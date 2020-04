Von Jan Draeger

Der geliebte Italiener um die Ecke ist dicht. So zwingt uns die Coronakrise an den eigenen Herd. Doch Essen ist in diesen Tagen mehr als ein Ritual: Es kann zum Seelentröster werden. Je nachdem was und wie man es zubereitet. Darüber sprach unser Autor am Telefon mit der Köchin Sarah Wiener, die seit 2019 auch für die österreichischen Grünen im Europaparlament sitzt.

Frau Wiener, wo erwische ich Sie gerade?

In der Uckermark.

Laufen auch dort viele Menschen mit Masken herum?

Ganz wenig. Wenn jetzt nicht alle Berliner hierher stürmen, wird die Uckermark kein Hotspot werden. Das gebe ich mal als Prophezeiung ab.

Können Sie sich selbst versorgen?

Das würde ich so nicht sagen. Aber ich habe im Herbst Knoblauch und Zwiebeln gepflanzt. Neben einem Kartoffelbeet gibt es einen Gemüsegarten, da ist vom letzten Jahr noch Mangold übrig. Außerdem stehen hier 38 Obst- und 30 wilde Zwetschgenbäume. Ich koche viel ein. Durch meine Arbeit in Brüssel war ich zuletzt seltener hier. Das hat sich jetzt schlagartig geändert.

Es ist jetzt knapp nach 10 Uhr, was gab es bei Ihnen heute zum Frühstück?

Grünen Tee und einen Frischkornbrei. Ich habe Vollkorngetreide, Buchweizen und Hafer. Das mahle ich selber am Abend zuvor und weiche es in Wasser ein. Am nächsten Tag wird der Brei dann mit Nüssen, Obst und Gewürzen gegessen.

Haben Sie Ihre Ernährung seit der Coronakrise geändert?

Ich esse jetzt gesünder, weil ich zu Hause bin, viel mehr Zeit zum Kochen habe und eine riesige Speisekammer besitze. Ich gehöre zu den Menschen, die Marmelade noch selber machen. Das wird jetzt einen kräftigen Aufwind erfahren.

Das Selbermachen?

Ja, und auch auf dem Balkon Kräuter ziehen oder Tomaten pflanzen. Den Garten nicht nur mit Blumen vollknallen, sondern Essbares dort anzubauen. Auch Lebensmittel können schön blühen.

Kann uns Essen über diese schwere Zeit hinweghelfen?

Auf jeden Fall. Essen hat so viel Funktionen. Es ist Beschäftigung, Teilhabe. Es ist Nahrung nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele. Essen ist wahrscheinlich der zentrale Punkt, mit dem man über die Krise kommen und sich selber etwas Gutes tun kann. Gesund, vielfältig, frisch und selber kochen — jetzt haben wir Zeit dafür.

Was würden Sie denn zubereiten?

Zum Beispiel, etwas aus Kichererbsen. Ich liebe Humus. Daraus kann man einen tollen Brotaufstrich zaubern, der viel Eiweiß enthält und gut schmeckt. Dazu braucht man Olivenöl, Knoblauch, Kreuzkümmel, Sesampaste, weiche Kichererbsen, Salz, Pfeffer und Zitronensaft. Kichererbsen selber einzuweichen und zu kochen nimmt die Furcht vor getrockneten Hülsenfrüchten und schmeckt so viel besser. Auch bunt sollte man essen. Je bunter, desto besser. Damit sind aber Obst und Gemüse gemeint und keine Farbstoffe. Und man sollte nicht vergessen, viel Wasser zu trinken!

Schlägt jetzt die Stunde der Hobbyköche?

Ja, die sind im Vorteil. Aber schlägt jetzt nicht überhaupt die Stunde der Küche? Also, ab in die Küche und ausprobieren, was einem Freude macht.

Das hört sich einfach an. Aber was ist mit den Eltern, denen zu Hause mit Ihren Kindern die Decke auf den Kopf fällt?

Wieso nicht mit lustigen Ausstechformen Kekse backen? Da kann jeder um den Tisch herum mitmachen und bekommt Seelennahrung. Oder man lernt, wie Palatschinken zubereitet wird. Das macht Spaß, ist aber auch etwas kniffelig. Palatschinken schmeckt übrigens sowohl salzig mit Spinat oder süß mit Marmelade oder Apfelmus. Außerdem: Selber Pizza machen und belegen. Da kann jedes Kind seine eigene Hälfte kreativ gestalten.

