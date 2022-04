Von Jochen Müssig

"Du musst verstehn!

Aus Eins mach’ Zehn

Und Zwei lass gehen

Und Drei mach’ gleich

So bist Du reich."

Wenn es nur so einfach wäre … Als Mephisto in Johann Wolfgang von Goethes wohl größtem Werk in der Hexenküche einen Verjüngungstrank für Faust brauen lässt, zitiert die Hexe das Hexen-Einmaleins:

"Verlier’ die Vier!

Aus Fünf und Sechs,

So sagt die Hex’,

Mach’ Sieben und Acht,

So ist’s vollbracht."

Seit Goethe im "Faust" die Hexensage aufgriff ("Die Hexen zu dem Brocken ziehn …"), wurde der Brocken zum Kultberg und der Harz zum Hexenland. Hexen gehören bis heute wie selbstverständlich in die Region. Und wer heute in den Harz reist, will nicht nur Natur genießen, sondern auch den Hexentanzplatz, das auf dem Kopf stehende Hexenhaus sowie das Hexenspektakel vom 30. April auf den 1. Mai erleben: die Walpurgisnacht.

"Jede Stadt und jedes Dorf im Harz feiert die Walpurgisnacht mit Umzügen und Kostümfesten. Auf dem Brocken selbst wird keine Walpurgis mehr gefeiert, da der Berg im Zentrum des Nationalparks Harz liegt", sagt Christoph Lampert, der Chef im Brockenhaus, das ganz oben auf dem Brocken steht.

Die dortigen Dauerausstellungen erläutern historische Hintergründe, denn die schrecklichen mittelalterlichen Hexenverfolgungen und Hexenprozesse sind bei den Festen kein Thema. Auch auf das Ritual der Verbrennungen von Hexenpuppen wird verzichtet. Es symbolisierte lange den Sieg des Guten über das Böse und des Frühjahrs über den Winter, doch der Brauch erinnerte zu sehr an die Zeit der mittelalterlichen Inquisition.

"Heute geht es bei uns ausschließlich um das Brauchtum", sagt Oberhexe Antje Wedde von der Wolfshäger Hexenbrut. Und keine Frage: "Wir sind Unterhaltungshexen", die sich verkleiden, eine spitze, krumme Nase aufsetzen und mit hoher, giftiger Stimme ihre Hexensprüche zum Besten geben – vor bis zu 10.000 Zuschauern! Im Netz kam die Wolfshäger Hexenbrut sogar auf 145 Millionen Clicks. "Die Choreografie, die Texte – alles ist hausgemacht", sagt die Oberhexe. Manchmal macht sie auch Kräuterwanderungen mit Gästen und klärt über Walburga auf, die keine Hexe, sondern eine Äbtin war und heiliggesprochen wurde.

"Und Neun ist Eins,

Und Zehn ist keins.

Das ist das Hexen-Einmaleins!"

Faust sagt dazu in Goethes Tragödie: "Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber." Die Alte, die Zauberin, die Magierin: Es gibt einige Synonyme für Hexe, die wohl stets eine Wissende war, mit Kräutern heilen und vielleicht nicht hellsehen, aber doch Zusammenhänge deuten konnte. Wissen aber beanspruchte einzig und allein der Klerus für sich. Deshalb wurden "wissende Frauen" als Hexen dämonisiert und verfolgt. "Sie wurden befragt", sagt der "Scharfrichter" Wilfried Ristau mit zynischem Blick und klärt auf: "Der Scharfrichter war im 16. und 17. Jahrhundert für die Folter zuständig. Er legte Daumenschrauben an, quälte an der Streckbank oder folterte mit Pech." Im historischen Scharfrichtergewand, mit Schwert und Leiterwägelchen voller Folterinstrumente zeigt Stadtführer Ristau Interessierten sein Goslar zur Hexenzeit.

Mit dem Schwert wurde die rechte, die gute, Hand abgeschlagen, dass die Frauen nicht mehr schwören konnten. Viermal Sieden gab’s für Falschaussagen. Sogar Hebammen wurden als Hexen diffamiert und allein in Goslar mehr als 50 Frauen als Hexen verbrannt. So erging es vielen "wissenden Frauen" im ganzen Land, besonders aber im Harz, einem Schwerpunkt der Hexenverfolgung. In ganz Europa geht man von rund 50.000 Frauen aus, die dämonisiert und als Hexen verbrannt wurden.

Auch der Marktplatz von Wernigerode war ein Schauplatz von Verbrennungen. 1528 brannte die ganze Stadt. Am Marktplatz blieb nur ein Haus verschont, das heutige Hotel "Gothisches Haus". Dort diniert man abends fein – mit Blick auf den Markt- und früheren Verbrennungsplatz sowie das vielleicht schönste Rathaus der Republik, das 1545 neu errichtet wurde.

"Und das christliche Abendland sann

Befriedigt nach weiteren guten Taten",

sang Liedermacher Konstantin Wecker Ende der 1970er Jahre in seinem "Hexen-Einmaleins" und sah sogar Parallelen zu seiner Zeit:

"Immer noch werden Hexen verbrannt

Auf den Scheiten der Ideologie.

Irgendwer ist immer der Böse im Land

Und dann kann man als Guter und die

Augen voll Sand,

In die heiligen Kriege ziehn."

Dem Volksmund nach trafen sich die Hexen zunächst am Hexentanzplatz in Thale und ritten dann auf ihren Besen hinauf zum Brocken, um mit dem Teufel zu tanzen: "Die schönste Hexe machte der Teufel jedes Jahr zur Frau. Doch so manche Hexe wollte ihn gar nicht", sagt Ulrich Behnecke. "Jede seiner Frauen musste dem Teufel ja die Füße küssen, die er 300 Jahre lang nicht gewaschen hatte." Er lacht. Auch an der Teufelsmauer von Blankenburg geht es mit Teufel Behnecke im schwarzen Umhang und mit roten Hörnchen um Unterhaltung. Wie auch beim "virtuellen Hexenflug auf dem Besen hinauf zum Brocken in unserer Greenbox", sagt Brocken-Chef Lampert. "Der Besenflug ist seit 20 Jahren das Highlight im Brockenhaus."

Der Brocken war in DDR-Ost und BRD-West geteilt. Er steigt auf 1142 Meter an, über der Baumgrenze ist er die Hälfte des Jahres von Nebel und Wolken umhüllt. Der Brocken ist der mächtigste Berg und das Zentrum im Nationalpark Harz sowie der am nördlichsten gelegene Eintausender Deutschlands. Das Klima dort oben ähnelt dem von Island, Grönland und Sibirien. An hundert Tagen jährlich gibt es Eis, das Jahresmittel liegt bei 2,9 Grad.

"90 Prozent aller Winde erreichen den Brocken aus Westen. Die Niederlande und Niedersachsen haben keine Berge, die den Wind bremsen könnten und somit trifft jeder Sturm ungebremst als erstes direkt auf den Brocken", erklärt Christoph Lampert. Diese Bedingungen sorgen im nördlichsten deutschen Mittelgebirge für diese bizarre Landschaft aus Moos, Sträuchern, Krüppelkiefern und abgestorbenen Bäumen. "An 165 Tagen sieht man auf dem Brocken ganztägig nichts", sagt Lampert. Bedingungen wie gemacht für Legenden und Sagen, Hexen, Teufel und das Hexen-Einmaleins ...