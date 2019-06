Berlin. Die schönsten Frauen der Welt holte er sich am liebsten vor die Linse: Von Naomi Campbell über Cindy Crawford bis Catherine Deneuve, Nastassja Kinski und Madonna. Mit seinen ausdrucksstarken Schwarzweiß-Fotos wurde Peter Lindbergh in den 90ern zum international gefeierten Künstler. Nebenbei drehte der in Polen als Peter Brodbeck geborene und in Deutschland aufgewachsene Fotograf auch Filme ("Inner Voices") und es entstanden wiederum Filme über ihn ("Peter Lindbergh - Mein Leben").

Am 30. Mai kommt mit "Peter Lindbergh - Women’s Stories" ein weiteres Porträt über ihn ins Kino in dem sein Bezug zu den Topmodels beleuchtet wird. Markus Tschiedert traf den 74-jährigen Lindbergh zum Gespräch.

Herr Lindbergh, wie geht es Ihnen damit, dass Ihr Leben und Ihre Arbeit in einem Film aufgearbeitet werden?

Ich befürchtete anfangs, dass ich irgendwann aus dem Kino rausgehen muss, weil ich nicht wusste, was mich erwarten würde. Ich dachte nur, hoffentlich haben sie keinen Glamourstar aus mir gemacht.

Name: Peter Lindbergh, mit bürgerlichen Namen Peter Brodbeck. Geboren am 23. November 1944 in Lezno (Polen); aufgewachsen in Duisburg. Ausbildung: Nach Abschluss der Volksschule arbeitete er dort als Schaufenster-dekorateur; Studium der freien Malerei an der Kunsthochschule in Krefeld. 1971 wandte er sich der Fotografie zu. Karriere: 1978 zog Lindbergh nach Paris, wo er seine internationale Karriere begann, zunächst für die Zeitschrift Vogue, dann für den The New Yorker, Vanity Fair, den Rolling Stone. 1990 etablierte er das Supermodel-Phänomen. Privat: Lindbergh ist in zweiter Ehe verheiratet und Vater von vier Söhnen.

Normalerweise kämpfen Künstler um ihr Mitspracherecht ...

Das wurde mir auch angeboten im Austausch mit Materialien, die noch fehlten. Ich bestand aber darauf, kein Recht zu haben, an dem Film herumzunörgeln oder daran was ändern zu wollen. Ich ließ mir unterschreiben, dass sie mich nicht fragen, ein Urteil abzugeben - und dafür haben sie das Material bekommen.

Haben Sie durch den Film über sich selbst etwas erfahren können, was Sie vorher noch nicht wussten?

Eine ganze Menge. Ich habe erfahren, dass die Nazis mit der ersten militärischen Welle nach Polen über 70.000 Leute abgemetzelt haben. Das war mir vorher nicht bekannt.

Sie selbst sind kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, weshalb im Film Ihre Schwester von der gemeinsamen Kindheit erzählt ...

Meine Schwester kennt mich am allerlängsten. Trotzdem haben wir über den Film vorher kein Wort gesprochen. Regisseur Jean Michel Vecciet ist zu ihr hingefahren und hat sie befragt. Er hat auch Lezno [Lindberghs Geburtsort in Polen; Anm.d.Red.] besucht und fand dort meine Geburtsurkunde, die meine Eltern 25 Jahre lang nicht bekommen haben, weil es hieß, die Kirche ist abgebrannt und alles wurde vernichtet.

Aufgewachsen sind Sie in Duisburg und mit 18 gingen Sie über die Schweiz nach Berlin. Warum sind Sie weg?

Ich war Handballtorwart und sollte zum Militär. Da es dort auch Mannschaften gab, hieß es, er soll dann mal zu uns kommen. Ich bin zum Kreiswehrersatzamt Kleve und sagte: ,Ich habe leider einen Arbeitsvertrag und muss in die Schweiz.‘ Da gefiel es mir aber nicht und so ich ging nach Berlin.

Weil man in West-Berlin nicht zum Militär musste?

