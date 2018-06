Im Fußballverein war Smudo, genau wie seine drei Bandkollegen, zeitlebens nicht, es fehlte an Neigung und Begabung. "Wenn wir mal in Ostwestfalen im Hinterhof gekickt haben, dann stand ich immer im Tor", erinnert sich der Rapper, der als Kind einige Jahre in Schloss Neuhaus bei Paderborn lebte. "Und auch dort war ich nicht besonders gut." Im reifen Alter von 50 Jahren kommt nun trotzdem noch zusammen, was nie zusammengehörte, die Fantastischen Vier und Clueso liefern mit, genau, "Zusammen" den offiziellen WM-Song des DFB, und wo die flockig-fröhliche Freundschaftsnummer ("Wir sind zusammen groß/ wir sind zusammen eins") schon mal einen Lauf hat, schnappte sich auch gleich noch die ARD das Lied, um es in ihren Übertragungen so lange durchzunudeln, bis Doktor Müller-Wohlfarth kommt. "Bei jedem großen Turnier träumt man davon, einen Fußballhit zu haben", lässt Smudo durchblicken, schon vor über zehn Jahren bei "Troy" habe man ein bisschen darauf spekuliert.

"Zusammen" ist jedenfalls ein Lied, dem niemand böse sein kann, hier gibt es nichts zu lästern. Woanders schon. Gleich nebenan im Gemeinschaftsstudio in Russisch-Baden-Baden, von wo aus täglich gesendet wird, dudelt eine lahme Truppe namens Sir Rosevelt, hinter der US-Countrysänger Zac Brown steckt, die Bon-Jovi-für-Bettelarme-Nummer "The Bravest". Das heißt eigentlich "Der Mutigste", klingt aber wie "Der Bravste". Lyrisch direkt aus der Phrasenhölle ("You can be Champion" und so weiter) stammend und mit klischeetropfendem "Ohohohoh" unterlegt, fehlt der Nichthymne jeglicher Charme.

Max Giesinger.

Ganz tief in die Kiste mit den "ooohh ohhhs" hat auch Adel Tawil gegriffen. "Fluchtlicht" heißt der wenig weltmeisterliche Beitrag des Berliners, hell wird einem dabei nicht ums Herz. Mit dem üblichen Pathos in der Stimme knödelt sich Tawil durch einen seltsamen Refrain - "das Fluchtlicht um uns brennt, denn das ist unsere Zeit/ wir werden zu Helden, sind stark in Einigkeit/ Wir feiern den Moment, denn das ist, was bleibt". Alles an diesem Song wirkt klebrig. Und durchkalkuliert. Und brechstangig. "Fluchtlicht" ist sogar so flach, dass man sich Mark Forster ("Wir sind groß, EM 2016"), Andreas Bourani ("Auf uns", WM 2014) und die Toten Hosen ("Tage wie diese", EM 2012) herbeiwünscht. Und das will was heißen.

Stattdessen grinst schon wieder der Karlsruher Max Giesinger ums Eck. Wie schon mit "80 Millionen" vor zwei Jahren grätscht der 29-Jährige von hinten in die Beine der offiziellen Beiträge. Giesingers neue Single "Legenden" ist nämlich gar kein richtiger WM-Song, er wird nur zufällig kurz vorm Turnier veröffentlicht und ist nur zufällig voller Traumtor-in-der-119.-Minute-Sätze wie "Suchen den Moment, wo alles stimmt/ Wir für einen Augenblick Legenden sind". Der Giesinger Max ist ein Schelm, er sagt: "Ich hätte nichts dagegen, wenn die Leute meinen Song zu ihrem WM-Soundtrack machen."

Wer nach Geheimtipps für den diesjährigen WM-Hit sucht, der landet zunächst vielleicht bei Nackt-DJane Micaela Schäfer (" Germany Olé") und der sehr seltsamen Zeile "Es ist Russlands große Seele, die uns irgendwie bewegt". Wenigstens wird hier das Gastgeberland, das seinerseits übrigens die vom ESC bekannten Folklore-Omas von Buranowo mit "Football 2018" ins Rennen schickt, überhaupt mal erwähnt. Der englische Komiker Jack Whitehall konnte für sein männerhumoriges "Mannschaft" etwas überraschend unseren Jérôme Boateng als ulkigen Gastrapper (The Notorious JB) gewinnen, und ein gewisser, auf Youtube halbprominenter Benjamin Scholz kapert Billy Joels "We Didn’t Start The Fire", macht daraus "Wir werden wieder Meister" und schafft es, "Jogi, der am Sack rumspielt" im Text unterzubringen. Dass Löw auch mal in der Nase gepopelt hat, scheint der Scherzkeks vergessen zu haben. Aber immer noch besser stumpf lustig als gar nicht. Fotos: dpa