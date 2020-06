Die Residenz der Fürstbischöfe ist ein barocker Traum aus Gold, Seide und Marmor. Sie besitzt eine Grotte, opulente Deckenmalereien und die „Krone aller Treppenhäuser“. Damian Hugo von Schönborn wacht heute in der Treppenhaus-Kuppel über sein Reich (im Text). Seine letzte Ruhe fand der Fürstbischof in der Gruft der Peterskirche (im Text). ​Fotos (3): dd

Von Diana Deutsch

Bäte man zehn Menschen, ein Märchenschloss zu zeichnen, bei acht käme Bruchsal heraus. Diese barocke Residenz nämlich besitzt alle Zutaten, die ein Traumschloss braucht. Dabei haben hier keine weltlichen Herrscher gelebt, sondern Bischöfe. Der achte RNZ-Kirchenspaziergang führt in eine Stadt, in der jeder Stein von Exzellenzen erzählt.

Bruchsals Geschichte beginnt in Speyer. Mit einer Fehde zwischen den Fürstbischöfen und ihrem Volk. Die Bischöfe fühlten sich als Herrscher über die Domstadt; die Speyerer Bürger dagegen wollten ihre Politik selbst bestimmen. Der Kaiser hatte ihnen das im Jahr 1111 im "Großen Freiheitsbrief" erlaubt. Der Klerus sei nur für das Seelenheil zuständig, fand der Magistrat. Die Exzellenzen fanden das nicht und verhängten einen Kirchenbann. Keine Gottesdienste mehr, kein Glockengeläut, keine Sakramente.

Dann machten sich die Bischöfe mitsamt ihres Kirchenschatzes auf die Suche nach einer neuen Bleibe. Jenseits des Rheins. 1358 errichtete Bischof Gerhard von Ehrenberg in Bruchsal eine Burg, von der heute noch der Bergfried existiert. Ihn betrachten wir später. Zuerst begeben wir uns zum Bruchsaler Schlosspark, wo unser Spaziergang beginnt.

Es war ein sonniger Frühlingstag im März 1720, als Damian Hugo von Schönborn ausritt, um den Platz für sein neues Schloss zu finden. Schließlich entstammte der 44-jährige Fürstbischof einem einflussreichen Mainzer Adelsgeschlecht. Der Vater war Minister, der Onkel Erzbischof, drei seiner Brüder Fürstbischöfe. Damian Hugo selbst hatte in Rom studiert, die Ernennung zum Kardinal stand bevor. Ein repräsentativer Bischofssitz musste her. So schnell wie möglich.

Eine Rückkehr nach Speyer kam nicht in Frage. Der Pfälzische Erbfolgekrieg hatte Dom und Bischofspalast zerstört. Damian Hugos Angebot, beides wieder aufzubauen, war von den "zancksichtigen Speyerern" abgelehnt worden. Man verstehe sich jetzt als freie, protestantische Reichsstadt. Weder "tot noch lebendig" werde er je wieder einen Fuß nach Speyer setzen, soll Damian Hugo ausgerufen haben. Am 9. März 1720 schrieb er an seinen Bruder: "Ich habe nun den Ort ausgelesen, wo meine Residenz hinkommen soll. Es ist zu Bruchsal. Ich habe mein Tag keine schönere Situation gesehen."

Tatsächlich war Bruchsal ideales Siedlungsland. Der Kraichgau besaß fruchtbaren Lössboden, der Lusshardwald war ein perfektes Jagdrevier. Seit dem 11. Jahrhundert gehörte der Ort den Bischöfen von Speyer. Das Bruchsaler Stadtwapppen zeigt noch heute ihr silbernes Bischofskreuz auf blauem Grund.

