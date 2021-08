Von Cornelia Wystrichowski

Donald Duck, Micky Maus und Co. haben allen Grund zum Feiern: Vor 70 Jahren, am 29. August 1951, kam in der Bundesrepublik das erste "Micky Maus"-Heft auf den Markt und brachte das Städtchen Entenhausen mit seinen nur allzu menschlichen Mäusen, Enten, Schweinen, Hunden und anderen lustigen Bewohnern nach Deutschland. Auf dem Cover der allerersten Ausgabe der Comiczeitschrift für Kinder sitzen Micky Maus und sein tollpatschiger Freund Goofy mit Pilotenbrillen in einem gelbroten Flugzeug, das nach unten rast – dieser Sturzflug in knallbunter Optik war der Beginn einer kometenhaften Erfolgsgeschichte.

Das aktuelle Heft zum 70. Geburtstag. Foto: Egmont Ehapa Media

Das erste Exemplar der Zeitschrift kostete 75 Pfennig. Die hieß zunächst "Micky Maus – Das bunte Monatsheft" und erschien alle vier Wochen; heute zahlen Sammler mehrere Tausend Euro für ein gut erhaltenes Heft. In der allersten "Micky Maus" hat unter anderem der einfältige Lulatsch Goofy einen Auftritt: Sein altmodisches Auto mit Kurbelanlasser will einfach nicht anspringen – der kluge Micky stellt am Ende der Geschichte fest, dass das Vehikel gar keinen Motor hat ...

Als 1951 die Idee aufkam, in der Bonner Republik ein Zeichentrickheft mit Figuren aus dem Disney-Universum zu starten, war die Skepsis groß. Das Deutschland der Nachkriegszeit war noch von Ruinen und Trümmerlandschaften geprägt, Comics waren kaum bekannt – stattdessen gab es biedere Blätter wie "Das Kränzchen" für Mädchen oder "Der gute Kamerad" für Buben. Die erste "Micky Maus"-Ausgabe, die im eigens gegründeten Stuttgarter Ehapa-Verlag erschien, war kein Erfolg: Von den 300.000 gedruckten Exemplaren wanderte nur knapp die Hälfte über den Ladentisch, der Rest wurde auf Schulhöfen verteilt.

... ein Comicstrip von 1951. Foto: Egmont Ehapa Media

Doch nach dem Stotterstart mauserte sich das Heft mit den bunten Bildern und Sprechblasen zu Europas meistverkaufter Kinder- und Jugendzeitschrift: Mehr als 3300 Ausgaben mit rund 1,3 Milliarden Exemplaren wurden bisher verkauft, aufeinandergelegt würde der Stapel bis zum Mond reichen, rechnet der Verlag stolz vor. Zwar sinkt die Auflage stetig – aktuell ist sie auf 73.000 verkaufte Exemplare alle zwei Wochen geschrumpft –, da die Generation Tiktok kaum noch Comic-Hefte liest. Doch für viele heutige Erwachsene ist das "Micky Maus"-Magazin (so heißt es seit 1993) untrennbar mit Erinnerungen an gemütliche Schmökerstunden in der Kindheit verbunden.

Dabei taten viele Erwachsene und Sprachwächter in den spießigen 50er-Jahren Comics als Schundhefte ab, hätten sie am liebsten gerichtlich verbieten lassen. "Die Verblödung, zu der die Comics führen durch ihr Stottern und Lallen, verschließt das Tor zum Sprechen und Denken", schäumte ein Jugendschriftenausschuss.

Die Kritiker hatten die Rechnung ohne Erika Fuchs gemacht, die erste Chefredakteurin und langjährige Übersetzerin der Micky Maus, die Jahrzehnte lang alle Hefte eindeutschte: Die promovierte Kunsthistorikerin machte aus Entenhausen eine Welt der Sprache, indem sie den drolligen Figuren abgewandelte Zitate deutscher Geistesgrößen in den Mund legte – Verzeihung, den Schnabel. So ist der feierliche Schwur von Tick, Trick und Track angesichts eines dräuenden Wannenbades, "Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns waschen und Gefahr!", eine kecke Verballhornung eines Zitat aus Schillers "Wilhelm Tell".

... ein Comicstrip von 1951. Foto: Egmont Ehapa Media

Berühmt ist die Kultübersetzerin auch für die Idee, Verben zu verkürzen. Aus "Donald seufzt" zum Beispiel wird einfach "seufz!" – diese grammatische Form wird zu Ehren der Schöpferin auch "Eri-kativ" genannt. "Schwärm!", macht da auch der Literaturkritiker Denis Scheck: Erika Fuchs habe "mehr als Martin Walser, Günter Grass und Christa Wolf zusammen unser Deutsch beeinflusst".

