Das Ehepaar Lautenschläger vor der Angelika-Lautenschläger-Kinderklinik (oben), mit dem MLP-Mitgründer Eicke Marschollek Mitte der 1970er-Jahre auf dem Luzerner See (links), mit Kindern und Enkeln (unten), als 7-jähriger Bub und als Basketballer des KSC Ende der 1950-er Jahre (2. Reihe 5.v.l.). Links unten der Grundstein des Wohnhauses in Gaiberg. Fotos: Peter Dorn/Alfred Gerold/zg

Von Thomas Veigel

01 Die erste Erwähnung: In der RNZ wurde Manfred Lautenschläger zum ersten Mal am 5. November 1957 erwähnt. Die Basketballer seines Karlsruher Sportclubs enttäuschten die Zuschauer schwer. Der 18-Jährige überzeugte zwar als Topscorer mit 11 Punkten, sein Team verlor trotzdem mit 28 zu 77 gegen den deutschen Meister USC Heidelberg.

02 Keine Schnapsidee: Ihr Unternehmen, den Finanzdienstleister MLP, gründeten Lautenschläger und Eicke Marschollek zwar am 1. Januar 1971 in der Heidelberger Kneipe "Destille". Die Geschäftsidee war aber keine Schnapsidee: Studenten bereits vor ihrem Abschluss als Kunden gewinnen. Eine Marktlücke. Durch die Spezialisierung zunächst auf Juristen und Mediziner, partizipierte MLP am steigenden Vorsorgebedarf der Kunden im Laufe ihrer Karriere - und an deren steigendem Vermögen.

03 Der Vorleser: Die Familie gibt Lautenschläger Kraft. Als die fünf Kinder klein waren, hat er lieber auf gesellschaftliche Termine verzichtet, als auf das Vorlesen am Abend. Später förderte seine Stiftung Vorlese-Projekte.

04 "Nicht reich": "Wir haben es geschafft, unsere Kinder zu normalen Menschen zu erziehen." Lautenschläger macht das an einer Anekdote aus einem Urlaub im Robinson-Club fest. "Da tragen viele ihren Wohlstand vor sich her", erinnert er sich. "Eines Tages sagte unsere damals elfjährige Tochter: Bin ich so froh, dass wir nicht reich sind!"

05 In Quarantäne: Im Alter von vier und fünf Jahren lag er wegen einer Scharlach-Erkrankung jeweils sechs Wochen in Quarantäne, beim ersten Mal in der Heimatstadt Karlsruhe, beim zweiten Mal in Pforzheim. Nur einmal pro Woche konnte die Mutter zu Besuch kommen.

06 Aus Trümmern gerettet: Die frühe Kindheit in Karlsruhe war durch den Krieg geprägt. Eineinhalb Jahre ging die Mutter fast täglich mit ihrem Sohn in einen als Luftschutzkeller genutzten Bierkeller des Gasthauses Drei Linden in Mühlburg. Der schwerste Angriff auf Karlsruhe im gesamten 2. Weltkrieg fand am 4. Dezember 1944 statt. In dem Luftschutzkeller starben über 100 Menschen. Am Morgen wurden Mutter und Sohn aus den Trümmern gezogen. Bis ins Erwachsenenalter hatte Lautenschläger panische Reaktionen bei Überflügen von Düsenjägern.

07 Ein prügelnder Vater: Das "Rebellische", Lautenschlägers unbedingter Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit, war eine Reaktion auf den strengen Vater; die Prügelstrafe war Erziehungsmethode. Als kräftiger Jugendlicher habe er ihm die Grenzen gezeigt, dann sei das Verhältnis gut geworden.

08 An den Nagel gehängt: Seinen ersten Anwaltsjob hat Lautenschläger nach nur drei Monaten an den Nagel gehängt. Grund: Ein Beratungsgespräch beim Freiburger Versicherungsmakler Werner Thomae und seinem späteren Kompagnon Marschollek. Am 9. April 1969 begann Lautenschläger selbst, Juristen zu beraten und ihnen Versicherungen zu vermitteln.

09 Idealisten: In der wenig gut beleumundeten Branche der Versicherungsvermittler wollten Marschollek und Lautenschläger ein seriöses, transparentes Gegenmodell etablieren. Gemeinsam wollten sie "die Welt aus den Angeln heben".

