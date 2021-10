Von Theresa Leisgang und Raphael Thelen

Die Sturmwarnungen im Radio kannte Antonia Teixeira Chikono gut, sie gehörten zum Leben an der mosambikanischen Küste dazu. Aber in jener Nacht vom 14. auf den 15. März 2019 ist alles anders. "Wir hatten keine Ahnung, wie schlimm es wirklich werden würde. Wir konnten uns einfach nicht vorstellen, dass die Vorhersagen über Idai stimmen." Wirbelsturm Idai bricht die Rekorde, mit Windgeschwindigkeiten von 165 km/h trifft er im Südosten Afrikas auf Land. Über tausend Menschen verlieren ihr Leben, hunderttausende ihre Lebensgrundlage: Die Überschwemmungen zerstören die Felder genau kurz vor der Ernte.

Wir treffen Antonia ein Jahr nach dem Sturm in ihrem Dorf Nhangau fünf Kilometer vom Indischen Ozean entfernt. Die siebenfache Mutter hatte Glück, niemand aus der Familie ist in den Fluten umgekommen. Aber auch ein Jahr später ist die Katastrophe allgegenwärtig. Überall in der Region liegt noch Schutt, viele Kinder sitzen in Schulen ohne Dach, ein Krankenhaus ist noch nicht wieder aufgebaut. Wir sind gekommen, um zu verstehen, wie Menschen mit der Klimakrise umgehen, wo sie längst Realität ist.

Noch nie war die Wissenschaft so klar in den Prognosen über dramatische Auswirkungen der Klimakrise wie im letzten Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC. Erstmals gibt es einen eigenen Abschnitt zu Extremwettern, wie sie diesen Sommer von Sizilien bis Sibirien, von Westdeutschland bis in die wichtigste Weizenregion Chinas, Henan, Schlagzeilen machten. Das Aufziehen eines Sturms kann die Forschung nicht direkt auf die globale Erwärmung zurückführen, aber der Trend ist klar: Je mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre landet, desto häufiger und heftiger werden Stürme, Starkregen und Hitzewellen, auch in Europa.

Global gesehen leiden am meisten diejenigen unter der Klimakrise, die am wenigsten zu ihrer Eskalation beigetragen haben: Menschen wie Antonia Teixeira Chikono. Nach dem Sturm organisierte sie mit ihrem feministischen Netzwerk GMPIS beeindruckend schnell Hilfe für Witwen, alleinerziehende Mütter, Menschen mit Behinderung. Ihnen habe der Sturm am meisten Probleme bereitet, sagt Antonia. "Frauen konnten sich nicht so schnell in Sicherheit bringen wie Männer, mussten sich um die Kinder kümmern." Studien belegen: Überall auf der Welt trifft die Klimakrise Frauen härter als Männer.

Der Umweltgeograf Eric Neumayer und der Sozialwissenschaftler Thomas Plümpfer haben in ihrem Aufsatz "The Gendered Nature of Natural Disasters" Unwetter und ihre Folgen in 141 Ländern über einen Zeitraum von 21 Jahren untersucht. Sie kommen zu dem Schluss: Überall auf der Welt haben Frauen eigentlich eine höhere Lebenserwartung, doch diese Lücke verkleinere sich signifikant nach Unwettern: "Katastrophen (und ihre Folgeerscheinungen) töten mehr Frauen als Männer", schreiben beide.

Die globale Erwärmung macht akute Unwetter zerstörerischer und tödlicher. Antonia weiß um die Prognosen der Wissenschaft. Mit Kleinbäuerinnen und Fischern aus den benachbarten Dörfern haben sie und ihr Mann deshalb das "Comité dos Mangais" gegründet. Mindestens einmal die Woche sammeln sie nun mit dem Komitee ehrenamtlich Samen und ziehen Setzlinge, damit neue Mangrovenwälder wachsen können. Sie gedeihen dort, wo andere Pflanzen sofort absterben würden: in der sengenden Hitze, zwischen Ebbe und Flut im Salzwasser. Mangroven brechen Sturmwinde und bremsen die Wellen.