Damian Hugo ging beherzt ans Werk. 50 barocke Gebäude formieren sich nördlich des Bruchsaler Stadtkerns zu einer weitläufigen Schlossanlage. Die prachtvolle Residenz liegt in einem Park. Man flaniert zwischen uralten Bäumen, Teichen und weiten Rasenflächen. Alle Wege sind zentriert auf das Schloss, dessen Fassade in zartem Pastell schimmert. Verspielter Stuck umrahmt die unzähligen Fenster, überall glänzt Gold. Im Inneren steht man staunend unter opulenten Deckengemälden, in denen sich Bischöfe inmitten der griechischen Mythologie tummeln. Überall hängen Spiegel, die Wände sind elegant bespannt, an den Säulen glänzt der Marmor.

Eine Weltsensation ist das Treppenhaus. Balthasar Neumann hat es entworfen, der berühmteste Baumeister seiner Zeit. Als Symbol der Macht. Auf dieser "Krone aller Treppenhäuser" vermeint man, förmlich in den Himmel hinauf zu schweben. "Das Hochstift Speyer habe ich steinig gefunden und golden hinterlassen", resümierte Damian Hugo hochzufrieden am Ende seines Lebens.

Das Bruchsaler Schloss ist ein barockes Juwel, aber es ist leider kein Original mehr. Am 1. März 1945 bombardierten die Alliierten die Bruchsaler Innenstadt. Sie brannte komplett nieder. Glücklicherweise hat man keine Kosten gescheut, um die Residenz wieder aufzubauen. So originalgetreu wie möglich. Siebzig Jahre hat das gedauert. Ein Riesenaufwand. Er hat sich gelohnt.

Die Alternative zur Rekonstruktion erlebt man nebenan in der Hofkirche. Sie ist heute die katholische Pfarrkirche von Bruchsal. Die Hofkirche wurde modern wieder aufgebaut. Schnörkellos und klar. Eine Altarinsel bildet den Mittelpunkt des langen Kirchenraums, die strukturierte Holzdecke wirkt wie eine Skulptur. Ein schöner Kreuzweg aus Druckstöcken stammt vom Karlsruher Künstler HAP Grieshaber. Ein stimmiger Kirchenraum, der Charakter einer Kathedrale jedoch ist verloren. Ihre Schutzheiligen durfte die Hofkirche immerhin behalten: Den heiligen Damian und den heiligen Hugo. Nicht schwer zu erraten, wessen bevorzugter Aufenthaltsort diese Kirche im 18. Jahrhundert war.

Noch ein Blick zurück auf das schöne Damianstor, das einzig erhaltene Stadttor. Jenseits des Tores befindet sich seit 1848 die achteckige Bruchsaler Justizvollzugsanstalt. Auch sie ein spannender Bau. Der Karlsruher Oberbaurat Heinrich Hübsch hat das "Zuchthaus" entworfen. Für 400 männliche Gefangene. Meist Mörder.

Unser Kirchenspaziergang folgt der Friedrichstraße in die Fußgängerzone. Den Marktplatz dominiert die ehemals gotische Stiftskirche "Unserer Lieben Frau" aus dem 15. Jahrhundert. Das gewaltige Gotteshaus hatte kein Glück im Leben. 1507 übergab man Liebfrauen an die Chorherren des Ritterstifts Odenheim. Das waren die jüngeren Söhne der Kraichgauritter. Turniere standen ihnen näher als Gebete. Die Marktkirche verkam, bis sie 1689 der Pfälzische Erbfolgekrieg zerstörte. Heute ist der Innenraum von Liebfrauen modern gestaltet.

Wir überqueren den Markt und biegen in das Sträßchen "Am Alten Schloss" ein. Hier erhebt sich der Bergfried von Bischof Gerhards Trutzburg von 1385. Der gewaltige Turm misst 38 Meter, seine Mauern sind drei Meter dick. Der Bergfried ist das älteste Gebäude Bruchsals. An seiner Ostseite kann man auf halber Höhe eine eingemauerte Platte erspähen: "Gerhardus de Ernberg episcopus Spirensis". Der Bergfried ist begehbar.

