Von Anjoulih Pawelka

Köln. Kann man mehr als eine Person lieben? Also so richtig mit Kuscheln, Sex und Alltag? Für Nicole, Fabian und Christian ist die Antwort klar: Ja, das geht. Sie führen seit fünf Jahren eine polyamore Beziehung zu dritt, leben zusammen und erziehen alle den gemeinsamen eineinhalbjährigen Sohn.

Die junge Familie wirkt bei dem Videogespräch ziemlich glücklich. Es ist viel los in der Kölner Wohnung. Für den Kleinen ist Schlafenszeit. Nur der will nicht so recht. Immer wieder steht Nicole auf, um den gemeinsamen Sohn zu versorgen. Ab und zu folgt ihr einer der Männer. Sie alle kümmern sich liebevoll um den Kleinen. Gemeinsam.

Es sei ein schleichender Prozess gewesen, erzählt Fabian, der vor sechs Jahren bei Nicole und Christian in die Wohnung eingezogen ist. Damals war das eigentlich nur vorübergehend gedacht, bis er nach seinem abgeschlossenen BWL-Studium ein eigenes zu Hause findet. Geblieben ist Fabian bis heute.

Die drei leben in einer polyamoren Triade. Christian und Fabian sind keine Partner. Der Fokus liegt hier auf der emotionalen Verbindung und nicht der sexuellen. Polyamorie ist vielfältig. In anderen Fällen schlafen zum Beispiel alle Partner miteinander. Immer allerdings ist das mehr als nur Sex. Es geht um Verbindlichkeit, um eine langfristige Beziehung. Auch wenn die nicht nur zu einem, sondern zu mehreren Personen besteht.

Stichwort: POLYAMORIE Es gibt unterschiedliche Formen der Polyamorie. Neben der Dreiecksbeziehung, die Nicole, Fabian und Christian führen, gibt es auch die V-Beziehung. Hier steht ein Partner im Mittelpunkt, die anderen beiden haben nichts miteinander zu tun. Bei der "1:N-Beziehung" lebt ein Partner monogam. "Quad" wiederum bezeichnet eine Partnerschaft mit vier Personen. Polyamorie ist außerdem nicht mit Polygamie, der Mehrehe, zu verwechseln, die in vielen Ländern, auch in Deutschland, verboten ist.



So ist es auch bei Nicole und den beiden Männern. Sie gestalten ihren Alltag gemeinsam und machen sich auch über die Zukunft Gedanken. Zum Beispiel, was passiert, wenn Nicole etwas zustößt. Für die beiden Männer ist klar, dass sie dann trotzdem zusammenbleiben und sich gemeinsam um den Sohn kümmern. Denn Biologie hat für die Männer nichts mit Vatersein zu tun. Das zu wissen, ist für Nicole enorm erleichternd gewesen, erzählt sie. Es war eine bewusste Entscheidung von allen dreien, die so gerne eine Familie gründen wollten. Trotzdem hat es viele Gespräche und Überlegungen gebraucht, bis sie sich sicher waren, dass sie das gemeinsam schaffen. Sie wissen, wer der leibliche Vater ist, möchten es ihrem Kind aber erst sagen, wenn er danach fragt. Die Angst, dass er dadurch glaubt, von einem Vater weniger geliebt zu werden, ist einfach zu groß.

Überhaupt war es auch die Liebe zu dem Kind, die die drei dazu bewegt hat, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie möchten so mehr Verständnis in der Gesellschaft für diese Art der Beziehung schaffen und versuchen zu verhindern, dass ihr Sohn Nachteile hat, weil die Eltern in einer ungewöhnlichen Beziehung leben. Nicole ist der festen Überzeugung: Wenn die Menschen häufiger von solchen Lebensformen erfahren und ihnen im Alltag begegnen, verlieren diese dadurch ihre Besonderheit und werden zur Normalität. Auch deswegen haben sie ihren Instagram-Kanal real.polylife.official gegründet.

"Wir sind eine ganz, ganz normale Familie", sagt Nicole und fügt hinzu, dass die drei eigentlich ein recht unspektakuläres, fast schon langweiliges Leben führen. Mit ihrem Christian ist Nicole mittlerweile seit zehn Jahren zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden auf einem Festival. Die Schwester hat ihn vorgestellt, kannte sie Christian doch von den Pfadfindern. Es hat nicht lange gebraucht, bis es bei den beiden gefunkt hat. Verheiratet sind sie seit 2015. Fabian hat damals sogar geholfen, die Hochzeit vorzubereiten. Eine Selbstverständlichkeit für den 29-Jährigen; waren beide damals doch schon sehr wichtige Menschen in seinem Leben. Die Liebe kam dann ein Jahr später.

Fabian kennt Nicole seit der Studienzeit. Damals haben sie sich flüchtig beim "Kippendrehen" getroffen, haben sich gut unterhalten. Er hat sich dann mit den Worten verabschiedet, dass man sich im Leben immer zweimal sieht. Es waren schlussendlich sogar dreimal. Das dritte Treffen hat Nicoles Leben völlig verändert. Damals traf sie Fabian auf der Abschiedsparty ihres besten Freundes wieder, der ins Ausland ging. Nicole, ihr Freund Christian und Fabian haben sich auf Anhieb freundschaftlich gut verstanden.

"Da haben wir zu dritt den Abend verbracht", erzählt Nicole. Irgendwann sagte sie zu Fabian: "Jetzt bist du mein bester Freund." Dass ebendieser Mann eine Liebe ihres Lebens werden würde, hat allerdings noch ein bisschen länger gedauert. Mit der Zeit wurde Fabian dann auch Christians bester Freund. Die drei haben viel Zeit miteinander verbracht, verstehen sich ohne Worte. Es sei einfacher, dass aus Freundschaft eine Beziehung erwächst, sagt Christian.

