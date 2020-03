Von Stephan Brünjes

Heidelberg. Ja ja, die Jugend von heute: stopft nur noch Pommes und Burger in sich hinein, hängt vorm Tablet und kriegt am Reck nicht mal einen Aufschwung hin. Was ist das? Überflüssiges "Früher-war-alles-besser"-Lamento von Eltern und Großeltern, die mit verklärtem Blick von Turnvater-Jahn-Drill am Stufenbarren und Zirkeltraining schwärmen? Oder vielleicht doch eine zutreffende Beschreibung der "Jugend von heute"? Leider trifft Letzteres zu. Das ergeben Studien von Krankenkassen, Sportverbänden und Wissenschaftlern in den vergangenen Jahrzehnten mit unschöner Regelmäßigkeit – etwa von der mhplus-Krankenkasse und der TU Chemnitz.

Demnach sitzen 40 Prozent aller Kinder lieber drinnen vor Laptop und Smartphone, als sich draußen zu bewegen. 86 Prozent ihrer Eltern nervt das zwar, aber sie greifen nicht ein. "In den vergangenen 10 bis 15 Jahren haben körperliche und psychische Probleme insbesondere aufgrund von Bewegungsmangel deutlich zugenommen" weiß Henry Schulz, Professor für Sportmedizin und Sportbiologie an der TU Chemnitz.

"Dies zeigt sich beispielsweise in motorischen Defiziten, Konzentrationsschwächen und Verhaltensauffälligkeiten sowie Übergewicht." Ursachen dafür sind auch die häufig ausfallenden Sportstunden. Zudem wird es immer schwieriger, Kinder dauerhaft für den Gang in einen Sportverein zu begeistern – diese gelten zunehmend als uncool. Andere Freizeitaktivitäten wie "Cornern" (Treffen mit Freunden an Straßenecken), Chatten oder Spielen am Computer sind deutlich attraktiver.

Zumindest Grundschulen reagieren darauf: Sie holen in ihrem Ganztagesangebot auch Vereine mit ins Boot. Dann kommen mal Trainer der Handballer, der Basketballer oder vom Hockey in den Sportunterricht und stellen ihre Disziplin vor.

Noch besser ist es, den Nachwuchs möglichst schon im Kleinkindalter an Sport heranzuführen. Wissenschaftliche Studien zeigen, solche frühen Bewegungserfahrungen stärken nicht nur die Leistungsfähigkeit von Muskeln und Organen, sie beugen auch Haltungsschäden und Krankheitsanfälligkeit vor, fördern mit dem Fairness-Gedanken die soziale Kompetenz und Aufnahmefähigkeit in der Schule.

Damit Eltern und Kinder leichter den passenden Sport finden, bieten immer mehr Vereine sogenannte Schnupperangebote an, man muss sich also nicht sofort auf einen Verein oder eine Sportart festlegen, um dann nach vier Wochen feststellen zu müssen, dass der Nachwuchs auf Karate, Fußball oder Schwimmen jetzt doch keine Lust mehr hat.

Turnen

In Heidelberg gibt es seit Jahren die Initiative "Kinder in Bewegung", eine Turnschule, in der die Kleinen ab 4 Jahren unter professioneller Anleitung Grundfertigkeiten wie Rollen, Hüpfen und Klettern lernen. Kleinkinderturnen ist der Klassiker zum Einstieg in den Vereinssport. Kosten: ab ca. 20 Euro im Monat. Wenn es dann auf höherem Niveau weitergehen soll, bietet sich beispielsweise die Kunstturngemeinschaft Heidelberg an. Dort gibt es Trainingseinheiten für junge Talente an Reck und Barren und Turnen auf Bundesliga-Niveau. (lex)

Schwimmen

Fördert Gleichgewichtssinn, Koordination und Ausdauer. Kann früh begonnen werden, denn die meisten Kinder fühlen sich – einmal ans Wasser gewöhnt – darin pudelwohl. Wenn Kinder ihre ersten Schwimmabzeichen machen (ab etwa 5 Jahren), kann es losgehen. Voraussetzungen: Kinder, die in einen Schwimmverein gehen, sollten schwimmen können und keine Unverträglichkeit gegen gechlortes Wasser haben. Nachteile: Die Trainings sind oft eintönig, weil unkommunikativ.

