Von Mariam Schaghaghi

Er lässt es mal wieder krachen, und diesmal droht uns gleich der gesamte Mond auf den Kopf zu fallen. Regisseur Roland Emmerich, Master of Desaster, bringt die Menschheit seit Donnerstag mit "Moonfall" mal wieder in eine neue apokalyptische Bredouille – zumindest auf der großen Leinwand. Unsere Autorin Mariam Schaghaghi sprach mit dem 66-Jährigen über Covid und Cruise, Marvel und Millionenbudgets, Ausflüge ins All und Hollywoods neue Angst.

Foto: dpa

Herr Emmerich, was denken Sie, warum können Kinobesucher nicht genug von den Storys um die Apokalypse bekommen?

Das hat wohl ein bisschen mit dem Geschichtenerzählen an sich zu tun: Wenn die Welt untergeht, das ist einfach ein großes Thema. Schon die Bibel hat so eine Art großes Ende. Ich glaube, das steckt tief in uns drin, dass wir solche Geschichten mögen. Außerdem liefern diese Geschichten eine Erklärung dafür, warum normale Menschen plötzlich über sich hinauswachsen und zu Helden werden, um die Katastrophe zu überwinden. Das ist für mich immer wieder ein faszinierendes Thema.

Sie haben in "Anonymus" auch schon Ihre Liebe zu Shakespeare thematisiert. Jetzt wieder ein Katastrophenfilm. Ist Ihre Lust an Vernichtung und Zerstörung einfach größer?

Nun, wenn man nicht ab und zu diese großen Filme macht, hat man nicht die Macht, auch mal so einen kleineren wie "Anonymus" zu drehen – das ist einfach so. Außerdem genieße ich diese Arbeit auch sehr, weil die große Leinwand einfach eines ... nun, eines meiner Talente ist.

"Moonfall" wurde nicht von einem der großen Major-Studios produziert, sondern über einer Vielzahl von Quellen finanziert. Stimmt es, dass Big-Budget-Science-Fiction-Filme, die nicht aus einem der gängigen Comic- oder Superhelden-Franchises stammen, heute schon als finanziell unsicher gelten?

Genau so ist es! Seit zwei Filmen produziere ich sie sozusagen selbst. Ich muss erst einmal einen US-Verleih finden, danach verkaufe ich die Filme auf dem internationalen Markt. Das heißt, ich muss sie immer mit einem etwas geringeren Budget machen. Zum Beispiel hatte ich 10 oder 12 Millionen Dollar an Finanzierungskosten, die muss man erst mal abziehen. Obendrein hat mich die Corona-Pandemie noch mal fünfeinhalb Millionen gekostet, weil wir zwischendurch den Dreh unterbrechen mussten. Das Budget ist also auf unter 120 Millionen gesunken. Es ist eine Tatsache, dass niemand mehr diese Filme machen will – man fürchtet, sie seien zu riskant, es seien keine todsicheren Hits ... Andererseits hat mir das bei "Moonfall" auch ganz gut gefallen. Denn da konnte sich auch niemand von draußen einmischen. Die Stimmung war durchgehend sehr gut. (lacht) Das ist die gute Nachricht daran.

Die großen Studios haben also die Buxen voll. Was gibt Ihnen den Mut – und auch die Überzeugung! –, dass Sie solche Millionen-Filme hinkriegen?

Ich kann hinter die Kulissen der Filme schauen. Ich weiß genau, wenn ich sie für eine Summe X hinkriege, wird auf lange Sicht keiner Geld verlieren. Aber sie müssen 20 bis 30 Millionen billiger sein als sonst. Ich bin total durchorganisiert. Meinen vorherigen Film "Midway" konnte ich in 65 Tagen abdrehen. Für "Moonfall" brauchten wir nur 61 Drehtage. Das ist der Hammer!

Ist diese Art der unabhängigen Finanzierung eine neue Tendenz in Hollywood? Auch "The 355" mit Jessica Chastain und vier weiteren Superstars wurde so gestemmt ...

Ja genau, das geht gerade in Hollywood ab – und die Pandemie macht das Ganze noch viel heftiger. Früher ging jeder ohne Angst ins Kino. Jetzt ist gerade das erwachsenere Publikum noch zurückhaltend, wenn es darum geht, mal wieder ins Kinos zu gehen.

Angeblich hat sich auch die Nasa an ihrem Film beteiligt. Finanziell?

Die Nasa hat uns tatsächlich überraschenderweise unterstützt – mit Rat und Tat. Ich wollte zum Beispiel wissen, ob es möglich ist, ein altes Space Shuttle aus dem Museum zu holen und wieder flugtüchtig zu machen. Und es kamen einige der spektakulären Mondbilder direkt aus dem Nasa-Archiv. Außerdem hatten wir immer einen Astronauten am Set, der uns zu allen Fragen beriet. Mir war es sehr wichtig – und dabei hat uns die Nasa total unterstützt –, dass der Film so realistisch wie möglich wirkt, auch wenn "Moonfall" eine Fantasie ist.

Ihre Sicht auf die Menschheit scheint ziemlich pessimistisch: Nachdem der globale Notfall angekündigt wird, reagiert die Weltbevölkerung mit Aufständen, Plünderungen und Chaos. Haben Sie die Ereignisse der letzten zwei Jahre beeinflusst?

