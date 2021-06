Von Ute Teubner

Mannheim. Ich freue mich wirklich sehr auf Ihren Besuch!" Mehrfach hatte sie das gesagt, immer wieder besonders betont. Die Worte begleiten mich auf meiner Fahrt nach Neckarau. Vorbei am Mannheimer Großkraftwerk. Dann rechts links rechts. Kappesstraße. Vor der Hausnummer 9 steht sie schon: Nadine Ajsin winkt mir zu, lacht mich an. Sie erwartet mich.

"Da geht’s lang." Langsam laufen wir die Einfahrt hinab in Richtung des großen Holzhauses, das sich rechter Hand ins Grüne duckt. 140 Jahre lang Schreinereigebäude, jetzt Teil des ganz persönlichen "Wunderlands", das sich die Frau hier neben mir auf diesem Fleckchen Erde gerade aufbaut. "Sie sind die Erste", sagt sie. Dreht den Schlüssel im Schloss einmal herum, öffnet die großen Türen, stellt sie weit auf. Ich soll alles sehen. Alles auf einmal. Alles vom großen kleinen Glück.

Riesige, farbensprühende Bilder strahlen mich an. Über Werkbank, Schleifmaschine und altem Kohleofen, an der rohen Wand und im antiken Holzschrank. Da passt exakt der "Butterfly Koi" rein. 1,88 auf 1,30 Meter. Nadine Ajsin gibt sich gelassen: "Ich habe schon größere verkauft." Ja, das hier fühlt sich richtig an. Das ist zu spüren. Eine Künstlerin, die zu sich gefunden hat. "In der Krankheit", ergänzt die gebürtige Mannheimerin und stützt sich auf ihren Rollator. Unbehagen – das passt nicht ins Bild. Mit 36 Jahren ...

Die farbenprächtigen Werke entstehen aus dem Moment heraus und werden per Digitalkamera festgehalten. Foto: Ute Teubner

Dabei hat Nadine Ajsin heute einen guten Tag – den Rollstuhl hat sie zu Hause gelassen. Sie erzählt von der verunglückten OP, damals, vor knapp zwei Jahren, nach dem Bandscheibenvorfall. Der Eingriff löst eine bakterielle Meningitis aus, die junge Frau ringt im Krankenhaus um ihr Leben. Sie schafft es. Knapp. Doch danach ist sie eine andere. Schwer beeinträchtigt durch Rücken- und Gliederschmerzen, die sich jeglicher Therapie widersetzen, sowie andere neurologische Probleme und Ausfallerscheinungen. Resultat der chronischen Hirnhautentzündung, die das zentrale Nervensystem samt Gehirn und Rückenmark betrifft. Diagnose: adhäsive Arachnoiditis (ARC). Unheilbar. Eine Chemotherapie verlangsamt den Verlauf nur. Jetzt ist Nadine Ajsin 80 Prozent schwerbehindert, Pflegestufe 3, auf schwerste Schmerzmittel angewiesen. Doch die alleinerziehende Mutter zweier Töchter weiß genau: "Ich gebe nicht auf!" Kunst und Kinder geben ihr Kraft.

Und es ist ja auch nicht der erste Schicksalsschlag. Vor drei Jahren, da war die Sache mit der Kohlenmonoxid-Vergiftung. Zu der Zeit stand Nadine Ajsin mitten im Leben, mit Baby, Schulkind und Studium an der Heidelberger PH. Kunst und Deutsch auf Grundschullehramt. "Zur Sicherheit", falls das mit der freien Kunst nicht klappen sollte. So oft es geht lernen also, am Schreibtisch in dem Zimmer, in das das toxische Gas aus der Heizung strömt. Ganz unbemerkt. Bis zur Bewusstlosigkeit. Zurückgeblieben ist auch in diesem Fall eine chronische Erkrankung: Nadine Ajsin reagiert mit Atemnot auf nahezu alle synthetischen Duftstoffe und Chemikalien. Medizinisch heißt das: multiple Chemikalien-Sensitivität (MCS).

Die Allergie schränkt den Alltag erheblich ein. Einkaufen nur noch mit Maske – schon vor Corona. Kein Kino-, kein Restaurantbesuch, keine öffentlichen Verkehrsmittel und keine Konzerte. "Ich war immer sehr selbstständig und von heute auf morgen komplett isoliert", erinnert sich Nadine Ajsin. Besonders schlimm: Nicht nur auf den Weichspüler in der Wäsche, auch auf Farben und auf weißes Papier ist sie fortan allergisch. "Der Lehrberuf, die Kunst, meine Existenz – alles war plötzlich in Frage gestellt, mein ganzes Leben bedroht."

