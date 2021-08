Chase (vorne, l) und Ryder (R), sowei Skye (hinten, l-r) Rocky, Rubble, Zuma, Marshall in einer Szene aus dem Film "Paw Patrol: Der Kinofilm". Der Film kommt am 19.08.2021 in die deutschen Kinos. Foto: Paramount Pictures/Spin M/dpa​

Von Christian Satorius

Sie retten die Welt auf vier Pfoten: Marshall, Chase, Rubble, Rocky, Zuma und Skye heißen die sechs Vierbeiner, die jedes Kindergartenkind kennt. Die flauschigen Hündchen sind die Helden der beliebten kanadischen Zeichentrickserie "Paw Patrol". Und Kinder lieben diese "Tatzen-Patrouille", die Walen und Hühnern ebenso wie Menschen hilft, die in Not geraten sind. Ab sofort ist die erfolgreiche Serie "Paw Patrol – Helfer auf vier Pfoten" nun auch im Kino zu sehen. Dabei gibt und gab es solche außergewöhnlichen Hunde natürlich ebenso in der Realität. Wir stellen vier von ihnen vor.

Hundelegenden: Bernhardiner „Barry“ – präpariert und in einem Glaskasten gesichert im Naturhistorischen Museum in Bern. Foto: dpa

Der Bernhardiner Barry :Er rettete 40 Menschen das Leben – doch der 41., dem er helfen wollte, tötete ihn, so die Legende. Wobei zumindest das tragische Ende des berühmten Lawinenrettungshundes frei erfunden ist: Danach soll ein Soldat, der von Barry im Schlaf wachgerüttelt worden war, um ihn vor dem Erfrieren zu bewahren, den Rettungshund für einen Wolf gehalten und erstochen haben. In Wahrheit entschlief Barry in einem für Bernhardiner beachtlich hohen Alten von 14 Jahren ganz friedlich in Bern. Auch den "Knabenritt", für den Barry bis heute weltberühmt ist, hat es so wohl nicht gegeben, meinen Historiker. Die Erzählung über den Hund, der sich ein verirrtes Kind auf den Rücken geladen und so in Sicherheit gebracht haben soll, kursierte wohl auch schon vor Barrys Geburt im Jahr 1800. Wahr ist allerdings, dass Bernhardiner wie Barry etlichen Menschen das Leben gerettet haben. Schätzungen zufolge sollen es an die 2000 allein in den letzten 200 Jahren gewesen sein. Davon gehen laut der Stiftung Fondation Barry du Grand-St-Bernard sogar mehr als 40 auf das Konto des legendären Barrys.

Hundelegenden: Die Expedition des norwegischen Polarforschers Roald Amundsen mit Schlittenhunden 1911 auf dem Weg zum Südpol. Foto: dpa



Der Grönlandhund Obersten : Wer wird als erster Mensch zuerst seinen Fuß auf den Südpol setzen? Das war Anfang des 20. Jahrhunderts die große Frage. Würde es der Brite Robert Falcon Scott sein, der mit Motorschlitten auf die damals allerneueste Technik setzte, oder der Norweger Roald Amundsen, der seine Expeditionsschlitten von Dutzenden Grönlandhunden ziehen ließ, allen voran vom besten und stärksten Tier namens Obersten, dem Leithund von Oscar Wistings Schlitten? Heute kennen wir die Antwort. Während der erfahrene Polarforscher Amundsen mit seinen Hundeschlitten in nur 99 Tagen zum Südpol und wieder zurück eilte, scheiterte Scotts Expedition tragisch. Schon beim Abladen vom Schiff versank Scotts erster Motorschlitten für immer und ewig im südlichen Polarmeer, die beiden übrigen Exemplare fielen nach nur 80 Kilometern mit Achs- und Motorschaden aus. Auch die 19 mandschurischen Ponys, die Scott noch verblieben waren, erwiesen sich als ungeeignet. Die Expedition scheiterte, Scott und sein Team erfroren.

Amundsen, der dank seiner Grönlandhunde am 14. Dezember 1911 die norwegische Flagge am Südpol hissen konnte, schickte Oscar Wistings Leithund Obersten anschließend zurück nach Norwegen, wo er bei der Familie Wisting noch mehrfach Nachwuchs mit seiner Hundefreundin Lucy zeugte. Ohne Schlittenhunde wie Obersten wären viele Expeditionen, Entdeckungen und Ansiedlungen undenkbar gewesen. Ihre Leistungsbereitschaft, Schnelligkeit, Ausdauer, Kältebeständigkeit, Zähigkeit, aber auch ihre Intelligenz und das ausgeprägte Sozialverhalten machen sie zu perfekten Partnern für die kalten Regionen dieser Erde. Zu den bekanntesten Rassen zählen die Sibirischen Huskys, die Grönlandhunde, die Alaskan Malamutes und die Samojeden.