10 Zehn Prozent Plus: Die erste Hauptversammlung der MLP AG fand noch vor dem Börsengang im Jahr 1987 statt. Das war der RNZ den ersten Bericht im Wirtschaftsteil wert. Der Umsatz war um zehn Prozent auf 33 Millionen DM gestiegen, der Jahresüberschuss hatte sich auf 1,1 Millionen DM fast verdreifacht.

11 Wer wird Millionär? MLP war im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts die beste Aktie in Europa. Der Börsengang fand im Juni 1988 statt, der Emissionskurs von 750 DM war ein neuer Rekord in der Geschichte des Geregelten Marktes. Wer damals 10.000 Mark investiert und die Dividenden wieder in Aktienkäufe angelegt hatte, war gut zehn Jahre später Millionär geworden - eine Wertsteigerung von über 10.000 Prozent. Wer die Aktien gehalten hat, hat heute allerdings nur noch rund 45.000 Euro im Depot.

12 Gute Aussicht: Vom Vorstandsbüro im 16. Stockwerk des MLP-Hochhauses sah Lautenschläger den Speyrer Dom und den Pfälzer Wald. Der "Lange Manfred" im Stadtteil Emmertsgrund war ab 1992 sichtbares Zeichen der gerade beginnenden Stärke von MLP.

13 Aufstieg ... Lautenschläger war zwölf Jahre Vorstandschef. In der Zeit wuchs MLP Jahr für Jahr um 30 Prozent, bei Umsatz und Gewinn. Fünf Mal war MLP Unternehmen des Jahres, der weitere Aufstieg zum weltgrößten Finanzdienstleister schien nur eine Frage der Zeit.

14 ... und Fall: Den Vorstandsvorsitz übergab Lautenschläger im Mai 1999 an Bernhard Termühlen. MLP wurde in den Dax aufgenommen. Dann platzte die Blase. Der Börsenkurs, der in der Spitze auf über 170 Euro gestiegen war, brach zusammen. Heute pendelt er zwischen vier und fünf Euro.

15 Unheimlich: Lautenschläger war "unglaublich stolz", den Börsenolymp erklommen zu haben, andererseits war ihm der Höhenflug unheimlich. 13 Milliarden Euro war MLP zu Hochzeiten wert, heute sind es weniger als 500 Millionen Euro. Sein Anteil: Knapp ein Drittel. Heute sagt er: Der Dax kam zu früh.

16 Bodenhaftung: Nach dem Absturz des Börsenkurses war Lautenschläger eher erleichtert. Mit mehr Bodenhaftung habe er sich wohler gefühlt. "Ich kann als Millionär genauso gut leben wie als Milliardär."

17 Job als Türsteher: Als Student jobbte Lautenschläger als Barkeeper, Diskjockey, Schlossführer und Türsteher. Eine wilde Zeit in Heidelberg. Die "68er" haben den Juristen beeindruckt, ihn die Eckpunkte seines Handelns gelehrt: Unabhängigkeit ist seine Maxime, bürokratische oder verkrustete Strukturen mag er bis heute nicht.

18 In der Tangente: Die 1961 in der Hauptstraße gegründete Studentendisko Tangente war seine studentische Heimat. Hier erlebte er auch das politische Kabarett "Das Bügelbrett", mit dem Hannelore Kaub politische Themen aufgriff. Cheftexter war der Bio-Student Werner Franke - heute Deutschlands bekanntester Anti-Doping-Experte.

19 Werte und Bügelbrett: Den Refrain des Kabaretts "Das Bügelbrett" kann Lautenschläger bis heute zitieren. "Frack und Uniform und die stolze Reserviertheit, gehen oft konform mit der Dummheit und Borniertheit." Die dahinter stehende libertäre Werteorientierung lebt Lautenschläger bis heute.

20 "Cum acho kracho": Aus den Klauen des Nachtlebens konnte sich Lautenschläger mit Mühe befreien, um 1964 "cum acho kracho" sein erstes juristisches Staatsexamen zu bestehen.

