistern haben sie wenig zu tun, das ändert sich erst sehr viel später, als Erika zu dem 14 Jahre jüngeren Michael Kontakt findet. Monika bleibt ihnen fremd, wie allen anderen Geschwistern auch.

Klaus und Erika ziehen von Kindheit an viel Aufmerksamkeit auf sich, 1927/28 gehen sie gemeinsam auf Weltreise. Doch während Erika später auch im Exil immer neue Aufgaben anpackt, arbeitet sich Klaus am übermächtigen Vater ab, leidet zunehmend an Depressionen und nimmt schwere Medikamente. Im Alter von 42 Jahren nimmt er sich in Cannes das Leben. Lieblingsschwester Erika steht nicht an seinem Grab.

1909 waren es schon drei: Golo als Baby im Arm der vierjährigen Erika, daneben der dreijährige Klaus. F.: ETH-Bibliothek Zürich, Thomas-Mann-Archiv / Fotograf: Atelier Elisabeth

Die Mittleren: Golo (1909-1994) und Monika (1910-1992) Da die Ältesten so viel Aufmerksamkeit beanspruchen, haben es die beiden Mittleren in ihrer Sandwichposition schwer. Trotz des geringen Altersunterschieds von nur 15 Monaten, haben die beiden wenig gemeinsam – außer der Missachtung ihres Vaters. Auch mit den Jüngeren tun sich beide noch als Erwachsene schwer: Michaels Pläne 1949/50, als Solomusiker in Deutschland und der Schweiz Konzerte zu geben, kommentiert Golo einer Bekannten gegenüber: "Ist nicht eben ein hervorragender Virtuose, aber recht brav ...". Golo ist ehrgeizig, fleißig und wie Klaus homosexuell, lebt das aber eher dezent aus, auch, um seine akademische Karriere nicht zu gefährden.

Nach dem Studium der Philosophie und Geschichte in München und Berlin promoviert er 1932/33 in Heidelberg bei Karl Jaspers über Hegel. Ab 1958 lebt Golo mit Mutter und Schwester Erika in der elterlichen Villa im Schweizer Kilchberg. Diese Kombination aus zwei starken Frauen und Golo als Prellbock bietet viel Zündstoff, besonders mit der Schwester. Als es Erika zunehmend schlecht geht, besucht Golo sie kein einziges Mal im Krankenhaus.

Das absolute Schlusslicht in der Geschwisterkette ist Monika. Für Erika war sie "die nutzlose Schwester". Die großen Geschwister behandeln sie wie eine Ausgestoßene, die Eltern machen es kaum besser. Das prägt, und das Verhältnis bleibt zerrüttet. Als Monika ein Buch mit Familientexten herausgeben will und Erika zustimmen soll, findet die das abwegig und geschmacklos und verbietet ihrer Schwester, weitere Texte über die Mann-Familie zu veröffentlichen. Nachlassverwaltung ist nämlich einzig und allein Erikas Sache.

Eifersucht und Konkurrenzdenken führen dazu, dass Monika 1964 den Kontakt abbricht. Als Erika fünf Jahre später im Sterben liegt, reisen Michael und Elisabeth an, Monika bleibt auf Capri. Mit Golo läuft es auch nicht besser: Wenn Monika nach Kilchberg kommt, reist er ab. Sie sei das "verfemteste unter allen Geschwistern" gewesen, hat ihr Neffe Frido, Sohn von Michael, später geurteilt.

Die Nachzügler: Elisabeth (1918-2002) und Michael (1919-1977) Acht Jahre nach Monika kommt Elisabeth zur Welt, "Medi" wird zum zweiten Lieblingskind des Vaters. "Sie war erwünscht und willkommen auf dieser Welt, geliebt von Anfang an, mehr als die vier anderen zusammengenommen", schreibt Thomas Mann. Elisabeth fühlt sich ein ganzes Leben zugehörig und geschätzt von Eltern und Geschwistern, ist eine Einserschülerin und macht ihre Matura mit Auszeichnung. Dann geht sie eigene Wege. Im Alter von 20 Jahren heiratet sie den 36 Jahre älteren Faschismus-Kritiker Giuseppe Antonio Borgese. Mit ihm hat sie zwei Töchter, doch die Ehe ist schwierig. Als Borghese 1952 stirbt, beginnt seine 34-jährige Witwe ein neues Leben als Seerechtsexpertin und Ökologin.