Genau! Da habe ich meinen Ausweis bekommen und war aus dem Schneider.

Peter Lindbergh, deutscher Fotograf. Foto: dpa

Wie erinnern Sie sich an Ihre Jugendzeit?

Mit 18 kannte ich noch nicht mal ein Buch, die einzige Möglichkeit war das Lexikon mit kleinen Bildern, etwa über Afrika mit einer Frau, deren Brüste nach unten hingen. Da wusste ich, ich möchte etwas Künstlerisches machen. So bin ich Dekorateur bei Karstadt geworden, bis ich von Horten abgeworben wurde.

Im November werden Sie 75. Ans Aufhören denken Sie nicht. Hält Sie die Arbeit als Fotograf jung?

Im Film sagt meine Ex-Frau: ’Arbeit ist Leben und ohne Arbeit ist es auch kein Leben mehr.’ Das fand ich süß, weil wir auch zusammen angefangen hatten. Der Satz ist nicht so ganz richtig, aber irgendwo stimmt er dann doch. Ich arbeite eigentlich immer, empfinde es aber nicht so, wenn ich zum Beispiel die ganze Nacht durch Fotos aussuche.

Der Film behandelt auch die Neunziger, eine Ära der Supermodel. Haben Sie damals mehr von den Models profitiert oder umgekehrt?

Ganz einfach: Die Supermodels haben von mir profitiert. Denn ich hatte vorher gerade angefangen, narrative Geschichten zu erzählen, 1990 das Marsmännchen-Shooting mit Helena Christensen. Das hat sofort aufgehört, weil sie Supermodel war - gut genug, wenn man sie an die Mauer stellte. Das war schon genug Information. Als die Ära der Supermodels langsam zu Ende ging, fing ich zehn Jahre später wieder mit Mars-Geschichten an Fotos zu machen. Da konnte man endlich wieder Fotograf sein.

Sie haben heute auch Ihr Smartphone dabei. Fotografieren Sie damit auch oder benutzen Sie es nur zum Telefonieren?

Leider ja! Damit machen die Instagram-Nutzer ihre Fotos, die von den meisten Fotografen gehasst werden, weil sie viel besser fotografieren als sie selber. Wenn man etwas Größeres aufziehen will, geht das mit einem Handy natürlich nicht mehr. Wenn man aber nur so herumläuft, können tollere und viel mehr Fotos entstehen, als wenn man mit einem richtigen Fotoapparat nur zwölf Bilder am Tag hinkriegt.

Was sich spätestens mit der MeToo-Debatte auch verändert hat, ist das Frauenbild in der Gesellschaft. Würden Sie Frauen heutzutage anders inszenieren als früher?

Nein, wieso? Ich hatte immer einen natürlichen Respekt vor Frauen und eine tiefe Abneigung gegenüber Leuten, die aufgrund ihrer Position Einfluss und Macht ausübten. Das ist auch heute noch so.

Sie sind selbst ein Mensch mit einer Position ...

Wenn jemand zu mir sagt: ,Es ist eine Ehre, Sie zu treffen‘, denke ich immer: ,Ja, ich freue mich auch, Sie zu treffen. Aber was heißt Ehre? Ich bin doch keine Mumie oder so was.‘ Das mit der Ehre kriege ich nicht so richtig runter, da ist noch der Duisburger Junge in mir stecken geblieben.

Wie geht es eigentlich Ihnen, wenn Sie von anderen fotografiert werden?

Das ist furchtbar für mich, weil ich mir immer bewusst bin, dass ich in eine Kamera schaue. Wenn dann auch noch Leute von der Seite zugucken, ist das ganz tragisch. Ich kneife oft den Mund so zusammen, das sieht fruchtbar aus. Man muss es schaffen, das aus dem Kopf zu kriegen. Mein Sohn hat mich mal fotografiert. Da ist es mir gelungen und die Fotos sind toll geworden. Da dachte ich: ,Mensch, das ist das Geheimnis, wenn man selbst fotografiert wird. Du musst es aus dem Kopf kriegen.‘