Werkstattbesuch bei Nadine Ajsin. Fotos: Ute Teubner

















































Das war’s dann. Dachte die sonst so lebensfrohe Frau – bis ein Kunstseminar mit dem Titel "Anders sein" die Wende brachte. Die Erkenntnis: Ja, ich bin anders, und ja, ich muss etwas ändern. Die Welt will neu erschlossen werden. Zum Beispiel: Wer mit den eigenen Kindern nicht mehr auf den öffentlichen Spielplatz gehen kann, der pachtet sich einen Garten, und richtet sich dort seinen eigenen Spielplatz ein. Oder: Wer nicht mehr mit Öl- oder Acrylfarbe malen kann, der nimmt eben etwas anderes. Lebensmittelfarbe.

Sommer 2018. Ein Marmeladenbrötchen. "Der Quark kam dazu, und dann haben meine Tochter und ich auf einmal angefangen rumzupanschen." Interessante Muster, die sich wie zufällig bilden. Nadine Ajsin greift erstmals zur Digitalkamera, fotografiert das "Kunstwerk" ab. Ein Moment wird festgehalten. Und es macht "klick". Ab sofort tut die Künstlerin aus Neckarau weltweit etwas Einmaliges: Sie experimentiert mit handelsüblicher Lebensmittelfarbe aus dem Supermarkt.

Sie malt mit Pinsel, Finger oder Gabel auf Backblechen oder Geschirrplatten. Sie macht Fotos mit der Spiegelreflexkamera. Vielleicht gibt sie dann noch ein bisschen Kontrast, ein bisschen Schärfe am Computer hinzu. Das war’s. "Verändert wird sonst gar nichts." Anschließend werden die bunten Geniestreiche als großformatige Echtfarbabzüge in Ultra-HD-Auflösung auf Alu-Dibond-Platte gepresst. Und fertig sind die exotischen Farbfeuerwerke. Bilder, die bleiben – während das Original längst über den Hausmüll entsorgt ist. Ein schmerzhafter Prozess des Loslassens. "Aber wenn man krank oder behindert ist", sagt Nadine Ajsin, "lernt man, mit Verlusten umzugehen. Man findet neue Wege, die einen glücklich machen."

Das Konzept geht auf. Schon zwei Monate später gibt es erste Anfragen von Galerien. Dann geht es Schlag auf Schlag: Auf internationale Ausstellungen in Zürich, Salzburg und Leipzig folgt die Red Dot Miami, wo Nadine Ajsins "Tropical Vibes" als Pressefoto ausgewählt wird. Weitere Stationen sind Hongkong, Singapur und New York, London und andere europäische Ländern. Außerdem Soloshows in Mannheim und Berlin. Es geht steil bergauf. Endlich.

Auch ein zweites Mal, nach der missglückten Bandscheibenoperation, die noch mehr einschränkt. Ein ganzes Jahr braucht Nadine Ajsin da, um sich zurück ins Leben zu kämpfen. Doch dann stellt sie wieder ihre Kunst in den Mittelpunkt, zeigt ihre Werke in einer alten Neckarauer Lagerhalle. Die Schau im vergangenen Herbst geht durch die Decke. Und plötzlich befinden sich Namen wie Bülent Ceylan und Özchan Cosar, Rebecca Mir, Natascha Ochsenknecht oder Massimo Sonato auf der Käuferliste.

Die Comedians und das Model, das Reality-Sternchen und der Profi-Tänzer haben jetzt die großformatigen Werke von Nadine Ajsin an der heimischen Wand hängen. Keine Auftragsarbeiten übrigens. "Die Bilder entstehen während des Malens aus einem Gefühl heraus." Alles Unikate: Nach dem Verkauf eines Werkes werden sämtliche Bilddateien gelöscht. Eins kostet im Schnitt zwischen 4000 und 4500 Euro. Davon kann man leben. Zumindest, solange das noch geht.

Genau auf diese Einkünfte ist Nadine Ajsin mit ihrer kleinen Familie angewiesen: "Die Kunst ist das Einzige, das mir an Selbstständigkeit geblieben ist. Ich kämpfe jeden Tag für meine Leidenschaft, meinen Beruf, meine Existenz, und dafür, als Mensch und Künstlerin auch noch nächstes Jahr da zu sein." Als behinderte Künstlerin hatte sie es in den zurückliegenden Monaten besonders schwer: Sie bekommt wie alle Kulturschaffenden die fatalen Auswirkungen der Corona-Pandemie hautnah und existenziell zu spüren – und tritt auch noch gegen die eigene Krankheit an.