Oben am Hang erkennt man das barocke Sommerschloss "Belvedere". Fürstbischof Franz Christian von Hutten, Schönborns Nachfolger, hat es 1756 errichten lassen. Als fürstbischöfliches "Schießhaus". Bei klarem Wetter ist der Blick von dort sensationell. Durch den Bürgerpark erreichen wir die "Große Brücke". Jenseits des Saalbachs geht es die Kirchgasse nach St. Peter hinauf. Hier beginnt der Teil Bruchsals, der nicht zerstört wurde. Schmucke barocke Bauern- und Handwerkshäuser erzählen vom Wohlstand unter der Ägide der Bischöfe.

1742 spürte Damian Hugo von Schönborn seine Kräfte schwinden. Doch wohin sich zu Grabe legen? Der Dom zu Speyer, in dessen Krypta alle Fürstbischöfe ruhten, kam nicht in Frage. Wegen des Gelübdes. Damian Hugo musste eine neue Grablege erschaffen. Der Blick seiner Exzellenz fiel auf die alte gotische Peterskirche aus dem 14. Jahrhundert. Sie steht oben am Hang und überragt alle Dächer der Stadt. Das entsprach dem Selbstbild des Fürstbischofs. Dass die Hallenkirche seit dem Erbfolgekrieg nur mehr eine Ruine war, störte ihn indes wenig. Das konnte man richten. "Bischof Damian Hugo", wird das Volk später sagen, "war vom Bauwurm befallen".

Einen gotischen Trümmerhaufen in ein barockes Juwel zu verwandeln – solch ein Kunststück konnte nur einem gelingen: Balthasar Neumann. Seine "neue" barocke Peterskirche besitzt zwei hohe Zwiebeltürme als Kennzeichen einer Bischofskirche. Ein Turm symbolisiert die geistliche, der andere die weltliche Herrschaft. Im Innern ist Sankt Peter ein Bollwerk des Katholizismus inmitten eines Meeres aus reformierten Dörfern und Städten. Erst seit 1936 werden in Bruchsal auch evangelische Gottesdienste gefeiert.

Der opulente barocke Hochaltar und die Kanzel sind die Herzstücke von Sankt Peter – eine Orgie aus Gold und Putten, Schnitzwerk und verzierte Säulen. Riesige Marmorgrabmale der Fürstbischöfe dominieren den Kirchenraum. 1748 war er vollendet. Kardinal Damian Hugo von Schönborn war da schon fünf Jahre tot. Er starb 1743 im Alter von 66 Jahren.

Sein Nachfolger Kardinal Franz Christian von Hutten wird als "offen, humorvoll und freundlich" beschrieben. Sparsamkeit hielt er für ein Laster. Von Hutten war es, der das Schloss im lustvollen Stil des Rokoko ausmalen ließ. In Bruchsal entstanden unter seinem Pontifikat eine Saline mit dem größten Gradierwerk Deutschlands, eine Tabakmanufaktur, eine Spitzenfabrik und ein Eisenerzbergwerk. Keines dieser Unternehmen hatte auch nur den geringsten wirtschaftlichen Erfolg. Als der Kardinal starb, hatte die Bistumskasse fast eine halbe Million Schulden.

In die Fertigstellung der Peterskirche hingegen investierte Franz Christian von Hutten wenig. Ihre Außenfassade blieb schmucklos, die Orgelempore wurde eingespart, die 22 Meter hohe Kuppel erhielt einen schlichten weißen Anstrich. Das heutige Bildprogramm stammt aus dem 20. Jahrhundert. Nur die Bischofsgruft direkt unter der Kuppel, exakt im Zentrum der Kirche, wurde fertiggestellt. Mit Nischen für nur drei Särge. Warum so wenige? Die Antwort auf diese Frage ist in Bruchsal Mythos. "Mehr braucht’s nicht", hat Damian Hugo von Schönborn angeblich gesagt.

Und Recht behalten. Tatsächlich haben nach Damian Hugo nur noch zwei Fürstbischöfe das Hochstift Speyer geführt, bevor es 1803 säkularisiert wurde und an das Land Baden fiel. Der letzte Bruchsaler Bischof – Philipp Wilderich von Walderdorff – ist im Exil gestorben. Nur sein Herz ruht in Bruchsal. Wohlbehütet in einer silbernen Kapsel.