Die Kinder ziehen ihre Bahnen im Becken, müssen bestimmte Strecken und Zeiten schaffen und einzelne Muskelpartien dabei besonders kräftigen (400 Meter nur per Kraul-Beinschlag, aber ohne Arme paddeln). Während man so durchs Wasser pflügt, hat man keinen Kontakt zu anderen Kindern. Also vielleicht eher für Kinder geeignet, die sich als Einzelkämpfer sehen. Kosten: ca 10 – 13 Euro pro Monat.

Fußball und Handball

Beides immer noch Top-Mannschaftssportarten für Jungs. Mädchen mischen immer mehr mit, werden – anders als früher – nicht mehr als "Mannweiber" verhöhnt. Los geht es mit etwas sechs Jahren. Voraussetzungen: Ballgefühl und Ausdauer. Außerdem müssen Fußballer und Fußballerinnen sich in eine Mannschaft einfügen, und Misserfolge verdauen können. Denn anders als in der Bundesliga gehen bei den "Kleinen" schon mal Spiele 0:20 verloren, beim Handball sind die "Katastrophen-Ergebnisse" manchmal noch höher. Nachteile: Nicht nur Training, sondern auch Spiele und Turniere an Wochenenden, daher zeitintensiv auch für die Eltern. Außerdem relativ hohe Verletzungsgefahr. Kosten: ca. 8 bis 13 Euro pro Monat plus Ausgaben für Trikots und Schuhe.

Judo

Nein, Prügel-Kurse sind das nicht, denn Judo etwa heißt auf japanisch "der sanfte Weg", und andere Kampf- und Selbstverteidigungssportarten wie etwa Ju Jutsu oder Karate dienen der Selbstverteidigung und fördern das Selbstwertgefühl des Kindes. Besonders für schüchterne oder aggressive Kinder eignen sich diese Sportarten, da Aggressionen abgebaut werden und gegenseitiges Helfen an oberster Stelle steht. Ein gutes Startalter ist mit 7 Jahren. Voraussetzungen: Geduld und Konzentration. Das Kind sollte in der Lage sein, sich auf das Erlernen besonderer Techniken einzulassen. Nachteile: Erfolge stellen sich erst nach einiger Zeit ein. Und: Besonders manche Judo-Jungs neigen leider dazu, mit ihren Fähigkeiten zu prahlen und Mitschüler mit ihren Kampfgriffen zu drangsalieren. Kosten: ca 15 Euro pro Monat plus Judoanzug und Prüfungsgebühren.

Tennis

Seit die deutschen Tennis-Idole Steffi Graf und Boris Becker abgetreten sind, ist Tennis kein exklusiver Modesport mehr. Ein gutes Einstiegsalter ist mit etwa 8 Jahren. Mitbringen sollten die Kinder genügend Gefühl nicht nur mit Fußbällen, sondern auch mit kleineren Exemplaren sowie mit einem leichten Schläger und Schaumstoffbällen. Sonst trifft das Kind im Training keinen Ball und ist schnell frustriert. Tennis ist gut geeignet für Kinder, die sich in einer Mannschaftssportart nicht wohlfühlen. Nachteile: Oft ist sehr viel Training erforderlich, bis erste Ansätze eines flüssigen Spiels erkennbar sind. Insbesondere Eltern, die gerne mal Hilfstrainer spielen, sollten sich hier mit Ratschlägen zurückhalten. Kosten sind vergleichsweise hoch – für Vereinsmitgliedschaft, Hallenmiete im Winter und Trainerstunden sind mancherorts 50 Euro und mehr pro Monat fällig.