Einfacher bedeutet aber nicht, dass ihre Dreierbeziehung frei von Herausforderungen ist. Polyamorie geht auch immer einher mit viel Kommunikation. "Wir sehen das nicht als Nachteil", sagt die 34-Jährige. Ohne Reden geht es eben nicht. Wenn sich in ihrer Beziehung zwei streiten, ist die dritte Person beim Schlichten auch dabei. Sie fungiert dann als Mediator. "Der Mediator kennt beide Personen", sagt Christian, was es manchmal leichter macht. Durch die vielen Gespräche konnte auch die Eifersucht, die am Anfang der Beziehung bei allen da war, gemildert werden.

Nicole hatte beispielsweise Angst, Fabian zu verlieren, hatten Christian und sie doch eine offene Beziehung. Sex mit anderen Partnern war für sie nicht tabu. Trotzdem hatte sie Bedenken, dass Fabian irgendwann eine Frau kennenlernen würde, mit der er eine monogame Beziehung führen möchte. "Dann haben wir gemerkt, es sind Gefühle da", ergänzt Fabian. Die Angst war also unbegründet. Mittlerweile haben sich die drei darauf geeinigt, dass sie keine offene Beziehung mehr führen. Sie sind einander genug.

Es sei auch eine Frage, wie man mit der Eifersucht umgeht, erklärt Fabian. Das habe etwas mit Unsicherheit zu tun. Also muss man genau über diese Unsicherheit reden. "Es ist voll okay, dass man eifersüchtig ist", fügt er hinzu. Und Nicole ergänzt, dass es für viele auch schwierig sei, Gefühle zuzugeben. "Da muss man sehr, sehr viel an sich arbeiten. Man muss die Gefühle aussprechen", sagt sie. Kommunikation alleine helfe allerdings nicht. Man müsse auch an sich arbeiten und Veränderungen zulassen. "Sonst redet man sich dumm und dappig", fügt Fabian hinzu.

Auch die Dissonanz auszuhalten zwischen dem, was die Gesellschaft als normal empfindet und außergewöhnlichen Lebensformen, erfordert viel Arbeit. Es sei ein langer Prozess gewesen, Normen aufzuweichen und für sich selbst neu zu definieren, erzählt Nicole. "Solange man niemandem wehtut, kann man die Regeln ändern." Sie empfindet es als weitere Herausforderung, ihren Männern genug Aufmerksamkeit zu schenken. Gerade am Anfang hat sie damit gehadert, stellte sich Fragen wie: "Bin ich denen genug? Möchten sie vielleicht eine weitere Frau in der Beziehung?"

Dass das nicht bedeutet, mit beiden Partnern genau gleich viel Zeit zu verbringen, sondern jedem so viel Aufmerksamkeit zu geben, wie dieser braucht, war für sie ein Lernprozess. Geholfen hat da sicherlich, dass die drei viele gleiche Interessen haben und es genießen, viel Zeit miteinander zu verbringen. Ebenfalls ein Problem, sagt Nicole scherzhaft, sei es, dass die drei weniger Platz in ihrem gemeinsamen Bett haben. Wer in der Mitte liegt, muss unten rauskrabbeln. Und auch das ständig besetzte Bad sei ein Minuspunkt in einer polyamoren Beziehung, lacht Fabian.

Es gibt aber auch viele Vorteile. Es ist schneller gekocht und aufgeräumt. Ebenso gibt es mehr Menschen, mit denen man sich austauschen kann. Und die Männer können schwere Sachen tragen. "Das macht es schon einfacher", sagt Nicole. Auch die häufigeren Ruhepausen sehen die drei als Vorteil in ihrer Beziehung. Außerdem leihen sich Fabian und Christian gegenseitig Klamotten aus. "Da bin ich auch ein wenig neidisch", grinst die 34-Jährige.

Die Gesellschaft reagiert unterschiedlich auf die kleine Familie. Viele seien verwirrt, würden sich fragen, wer von den dreien ausgenutzt wird oder darunter leidet. Dass alle mit dieser Situation völlig zufrieden und glücklich sind, ist für viele Außenstehende nicht nachvollziehbar. Die Männer würden auch schon mal als "Weicheier" bezeichnet und Nicole als "Schlampe". "Die denken an Pornos, wenn sie an drei Menschen denken." Viele würden Polyamorie auch mit einer offenen Beziehung verwechseln, was nicht stimmt.

Polyamorie bedeutet für Nicole, "sein Herz nicht vor der Liebe zu verschließen". In monogamen Beziehungen gebe es das ja auch, dass sich einer der beiden Partner in jemand anderen verliebt. Hier müssen sich die Menschen dann entscheiden, ob sie ihren Partner betrügen, ihn verlassen oder jemanden verletzen. In polyamoren Beziehungen ist das nicht der Fall. Ehrlichkeit, Zustimmung und Einvernehmen sind für Nicole, Fabian und Christian enorm wichtig.

Was ihnen noch wichtig ist? Dass in Deutschland die Mehrelternschaft anerkannt wird und dass sie die Gesellschaft über diese alternative Lebensform aufklären. "Wir sind keine Perversen", sagt Nicole. Und dann gibt es da noch einen Wunsch, nämlich die Familie zu vergrößern. "Der Kleine braucht auf jeden Fall Geschwister", lacht Fabian und strahlt dabei bis über beide Ohren.