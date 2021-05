Von Thomas Veigel

Odenwald. Ludwig Seibert war seiner Zeit weit voraus. Was Künstler wie Kasimir Malewitsch, Wassily Kandinsky, Paul Klee oder Piet Mondrian erst 25 bis 30 Jahre später schufen, hatte der Geheime Justizrat und Oberamtsrichter aus Höchst im Odenwald bereits im Jahr 1889 entwickelt: Die malerische Abstraktion auf einfache geometrische Formen und die Grund- und Nichtfarben. Das berühmteste Gemälde dieser Richtung der abstrakten Kunst ist das "Schwarze Quadrat auf weißem Grund" von Malewitsch aus dem Jahr 1915. Es gilt als ein Meilenstein der Malerei, als "Ikone der Moderne" und hängt – wie das "Blaue Quadrat auf weißem Grund" und andere geometrische Arbeiten Malewitschs – im Russischen Museum in St. Petersburg.

Mit seinem System der Markierungen für die Hauptlinien des 1882 gegründeten Odenwaldklubs (OWK) wollte Seibert zwar nicht vorzeitig die Malerei revolutionieren. Die Wegzeichen waren aber eine kunstvolle Abstraktion von Information. Ein rotes Quadrat an einem Baum im Odenwald bedeutete bei der Einführung vor über 130 Jahren "Hauptlinie Nummer 7 des Odenwald-Klubs von Ober-Ramstadt nach Neckarsteinach". Den Weg mit der gleichen Markierung gibt es bis heute, als Hauptwanderweg (HW) 15 wurde er im Norden bis Frankfurt und im Süden bis Sternenfels am Stromberg verlängert und trägt den Namen "Main-Stromberg-Weg".

Hintergrund Eine andere Geschichte Es gibt noch eine ganz andere Geschichte der Wegzeichen im Odenwald, entdeckt in den Aufzeichnungen des Instituts für spekulative Heimatgeschichte in Fränkisch-Crumbach und erzählt von Manfred Maser im Programm "Herr der Heringe" des Odenwälder Shanty Chors. Die Geschichte handelt von Albert Muschelknautz, dem 1731 im [+] Lesen Sie mehr Eine andere Geschichte Es gibt noch eine ganz andere Geschichte der Wegzeichen im Odenwald, entdeckt in den Aufzeichnungen des Instituts für spekulative Heimatgeschichte in Fränkisch-Crumbach und erzählt von Manfred Maser im Programm "Herr der Heringe" des Odenwälder Shanty Chors. Die Geschichte handelt von Albert Muschelknautz, dem 1731 im Odenwälder Ostertal geborenen Proviantmeister von Sir James Cook auf dessen ersten beiden Entdeckungsreisen, die ihn in die Südsee und nach Australien führten. Muschelknautz war bei der zweiten Expedition Cooks auf einer Insel zurückgeblieben, die er später zu Ehren seiner Odenwälder Heimat als Osterinsel bekannt machte. Muschelknautz, der Odenwälder Ebbelwoi (Apfelwein) als Wundermittel gegen Skorbut auf die Schiffe brachte, war auch ein begeisterter Kartograf. Dieser Leidenschaft blieb er nach seiner Rückkehr in den Odenwald verbunden. Muschelknautz schuf nicht nur die erste Speisekarte der Gaststätte "Zur Erholung" in Ober-Ostern, um 1790 veröffentlichte er auch die ersten Odenwälder Wanderkarten. Trotzdem galt er den Leuten als wunderlich, zumal er begann, seine bevorzugten Wege mit bunten Kreuzen, Rauten und Kreisen zu kennzeichnen. 100 Jahre später sollte sich der Odenwaldklub diese Zeichen zunutze machen.

Das Seibert’sche Markierungssystem aus geometrischen Grundformen wurde und wird mit Schablonen in verschiedenen Farben auf die Bäume gemalt. Mit Schablonen auf weiße Untergründe gemalte geometrische Grundformen hängen auch in Museen. Wie das "Blaue Dreieck" im Frankfurter Städel Museum, geschaffen von Blinky Palermo im Jahr 1969. Außer Farbe und Form gibt es eine weitere Parallele zum Markierungssystem des Odenwaldklubs: Es gibt ein Textblatt zu dieser Arbeit, in der der Künstler den Betrachter auffordert, selbst mit einer Schablone blaue Dreiecke zu malen. Individuelle künstlerische Gesten verlieren dadurch an Bedeutung. Der Wegmarkierer folgt ebenfalls einem definierten Auftrag, hat aber in der Auswahl der Platzierung der Zeichen gewisse Freiheiten. Jeder Wegmarkierer wird so zum Künstler.

Wenn man folgerichtig den erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys bemüht, kann das von Ludwig Seibert entwickelte Odenwälder Gitternetz der farbigen geometrischen Zeichen durchaus als frühes abstraktes – und soziales – Gesamtkunstwerk bezeichnet werden. Es ist auch ein herausragendes Beispiel von Land-Art, das geradezu exemplarisch die Definition dieser Kunstrichtung erfüllt: Durch einen minimalistischen gestalterischen Eingriff wird das unmittelbare Erleben der Landschaft verändert und die Wahrnehmung des Raumes intensiviert.