21 Linke Demos: Noch vor dem zweiten Staatsexamen im Herbst 1968 nahm er im April an einer Demo in Esslingen teil, um dort vor der Druckerei Bechtle die Auslieferung der Bild-Zeitung zu verhindern - mit Erfolg. Lautenschläger beteiligte sich auch an Demos nach dem Attentat auf Rudi Dutschke.

22 Desillusioniert: Ein linker Anwalt bei Horst Mahler wollte Lautenschläger werden. Der beeindruckte ihn als Anwalt von Aktivisten der Studentenbewegung. Als Mahler sich auf die Seite der RAF-Terroristen schlug, wandte sich Lautenschläger ab. Mahler wurde später Neonazi.

23 Baader-Meinhof-Umfeld: Als Anfang der 70er nach einem Gefängnis-Ausbruch von drei Frauen aus dem Baader-Meinhof-Umfeld die Namen ihrer Verteidiger öffentlich wurden, war jeder von ihnen ein Lautenschläger-Kunde.

24 Schreckliche Schlittenfahrt: 1978 verlor Lautenschläger seinen Freund und wichtigsten Geschäftspartner Marschollek. Dieser stürzte im Januar beim gemeinsamen Schlittenfahren in Berwang in Tirol schwer. Nach drei Monaten im Koma starb Marschollek.

25 Intrigen: Danach blieb Lautenschläger bei MLP der Fels in der Brandung. Partner kamen und gingen - oder wurden gegangen. Er überstand alle Intrigen, interne und externe, erlebte manche Enttäuschung und fand doch immer wieder neue Weggefährten.

26 Volles Vertrauen: Absolutes Vertrauen hat Lautenschläger in den seit 2004 als MLP-Vorstandsvorsitzender amtierenden Uwe Schroeder-Wildberg. Der mache einen Super-Job. "Ich kann ihm den Rücken kehren." Schroeder-Wildberg habe Ruhe, Seriosität und Solidität in das Unternehmen gebracht und er habe MLP strategisch sehr gut aufgestellt.

27 In Lebensgefahr: 1980 wurde bei Lautenschläger Bauchspeicheldrüsenkrebs entdeckt. Eigentlich ein Todesurteil. Der Mindestaufenthalt im Krankenhaus nach der OP betrug acht Wochen. Lautenschläger verließ die Klinik nach zweieinhalb Wochen und saß drei Tage später wieder auf dem Rennrad.

28 Weiterleben: Nach überstandener Krankheit dachte Lautenschläger über einen Verkauf seines Unternehmens nach. Die Alte Leipziger hätte ihm zehn Millionen Mark gezahlt. Den dritten Termin für die Vertragsunterzeichnung sagte er ab. Er hatte beschlossen, weiterzuleben und weiterzumachen.

29 Menschlichkeit: Die Krankheit habe ihn stark verändert. Sie habe seine Ansichten, was den Wert menschenwürdigen Umgangs im Privaten wie im Geschäftlichen anbelange, noch verstärkt. Die Familie sei noch mehr als zuvor zu seinem Rückhalt geworden.

30 Zehn Pferde: Der gebürtige Karlsruher bezeichnet sich heute als einer, der Heidelberg liebt. Nach der prägenden Studienzeit hätten ihn "keine zehn Gäule" weggebracht.

31 Kein Grundstück: Ende der 90er wird der "Lange Manfred" zu klein. Doch Heidelberg mit OB Beate Weber kann MLP kein für eine Expansion geeignetes Grundstück anbieten. Lautenschläger ist enttäuscht - und zieht 2001 mit seinem Konzern nach Wiesloch.

32 Der Förderer: 1999 wurde die Lautenschläger-Stiftung gegründet. Ziele: Förderung der Völkerverständigung, Unterstützung wirtschaftlich Bedürftiger. Wissenschaft und Forschung werden finanziell unterstützt, Kultur, Kunst und Sport sowie medizinische Pflege- und Forschungseinrichtungen.

33 Der Anstifter: In der Arbeit für die Stiftung habe er interessante Menschen kennen gelernt. Erlebnisse, die er im Berufsleben nie hatte. Er sieht sich als Anstifter und will vermögende Menschen dazu bewegen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

34 Ausschüttung: Die Stiftung hält gut vier Prozent der MLP-Aktien und finanziert sich durch Dividenden. 2018 flossen ihr so rund 900.000 Euro zu.