Für Antonia Teixeira Chikono unterstützt die Aufforstung der Wälder. Foto: Leisgang

Keine technische Erfindung schützt Küstenregionen so kostengünstig, effektiv und nachhaltig vor Erosion wie die Wurzeln der Mangroven. Würde man diese Ökosystemdienstleistung in Geld umrechnen, schätzen Studien den Wert von Mangroven auf bis zu 1,5 Milliarden Euro – und das jährlich. Peter Sheng, emeritierter Professor an der Universität Florida, setzt sich seit über zehn Jahren mit dem Wert von Mangroven auseinander. Seine 3D-Simulationen zeigen, dass Mangroven bei tropischen Wirbelstürmen Überflutungen im Landesinneren um bis zu 40 Prozent reduzieren können. Wie groß der Schutz ist, hängt von der Dichte des Blattwerks und der Gesundheit der Pflanzen ab. "Nachdem unsere Studien veröffentlicht wurden, gab es plötzlich großes Interesse seitens der lokalen Regierung und der betroffenen Kommunen in Florida", sagt Sheng. Den Mangrovenwäldern kommt eine Doppelrolle beim Klimaschutz zu: Sie bremsen nicht nur Stürme aus, sondern speichern gleichzeitig große Mengen CO₂. Mangroven bekämpfen Ursache und Auswirkung der Klimakrise.

Trotzdem werden sie weltweit abgeholzt. Noch im Jahr 2000 war Mosambik das afrikanische Land mit dem zweitgrößten Mangroven-Vorkommen, seither sind rund 60.000 Hektar verschwunden. Die größte Zerstörung geht auf Infrastrukturprojekte für die Ausbeutung riesiger Gasvorkommen zurück, die vor der Küste im Norden Mosambiks gefunden wurden. Auch wo für die internationale Bauindustrie Sand abgebaggert wird, ist für Mangroven kein Platz mehr. In Chikonos Provinz Sofala ist das größte Problem für die Mangroven jedoch nicht der Ressourcen-Reichtum, sondern die Armut.

Mangroven brechen Sturmwinde und speichern CO2. Foto: Leisgang

Silva Ferrao, Mitglied des Mangroven-Komitees, führt uns im März 2020 am Strand vor Nhangau durch die Mangroven bis zu einer Lichtung. Hunderte Baumstümpfe stehen da, kurz über dem Boden abgeschlagen. Er bleibt still stehen. "Der Zyklon hat im Dorf viele Häuser zerstört", sagt Ferrao. "Eigentlich ist es verboten, die Mangroven zu fällen, aber nach dem Sturm gab es für viele Fischer keine andere Möglichkeit, ihr Zuhause wieder aufzubauen." Er könne sie verstehen, sagt Ferrao. Auch er lebt vom Fischfang: Der Sturm habe die Fischpopulationen vertrieben, monatelang gab es kein Einkommen und von der Regierung war keine Nothilfe zu erwarten. Aber Ferrao weiß, wie wichtig die Mangroven für die ganze Gemeinde sind. Deshalb hilft er Antonia Teixeira Chikono dabei, für das Thema zu sensibilisieren, beim Einholen der Netze, in Schulklassen, am Tresen des Dorfkiosks.

Dorf Nhangau von Wirbelsturm Idai verwüstet. Foto: Leisgang

Gemeinsam haben sie sich etwas ausgedacht, um mehr Fischerfamilien zu motivieren, bei der Aufforstung mit anzupacken. Bienen sollen im Mangrovenwald bei der Bestäubung helfen und Honig produzieren. Wenn sie erst einmal 100 Bienenvölker in die Mangroven gebracht haben, wollen sie den rötlichen Honig in der Küstenstadt Beira verkaufen. Alle vier Monate 1200 Liter, ein gutes Extra-Einkommen für die Familien des Komitees.

Als wir das Ehepaar Chikono an einem Vormittag im August 2021 anrufen, kommen sie gerade vom Aufforsten. Antonias Stimme ist heiser vom Anleiten der Gruppe. Bisher seien es hauptsächlich Frauen, die regelmäßig bei den Treffen des Komitees auftauchen. "Aber es kommen immer mehr Fischer dazu." Auch Forscher aus der Hauptstadt Maputo und die Kommunalregierung waren schon zu Besuch. "Es ist zurzeit meine einzige Hoffnung: Dass wir und die Mangroven gemeinsam unser Dorf schützen können", sagt Antonia. 1500 Samen haben sie an diesem Morgen in den Sand gesteckt, 1500 Hoffnungen auf ein kleines grünes Herz, das bis zum nächsten großen Zyklon als ausgewachsener Baum Wind und Wellen Stand hält. An Motivation mangelt es ihr nicht, nur an etwas Geld für die Imker-Ausrüstungen.

Die Autoren

Theresa Leisgang und Raphael Thelen waren vergangenes Jahr unterwegs von Südafrika bis in die Arktis. Ihre Frage: Wie begegnen Menschen der Klimakrise, wo diese seit Jahren Realität ist? Daraus haben sie ein Buch gemacht: "Zwei am Puls der Erde" (Goldmann). Thelens (35) Reportagen erscheinen auch im Spiegel, in der Zeit und im Stern. Leisgang (32) hat in Heidelberg studiert, für die RNZ geschrieben und zuletzt für die Menschenrechts- und Umweltaktivistin Carola Rackete gearbeitet.