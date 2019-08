Von Christian Satorius

Der Gemeine Holzbock und auch die anderen Zecken, die bei uns vorkommen, mögen keine Hitze. Wird es ihnen zu warm, verkriechen sie sich lieber im Unterholz. Hin und wieder finden sich bei uns nun allerdings auch Exemplare tropischer Zecken der Gattung Hyalomma (Foto: dpa), die sehr viel wärmeliebender sind. Die Tiere mit den auffällig gestreiften Beinen stammen aus den Trocken- und Halbtrockengebieten Afrikas, Asiens und Südeuropas und werden unter anderem durch Zugvögel verbreitet. Sie sind ungefähr doppelt so groß wie der bei uns heimische Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus).

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Berlin (RKI) finden sich diese Achtbeiner seit 2007 in Deutschland. Die Wissenschaft ist bisher davon ausgegangen, dass die tropischen Tiere sich bei uns nicht dauerhaft etablieren, da sie sich dank unserer kalten mitteleuropäischen Winter nicht vermehren können. Der Klimawandel könnte das nun jedoch ändern, wie aktuelle Forschungen nahelegen.

Einige aktuelle Funde hat die Parasitologin Prof. Dr. Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim genauer untersucht und kommt zu dem Schluss: "Diesmal müssen wir davon ausgehen, dass diese Tiere bei uns in Deutschland überwintern konnten." Die Jugendstadien dieser Zecken finden sich oft an Zugvögeln, von denen sie sich einfach abfallen lassen. Die jetzt gefundenen Exemplare waren für diese Zeit aber schon viel zu weit entwickelt, meint Prof. Mackenstedt: "Wenn man den Entwicklungszyklus zurückrechnet, hätten sie also zu einem Zeitpunkt eingeschleppt werden müssen, als die Zugvögel noch gar nicht da waren." Die Zeckenexpertin bilanziert: "Der Klimawandel scheint es der Hyalomma-Zecke zu erlauben, dauerhaft in Deutschland Fuß zu fassen."

Das Problem: Die Hyalomma-Zecke kann Krankheiten übertragen, die auch für den Menschen gefährlich sind. Das RKI warnt: "Hyalomma-Zecken können gefährliche Krankheitserreger in sich tragen, darunter das Krim-Kongo-Virus, das beim Menschen das schwere, bisweilen sogar tödliche Krim-Kongo-Hämorrhagische-Fieber (CCHF) verursacht." Allerdings trug laut RKI keines der insgesamt 19 untersuchten Exemplare, die im Jahr 2018 in Deutschland gefunden wurden, derartige Infektionserreger wie das Krim-Kongo-Virus in sich. Erstmals soll jetzt jedoch ein Mensch in Deutschland durch den Stich einer tropischen Zecke an Fleckfieber erkrankt sein.

Da auch die anderen Zecken, die bei uns vorkommen, gefährliche Krankheiten wie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Lyme-Borreliose übertragen können, lohnt es sich, beim nächsten Wald- und Wiesen-Spaziergang ein wachsames Auge auf die Tiere zu werfen. Europäische Zecken warten im Gras, in Büschen und Sträuchern in bis zu eineinhalb Metern Höhe darauf, von einem Tier oder Menschen abgestreift zu werden. Das Jagdverhalten der tropischen Hyalomma-Zecken unterscheidet sich aber von dem ihrer europäischen Verwandten, warnt Prof. Mackenstedt: "Die Hyalomma-Zecke jagt aktiv. Sie erkennt Warmblütler auf Distanzen von bis zu zehn Metern und kann sie über mehrere 100 Meter verfolgen." Das Unterholz sollte man also beim Spazierengehen meiden, die befestigten Wege nicht verlassen.

Festes Schuhwerk und lange Hosen bieten einen gewissen Schutz. Mit dem Hallerschen Organ im vorderen Beinpaar können die Tiere Schweiß und andere Körperausdünstungen wie Kohlendioxid wahrnehmen und blitzschnell darauf reagieren. Ein gutes Antizeckenmittel kann ihre Wahrnehmung täuschen und die Tiere abhalten. Auf jeden Fall sollte man sich nach dem Spaziergang nach Zecken absuchen. Die Tiere laufen in der Regel eine Zeit lang umher, manchmal sogar mehrere Stunden lang, um sich eine geeignete Stelle zu suchen. Dabei bevorzugen sie Bereiche, in denen die Haut dünn und feuchter ist, sprich: Kniekehlen, Armbeugen, Achseln, Leistengegend, Haaransatz, Bauchnabel und Hals. Hier lohnt es sich, zweimal hinzuschauen.

Freilaufende Zecken können einfach mit den Fingern abgesammelt werden. Aber Vorsicht beim Entsorgen: Oft halten sich die kleinen Spinnentiere sehr gut fest, und so bemerkt man manchmal gar nicht, dass die Zecke immer noch am Finger umherkrabbelt. Aber selbst wenn die Zecke schon zugestochen hat, dauert es laut RKI bis zu ein, zwei Tagen, bis Borrelien übertragen werden. Die Tiere sollten also schnellstmöglich entfernt werden. Im Gegensatz zu den Borrelien werden die FSME-Viren schon direkt beim Stechen übertragen. Gegen FSME kann man sich jedoch vorher impfen lassen.

Zecken sollten weder herausgedreht, noch mit Klebstoff oder Öl behandelt werden. Das erhöht die Gefahr, dass sie Krankheitserreger abgeben. Mit einer speziellen Zeckenzange, Zeckenkarte oder einer sehr spitzen Pinzette lassen sich die Achtbeiner dicht an der Einstichstelle am Kopf fassen und vorsichtig herausziehen.