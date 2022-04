Von Steffen Rüth

Monchi, was wiegst du gerade?

Monchi: 126 Kilo. Mein Bestgewicht war 117, zwischenzeitlich waren es wieder 136, da habe ich mich schon deutlich unwohler gefühlt. Mein Lieblingsgewicht liegt bei 118, 120 Kilo. Mein Ziel ist es jetzt nicht, unter 100 zu kommen.

Du schreibst, im Dezember 2019 hättest du dich in der Arena in Bamberg vor dem letzten Konzert vor einer längeren Pause auf die Waage gestellt und seist erschrocken...

182 Kilo waren der Hammer! Das ist ein BMI von 50. Ich hatte das nie so krass mitbekommen, dass ich immer fetter werde. Ich wog mich nie, alle paar Monate wurde das T-Shirt zu eng, ich hatte völlig die Fähigkeit verloren, meinen Körper zu spüren. Der Großteil der Menschen wird mitkriegen, ob er jetzt fünf Kilo mehr oder weniger wiegt. Das gab es bei mir nicht.

Beim Arzt warst du auch.

Ich war umgekippt, er untersuchte mich und zählte auf: Diabetes, Luftknappheit, Herz-Kreislauf, Gelenkschäden. Das war noch vor dem 182-Kilo-Schock und einer der frühen Impulse für mein Umdenken.

Du erzählst, dass du im Urlaub nicht mit Freunden paragliden konntest oder nicht mit den Kindern deiner Freundin auf die Hüpfburg durftest.

Ich habe die Einschränkungen immer verdrängt und kleingeredet. Das lief nach dem Motto "Ist ja nicht so schlimm". Ich machte mir selbst was vor, damit ich weiteressen konnte. So hart es klingt: Ich hatte mir eine Behinderung angefressen.

Ist es eine Sucht?

Ja, das ist es. Ich habe mehrere Freunde, die suchtkrank sind: Alkoholiker, Kokser, Kiffer. Als ich mit denen redete, war es extrem krass für mich, zu merken, dass bei denen nach dem genau gleichen Muster läuft. Nur: Essen tut jeder. Da ist das Problembewusstsein nicht so hoch, als wenn du dir jeden Tag einen Flasche Schnaps reinkloppen würdest. Wenn Freunde von mir einen Joint rauchen, haue ich mir eine Tafel Schokolade rein. Das ist vielleicht legaler, aber nicht unbedingt gesünder.

Du kannst nicht einfach sagen "Ich esse nur zwei Riegel"?

Ich habe das oft versucht, aber es hat noch kein einziges Mal geklappt. Inzwischen kann ich vor einem Teller Süßigkeiten sitzen und nichts essen, das ist ein Riesenerfolg. Aber wenn hier ein Snickers läge, und ich würde abbeißen, das ist das Eingeständnis "Heute wird gefressen". Ich habe noch nie einen Salat-Fress-Flash gehabt, aber bei Süßem, meiner großen Schwachstelle, heißt es sofort "Feuer frei!"

War es anstrengend, "Niemals satt" zu schreiben?

Es war beides – anstrengend und schön. Es war eine Selbsttherapie. Ich habe gelernt, dass ganz viele Sachen bei mir zusammengehören. Ich habe besser verstanden, wie ich ticke. Und was ich manchmal für ein Idiot bin. Wenn ich meinen Bruder im Suff geschlagen, meine Mutter aufs Übelste beleidigt oder meine Freunde scheiße behandelt habe, dann auch, weil ich mich selbst scheiße behandelt habe. Es gab beim Schreiben manchen harten Moment, aber in erster Linie hat die Arbeit meinem Kopf sehr gut getan.

Bist du in therapeutischer Behandlung?

Nein. Das Buch ist ein Anfang, vielleicht mache ich noch eine, aber wenn alle sagen "Mach doch mal eine Therapie", dann bin ich dagegen. So bin ich: Immer das Gegenteil von dem, was die anderen erwarten.

Du gehst in deinem Buch hart und ehrlich mit dir ins Gericht. Schonungslos, ohne Scham.

Das ging für mich nicht anders. Tatsächlich meinten einige Freunde, ob ich bestimmte Stellen nicht lieber rausnehmen wolle...

Welche?

Das mit dem Vorscheißen.

Weil du dir nicht mehr selbst den Hintern abwischen konntest, hast du dein großes Geschäft manchmal zwischen den Backen "zwischengespeichert", um es später in Fluss, See, Meer abzuschließen...

Der rote Faden des Buchs lautet: Warum bin ich so fett geworden? Und da gehört das einfach dazu. Ich habe die Sache nicht total voyeuristisch, sondern nüchtern beschrieben. Schlanke Menschen können sich das nicht vorstellen, und ich sage auch nicht, dass jeder Dicke das macht. Aber bei mir war es so.

Die Sängerin Adele hat auch stark abgenommen. Einige warfen ihr daraufhin Verrat an "den Dicken" vor. Bei dir war es teilweise ähnlich, oder?

Auch bei mir gab es Leute, die schrieben, wie enttäuscht sie von mir sind, als das mit dem Gewichtsverlust öffentlich wurde. Solche Reaktionen finde ich einfach nur schäbig... Die Leute haben teilweise einen an der Murmel! Wie viele Herzinfarkte dürfen es denn sein? Ich habe mir ja kein Sixpack operieren lassen. Ich wiege immer noch 120 Kilo.

Hast du eine Vorbildfunktion? Nicht nur in Sachen Abnehmen, auch in Sachen Aktivismus und Courage?

Davor habe ich ein bisschen Angst. Wenn die Leute mich feiern, ist es für mich schwieriger, als wenn sie mich hassen. Ein Vorbild muss so vielen Erwartungshaltungen gerecht werden. Und ich weiß selbst am besten, wie oft ich scheiße war zu Frauen, Männern, Eltern, Freunden. Einerseits freut es mich, wenn sich Leute mein Gesicht auf den Körper einer Meerjungfrau tätowieren lassen. Aber ich denke auch "Scheiße, ich will dich nicht enttäuschen". Das alles macht ein wenig unbehaglich.

Dem beruflichen Erfolg standen die Kilos aber nie im Weg.

Nee, fast im Gegenteil. Ich war immer der Fels in der Brandung, der unerschütterliche Monchi. Manche sagen, ich würde mein Alleinstellungsmerkmal verlieren, wenn ich nicht mehr fett bin. Doch kein Erfolg der Welt ist es wert, wieder 65 Kilo mehr drauf zu haben. Ich will lieber weniger erfolgreich sein, als wieder so fett wie früher.