Überhaupt nicht. Harald Kloser und ich hatten das Drehbuch schon vorher geschrieben. Wir hatten gerade mit den Drehvorbereitungen begonnen, als wir nach etwa zweieinhalb Monaten plötzlich alle nach Hause geschickt wurden. Da mussten wir dann drei Monate ausharren, bis wir wieder arbeiten durften. Wenn aber so etwas Undenkbares passiert, wie eine bevorstehende Kollision mit dem Mond, dann ist das eher ein politisches Statement, dass die Gesellschaft zusammenbricht.

Hätten Sie nach "Independence Day" und "Moonfall" Lust darauf, selbst mal ins All zu fliegen? Vielleicht mit Jeff Bezos oder Richard Branson.

Ich warte noch zwei, drei Jahre. Wenn’s bis dahin keinen Unfall gibt, dann ja! (lacht)

Sie hätten ernsthaft Interesse an einem Abstecher ins nähere Universum?

Ja! Ich träume davon, die Erde einmal aus der Entfernung zu sehen. Ich glaube, das muss ein sehr spirituelles Gefühl sein. Jeder, der dort oben war, beschreibt das Gefühl, wie es ist, wenn man irgendwie losgelöst von der Erde ist. Und das muss ganz besonders intensiv sein.

In "Moonfall" zeigen Sie die Wirkungen von Gravitationswellen – schon rein visuell ein sehr beeindruckender Effekt. Haben Sie sich das schon beim Schreiben ausgedacht?

Ja, das stand schon im Drehbuch. Wir dachten, wenn der Mond über der Erde steht, wird das Auswirkung auf die Schwerkraft haben – die Anziehungskraft des Mondes nimmt ja zu, je näher er der Erde ist. Also haben wir gesagt, okay, diese Anomalie muss für den Zuschauer sichtbar werden. Und dann sieht man diese Wellen, die auf einen zukommen.

Wenn ein so großen Filmprojekt dann endlich in die Kinos kommt, wie ist es da um Ihren Gemütszustand und Ihr Nervenkostüm bestellt? Zittern Sie oder lässt Sie der Filmstart samt Finanzrisiko kalt?

Ich habe das zum Glück ja schon mal gemacht! (lacht) Aber es wird tatsächlich immer schwieriger, einen "Non-IP Film" zu vermarkten, selbst mit einer sehr starken Kampagne.

... also einen Film, der nicht auf einer "Intellectual Property" beruht wie einem Buch, einem Marvel-Comic, einer bekannter Vorlage. Man muss erst erklären, worum es geht.

Es ist nicht einfach herausfinden, wie wir das Publikum erreichen können. Das ist natürlich bei Filmen mit IP-Basis viel einfacher, weil der Titel schon den etwaigen Inhalt verrät.

Wie lange brauchen Sie nach einem Film, bis Sie wieder Energie haben, um sich aufs nächste Projekt zu stürzen?

Ich mache gerade eine Pause. Danach werde ich wahrscheinlich eine TV-Serie drehen.

Wie laden Sie Ihre Kreativität auf?

Ich mache nach jedem Film eine Pause von drei, vier Monaten, bevor ich das nächste Projekt in Angriff nehme. Außerdem plane ich meine Filme immer sehr lange im Voraus. Es ist also nicht so, dass ich keine Drehbücher in der Hand hätte und erst mal schauen müsste, was es als nächstes gibt. Gerade habe ich ein Projekt mit dem Arbeitstitel "Maya Lord", eins mit dem Titel "Shooting Star" und ein "Happy Birthday, Mr President". Drehbuch-Ebbe gibt es also nie.

Vor kurzem war von einem privaten All-Projekt namens "SEE-1" zu hören. Es soll eine Art Entertainment-Arena im Weltraum gebaut werden, in der auch der nächste Sci-Fi-Film mit Tom Cruise entstehen soll ...

Nun, viel Glück dabei! (lacht) Ich finde, es hört sich ein bisschen nach einem großen Marketing-Gag an. Man wird sehen, dass diese Plattform erst immer kleiner und kleiner wird, dann wird es heißen, dass man nur kurz mit einer herkömmlichen Rakete fliegen wird.

Also doch kein Bau eines außerirdischen Spielplatzes für Superreiche?

Nein, eher eine leere Werbetrommel.

BIOGRAFIE

Name: Roland Emmerich

Geboren am 10. November 1955 in Stuttgart.

Karriere: 1977 begann Emmerich an der Hochschule für Fernsehen und Film München Szenenbild zu studieren; er wechselte ins Regiefach, nachdem er "Star Wars" gesehen hatte. Sein eine Million DM teurer Abschlussfilm "Das Arche Noah Prinzip" wurde ein Erfolg und 1984 auf den Internationalen Filmfestspielen in Berlin uraufgeführt. Der Durchbruch in Hollywood gelang ihm 1992 mit dem Science-Fiction-Film "Universal Soldier" mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren; der Blockbuster "Independence Day" (1996) markierte den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere.

Aktuell: Emmerichs neuer Science-Fiction-Film "Moonfall" beschäftigt sich mit Kräften, die den Mond auf Kollisionskurs mit der Erde schicken. Der Regisseur zieht Parallelen zur Klimakrise: "Die Menschen werden erst aufwachen, wenn es zu spät ist, denn du kannst das Klima ja nicht einfach so umdrehen."

Auszeichnungen: 2009 erhielt er den Ehren-Bambi "Deutsche in Hollywood", 2017 den Carl-Laemmle-Produzentenpreis. Für "Godzilla" gab es 1999 den "Anti-Oscar", die "Goldene Himbeere".

Privat: Seit 2017 ist Emmerich mit seinem langjährigen Partner Omar De Soto verheiratet. Das Paar wohnt in Los Angeles, London und Berlin.