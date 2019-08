Die Sinsheimer Burg Steinsberg (oben) liegt am Jakobsweg. In der Basilika von Walldürn (unten) verehren die Pilger seit dem Mittelalter das "Blutkorporale". Fotos (3): dd

Von Diana Deutsch

Rhein-Neckar. Wenn der August geht, kommt die Wehmut. Bald ist es vorbei mit der Wärme, dem Licht und den Rosen. Jetzt noch einmal aufbrechen, die Zeit dehnen, Gott und sich selbst suchen. Das funktioniert am besten mit dem Pilgerstab. Die Region ist voll von heiligen Wegen und spirituellen Kraftorten. É Ultreia. Vorwärts.

"Das Pilgern ist der Einstieg in eine völlig andere Welt", sagt Joachim Maier, der katholische Pfarrer von Waibstadt. Sein Gesicht beginnt zu leuchten, wenn er von den Pilgerwanderungen erzählt, zu denen er sich schon aufgemacht hat. Seit elf Jahren nimmt Maier auch seine Gemeinde mit auf Tour. Immer im Juni pilgern die Waibstädter nach Walldürn. Der Weg führt über Obrigheim, Mosbach, Limbach und Hainstadt.

Man schafft das in drei Tagen, wenn man ein ordentliches Tempo anschlägt. "Ein Pilger muss über seine Grenzen hinausgehen und etwas aushalten", findet Joachim Maier. Blasen an den Füßen, Mehrbettzimmer, Null-W-Lan, Dauerregen. "Mit wenig auszukommen, ist eine starke Erfahrung für uns heutige Menschen."

Pilgern ist keine Erfindung der Neuzeit und schon gar keine des Christentums. Bereits die ersten Menschen zog es hin zu Orten, an denen sie sich den göttlichen Wesen nahe fühlten. Haine, Quellen, Berge. Gläubige Juden pilgerten zum Tempel in Jerusalem, Muslime gehen mindestens einmal im Leben nach Mekka. Vielleicht ist das Pilgern ja die ursprünglichste religiöse Handlung.

Hintergrund Pilgerwege der Region Jakobsweg: Der uralte Pilgerweg von Nürnberg nach Speyer führt über Mosbach oder Bad Wimpfen. In Sinsheim treffen die Wege zusammen. www.jakobswege-europa.de/wege/rothenburg-speyer Lutherweg: Vom [+] Lesen Sie mehr Pilgerwege der Region Jakobsweg: Der uralte Pilgerweg von Nürnberg nach Speyer führt über Mosbach oder Bad Wimpfen. In Sinsheim treffen die Wege zusammen. www.jakobswege-europa.de/wege/rothenburg-speyer Lutherweg: Vom Wormser Reichstag zur Wartburg bei Eisenach. www.lutherweg.de Pilger.Schön: Vom neuen Frauenpilgerweg gibt’s bisher die beiden Etappen von Wertheim bis Heidelberg. Premiere des Teilstücks nach Bretten ist am 13. September. www.pilgerschoen.de Martinusweg: Auf den Spuren des heiligen Martin von seinem Geburtsort Szombathely in Ungarn zu seinem Bischofssitz Tours in Frankreich. Das Teilstück von Stuttgart nach Heilbronn führt über Eppingen. www.martinuswege.de

"Natürlich tut es gut, nach drei harten Pilgertagen in der Wallfahrskirche von Walldürn eine Kerze anzuzünden", überlegt Pfarrer Maier. Doch anders als beim Wandern sei es beim Pilgern nicht entscheidend, das Ziel zu erreichen. Wichtig ist vielmehr die innere Verwandlung, die sich im Pilger auf dem Weg vollzieht.

"Je länger ich gehe, desto offener lege ich Rechenschaft ab vor Gott", formuliert Joachim Maier. "Auf einem Pilgerweg kann man Vieles verarbeiten." So man die nötige Ruhe hat. Mindestens eine halbe Stunde pro Tag gehen die Waibstädter Pilger schweigend. Auch wenn es manch einem schwerfalle, so lange "offline" zu sein, lächelt Maier. "Aber Gott spricht eben nur in der Stille."