35 Schulgeld: Das erfolgreichste Projekt - in Zusammenarbeit mit der Kindernothilfe - ist für Lautenschläger der Bau von 70 Schulen in Äthiopien. 20.000 Kinder werden von 200 Lehrern unterrichtet.

36 Immer am Ball: Die Stiftung unterstützt seit 2002 die von Professor Klaus Roth gegründete Ballschule am Sportinstitut der Uni Heidelberg - ein Sportangebot für Kinder zwischen 18 Monaten und zehn Jahren. Die bisher einzigen wissenschaftlich evaluierten Programme dieser Art beinhalten die Programm-Konzeption, Kooperationen mit Kindergärten, Schulen und Vereinen sowie die Ausbildung von Ballschulleitern.

37 Seepferdchen: In Kooperation mit der Lautenschläger-Stiftung entwickelte das Sport-Institut der Uni Heidelberg das Schwimmfix-Konzept. Kindern an 65 Grundschulen in Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe wurde Schwimmen beigebracht. In Heidelberg wurde die Nichtschwimmerquote binnen zehn Jahren von 40 auf 9 Prozent reduziert.

38 Bürgerrechte: Mit dem Dokumentationszentrum deutscher Sinti und Roma hat Lautenschläger den "Europäischen Bürgerrechtspreis" ins Leben gerufen. Ziel: Die Lage der Minderheit vor allem in Ost- und Südosteuropa zu verbessern. Zuletzt erhielt 2016 Amnesty International die 15.000 Euro.

39 Für Simferopol: Seit 18 Jahren unterstützt die Stiftung das Heidelberg-Zentrum in Simferopol mit einem sechsstelligen Betrag. Ein altes Haus wurde gekauft, renoviert und ist heute ein sozio-kultureller Ort des Austauschs für ehemalige Zwangsarbeiterinnen.

40 Zehn-Jahres-Pläne: Lautenschläger kann loslassen und tut es in Zehn-Jahres-Schritten. Mit 60 gab er den Vorsitz im Vorstand ab, mit 70 den Chefposten im Aufsichtsrat. Und in diesem Jahr übergab er sein Mandat im Kontrollgremium an seinen Sohn Matthias.

Das Rennrad hat eine besondere Bedeutung im Leben von Manfred Lautenschläger.

41 Leuchtturm: Für seine Verdienste um die Wissenschaft wurde Lautenschläger vor zehn Jahren die Ehrendoktorwürde der theologischen Fakultät der Uni Heidelberg verliehen. In der Stifterkultur im Rhein-Neckar-Kreis, ja in ganz Deutschland sei Lautenschläger ein Leuchtturm, hieß es zur Begründung.

42 Kampf gegen Malaria: Von 2013 bis 2016 förderte die Stiftung mit 450 000 Euro ein Projekt, das eine neue Strategie zur Senkung des Malariarisikos in Burkina Faso mit ökologischen Mitteln verfolgt.

43 Feldforschung: Der James W. C. Pennington Award erinnert seit 2012 an den amerikanischen Pfarrer und ehemaligen Sklaven, der 1849 die Ehrendoktorwürde der Uni Heidelberg erhielt – weltweit als erster Afroamerikaner. Das Preisgeld und ein Forschungsaufenthalt in Heidelberg werden von der Lautenschläger-Stiftung finanziert.

44 Tennis und Bildung: Rund 70 äthiopische Kinder wurden durch Tennis an Bildung herangeführt. Finanziert und organisiert wird das Projekt vom Racket Center in Nußloch, der Lautenschläger-Stiftung und der Kindernothilfe. Die jungen Talente genießen zudem längere Trainingsaufenthalte in Nußloch und in der Tennisakademie Rhein-Neckar.

45 Frühling: Das Musikfestival „Heidelberger Frühling“ fördert die Stiftung seit 2010 mit bisher 800 000 Euro. Es findet jährlich im März und April in Heidelberg statt, lockt rund 45 000 Besucher und ist mit über 100 Konzerten das größte Musikfestival im Südwesten.