Dieses Schreinereigelände lag brach, genau wie das ganze Kulturleben, das jetzt endlich wieder aufblüht", bringt Nadine Ajsin ihre Gedanken auf den Punkt. Eine schöne Metapher. Gemeinsam erkunden wir das grüne Refugium in der Kappesstraße, einst der Betrieb und das Lebenswerk von Anton Gaber, jetzt Ausstellungsort, "Wonderland". Wir schauen uns im zweiten Schreinereigebäude um. Auch hier traditionelles Handwerk und moderne Kunst. An die 40 Werke, inspiriert von Wasser, Natur, Exotik. Erst vor Kurzem sind sie in die Schuppen "eingezogen", fühlen sich offenkundig wohl in der Symbiose mit den alten Maschinen und dem Werkzeug. Das Zusammenspiel von Kunst und Holz funktioniert. "Der Schreinereigeist soll bleiben", erklärt Nadine Ajsin, deren eigener Vater immer schon mit großer Begeisterung antike Schränke restaurierte.

Ab sofort sind die Gemäldesie in der früheren Schreinerei Gaber in Neckarau zu sehen. Foto: Ute Teubner

Das Konzept entspricht ihrer künstlerischen Aussage: Altes mit Neuem verbinden, sich über Grenzen hinweg die Hand reichen, sich helfen – "gerade in dieser schwierigen Zeit, in dieser Übergangsphase zu etwas Neuem". So soll das "Wonderland" nicht nur feste Kunstausstellung sein, sondern auch zu einem Kulturort werden, der Raum bietet für Lesungen, Konzerte und Poetry Slams. Und Nadine Ajsin träumt von "einer anderen Welt", mit vielen schönen Begegnungen, asiatischem Garten und Teich mit Brücke.

Diesen fernöstlichen Sehnsuchtsort gab es schon immer. "Irgendwann sitze ich mal in einem chinesischen Teehaus", hatte sich Nadine Ajsin bereits im Kindergarten gewünscht. In ihren Bildern tummeln sich nun Kois und Geishas. Sie sind Teil ihres Lebens und Teil ihrer Kunst. Wie die "Gitarren". Bunt und wild verweisen sie auf eine frühere Leidenschaft. Heute jedoch ist all das nicht mehr möglich ... Keine Musik mehr, kein Gesang, kein Tanz. Radio hören, Fernsehen, Lesen – viel zu anstrengend. Starke Kopfschmerzen bekommt die schwerkranke Mannheimerin davon. "Nur meinen Kindern lese ich noch vor." Weil das wichtig ist. Wichtig ist auch die Lebensfreude, die man behalten muss. Auch wenn es vielleicht "das letzte Projekt" ist. Ganz viel davon findet sich in den knallig-tropischen Elementen wieder, vor denen Nadine Ajsins Kunst nur so überbordet.

Sobald sich die Corona-Situation weiter entspannt hat und die eigene Gesundheit mitspielt, soll im "Wonderland" auch das lang gehegte Projekt mit chronisch kranken Kindern realisiert werden: Ajsin will zusammen mit ihnen und einigen "Promis" malen und alle Bilder im Rahmen einer großen Ausstellung mit Versteigerung verkaufen – der Erlös soll den betroffenen Kindern zugute kommen und an die Stiftung Courage des Heidelberger Uniklinikums gehen. "Das ist meine Baustelle", meint die Künstlerin und lächelt. "Ich weiß, wie es ist – es tut einfach gut, auch mal einen schönen Tag zu erleben!"

Den wünscht sie mir dann auch, als ich die Auffahrt wieder hochlaufe. "Und machen Sie es gut", ruft sie mir noch freundlich hinterher. Ich sitze wieder im Auto. Zurück in der Realität. Die Kraftwerktürme hinter mir werden langsam kleiner. Bis sie ganz aus dem Rückspiegel verschwunden sind. Ja, alles Gute, Nadine Ajsin! Schön, dass es Wunder gibt.

Die Ausstellung mit Werken von Nadine Ajsin in der Kappesstraße 9 in Mannheim-Neckarau kann an diesem Eröffnungswochenende, 19. und 20. Juni, jeweils von 10 bis 20 Uhr besichtigt werden. Danach ist das "Wonderland" auf dem Areal der früheren Schreinerei Gaber immer freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.