Die ersten christlichen Wallfahrten verzeichnete das 4. Jahrhundert. Die jungen Gemeinden pilgerten zu den Wirkungsstätten Jesu, die in der Bibel beschrieben sind. Im Mittelalter übten die Gräber der Heiligen eine magnetische Anziehungskraft auf die Gläubigen aus. Monatelang waren die Pilger oft unterwegs, um zu den heiligen Stätten zu gelangen. "Wallfahrt" kommt vom schönen deutschen Wort "wallen", was "reisen" oder "wandern" bedeutet. "Pilgern" stammt vom lateinischen Verb "perigere": "in der Fremde sein".

Corinna Lochmann ist Stadtplanerin und Geomantin. Als solche befasst sie sich mit "der Kraft und der Ausstrahlung", die ein Ort besitzt. Derzeit plant Lochmann im Auftrag der Badischen Landeskirche den ersten Pilgerweg speziell für Frauen: "Pilger.Schön". Die Etappen durch den Odenwald und den Rhein-Neckar-Raum sind fertig. In fünf Jahren soll der neue Weg ganz Baden durchziehen. "Wir wollen einerseits auf Orte aufmerksam machen, an denen Frauen in der Kirche gewirkt haben", erläutert Lochmann. Andererseits solle "Pilger.Schön" aber auch ein Bewusstsein für "Kraftorte in der Natur" schaffen.

Neckarkatzenbach zum Beispiel, der fast vergessene Wallfahrtsort im Kleinen Odenwald, ist solch ein Kraftort. Das gotische evangelische und das barocke katholische Kirchlein stehen sich hier auf je eigenem Hügel gegenüber. Dazwischen liegt die kleine Schlucht des Krebsbachs, über die sich eine idyllische Brücke schwingt. "Ein wunderbarer Ort, an dem die Zeit stehen geblieben scheint", findet Corinna Lochmann. Außerordentlich energiegeladen seien aber auch die Chöre sehr alter Kirchen, sagt die Geomantin.

"Die frühen Baumeister haben darauf geachtet, die Apsis dort zu bauen, wo Wasseradern verlaufen", berichtet Corinna Lochmann. "Damals wusste man noch um die energetischen Kräfte der Erde." Allen, die das nicht glauben, empfiehlt die Diplomingenieurin den Selbsttest. Erst bete man in der Apsis einer romanischen oder gotischen Kirche, dann wechsele man ins Langhaus. Der Unterschied, sagt Lochmann, sei frappant.

Ab dem 11. Jahrhundert entwickelte sich das Pilgern zum Massenphänomen - und zur Geldmaschine. An den Wallfahrtsorten boomte das Geschäft mit den Sünden-Ablässen, die Priester lasen bezahlte Seelen-Messen im Akkord. Sehr zum Entsetzen von Martin Luther. Das sei alles "Narrenwerk", wetterte der Reformator. Und den Jakobspilgern rief Luther zu: "Lauft nicht dahin. Man weiß ja nicht, ob dort der heilige Jakob oder ein toter Hund begraben liegt."

Besteht seitdem nicht eigentlich Pilgerverbot für Protestanten? Kirchenrätin Anke Ruth-Klumbies, die Leiterin des Referats "Evangelische Frauen" bei der Badischen Landeskirche in Karlsruhe, schüttelt den Kopf. Luthers harsche Kritik beziehe sich ja ausschließlich auf den mittelalterlichen Glauben an die Werkgerechtigkeit, erklärt Ruth-Klumbies. "Die Pilger damals waren überzeugt, durch Leistung und Spenden Gottes Rechtfertigung erlangen zu können. Das glaubt heute niemand mehr." Heute sind sich alle einig, dass man das ewige Seelenheil allein der Gnade Gottes verdankt. Weshalb sich auch immer mehr evangelische Seelen eine Auszeit mit dem Pilgerstab gönnen. É Ultreia.