Ludwig Seibert leitete die "Markierungs-Commission" bis zum Jahr 1903. Unter seinem Nachfolger, dem Wald-Michelbacher Oberamtsrichter Rudolf Wünzer, erfuhr das System eine erste Bereinigung. 1907 gab es wie bei der Einführung siebzehn Jahre zuvor 24 Hauptlinien mit den sechs Zeichen Strich, Kreuz, Dreieck, Quadrat, Raute und Kreis in den Grundfarben Rot, Gelb und Blau sowie in der Nichtfarbe Weiß. Zwischenzeitlich hinzugefügte Farben wie Grün und Orange sowie zusammengesetzte Formen wie Kreuz im Kreis (Wagenrad) waren als Kennzeichnung für Hauptlinien wieder entfernt worden.

Die roten und blauen Wegzeichen führten von Nord nach Süd, die gelben und weißen von West nach Ost. Neben den Hauptlinien gab es 61 Nebenlinien, die mit zweifarbigen geometrischen Symbolen oder mit farbigen Buchstaben markiert waren. Insgesamt hatte das Wegenetz eine Länge von 2770 Kilometern. Das System des Odenwaldklubs machte Schule, zahlreiche Wandervereine wie der Schwäbische Albverein und der Vogesenclub ließen sich in der Wegemarkierung vom OWK beraten.

In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Zahl der Wege, Anfang der 1970er Jahre betreuten die Wegewarte rund 11.000 Kilometer Wanderwege, klubeigene und die der Naturparke. 1990, hundert Jahre nach Beginn der einheitlichen Markierung, entschloss sich der Odenwaldklub zu einer gründlichen Überarbeitung des Markierungssystems und zur Bereinigung von einigem "Wildwuchs". So gab es Doppelmarkierungen bei manchen Fernwegen, einige Zeichen wurden für verschiedene Weg genutzt.

Heute betreut der OWK ein Netz von 55 Hauptwanderwegen auf rund 5000 Kilometern. Im Arbeitskreis Wege sind der Hauptwegewart und neun Bezirkswegewarte für die Markierungen verantwortlich. Insgesamt sind mehr als 200 Frauen und Männer mit Pinsel, Schablone und Farbtöpfen unterwegs.

Die auf Bäume und manchmal auch auf Steine gemalten geometrischen Zeichen bilden immer noch das am deutlichsten sichtbare Herz des Markierungs-Systems im Odenwald. Mittlerweile gibt es aber auch Aufkleber der Wegzeichen aus Kunststoff, die vor allem in den Ortschaften und Städten an Laternenpfählen und Verkehrsschildern angebracht werden.

Die Grundregel der heute geltenden Markierungsrichtlinien formuliert das Deutsche Wanderinstitut so: "Die Markierung von Wanderwegen hat den Zweck, Wanderer ohne weitere Hilfe von Führern oder Wanderkarten absolut zuverlässig über die vorgesehene Route zum Ziel zu geleiten. Die Zeichen müssen deshalb immer gut sichtbar, ganz unmissverständlich und in ausreichend dichten Abständen angebracht sein, sodass auch für Ortsfremde und Ungeübte der Wegeverlauf ohne die geringste Orientierungsunsicherheit zu erkennen ist."

Sabine Haus pflegt als Wegwartin die Markierungen auf einer Teilstrecke des 60 Kilometer langen Odenwaldklub-Hauptwanderwegs 28, der von Hemsbach an der Bergstraße über Beerfelden zum Odenwaldlimes an der Seitzenbuche kurz vor Mudau führt. Foto: Thomas Veigel

42 Hauptwege sind mit geometrischen Zeichen in vier Farben markiert. Vor einigen Jahren wurde beschlossen, der besseren Sichtbarkeit wegen alle farbigen Zeichen auf einen weißen Hintergrund zu malen. Die bisher weißen Zeichen wurden deshalb durch grüne ersetzt. Wie vor 130 Jahren verlaufen die Wege mit roten und blauen Zeichen von Nord nach Süd, die Wege mit gelben und grünen Zeichen von West nach Ost. Neben den sechs ursprünglichen geometrischen Zeichen wurden weitere Formen wie stehender und liegender Doppelstrich oder Andreaskreuz eingeführt. Immer mehr Wege haben bereits – neben der Nummer – einen Namen. Einige Wege sind mit Buchstaben gekennzeichnet: Blütenweg (gelbes B), Weinpfad Kraichgau (blaues W), westlicher Limesweg (grünes L), Neckarweg (kleines blaues N), Rheinauenweg (blaues R), linker Neckarrandweg (gelbes R), rechter Neckarrandweg (rotes R) und Mainwanderweg (blaues M).

