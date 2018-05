Von Julie Dutkowski

Verächter altmodischer Janker mit Hirschhornknöpfen, hochgezurrter Dekolletés in weißen Blusen und strammer Waden in knackigen Lederhosen müssen dieser Tage besonders stark sein. Mit dem Beginn des Münchner Oktoberfests steigt landauf landab auch wieder die Anzahl seiner kleinen Ableger.

Von Hamburg bis Köln regiert spätestens zum Herbstbeginn der Volksfestfrohsinn und mit ihm die unerklärliche Lust zahlreicher Menschen, sich in Klamotten zu werfen, für die man vor 30 Jahren noch an deren Verstand gezweifelt hätte, wären sie auf die Idee gekommen, darin das Haus zu verlassen.

Doch die Zeiten ändern sich. Und mittlerweile hat fast jede Frau von Schlewig- Holstein bis Baden-Württemberg mindestens ein Dirndl im Schrank hängen. Von den bayrischen Frauen ganz zu schweigen, die mindestens vier bis sechs der Kleidchen besitzen. Sie sind aber auch besonders geplagt, da jede zweite Hochzeit den Dresscode vorgibt, doch bitte in Tracht zu erscheinen. Und da die Anzahl der Oktoberfeste stetig steigt, gibt es auch ständig einen Grund, ein Dirndl zu tragen.

Dabei hat das Oktoberfest mit dem Dirndl eigentlich gar nichts zu tun. Denn tatsächlich ist diese Mode ein eher junges Phänomen - was viele Trachtenliebhaber überraschen dürfte. Das Oktoberfest fand erstmals 1810 statt, das Dirndl kam aber erst mehr als 50 Jahre später in Mode. Bestes Argument also gegen all diejenigen, die einem die Tracht zur Wiesn als "Pflicht" oder "Tradition" verkaufen wollen. Ohnehin war das Dirndl im 19. Jahrhundert quasi der "Blaumann" junger Mägde, Dirnen genannt. Das Material war robust, die Kleider schlicht und für die Arbeit im Stall oder auf den Höfen geeignet.

In den 1930er Jahren motzten dann - wie soll es anders sein - die Städterinnen das Dirndl auf. Endgültig seiner ursprünglichen Bestimmung beraubt wurde es mit dem Kitsch-Musical "Im weißen Rössl" von 1960, das einen maßgeblichen Einfluss auf das Styling hatte. Während heutzutage manche modebewusste Dirndl-Besitzerin hochwertige und eher schlichte Modelle bevorzugt, besitzt ein Großteil meist zu kurze, grellpinke mit Glitzersteinchen verzierte Polyesterfummel.

Kein Wunder, dass Dirndl so beliebt sind. Zaubern sie doch das ein oder andere Pölsterchen gekonnt weg und quetschen es genau dorthin, wo es gesellschaftlich allgemein akzeptiert ist - ins Dekolleté. So ein Dirndl ist auch beim Flirten subtil, denn man kann damit direkt kommunizieren, was man vom "feschen" Lederhosen-Träger möchte: Ist die Schürze links gebunden, bedeutet das: ledig, anbandeln erlaubt oder sogar erwünscht. Schleife rechts heißt dagegen, man ist vergeben. Trägt die Frau ihre Schleife mittig, bedeutet das, dass sie noch Jungfrau ist.

Jedes größere Kaufhaus hat mittlerweile eine Dirndl-Abteilung. Dabei ist der Qualitätsunterschied enorm, ebenso der Preis. Während man in einem traditionellen Trachtenmodengeschäft locker bis 600 Euro hinblättert, gibt es die Kleidchen mittlerweile sogar beim Discounter für 30 Euro. Das bislang wertvollste Dirndl der Welt ist aus glänzender Wildseide und mit 150.000 Swarovski-Steinen bestückt. Es kostete 100.000 Euro. Das teuerste Dirndl, das es in einem Laden zu kaufen gibt, wurde gerade in Stuttgart vorgestellt. Mindestens 27.500 Euro kostet das exklusive Gewand. Die Schürze ist aus Seide, am Mieder glänzen goldene Knöpfe aus indischen Mondsteinen - einer ist mit echten Diamanten umrundet. Es trägt den Namen "Grace Kelly".

Ob nun teuer oder preiswert, das Dirndl - ebenso wie die Lederhose - wird so schnell nicht wieder in der Versenkung verschwinden. Und in der Liebe und in der Mode ist bekanntlich alles erlaubt.