Aus elf Etappen à zwei bis drei Tagen wird der Badische Wallfahrtsweg "Pilger.Schön" bestehen, wenn er fertig ist, sagt Kirchenrätin Anke Ruth-Klumbies. Von ihr stammt die Idee für den neuen Pilgerweg. "Er führt von Frauenorten in Kirchen über weibliche Kraftorte zu den Wirkorten nachreformatorischer Frauen." Aber brauchen wir so etwas überhaupt? Pilgern Frauen denn anders als Männer? Corinna Lochmann, die Wegplanerin, findet schon.

"Frauen gehen langsamer, halten öfter an, betrachten ihre Umgebung genauer und haben ein intensiveres Gespür für ihren Körper." Weshalb "Pilger.Schön" auch mal empfiehlt, Bäume zu umarmen. Oder sich beim Durchschreiten eines engen Hohlwegs vorzustellen, man werden gerade neu geboren. "Es ist auch schon vorgekommen, dass die Frauen im Geflecht eines Waldstückes ein Symbol für die weibliche Angewohnheit erkannt haben, sich in Rollen und Tätigkeiten verwickeln zu lassen", lächelt Lochmann.

Die Sinsheimer Burg Steinsberg liegt am Jakobsweg.

Die Menschen im Mittelalter kannten nur drei Motive, zu einer langen, gefährlichen Wallfahrt aufzubrechen. An erster Stelle stand die Bitte um Gottes Hilfe. Wem Verzweiflung, Sorge und Not das Herz abdrücken, dem ist kein Weg zu weit für einen Funken neue Hoffnung. Deutlich seltener unternahmen und unternehmen Menschen - leider - eine Wallfahrt, um Gott für etwas zu danken. Der dritte Grund für die Pilgerfahrten des Mittelalters ist heute völlig verschwunden: Buße tun für Dinge, die man falsch gemacht hat.

"Eine Wallfahrt wird umso schöner, je weniger sie bis ins Detail durchorganisiert ist", findet Pfarrer Joachim Maier aus Waibstadt. "Nur wer auf Gottes Führung vertraut, kann auch beschenkt werden." Da sind diese spontanen Begegnungen am Wegrand, mit denen niemand gerechnet hat, die aber dauerhaft im Gedächtnis haften bleiben. Wenn man sich verirrt hat beispielsweise, und jemand alles stehen und liegen lässt, um zu helfen. Oder wenn man an einem heißen Tag anklopft und um Wasser bittet. "Ich habe fast immer eine positive Antwort erhalten, wenn ich als Pilger irgendwo geklingelt habe", sagt Pfarrer Maier. "Die meisten Leute sind glücklich, wenn sie helfen können."

Peregrinus bedeute wörtlich übersetzt ‚der Fremde‘, überlegt Pfarrerin Anke Ruth-Klumbies, die Kirchenrätin aus Karlsruhe. "Es ist für uns ungewohnt, uns als Fremde wahrzunehmen, als Menschen auf der Durchreise. Aber eigentlich ist das die Grundbewegung des christlichen Glaubens."

"Weshalb ein Pilger auch nie zu schnell werden darf", ergänzt der katholische Pfarrer Joachim Maier. Es muss immer genügend Zeit sein, innezuhalten oder miteinander ins Gespräch zu kommen. "Auf einer Wallfahrt bleibt man einander nicht lange fremd. Mit jedem Schritt wird der Weggefährte mehr zum Vertrauten." Gemeinsam geht man hinein in eine andere Welt, setzt sich dem Unbekannten aus und öffnet sich dadurch langsam für Gott.

"Du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern", hat Bernhard von Clairveaux, der Zisterzienserabt und mittelalterliche Mystiker im 11. Jahrhundert formuliert. "Die Bäume und die Steine werden dich Dinge lehren, die dir kein Mensch sagen wird."

Manchmal komme es vor, sagt Pfarrer Joachim Maier aus Waibstadt, dass ein Mensch fünf Jahre lang mitpilgert. Angenehm, ausgeglichen und freundlich. Und im sechsten Jahr singt die Gruppe im Wald ein Lied, zufällig herausgesucht, und das trifft diesen Pilger mitten ins Herz. "Plötzlich bricht alles heraus, was jahrelang vergraben war", staunt Maier. "Pilgern kann Verwandlung sein. Wie bei den Emmausjüngern."