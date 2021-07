Von Antje Urban

Berlin. Gequälte, in Versuchsapparaturen steckende Mäuse, Hunde oder Affen möchte keiner sehen. Das weiß auch Thomas Schröder und hat dieses Jahr am "Tag des Versuchstiers" auf die üblichen mahnenden Worte verzichtet. Doch selbstverständlich ist beim Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes trotzdem von Resignation keine Rede: "Verzweiflung trifft es schon besser, aber mehr noch ist es Wut darüber, dass sich absolut nichts bewegt."

Die Tierschützer kämpfen seit zehn Jahren dafür, dass in Deutschland die Forschung auf tierleidfreie Verfahren umgestellt wird. In diesen Zeiten blicken alle Menschen mit mehr Interesse als sonst auf die Impfstoff- und Medikamentenentwicklung. Möglicherweise ändert das auch den Blick auf die dafür nötigen Tierversuche. Corona habe die humanbasierte Forschung angetrieben – also die Forschung rein am Menschen, heißt es bei einigen Wissenschaftlern. Tierversuche an Mäusen und Rhesusaffen hätten den Weg zum Impfstoff erst geebnet, meinen andere.

Für Corina Gericke von "Ärzte gegen Tierversuche" liegt der Erfolg der schnellen Entwicklung eindeutig darin begründet, dass die üblichen Tierversuche verkürzt, übersprungen oder gleichzeitig mit den Tests an Menschen gemacht wurden. "Die für die Corona-Impfstoffe durchgeführten Tierversuche an Mäusen und Ratten geben keine Auskunft darüber, ob sie vor dem Coronavirus schützen können oder nicht, da diese Tiere natürlicherweise nicht mit dem Virus angesteckt werden können. Weiterhin gibt es keine Tierart, die die komplexen Corona-Symptome mit Befall zahlreicher Organe wie beim Menschen entwickelt."

Es gelte um eine wissenschaftliche Fragestellung beantworten zu können, immer, einen Mix von verschiedenen Methoden anzuwenden, sagt hingegen Roman Stilling von "Tierversuche verstehen": "Weil jede Methode für sich genommen Stärken und Schwächen hat. Mit Versuchen, wie Lungen- oder Darmgewebe auf speziellen Chips werden schon wichtige Erkenntnisse gewonnen – doch sie können das Immunsystem eines Gesamtorganismus derzeit noch nicht vollständig ersetzen."

Hintergrund HINTERGRUND Wer genehmigt Tierversuche in Deutschland? Wer einen Tierversuch plant, muss vorab einen Antrag bei der zuständigen Behörde stellen. Das deutsche Recht allerdings erlaubt keine Ablehnung von formal korrekten Tierversuchsanträgen. Die Bewertung, ob ein Versuch unerlässlich und ethisch vertretbar ist, ist dem [+] Lesen Sie mehr HINTERGRUND Wer genehmigt Tierversuche in Deutschland? Wer einen Tierversuch plant, muss vorab einen Antrag bei der zuständigen Behörde stellen. Das deutsche Recht allerdings erlaubt keine Ablehnung von formal korrekten Tierversuchsanträgen. Die Bewertung, ob ein Versuch unerlässlich und ethisch vertretbar ist, ist dem Antragsteller selbst überlassen. Mit der Novellierung des Tierschutzgesetzes, dass die EU-Kommission seit 2013 einfordert, soll das geändert werden. Deutschland ist dem mittlerweile nachgekommen. Nun ist geregelt, dass die Prüfung durch die zuständige Behörde "mit der Detailliertheit erfolgt, die der Art des Versuchsvorhabens angemessen ist". Was versteht man unter Alternativmethoden? Dies sind alle Verfahren, die dem anerkannten "3R"-Prinzip folgen: Tierversuche sollen ersetzt (Replacement), die Zahl der Versuchstiere reduziert (Reduction) oder das Leid der Tiere gemindert (Refinement) werden. Welche Alternativen gibt es bereits? In den letzten Jahren wurden zahlreiche tierfreie Verfahren entwickelt. Beispielsweise In Vitro-Verfahren mit isolierten menschlichen oder tierischen Zellen. Auch gelingt es zunehmend, anhand von Computersimulationen sowie bildgebenden Verfahren, wissenschaftliche Fragen ohne Tierleid zu klären. Auch mithilfe von Multi-Organ-Chips, Mini-Hirnen oder 3D-Bioprinting sind humanrelevante, tierleidfreie Versuche möglich. Sogenannte Organoide – Mini-Organmodelle aus menschlichen Zellen gezüchtet – wurden auch in der Corona-Forschung verwendet.

Tatsache ist, Tierversuche sind in zahlreichen Rechtsvorschriften auf internationaler Ebene, in der EU und in Deutschland vorgeschrieben. Beispiele sind das Arzneimittelgesetz, Chemikalien-, Futtermittel-, Gentechnik-, Infektionsschutzgesetz, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Pflanzenschutz- oder Tierseuchengesetz. Das heißt, dass neue Medikamente oder Chemikalien vor der Anwendung am Menschen oder vor Inverkehrbringen zunächst Tierversuche durchlaufen müssen.