Der Alemannenweg (rotes A) und der Nibelungensteig (rotes N) sind Qualitätswege "Wanderbares Deutschland". Für dieses Gütesiegel hat der Deutsche Wanderverband bundesweite Standards festgelegt. Auch der Burgensteig (blaues Burgensymbol) und der Neckarsteig (blaues N) sind Qualitätswege. Am östlichen Rand durchzieht der östliche Limesweg den Odenwald. Dessen Markierung – ein schwarzer stilisierter römischer Wachturm – wurde vom Fränkischen Albverein übernommen.

Vom OWK ausgesucht und zertifiziert sind 60 qualifizierte Wanderwege "Wanderbarer Odenwald". Die Rundtouren haben eine Länge zwischen sieben und 22 Kilometern und sind mit einer grünen Wegkennung (Buchstaben und Zahlen) auf weißem Untergrund markiert. Zwei Europäische Fernwanderwege durchziehen den Odenwald. Der E 1 verläuft derzeit durchgehend vom Nordkap bis ins Dorf Fortino im Süden Italiens. Im Endausbau soll er nach 8000 Kilometern in Sizilien enden. Der OWK betreut den E1 von Frankfurt bis Pforzheim. Er verläuft auf dem Hauptweg 11 (grünes Andreaskreuz).

Der E8 verläuft ohne Unterbrechung von Dursey Head in Irland bis zum Beskidenpass an der polnisch-ukrainischen Grenze. In Zukunft soll er einheitlich markiert auf dann 7500 Kilometern bis nach Istanbul führen. Der OWK betreut eine nördliche Variante von Albisheim bis Obernburg am Main und eine südliche Variante von Speyer bis Tauberbischofsheim. Beide Varianten verlaufen auf verschiedenen Wegen des OWK.

Neben den vom OWK betreuten Wegen gibt es im Odenwald Tausende Kilometer weiterer Wanderwege. Die örtlichen Rundwanderwege sind mit einer Zahl im Kreis und darüber einem Kennbuchstaben für die jeweilige Gemeinde mit weißer Farbe markiert. Dazu kommen die Rundwanderwege der Geo-Naturparke Bergstraße-Odenwald und Neckartal-Odenwald. Die von den sogenannten Natur-Parkplätzen aus angelegten Rundwanderwege sind einheitlich mit einer Zahl im Kreis in der Farbe Gelb markiert. Hinzu kommen die Lehrpfade (L) und die Verbindungswege (V).

Daneben sind in den vergangenen Jahren zahlreiche weitere Wege markiert worden: Wege der Lufthansa und der Sparkasse, der Pilgerpfad Camino Incluso mit einem gelben Pilgerbeutel als Wegzeichen, der Einhard-Weg von Michelstadt nach Seligenstadt, der Hammelbacher Klangwanderweg, verschiedene Weinlagen-Wege und viele mehr.

An manchen Stellen wirkt der Odenwald mittlerweile übermarkiert und überbeschildert. Vor lauter Zeichen kann es an einigen Bäumen und Kreuzungen schwierig werden, den rechten Weg sofort zu finden. Im östlichen Odenwald kann der Zustand der Wegmarkierung auf einigen Hauptwanderwegen als suboptimal bezeichnet werden – vor allem dort herrscht Nachwuchsmangel bei den Pinselfrauen und Pinselmännern.

Außer den Wanderwegen sind seit einigen Jahren auch mehr als 40 Mountainbike-Strecken und Radrouten im Odenwald markiert. Die grünen Schilder mit großem Pfeil sind höher als die Wanderzeichen und gut sichtbar für Radler angebracht. Das Miteinander von Radfahrern und Wanderern funktioniert bis auf vereinzelte Auseinandersetzungen noch gut. Allerdings hat die dramatische Zunahme von Elektro-Mountainbikes zu einer Diskussion über das Verbot dieser motorisierten Fahrzeuge im Wald geführt.

Bevor die Wanderer den Odenwald eroberten – vor dem 19. Jahrhundert war niemand zur reinen Erholung im Wald unterwegs – gab es auch schon Wegzeichen. Jahrhundertelang richteten sich Fuhrleute, Wandergesellen und Händler nach den "weißen Steinen" aus gelbgrauem Sandstein, die an Wegkreuzungen die Richtung wiesen. Als Wegweiser dienten auch Grenzsteine und die aus Sandstein gehauenen, Jahrhunderte alten Bildstöcke, die meist an den Pilgerwegen zu Quellheiligtümern und anderen Wallfahrtsorten standen. Einige stehen noch heute.

Seit mehr als 600 Jahren sind Pilger von Mitte Mai bis Mitte Juni auf zahlreichen Strecken zum "Heiligen Blut" in Walldürn unterwegs. Einer der wichtigsten Wege führt von Weinheim an der Bergstraße ins Weschnitztal und über Löhrbach, Wald-Michelbach, Güttersbach, Beerfelden und Hesselbach nach Walldürn. Präzise beschrieben wird dieser Weg im 1906 erschienenen Roman "Die Mühle von Husterloh" von Adam Karrillon.