Hundelegenden: Edwin Broughs Bluthunde werden trainiert, um den Whitechapel-Killer aufzuspüren (Zeichnung von 1888). Foto: Wikipedia

Die beiden Bluthunde Barnaby und Burgho :Im Herbst des Jahres 1888 versetzte Jack the Ripper ganz London in Angst und Schrecken. Der Polizei gelang es nicht, den äußerst brutalen Serienmörder zu fassen. Nachdem Elizabeth Stride und Catherine Eddowes in nur einer einzigen Nacht Ende September des Jahres ermordet worden waren, dachte man darüber nach, ausgebildete Bluthunde auf die Spur von Jack the Ripper anzusetzen. Der Polizeichef Sir Charles Warren zögerte, da die Behörden zu dieser Zeit über keinerlei Kleidungstücke oder sonstige Gegenstände des Serienmörders verfügten, an deren Geruch sich die Tiere hätten orientieren können. Da die Polizei damals aber unter hohem Erfolgsdruck stand, ließ er schließlich die beiden besten Bluthunde des eigens nach London angereisten Züchters Edwin Brough umfangreichen Tests unterziehen. Barnaby und Burgho gelang es daraufhin in allen Versuchen, die im Regent’s Park und im Hyde Park durchgeführt wurden, die Spurenleger aufzuspüren. Als die Hunde auch noch den Polizeichef Sir Charles Warren höchstpersönlich ausfindig machen konnten, der sich ebenfalls als Spurenleger versuchte, willigte er schließlich ein, die beiden auf Jack the Ripper anzusetzen.

Da Barnaby und Burgho über Tage hinweg die Schlagzeilen der Londoner Presse beherrschten, begann der Züchter Edwin Brough nun allerdings, sich um seine teuren Tiere Sorgen zu machen. Was, wenn Jack the Ripper sie aus Angst vor Entdeckung tötete? Also verlangte Brough eine Versicherung der Polizei, die ihm einen auf diese Weise entstandenen Schaden ersetzen würde. Da dafür kein zusätzliches Budget vorhanden war, lehnte der Polizeichef die Forderung des Hundezüchters ab. Dieser zog daraufhin beide Tiere wieder aus London ab. Nur kurze Zeit später schlug Jack the Ripper abermals zu und ermordete am 9. November 1888 Mary Jane Kelly in der Dorset Street. Der brutale Serienmörder wurde nie gefasst.

1901 gab der Hundezüchter Edwin Brough ein Interview, in dem er die Meinung vertrat, die Bluthunde Barnaby und Burgho hätten Jack the Ripper vom Morden abgehalten, solange sie in London gewesen wären. Zu groß sei die Sorge des Killers gewesen, dass sie ihn hätten aufstöbern können. Ob es wirklich so war, werden wir nie erfahren. Heute setzt nicht nur die Polizei sogenannte Personensuchhunde ein, die gezielt dazu ausgebildet werden, Menschen aufzuspüren – das müssen keinesfalls nur Verbrecher sein.

Hundelegenden: Sigmund Freud 1935 auf dem Balkon seiner Sommerresidenz „Hohe Warte“ mit den Chow-Chows Jofi und Lün. Foto: Sigmund Freud Museum ​

Sigmund Freuds Chow-Chow Jofi : "Sie fehlt mir heute fast so wie die Zigarre, sie ist ein entzückendes kleines Geschöpf", schrieb Sigmund Freund 1930 in einem Brief an Lou Andreas-Salomé. Gemeint war seine Chow-Chow-Hündin Jofi, die dem Begründer der Psychoanalyse sehr ans Herz gewachsen war. Jofi durfte bei Freud einfach alles. Sie begleitete ihn bei seinen Ausfahrten und war sogar bei den Therapiestunden mit dabei. Dort saß sie still am Fuße der Couch. Der Psychoanalytiker bemerkte, dass seine Patienten entspannter waren und freier über das sprachen, was sie bewegte, wenn Jofi anwesend war. Ganz gleich, was sie Freud auch zu sagen hatten – die kleine Chow-Chow-Hündin blieb immer gelassen. Sigmund Freud sagte einmal anerkennend über sie: "Man wird den Respekt vor solchen Tierseelen nicht los." Heute werden ausgebildete Therapiehunde nicht mehr nur in der Psychotherapie eingesetzt, auch in der Ergotherapie, in der Physiotherapie und in anderen Bereichen helfen sie den Menschen erfolgreich.