46 Viel Ehr’: Lautenschläger ist seit 1998 Ehrensenator der Uni Heidelberg und seit 2010 Ehrensenator der Hochschule für Jüdische Studien. Er trägt das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und seit 2009 die Richard-Benz-Medaille für Kunst und Wissenschaft der Stadt Heidelberg.

47 Alte Bücher: Seit 2001 arbeitet die Unibibliothek Heidelberg an der virtuellen Rekonstruktion der Bibliotheca Palatina, der bedeutendsten Bibliothek des Heiligen Römischen Reichs und „Mutter aller Bibliotheken”. Die Digitalisierung der kostbaren Handschriften förderte die Stiftung mit 480 000 Euro.

48 Theaterretter: Die Lautenschläger Stiftung hatte 2006 als erster Platinumpartner für die notwendige Sanierung des Heidelberger Theaters gespendet. Damit war sie beispielgebend für viele weitere Großspender.

49 Spitzenforschung: Mit dem Lautenschläger-Forschungspreis werden sowohl international herausragende Wissenschaftler der Uni Heidelberg als auch hervorragende ausländische Wissenschaftler ausgezeichnet, die der Ruperto Carola besonders verbunden sind. Der Preis – 250 000 Euro – wird seit 2001 alle zwei Jahre vergeben.

50 Spaß am Verkaufen: Am Beruf des Versicherungsmaklers hat Lautenschläger immer die hohe Schule des Verkaufs fasziniert. „Verkaufen kann großen Spaß machen, wenn man mit den Menschen offen umgeht und auf sie eingeht.“

51 Oberstudienrat: Auch Geld verdienen hat Lautenschläger Spaß gemacht. Bereits 1969, im ersten Jahr seiner Berufstätigkeit, habe er „A 13“ verdient, also so viel wie ein Oberstudienrat. Im Jahr darauf war es schon doppelt so viel.

52 Schlüsselerlebnis: Schon im zweiten Jahr des Bestehens war MLP der größte Versicherungsmakler in Baden-Württemberg. Für Lautenschläger war dieser schnelle Erfolg ein Schlüsselerlebnis. Weitere Rekorde sollten folgen.

53 Unbequemer Kollege: Im Herbst 1980 – nach der schweren Erkrankung – wollte Lautenschläger MLP unabhängiger machen von seiner Person. Mit Jochen Aymanns holte er den unbequemsten, aber auch fähigsten Geschäftsstellenleiter in die Zentrale. Er wurde zweiter Geschäftsführer und Vertriebschef. Lautenschläger beteiligte ihn mit 25 Prozent am Unternehmen.

54 Klinkenputzen: Die ersten Akquisen tätigte Lautenschläger zu Fuß: Klinkenputzen bei den Heidelberger Assessoren. Bald waren Lautenschläger mit dem VW-Käfer und sein Kompagnon Marschollek mit einem alten Opel Rekord bis nach Südwürttemberg unterwegs, um jungen Juristen Versicherungen zu verkaufen. Nach der mitternächtlichen Rückkehr nach Heidelberg wartete oft auch dort noch ein Kunde – und nach Vertragsunterzeichnung ging man zusammen in die nächste Kneipe.

55 Brot und Butter: Den ersten Lebensversicherungsvertrag, das spätere Brot- und Buttergeschäft jedes MLP-Beraters, schloss Lautenschläger im Dezember 1969 ab, ein Dreivierteljahr nach Beginn seiner Arbeit als Versicherungsmakler. Der Verkauf von Lebensversicherungen war sehr lukrativ. Für eine Versicherungssumme von 100 000 Mark wurde eine Provision von durchschnittlich 4000 DM gezahlt.

56 Drückerkolonnen: Strukturvertriebe, sogenannte Drückerkolonnen, waren Lautenschläger immer ein Graus. Die politischen Debatten in den 60er Jahren, die „Schulungen“ durchs Kabarett haben ihm eine gehörige Portion an Misstrauen gegen alle Arten von Skrupellosigkeit eingeimpft und seine Abneigung gegen jedes Abzockertum verstärkt.

Besuch von Helmut Schmidt und Beate Weber auf dem "Langen Manfred", mit seinem Sohn Matthias und mit Xavier Naidoo.

