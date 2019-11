Von Tim Kegel

Funktioniert! Carvens Vetiver-Duft im Frankfurter Mond. Vorher in der Skyline Plaza gekauft, einem der wenigen Orte, an denen man dieses Parfüm bekommt. Raus in die Wolkenkratzer. Schampus in der Dach-Bar, mitten in der Skyline. Der schlanke, moderne Duft mit süßem Zitrus und einer dunkel-rauchigen Gras-Note bleibt abgespeichert unter Müßiggang und urbanem Abenteuer.

Experten von „Hobbythek“ bis Harvard wissen, was Gerüche im Gehirn auslösen – und wie mächtig es seit Urzeiten ist: Feuer, Verwesung oder bittere Alkaloide zu erriechen, hat wilden Tieren und den ersten Menschen das Leben gerettet, wenn sie spürten, dass etwas „in der Luft“ lag. Mittlerweile beißt keiner mehr auf Nahrungssuche ins Unbekannte. Wir sind mit Gerüchen sozialisiert, angenehmen und abstoßenden, mit Mundgeruch und nassem Hund, mit Hochzeits- und Kennenlerndüften. So lassen sich Erinnerungen „triggern“, also auslösen – wie jene an die Frankfurter Dach-Bar. Das weiß auch Hans Hatt von der Ruhruniversität Bochum. Dem Magazin „Spektrum“ hat der Zellphysiologe erklärt, was es mit seiner Abneigung gegen Druckerschwärze auf sich hat: Er hasste Schulaufgaben – und den Geruch frisch bedruckten Papiers.

Die Verbindung von Duft und Emotion könnte kaum direkter sein. Zwischen 20 und 30 Millionen Sinneszellen senden elektrische Impulse ins Riechhirn, die von dort ins limbische System gelangen – das Hirnareal von Gefühlen und Stimmungen. Dieselben Impulse erreichen auch das Gedächtnis- und Erinnerungszentrum im Hippocampus. Dagegen gehen Hören und Sehen einen Umweg über den Thalamus, der das Bewusstsein steuert. Den schnellsten Weg ins Gefühlsleben nehmen Gerüche.

Potenzial erkannt. Darum investieren Entwickler und Parfümeure enorme Denkarbeit in ihre Düfte als „tragbarste Form von Intelligenz“.

Die meisten Deutschen verwenden ihren Lieblingsduft viele Jahre lang. Foto: dpa

So sind epochale Stile entstanden: Kaum ein Parfüm ruft die 1990er-Jahre so sehr vor dem geistigen Auge wach wie Davidoffs „Cool Water“ – für viele der Duft der Schulzeit. Die ausladenden Damenparfüms aus den 1980er-Jahren – Diors „Poison“, Lauders „Knowing“ oder Montanas „Parfum de Peau“ – werden auch als „Shoulderpad Orientals“ oder „Neon Roses“ bezeichnet, Gerüche aus einer Zeit der Schulterpolster und Neonreklamen. „Trigger“ sind meistens die neuesten Riechstoffe auf den Märkten – und in den Megasellern – der jeweiligen Zeit: das schroffe Dihydro-Myrcenol im Davidoff, die weichen und starken Rosen-Ketone damaliger Damenparfums. Die mittleren bis späten 2010er-Jahre werden sich mit metallischem Holz und polierten Orientals beim Mann und mit rauchigen Karamell- und Kaffeeparfüms bei der Frau ins ewige Geruchsgedächtnis einnisten: Schwaden von Diors „Sauvage“, Dolce & Gabbanas „The One“, Lancômes „La vie est Belle“ und Tom Fords „Oud Wood“ über den Büros und Einkaufspassagen.

Die großen Verkaufsschlager werden über Jahre geplant, involviert sind Moleküldesigner, Evaluatoren, Marktanalysten und Testpersonen in diversen Peer-Groups. Das Berufsbild des „Perfume Evaluators“, des Vermittlers zwischen Parfümeur, Auftraggeber und Endkunde ist entstanden: Zur Zeit bewerben sich 42 Personen auf eine Stellenanzeige die der Aromen-Riesen „Givaudan“ geschaltet hat – im weniger sinnlichen, aber ähnlich perfektionierten Bereich der „Laundry Detergents“, der Waschmittel und Weichspüler.

Nie war der Mainstream im Bereich der „Fine Fragrances“ vorhersehbarer und weniger abenteuerlich, sagen Kritiker. Einen anderen Umgang mit Duft und Gedanken verfolgen Nischenmarken wie „Eau d’Italie“, deren Parfüm „Paestum Rose“ die Reiseroute vorbestimmt, auf die es das Kleinhirn schickt. Ein südliches Italien, schonungslos klischeefrei. Zwar folgen dem Rosenauftakt sakrale Weihrauchnoten. Aber da sind auch deutliche Anklänge von billiger Sonnencreme und ausgelatschten Flip-Flops, von nassen Bikinis, marodem Stein und altem Keller; von Rost und Zweitakt-Benzin; von Meersalz und weit weg kochenden Tomaten. „Paestum Rose“ ist so ermattend real, dass Leute eine Dufterinnerung wahrnehmen, die eigentlich die des Parfümeurs Bertrand Duchaufour ist, einem der ganz Großen. Weltweit ähneln sich die Beschreibungen der Parfüm-Connaisseure von der „Rose von Positano“.

Das Spiel mit der Duftsozialisation der Gesellschaft auf die Spitze treibt das Pariser Label „État libre d’Orange“: Der Akkord aus metallischen, Algen-, Iris, Harz- und milchigen Kokosnoten in „Secrétions Magnifiques“ soll an Sexualität und Körperflüssigkeiten erinnern. An Parfümeur Antoine Lies Meisterstück scheiden sich seit fast 15 Jahren die Geister – die einen ekeln sich, die anderen applaudieren. Bei manchen Händlern ist es ständig ausverkauft ...