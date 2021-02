Von Ingeborg Salomon

Mannheim. Christian Schnurbus hat ein feines Händchen für historische Uhren: Der Uhrmachermeister zieht die Uhr im Südturm des Kölner Doms regelmäßig auf und hat sich jetzt eine sehr spezielle Aufgabe vorgenommen. Er restauriert das Uhrwerk einer historischen Standuhr, die aus der Zeit um 1745 stammt. Vor zwei Monaten konnten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bei einer Auktion diese besondere Kostbarkeit für das Mannheimer Schloss und sein Museum sichern. Die Bodenstanduhr mit Glockenspiel gehörte zu dem Besitz von Kurfürst Carl Theodor. Christian Schnurbus wird das Uhrwerk in diffiziler Kleinarbeit zerlegen, reinigen, konservieren und wieder danach zusammenbauen – damit es wieder erklingen kann.

Die Standuhr war eine Auftragsarbeit für Kurfürst Carl Theodor. Gefertigt hat sie Johann Jacob Möllinger, geboren 1695, der bereits unter dem bis 1742 regierenden Kurfürst Carl Philipp für den Mannheimer Hof tätig war. Seine Werkstatt hatte Möllinger in Neustadt; dort beschäftigte er bis zu zehn Gesellen, wie aus alten Unterlagen der Werkstatt hervorgeht. Möllingers Uhren waren zu dieser Zeit so etwas wie heute eine echte Rolex. Auch die Turmuhr der kurfürstlichen Residenz in Schwetzingen sowie die Uhren des Altpörtels in Speyer und der Dreifaltigkeitskirche in Worms stammen aus seiner Werkstatt.

Fast 2,80 Meter hoch und mit unterschiedlichen Hölzern belegt ist auch die Mannheimer Standuhr ein außergewöhnliches Kunstwerk und ein Wunderwerk an Präzision. Sie besitzt ein aufwendiges, massives Werk aus Messing und Stahl, in dem drei verschiedene Funktionen untergebracht sind: Zeitanzeige, Schlagwerk und Glockenspiel. Angetrieben werden sie von Gewichten, die durch den hohen Uhrenkasten ihre Fallhöhe erhalten. Das eigentliche Uhrwerk zeigt auf einem reich dekorierten Zifferblatt Stunde, Minute und Sekunde an; das Schlagwerk besteht aus einem Viertelstundenschlagwerk auf zwei Glocken.

Von höchster Qualität ist auch das Spielwerk: Eine Messingwalze, die oberhalb des Uhrwerks quer gelegt wurde, verfügt über Hunderte winziger Messingstifte, die die Hämmer in Bewegung setzen. Dann erklingen zwölf Tanzmelodien auf vierzehn Glocken. Jede Melodie dauert etwa 45 bis 50 Sekunden und kann stündlich oder zu einem selbst gewählten Zeitpunkt erklingen oder mit der Hand ausgelöst werden.

Es war eine Meisterleistung, solche exakten Melodienfolgen auf so wenig Platz unterzubringen. An vielen Uhren, die Kurfürst Carl Theodor zugeschrieben werden oder gesichert aus seinem Besitz stammen, sind solch aufwendige technische Spielereien vorhanden. Dies belege auch die Annahme, dass der Kurfürst von Uhren und technischen Geräten begeistert war und seine Handwerker zu solchen Höchstleistungen ermunterte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das galt auch für seinen Auftrag an Jacob Möllinger: Als Besonderheiten sind bei der Bodenstanduhr die Vielfältigkeit der Einstellungen – das Ein- und Ausstellen des Schlagwerks und das Abspielen des Spielwerks nur zu einem bestimmten, über ein kleines Zifferblatt wählbaren Zeitpunkt – zu nennen, außerdem das große Repertoire der Musikstücke sowie die Möglichkeit, das Glockenspiel in seiner Lautstärke über kleine Filze, die sich auf Wunsch an die Glocken legen, zu dämpfen.

Christian Schnurbus ist fasziniert von seiner Aufgabe. Der Uhrmachermeister hat nicht umsonst eine Weiterbildung als Restaurator im Uhrmacherhandwerk abgeschlossen."Diese Zusatzqualifikation ist Voraussetzung für die Arbeit an solchen historischen Uhren, weil die meisten Uhrmacher heute mit solchen antiken Uhren oft nicht mehr umgehen können", erklärt er. "Die Glocken der kurfürstlichen Standuhr haben trotz ihres Alters einen sauberen Klang, lediglich eine ist stumm – hier muss sich bei der Restaurierung zeigen, ob sie nur falsch eingebaut ist oder über die Jahre einen feinen, unsichtbaren Riss bekommen hat, was bei diesem Alter normal ist."

Um die Uhr wieder zum Laufen und Schlagen zu bringen, müssen nun das alte Öl und der Staub sorgfältig entfernt werden. Dazu wird das gute Stück in alle Einzelteile zerlegt und von Hand gereinigt. Außerdem werden die Zugseile erneuert, da die alten Darmsaiten als Verschleißteile beschädigt sind und die schweren Antriebsgewichte nicht mehr sicher tragen können.

Mehrere hundert Stunden Arbeitszeit wird Schnurbus wohl benötigen, bis die Uhr wieder zusammengebaut und einsatzfähig ist. Doch es lohnt sich: Im Mannheimer Schlossmuseum dürfen Gäste den zwölf verschiedenen Melodien lauschen – irgendwann, wenn das wegen der Corona-Pandemie geschlossene Museum wieder öffnen darf.