Über ihre Familie hat sich Elisabeth kaum öffentlich geäußert, Konkurrenz mit Vater oder Geschwistern hatte sie nicht nötig. Literarisch tätig war sie wie alle Mann-Kinder aber auch: Ihr Essayband "Das Drama der Meere" erschien 1976 und wurde in 13 Sprachen übersetzt. Ausnahmsweise geht es nicht um die eigene Befindlichkeit und die exzentrische Großfamilie, sondern sehr engagiert und kenntnisreich um Naturschutz.

Im Januar 1919 fehlt nur noch Michael: (v.l.) Klaus, Elisabeth im Arm von Erika, Golo und Monika. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Thomas-Mann-Archiv / Fotograf: Atelier Elisabeth

Fast genau zwölf Monate nach Elisabeth wurde als jüngstes Kind Michael geboren. Der erfährt 1975 aus den Tagebüchern des Vaters, dass die Eltern seine Abtreibung erwogen hatten. Er habe gegen die Geburt nichts einzuwenden, notiert Thomas Mann "als daß das Erlebnis ’Lisa’ (gemeint ist Elisabeth) dadurch beeinträchtigt, verkleinert wird". Und etwa ein Jahr später: "Stelle immer wieder Fremdheit, Kälte, ja Abneigung gegen unseren Jüngsten fest." Michael hat es also von Anfang an schwer, doch mit Elisabeth ist er zwillingshaft verbunden, ähnlich wie die beiden Ältesten. Fotos zeigen "Bibi" und "Medi" beide mit Pagenkopf.

Michael erweist sich schon als Kind als begabter Geiger, das nötigt sogar dem Vater widerwilligen Respekt ab. Doch auch Michael kämpft zeit seines Lebens mit Depressionen und Medikamentensucht; das verbindet ihn mit Klaus. Als der älteste Bruder sich am 21. Mai 1949 das Leben nimmt, ist Michael der einzige aus dem Geschwisterkreis, der an seiner Beerdigung in Cannes teilnimmt und am Grab des Bruders Bratsche spielt.

Labil wie Michael ist, weist auch seine Berufslaufbahn viele Brüche auf; damit kommt er klar. Doch als 56-Jähriger zu lesen, dass der Vater ihn abtreiben lassen wollte, ist wohl doch zu viel. Am Neujahrsmorgen 1977 nimmt er sich mit Schlafmitteln und Alkohol das Leben. Einen Abschiedsbrief gibt es nicht.

***

Wer auf dem Friedhof in Kilchberg, hoch über dem Ort mit Blick auf den Zürichsee steht, kann am Grab der Familie Mann die ganze Komplexität dieser schwierigen Familie erahnen: Die Namen von Thomas und Katia sind in einen schlichten Granitstein eingraviert, ihre Lebensdaten in lateinischen Zahlen. Davor liegen eigene Grabplatten für Erika, Michael, Monika und Elisabeth. Klaus wurde in Cannes begraben, Golo auf eigenen Wunsch auf demselben Friedhof wie Eltern und Geschwister, aber so weit entfernt wie möglich in einem kleinen Einzelgrab an der Friedhofsmauer.

Eine "amazing family" hat der britische Schriftsteller Harold Nicolson 1939 den Mann-Clan genannt. Drei Jahre zuvor hat Klaus in sein Tagebuch geschrieben: "Was für eine sonderbare Familie sind wir! Man wird später Bücher über uns – nicht nur über einzelne von uns – schreiben". Genauso ist es geschehen.