Wenn dieses Gespräch in der Zeitung erscheint, haben wir Ostern. Und keiner wird wegfahren dürfen.

Das ist doch die Gelegenheit, ein bisschen mit Lebensmitteln zu spielen. Man könnte zum ersten Mal selber Teig machen, um eine Quiche oder einen Osterzopf zu backen. Oder man probiert, Nudeln zu machen. Wer keine Maschine hat, kann die Nudeln mit der Hand schneiden.

Wenn man schon nicht verreisen kann, wären dann Ausflüge per Kochbuch in die Küchen der Welt eine Alternative?

Das ist schwierig. Wenn Sie nie dort waren, wissen Sie nicht wirklich, wie das schmecken soll. Wenn Sie allerdings experimentierfreudig sind, asiatisches oder südamerikanisches Essen lieben — dann probieren Sie es einfach aus. Das Internet ist voll mit Anleitungen.

Sind Konserven sinnvoll und wenn ja— von welchen hat man was?

Von Tomatenmark, geschälten Tomaten und Sauerkraut. Wenn Du nicht kochen kannst, ist Dein Schrank ja jetzt voll von irgendwelchen Fertigprodukten — aber die sind schlechte Kopien von den Originalen. Solange es frisches Gemüse und Obst gibt, sollte man die Konserven noch liegen lassen.

Neben Klopapier werden auch Unmengen an Mehl gehamstert. Was soll man damit anfangen?

In erster Linie sollte man gutes Mehl hamstern. Am besten Vollkornmehl, das länger satt macht, mehr Energie und viel mehr Inhaltsstoffe hat. Aber tatsächlich ist Mehl für alles mögliche gut: Strudelteig, Germteig, Pizza, Spätzle.

Gut, aber bevor wir anfangen zu essen, muss ich Sie fragen: Wie wichtig ist Ihnen die Dekoration?

Ich finde, sie ist immer wichtig. Wir lieben alle einen schön gedeckten Tisch. Im Zuge der Zeitknappheit vernachlässigen wir das, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, ein Essen liebevoll und hübsch zu gestalten.

Also, zu Hause mal wieder die Kerzen zum romantischen Candle-Light-Dinner anzünden?

Schaden wird’s nicht.

Sie kommen ja selber aus der Gastronomie. Wie wird sich die Restaurant-Szene durch die Corona-Krise verändern?

Für die Gastronomie und die Hotellerie ist das ein Super-GAU. Nicht jeder kann mit seinem Restaurant überleben, indem er Speisen zum Abholen anbietet. Nehmen Sie, zum Beispiel, die Hochkulinarik mit einem immensen Arbeitseinsatz von Menschen. Können die jetzt über die Runden kommen, indem sie das Essen in eine Alubox klatschen? Das ist illusorisch. Viele Gastronomen werden die Geschäfte aufgeben müssen, weil sie die Fixkosten nicht zahlen können.

In Krisenzeiten nehmen Menschen ab – auch bei Corona?

Ich glaube, anfangs werden die Leute durch das viele Zuhause-Herumsitzen dicker werden. Aus Langeweile und Ratlosigkeit. Auch aus diffusen Ängsten werden sie sich erstmal vollstopfen. Dabei sind wir weit weg von einer richtigen Krise. Wir werden eine Wirtschaftskrise kriegen, aber wir haben keine Ernährungskrise. Es kann sein, dass wir in Zukunft auf exotisches Obst verzichten müssen. Oder dafür einen horrenden Preis zahlen. Aber vielleicht ist das auch angemessen. Denn was wir brauchen, ist eine andere Beziehung zu Lebensmitteln — das sollten wir aus der Krise lernen.

Werden Lebensmittel aus dem Umland noch wichtiger?

Die eigene Region, den Nachbarn zu stärken, das ist das Beste, was wir machen können. Nicht nur, weil es das nachhaltigste Ernährungssystem ist, sondern auch, weil es uns Vertrauen und Kontrolle gibt. Regional bedeutet kurze Wege und wir wissen, was wie wann angebaut worden ist.

Was kommt bei Ihnen heute noch auf den Tisch?

Ein Gemüse-Nudel-Salat mit Brokkoli, Blumenkohl, ein bisschen Rindergehacktes und Sojasauce.

Info: Sarah Wiener gibt auf Facebook Empfehlungen für "Kochen, auch in der Krise". Außerdem hat die Sarah Wiener Stiftung unter https://sw-stiftung.de Tipps für Eltern und Kinder rund um das Thema Ernährung.