Ballett

Ein typischer Mädchensport. Ideal für alle, die Freude an der eigenen Körperbeherrschung entwickeln wollen, weil Musik, künstlerische Elemente und Bewegung zusammenspielen. Hier können die Kleinen schon im Vorschulalter einsteigen. Voraussetzungen: Konzentrationsfähigkeit und Geduld sollten vorhanden sein, das Kind sollte musikalisch sein und sich gut in eine Gruppe einfügen. Nachteile: Wenig Freiraum aufgrund vorgeschriebener Choreografien. Eltern sollten aufpassen, was ihre Kinder im Training machen. Spitzentanz (auf Zehenspitzen) etwa ist für unter Zwölfjährige gefährlich, weil die Knochen noch zu weich sind und die Muskulatur zu schwach Die Kosten liegen bei 30 bis 50 Euro im Monat für eine Wochenstunde in der Ballettschule. In Ballettabteilungen von Sportvereinen preiswerter (ca. 12 Euro pro Monat) Außerdem: einmalig etwa 70 Euro für Trikot, Ballettstrumpfhose und Schühchen.

Rudern

Ein prima Ganzkörpersport mit geringer Verletzungsgefahr. Kinder lernen recht schnell, Verantwortung zu übernehmen: für sich, ihre Mannschaft und das geliehene Bootsmaterial. Gutes Einstiegsalter ist mit 11 Jahren. Voraussetzungen: Geduld, Ausdauer und Konzentrationsvermögen sollten vorhanden sein. Denn Rudern ist ein taffer Sport, der Kraft und Ausdauer vereint. Zudem müssen alle Teilnehmer schwimmen können. Nachteile: Wer Erfolge erzielen möchte, rudert mehrmals die Woche – bei Wind und Wetter. Auch Schlieren und Blasen an den Händen bleiben nicht aus. Die Trainingszeiten sind saisonabhängig. Ergänzend zum Outdoor-Sport findet ein Ergometer- und Krafttraining in den Klubs statt. Kosten: Kinder bis 14 Jahre zahlen in den beiden Heidelberger Vereinen HRK monatlich 19,50 Euro, bei der RGH 95 Euro im Jahr. (eka)

Hockey

Lehrer sind meist begeistert, wenn Hockey-Trainer in den Unterricht kommen: Denn bei dieser Sportart starten alle Kinder mit den gleichen Bedingungen, nämlich bei Null. Hockey ist eine Disziplin für jeden, auch weil keine besonderen körperlichen Voraussetzungen – wie beispielsweise die Größe beim Basketball – nötig sind. Das beste Einstiegsalter ist mit 4. Eine Trennung in Alters- und Geschlechterklassen folgt meist ab 6 Jahren. Vorteil des Hockey: Das Training legt Wert auf eine allgemeine, motorisch vielseitige Ausbildung. Durch den hohen koordinatorischen Anteil – Bewegung, Schlägerführung – werden beide Hirnhälften des Spielers besonders gefordert und gefördert. Nachteil: Den "richtigen" Umgang mit dem Schläger zu erlernen, bedarf indes mehr Geduld als bei anderen Ballsportarten.

Bei der TSG 78 Heidelberg beispielsweise gibt es Schnuppertrainings. Equipment wird gestellt. Kosten Vereinsmitgliedschaft: 240 Euro im Jahr. (lex)

Rugby

Das Raufballspiel bieten die sechs Heidelberger Rugbyvereine bereits in ihren Bambini-Gruppen für Kinder ab vier Jahren an, richtiges Erziehungsrugby nach kindgerechten Regeln wird ab der Altersklasse U8 gespielt. Rugby ist – entgegen mancher Behauptung – kein harter oder verletzungsträchtiger Sport, sondern ein englischer Schulsport, der 1823 am Internat in Rugby (Warwickshire) erstmals ausprobiert wurde und bei dem man viel laufen, passen, kicken und, nach strengen Regeln, mit den Gegnern rangeln darf. Eltern junger Rugbyspieler und -spielerinnen sind von diesem Sport begeistert, denn nach Trainings und Spielen sind die lieben Kleinen hundemüde und gehen freiwillig früh zu Bett. Die Vereine bieten Schnupperkurse an, der Jahresbeitrag für Kinder liegt zwischen 50 und 100 Euro. (cpb)

Infos: Im nächstgelegenen Sportverein, beim Landessportbund oder beim Deutschen Olympischen Sportbund auf der Seite https://familie.dosb.de/ familiensport-guide