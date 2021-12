Von Christian Satorius

Was fressen unsere Vögel eigentlich im Herbst und Winter, wenn keine Insekten mehr umherfliegen, kein Obst mehr an den Bäumen wächst und die Bauern ihre Felder abgeerntet haben? Weil das Nahrungsangebot in der kalten Jahreszeit hierzulande rapide abnimmt, machen sich vor allem die insektenfressenden Arten wie Gartengrasmücken, auf den Weg in den warmen Süden. Aber was machen die, die hier bleiben?

Auch im Winter finden sich noch Insekten – nur fliegen die eben nicht mehr durch die Luft. Viele Kerb- und Spinnentiere überwintern unter der Baumrinde, im Laub und Gestrüpp sowie in Ritzen von Mauern und Steinen. Kein Wunder, dass Vögel wie Meisen, Rotkehlchen und Zaunkönige, die Insekten zum Fressen gern haben, Sträucher und Büsche nach ihnen absuchen. Kleiber und Spechte laufen sogar die Baumstämme hinauf, um nach ihrer Lieblingsspeise zu suchen. Vögel, die sich von Insekten oder Weichfutter ernähren, erkennt man an ihrem dünnen, spitzen Schnabel, wie ihn der Star hat. Mit ihm können sie die Tierchen, die sich tief in ihr Versteck verkrochen haben, gut erreichen. Auch Würmer lassen sich damit gut aus dem Boden ziehen, solange dieser nicht gefroren ist.

Oft genügt das aber nicht und so stellen sich einige Vögel auf Körner und Obst um, werden also Vegetarier. Manche, wie Rabenvögel und Möwen, sind echte Universalisten und fressen sogar Aas. In den Blüten- und Samenständen der Pflanzen finden sich noch Körner, manchmal auch noch auf den abgeernteten Feldern. Über die Bucheckern im Wald freuen sich die Buch- und Bergfinken, über die Fichtenzapfensamen machen sich die Fichtenkreuzschnäbel her und über die Birkensamen die Birkenzeisige. Kernbeißer fressen gerne die Samen der Hainbuchen. Unter manchem Obstbaum liegen auch im Winter noch die Überreste der letzten Erntezeit und an Sträuchern finden sich übrig gebliebene Beeren.

Vögel, die sich überwiegend von Körnern ernähren, erkennt man an ihrem kurzen, dicken Schnabel, der es ihnen ermöglicht, auch härtere Samenschalen zu knacken – Finken und Sperlinge zählen zu ihnen. Hier zeigt sich auch, wie wichtig es ist, den eigenen Garten im Herbst nicht allzu sehr aufzuräumen. In stehengelassenen Wildkräutern und nicht zurückgeschnittenen Stauden, im hängengebliebenen Obst und Totholzhaufen in der Gartenecke finden Vögel im Winter noch wertvolle Nahrung.

Wenn es aber sehr kalt wird, der Boden gefroren ist und eine geschlossene Schneedecke die Nahrungssuche erschwert, freuen sich viele Vögel, wenn sie gefüttert werden. Im Handel gibt es Winterfutter speziell für Körnerfresser, aber auch welches für Weichfutterfresser. Wer die Vögel im Winter füttern möchte, sollte mehrmals kleinere Mengen anbieten.