In den ersten Jahren wurden in den Heftchen ausschließlich Geschichten aus den USA abgedruckt, die unter anderem der legendäre Carl Barks gezeichnet hatte, der geistige Vater vieler Figuren wie etwa Dagobert Duck. Inzwischen kommen die Storys in der deutschen "Micky Maus" überwiegend aus Italien, Dänemark und den Niederlanden. Überhaupt hat sich die Zeitschrift oft gewandelt, die Seitenzahl schwankte ebenso wie der Erscheinungsturnus, die Einwohnerschaft von Entenhausen wuchs. Neben Micky und Goofy sowie der Duck-Sippe gehörten schon früh die kleinen Waldbewohner A-Hörnchen und B-Hörnchen, der findige Indianerjunge Klein-Adlerauge, die Hexen Madame Mim und Gundel Gaukeley, Oma Duck und Franz Gans, kleiner Wolf, Rudi Ross, Gevatter Bär, die Panzerknacker-Bande sowie Daniel Düsentrieb mit seinem klugen Assistenten Helferlein dazu.

... ein Comicstrip von 1951. Foto: Egmont Ehapa Media ​

Im Lauf der Zeit traten neue Figuren wie der außerirdische Verbrecher "Bubble Billy" auf, der sich auf einer Kaugummiblase fortbewegt. Auch die Moden wechselten. Seit einigen Jahren etwa laufen Daisys Nichten Dicky, Dacky und Ducky barfuß und nicht mehr in Stöckelschuhen herum, Dagobert entwickelt eine eigene App und telefoniert wird auch in Entenhausen mit dem Smartphone.

Auf dem goldglänzenden Titelbild der Jubiläumsausgabe des "Micky Maus"-Magazins sind übrigens nur Ducks zu sehen, aber keine Maus – nicht einmal ein Mäuseohr. Kein Wunder, denn Donald, der Pechvogel im Matrosenanzug, ist bei Alt und Jung viel beliebter als der neunmalkluge Micky. Warum heißt das Heft dann überhaupt "Micky Maus"? Ganz einfach: Als die Zeitschrift 1951 erschien, war Donald zwischen Flensburg und Konstanz noch zu wenig bekannt, weil die Disney-Filme mit dem 1934 geborenen cholerischen Erpel in der Nazi-Zeit nicht den Sprung in die deutschen Lichtspielhäuser geschafft hatten. "Micky Maus"-Streifen dagegen waren schon in den 30ern in den Kinos der Weimarer Republik gelaufen, der kleine Nager mit den großen Ohren war ein Star.

In der DDR war das "Micky Maus"-Heft verboten: Im real existierenden Sozialismus war der Ultrakapitalist Dagobert, der buchstäblich im Geld schwimmt, nicht willkommen. In Westdeutschland hingegen kamen bald zusätzliche Publikationen mit den beliebten Figuren auf den Markt, darunter die 1967 gestarteten "Lustigen Taschenbücher", die nach wie vor regelmäßig erscheinen.

... ein Comicstrip von 1951. Foto: Egmont Ehapa Media ​

Rund um das Entenhausen-Universum hat sich inzwischen eine enorme Fangemeinde gebildet – mit großem Ernst beschäftigen sich etwa die Anhänger des Donaldismus mit der fiktiven Familie Duck und der "Erforschung von familiären, biologischen, technischen, soziologischen und gruppendynamischen Prozessen in der fiktiven Stadt Entenhausen", wie es im zugehörigen Wikipedia-Eintrag heißt. Im Buchhandel kann man mehrere hundert Seiten dicke Enzyklopädien erwerben, in denen alte Micky-Maus-Hefte nachgedruckt sind – die aber mehr als nur ein Taschengeld kosten. Im Berliner Verlag Egmont Ehapa Media erscheint außerdem neben der Jubiläumsausgabe ein Sonderheft "70 Jahre ’Micky Maus’-Magazin" mit Comics aus sieben Jahrzehnten sowie Hintergrundinformationen.

Das reguläre 14-tägige "Micky Maus"-Magazin wird hauptsächlich von Sechs- bis Zwölfjährigen studiert. Offen ist, wie viele Eltern regelmäßig einen nostalgischen Blick in die Heftchen werfen. Immerhin sagte ja schon Donald höchstpersönlich in der allerersten Ausgabe von 1951: "Ihr braucht diese wunderschönen Hefte nicht heimlich zu kaufen, sondern dürft sie Euch jeden Monat wünschen. Ihr werdet bald merken, auch die Erwachsenen haben ihre stille Freude daran."