Viele, der in den Prüfvorschriften und Gesetze der EU sowie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verankerten Tierversuche, stammen allerdings noch aus den 1930er/40er Jahren. Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuchen muss jede neue, tierversuchsfreie Methoden eine aufwendige Validierung durchlaufen. "Das Resultat ist, dass es oft zehn bis fünfzehn Jahre dauert, bis eine tierversuchsfreie Methode anerkannt wird und selbst dann wird der Tierversuch oft noch parallel erlaubt oder vorgeschrieben", erklärt Gericke.

Jedes Jahr werden so in Deutschland dafür fast drei Millionen Wirbeltiere, wie Fische, Mäuse, Ratten, Nerze, Schweine, Hunde, Katzen, Affen und Halbaffen für Tierversuche "genutzt". Menschenaffen dürfen schon lange nicht mehr eingesetzt werden. Rund 1,5 Millionen Tiere dienen dabei allein der Grundlagenforschung. Die übrigen zur Erforschung von Erkrankungen, zur Herstellung oder Qualitätskontrolle von medizinischen Produkten oder für toxikologische Sicherheitsprüfungen.

Gute Alternative: Ein gezüchtetes Organoid des menschlichen Darms.

Rund 540.000 Tiere wurden 2019 für die Aus- und Weiterbildung an Hochschulen oder für die Zucht von genetisch veränderten Tieren verwendet. Wie viele Versuchstiere im Kampf gegen die Corona-Pandemie benutzt wurden, das wird sich erst in der Versuchstierstatistik 2020 niederschlagen. "Schon 2019 wurden fast 100.000 mehr Versuchstiere verbraucht als zu Beginn der Legislaturperiode von CDU/CSU und SPD", sagt Schröder. Obwohl seit 2002 das Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz verankert ist. Doch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner beteuert: "Deutschland nimmt bei der Erforschung und Entwicklung von Alternativen zu Tierversuchen eine Vorreiterrolle ein. Mit unseren Fördermaßnahmen leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Tierschutz. Denn das Ziel ist klar: Wo immer möglich, müssen wir auf Tierversuche verzichten."

2015 wurde zu diesem Zweck das Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren (Bf3R) gegründet. Integriert in das Bundesinstitut für Risikobewertung regt das Zentrum weltweit Forschungsaktivitäten zu Alternativmethoden an. Aktuell entwickelt das Bf3R eine Suchmaschine, die Forschern geeignete Vorschläge für Alternativmethoden ohne Tiere für ihr Versuchsvorhaben liefern soll.

Dennoch bleibt seit Jahren die Zahl der "verbrauchten" Versuchstiere auf dem gleichen hohen Niveau. "Das liegt zum Beispiel an den wissenschaftlichen Weiterentwicklungen im Bereich der Gentechnik. Auch im Rahmen der Europäischen Chemikalienverordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) wurde ein Anstieg der Zahl verwendeter Tiere im Versuch erwartet. Dieser deutliche Anstieg wurde bis jetzt nicht beobachtet. Aus meiner Sicht zeigt diese Beobachtung, dass im Bereich des Tierschutzes bereits viel unternommen wird", erklärt Prof. Gilbert Schönfelder, Leiter des Zentrums.

Die Vereinigung "Tierversuche verstehen" hinter der mehrere Wissenschafts- und Forschungsorganisationen in Deutschland stehen, sieht den Hauptgrund im allgemeinen Anstieg an Investitionen in Forschung und Entwicklung: "In der Zeit von 2009 bis 2019 sind als Beispiel allein die Ausgaben des Bundes für Gesundheitsforschung um fast 80 Prozent gestiegen." Ein Grund, warum sich der Deutsche Tierschutzbund eine Umschichtung der Forschungsgelder auf tierfreie Versuche und von der zukünftigen Bundesregierung eine Ausstiegsstrategie aus den Tierversuchen wünscht – dem Beispiel der Niederlande folgend.

Doch nicht nur die Gesetzeslage steht einer schnelleren Umstellung im Wege, scheinbar auch die Wissenschaft selbst, denn der Tierversuch gilt immer noch als "Goldstandard". "Die Wissenschaft ist leider konservativ und Strukturen sind eingefahren", sagt Melanie Ort, Biologin an der Charité in Berlin. Schon während ihres Studiums hatte sie sich vorgenommen, ohne Tierversuche zu forschen: "Ich wurde immer wieder belächelt dafür. Wenn Du keine Tierversuche machst, kommst Du in der Immunologie nicht weit, hat man mir damals gesagt."

In der biomedizinischen Wissenschaft beispielsweise drehe sich alles um den Tierversuch, da stünden auf vielen Seiten Interessen dahinter: "Die Forschung ist somit natürlich planbarer und Arbeitsabläufe sind erprobt. Und unter dem Deckmantel, dass ja alles zum Wohle des Menschen gemacht wird, entstehen somit weniger Anreize echte Veränderung durchzusetzen." Dabei sieht sie den klaren Trend, dass Studierende keine Tierversuche mehr wollen.

Zumindest das Hochschulwesen hat darauf reagiert: Nach Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen folgt nun Baden-Württemberg als achtes Bundesland, das die studentische Ausbildung ohne zwingende Tierversuche im Hochschulgesetz verankern will.