57 Designer-Villa: Die erste MLP-Zentrale wurde 1972 noch gemietet: Das 135 Quadratmeter große Erdgeschoss einer Villa in der Heidelberger Weststadt. Eingerichtet mit Möbeln der Designer Charles und Ray Eames – allerdings preisgünstige, aber legale Imitate.

58 Jugendstil: 1978 waren die Räume in der Kaiserstraße zu eng geworden. MLP kaufte eine Jugendstilvilla in der Handschuhsheimer Zeppelinstraße, die zuvor als Institut der Universität gedient hatte. Die Renovierung übernahm Eckhard Marschollek, Bruder des Firmenmitgründers Eicke.

59 Industriegebiet: Es dauerte nur fünf Jahre bis zum nächsten Wechsel des Firmensitzes. 1983 zog die MLP-Truppe ins Gewerbegebiet Breitspiel in Heidelbergs Süden. Das von Glas, Licht, geradliniger und offener Bauweise geprägte Gebäude wurde vom Bund Deutscher Architekten ausgezeichnet.

60 Schöne Braut: Carsten Maschmeyer, Ex-Chef des Strukturvertriebs AWD, umwarb vor mehr als zehn Jahren Lautenschläger, weil er seine Firma mit MLP fusionieren wollte. Mit den Worten „Sie sind glänzend und hart wie ein Diamant“ machte er Lautenschläger einen Diamanten zum Geschenk. Lautenschläger hatte kein Interesse.

61 Feindliche Übernahme: Auch eine geplante feindliche Übernahme, von Maschmeyer für die Schweizer Versicherungsgesellschaft Swiss Life betrieben, scheiterte an der Standhaftigkeit Lautenschlägers. Allzu viel hielt er nie von Maschmeyer, der heute als Fernseh-Unterhalter unterwegs ist.

62 Stadthalle mit Niveau: Maßgeblich beteiligt ist Lautenschläger an der geplanten Sanierung der Heidelberger Stadthalle und hat dafür vier Millionen Euro aufgetrieben. „Der Umbau wird Heidelberg auf ein neues Niveau heben.“

63 Brillante Köpfe: Seine zahlreichen Ehrenämter nennt Lautenschläger „erfüllend“. Das Zusammentreffen mit hochkarätigen Menschen und brillanten Köpfen gebe ihm viel. Stellvertretend nennt er Paul Kirchhof, Markus Büchler, Rainer Kern, Thorsten Schmidt, Romani Rose und Harald zur Hausen.

64 Wettrennen auf der Autobahn: Lautenschlägers erstes Auto war ein NSU Prinz. Das hat er bei einem Wettrennen auf der Autobahn geschrottet – „bei 105 Stundenkilometer gab der Motor auf“.

65 Die Jungen: Mehr als 100 Projekte seiner Stiftung hat Lautenschläger selbst geleitet. Mittlerweile liegt die Führung in den Händen seiner Kinder Catharina Seegelken-Lautenschläger und Markus Lautenschläger.

66 Blockchain: Der jüngste Sohn, Maximilan, hat seit diesem Jahr auch im Unternehmen MLP Verantwortung. Er ist Aufsichtsrat in der wichtigsten Konzerngesellschaft MLP Finanzberatung SE. Der Junior ist Mitgründer und Geschäftsführer bei Iconiq Lab, einem FinTech im Umfeld von Blockchain-Technologie und Kryptowährung.

67 Fit: Basketball ist eine von mehreren Sportarten, die Manfred Lautenschläger betrieben hat oder immer noch betreibt: Fußball, Rudern, Tennis, Rennrad, Golf.

68 Kontemplativ: Golf spielen im Golfclub Lobenfeld hat er erst spät begonnen. An dem Spiel mit dem kleinen Ball und den weiten Wegen liebt er „das Kontemplative“. Und ab und zu gelängen ihm auch spektakuläre Schläge.

69 Viele tausend Kilometer: Auf dem Rennrad hat Lautenschläger nach seiner Krebs-Operation Kraft gesammelt. Er fährt bis heute viele tausend Kilometer im Jahr. „Nur die Steigung von Bammental nach Gaiberg schaffe ich nicht mehr.“

70 Nachwuchs: Im Verein Radsport Rhein-Neckar unterstützt Lautenschläger Rolf Heutling, der sich nach dem Ende des Profi-Rennteams vor drei Jahren ganz auf die Nachwuchsarbeit mit mehr als 20 Jugendlichen konzentriert.

