Von Julie Dutkowski

Auf einer Hochzeit darf Musik nicht fehlen. Nichts transportiert Gefühle so schön wie ein romantisches Lied. Doch nicht jedes vermeintliche Liebeslied ist auch ein solches. Bevor man also die Songs für die Trauung auswählt, sollte man einmal genauer hinhören:

Leonard Cohen: Hallelujah

Der Hochzeitsklassiker schlechthin. Ist ja auch ein stimmungsvolles Lied. Ob der Text das Zeug zum Liebesschwur hat? Wenn Liebe nur lehrt, wie man jemanden erschießt, nun ja. "Maybe there’s a God above / But all I’ve ever learned from love / Was how to shoot somebody who outdrew ya." Noch eine Kostprobe? Bitte schön: "And love is not a victory march / It’s a cold and it’s a broken Hallelujah". Die Liebe - vor allem an dem Tag der Tage - sollte sehr wohl ein Siegeszug sein!

Sam Smith: Stay With Me

Schmacht. "Bleib’ bei mir", singt Sam Smith in seinem Lied. Wer wünscht sich das nicht, dass die große Liebe einen nicht verlässt? Doch man sollte schon genau hinhören. Denn Smith singt davon, dass die Frau bei ihm bleiben soll, obwohl es sich eigentlich gar nicht um Liebe handelt. "Oh, won’t you stay with me? / ’Cause you’re all I need / This ain’t love, it’s clear to see / But darling, stay with me." Dann doch lieber noch ein bisschen weitersuchen nach der wahren Liebe.

Bruno Mars: Marry You

"It’s a beautiful night, we’re looking for something dumb to do / Hey baby, I think I wanna marry you." Wir wollen jetzt mal was ganz Dummes machen und deshalb glaube ich, dass ich dich heiraten möchte. Genug gesagt?

Whitney Houston: I Will Always Love You

Liebe Hochzeitspaare, dieses Lied handelt nicht vom ewigen Miteinander, sondern von einer schmerzlichen Trennung: "If I should stay, I would only be in your way / So I’ll go, but I know / I’ll think of you every step of the way." Sollte ich bleiben, wäre ich dir nur im Weg.

Robbie Williams: Angels

Der Herzschmerz-Barde schlechthin hat mit Angels einen Song geschaffen, der sich hervorragend zum Mitgrölen eignet, aber ganz ehrlich: "So when I’m lying in my bed / Thoughts running through my head / And I feel the love is dead / I’m loving angels instead." Nachts im Bett merkt er also, dass die Liebe tot ist.

Percy Sledge: When A Man Loves A Woman

Hier handelt es sich zwar um ein Liebeslied. Aber darin macht sich der Mann wirklich zum Deppen. Will Frau wirklich jemanden, der ihr zuliebe auch im Freien übernachten würde, wenn es regnet? Warum? "He’d give up all his comforts / And sleep out in the rain / If she said that’s the way It ought to be."

Mika: Happy Ending

Manche lassen sich vom Titel und dem romantischen Klanggefüge täuschen und merken nicht, dass Mika ein "No" vor das "Happy Ending" gesetzt hat. "No hope, no glory, no happy ending" sollte nicht der Spruch der Wahl sein, wenn man jemandem Liebe bis an das Ende aller Tage schwört. Zur Beruhigung aller, die das nicht bemerkt haben: Nicht einmal Marketingagenturen scheinen hinzuhören, denn der Song wurde auch schon für einen Shampoo-Spot verwendet.

The Lumineers: Ho Hey

Als The Lumineers mit "Ho Hey" 2013 einen Riesen-Hit landeten, ahnten sie noch nicht, dass dieser zu dem (!) Hochzeitssong der kommenden Jahre werden sollte. Bandmitglied Neyla sagte einmal in einem Interview: "[...] das Lustige ist, dass der Text eigentlich gar nicht so positiv ist - es fühlt sich aber wie ein glücklicher Song an." Denn eigentlich ist "Ho Hey" ein Trennungssong, oder wie lässt sich die Zeile "I don’t think you’re right for him" sonst interpretieren?

The Police: Every Breath You Take

Nein, es geht hier nicht um die romantische Liebe: Da schwört ein Mann, seine Ex-Freundin auf Schritt und Tritt zu verfolgen. "Every breath you take / Every move you make / Every bond you break / Every step you take / I’ll be watching you." Klarer Fall für ein richterliches Kontaktverbot.