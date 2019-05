Von Julie Dutkowski

Zum Ja-Wort in die Kirche und anschließend in die Gaststätte im Heimatort? Die klassische Hochzeit, wie man sie vor Jahren noch gefeiert hat, gibt es kaum noch. Wer heute den Bund fürs Leben schließen möchte, kann sich kreativ austoben. In Sachen Trauung gilt: (fast) alles ist möglich. Entweder bringt man das passende Budget mit oder macht vieles selbst. Je individueller, desto besser.

Für Andreas Nusch, Gründer des Hochzeits-Dienstleisterverbunds "Embrace Your Love", ist klar: Heiraten bekommt langsam einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Man gibt mehr Geld aus und feiert viel aufwendiger. Nusch ist dabei der Fokus auf die Region wichtig. "Es gibt so schöne Locations im Rhein-Neckar-Raum und in der Pfalz und so tolle individuelle Dienstleister in Sachen Hochzeit. Das wissen nur leider die wenigsten." Der Hochzeitsfotograf, der im Jahr rund 55 Trauungen begleitet, fasst die wichtigsten Trends der Saison zusammen. Wichtig sei, so der 31-jährige Pfälzer, dass man sich für einen Stil entscheidet und diesen dann durchzieht.

Im Trend: Die Boho-Hochzeit auf der Wiese. Foto: Embrace Your Love

Mit Spitze und Federn

Seit etwa zwei Jahren liegen Hochzeiten im Bohemian-Stil, kurz Boho, ganz weit vorne. Wild, frei, lässig ist das Motto. Man heiratet im Freien mit Trauredner, die Feier findet meist in einer Scheune statt. Typische Elemente sind Blumenkränze auf dem Kopf der Braut und eventuell der Brautjungfern, Schnittblumen statt aufwendige Gebinde und Brautkleider aus Spitze. "Wer so heiratet, transportiert eine Lebenseinstellung. Da sollte man aufpassen, dass man nicht verkleidet wirkt", warnt Nusch. Allerdings sei Boho schon wieder am Abklingen.

Der Glamour ist zurück

"Man heiratet jetzt wieder deutlich eleganter", sagt Nusch. Meghan und Harry sei Dank. Dazu zählen Perlen, die sich im Schmuck der Braut, aber auch am Kleid, an Ausschnitt oder Ärmeln wiederfinden. Auch die Rose ist als Deko oder Brautstrauß wieder da. "Die Braut wird weiblicher und kommt nicht mehr so mädchenhaft daher." Außerdem darf sie gerne mehr Haut zeigen, etwa mit einem tiefen Beinausschnitt.

Alles Gold, was glänzt

Vom goldenen Besteck über Vasen bis hin zum Haarschmuck: "Die Farbe Gold taucht überall auf", weiß Nusch. Wo letztes Jahr vor allem florale Kränze auf den Köpfen der Bräute zu sehen waren, tragen diese jetzt einzelne Goldlumen im Haar. "Ein goldener Haarkamm etwa ist gerade das Must-have."

"Ja" zur Leichtigkeit

Sei es die Trauung unter freiem Himmel, auf der Lieblingswiese oder in einem Zelt: Die Locations transportieren ein Gefühl der Leichtigkeit. "Die heißen Sommer machen es möglich", sagt Nusch, der in diesem Jahr schon vier Zelt-Hochzeiten begleitet hat. "Vom Tipi bis zum Luxuszelt mit Parkettboden ist alles dabei." Auch bei der Kleidung achtet man auf Leichtes: Frauen tragen kaum noch Reifröcke. "Das schafft Distanz zum Gast." Außerdem möchte man sich nicht eingeengt fühlen und frei tanzen können.

Stimmungsvolle Gartenparty. Foto: Embrace Your Love

Man(n) ist lässig

Der Bräutigam kann gerne seine Hosen hochkrempeln, Leinenschuhe oder sogar Sandalen tragen. "Schicke Anzugsschuhe würden zu einer Gartenhochzeit auch gar nicht passen", so Nusch. Eine Weste, gerne in auffälligen Farben und Mustern, schmückt und hebt den Bräutigam von seinen Gästen ab. Eine Boutonniere, also eine Blüte im Knopfloch, gehört für Nusch dazu. Auch Hosenträger und Fliege trägt Mann jetzt - aus besonderen Materialien wie Kork, Holz oder Leder.

Festival-Atmosphäre

Hochzeiten bekommen immer mehr einen Festival- und Eventcharakter, sagt Nusch. Dadurch bekommen die Gäste einiges geboten: Seien es Gin- oder Zigarren-Lounges, eine "Pimp my Prosecco"-Bar, in der man sich seinen Prosecco mit Früchten und Sirup individuell zusammenstellen kann, oder Blumenkranz-Binde-Kurse. Foto-Ecken sind heute VW-Bullis, in dem die Gäste Erinnerungsfotos festhalten können oder eine Mirror-Booth, ein interaktiver großer Spiegel, in dem man gifs, also kurze Videosequenzen, erstellen kann. Livemusik gehört natürlich dazu und das Essen wird nicht mehr nur klassisch am Tisch serviert. Stark im Kommen sind Food-Trucks - wie auf einem Festival.

Sweet Table für die Gäste. Foto: Embrace Your Love

Ein ganzer Tisch Süßes

Sogenannte Sweet Tables ersetzen die große Torten-Show am Abend. "Man watet mit der Torte nicht mehr, bis es dunkel ist." Vielmehr steht ein ganzer Tisch mit Süßem bereit, an dem sich die Gäste bedienen können. Darauf stehen dann Cake-Pops, Donut Walls oder Macarons. Die Hochzeitstorte selbst ist oft ein Naked Cake. Dieser wird nicht mit einem dicken Fondant ummantelt, sondern naturbelassen und mit Früchten serviert.

Freie Trauung statt Kirche

"Nichts strahlt mehr Leichtigkeit aus als eine freie Trauung." Auch, wenn vielen Gottes Segen wichtig ist, setzen immer mehr Paare auf die Trauung unter freiem Himmel, da man sich nicht den Gepflogenheiten in der Kirche unterordnen muss, so Nusch. "Man kann den Einzug frei wählen, muss sich nicht mit der Kirche absprechen und es geht einzig und allein um das Paar." Ein weiterer Vorteil: Man bleibt an einer Location und hat keine lange Anfahrtszeit und so mehr Zeit für seine Gäste. "Das ist viel wert."

Generation Nachhaltigkeit

"Das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema", sagt Nusch. "Unsere Generation macht sich Gedanken über die Umwelt und möchte das Thema auch bei ihrer Hochzeit nicht vernachlässigen." So bestellen die Kundinnen ihre Kleider in Concept Stores, die ihre Stoffe aus der EU beziehen und in Deutschland fertigen. Strohhalme sind aus Papier und Luftballons fast schon verpönt. "Wer an die Umwelt denkt, sollte darauf verzichten", sagt Nusch. "Sie sind null nachhaltig. Eine schöne Alternative sind Schwimmkerzen, die man in einen See setzen und später wieder einsammeln kann."