71 Kein Streber: Für einen Mühlburger war der Besuch des Gymnasiums nicht üblich. Lautenschläger schloss die Grundschule 1949 in zwölf von vierzehn Fächern mit 1 ab. Die Aufnahmeprüfung in die Oberschule war kein Problem. Im Gymnasium sei er kein Streber gewesen, aber Klassenprimus. Auch beim Abi stand vor dem Komma eine 1.

72 Geld und Fantasie: „Früher habe ich meine Fantasie eingesetzt, um Geld zu verdienen. Heute macht es mir Spaß, es sinnvoll auszugeben.“

73 Weihnachtsbaum: Immer im Dezember war der „Lange Manfred“, das MLP-Hochhaus auf dem Emmertsgrund, eine Zierde des an Schönheit nicht reichen Stadtteils: Vier Wochen wurde in der Adventszeit ein Weihnachtsbaum auf das Gebäude projiziert.

74 Der Kreisel: Seit 2005 ist Lautenschläger Ehrenbürger seines Wohnorts Gaiberg. Unter anderem hat er seiner Gemeinde einen Kreisel am Ortseingang gestiftet. Das eine halbe Million Euro teure Verkehrsprojekt ersetzt seit zehn Jahren eine Ampel – er hatte sich auf einer Rennradtour über die lange Wartezeit geärgert.

75 Kinderklinik: Die 2009 eröffnete Angelika Lautenschläger-Kinderklinik ist mit einer Förderung von 14 Millionen Euro das bisher größte Projekt der Stiftung. Manfred Lautenschläger ist Aufsichtsrat des Uniklinikums Heidelberg und gehört dem Universitätsrat an.

76 Tour de France: Wiesloch zum Etappenort der Deutschland-Radtour zu machen, ließ sich MLP 2008 einen fünfstelligen Euro-Betrag kosten, Start und Ziel lagen am Firmengelände. Eine Etappe der Tour de France hatte sich Lautenschläger auch einmal gewünscht – der Preis von damals 400 000 DM war ihm aber zu hoch.

77 Für Spenden radeln: Der Verein Radsport Rhein-Neckar veranstaltet den von Lautenschläger initiierten „Radtreff Rhein-Neckar“. 300 Teilnehmer radeln und spenden: Für die Heilung von an Leukämie erkrankten Kindern.

78 Vor dem Ruin gerettet: Als die MLP-Aktie im Jahr 2002 abstürzte, standen 500 Berater vor der Privatinsolvenz. Sie hatten MLP-Aktien auf Kredit gekauft und standen bei Banken mit 102 Millionen Euro in der Kreide. Lautenschläger sprang ein; bezahlte 60 Millionen Euro aus eigener Kasse. „Die Berater haben die Aktien gekauft im Vertrauen auf meine Firma. Deshalb sah ich mich als Unternehmer in der Verantwortung, sie vor dem Ruin zu retten.“

79 Diabetes: Eiserne Disziplin musste Lautenschläger nach der Entfernung der Bauchspeicheldrüse lernen. Vor 38 Jahren wurde er dadurch Diabetiker und muss bis heute sein tägliches Leben danach ausrichten und strukturieren.

80 Der Anker: Lautenschlägers Anteil an MLP liegt seit Jahren bei rund 30 Prozent. Er will Ankeraktionär bleiben. „MLP ist mein Lebenswerk und war nie ein Finanzinvestment. Meine Familie denkt wie ich.“

+X Kunst: Dem Kurpfälzischen Museum haben Lautenschläger und MLP einige Spitzenwerke der Fotokunst als Dauerleihgabe überlassen, darunter „Heidelberg-Ost“ von Andreas Gursky, eine Nachtaufnahme des Emmertsgrunds von 1993 mit dem damaligen MLP-Hochhaus im Zentrum. Aus seinem Privatbesitz hat er dem Museum für die aktuelle Ausstellung „Unwirklichkeiten“ sechs Gemälde des Expressionismus ausgeliehen: Werke von Emil Nolde, Max Pechstein und Ernst Ludwig Kirchner.