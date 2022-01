Von Carsten Blaue

Heidelberg. Wenn Heidelberg kostenlosen ÖPNV einführen will, dann muss auch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mit auf den Zug aufspringen – zumindest, wenn die Idee keine Insellösung sein will.

Volkhard Malik, ehemaliger VRN-Geschäftsführer, beschäftigt sich schon seit den 80er Jahren mit dem Thema – und ist skeptisch, ob die Metropolregion als Modell für die Mobilität der Zukunft taugt.

Volkhard Malik. Foto: zg

Herr Malik, ist ein kostenloser Nahverkehr im VRN-Gebiet ein realistisches Ziel oder eine Utopie?

Ich tendiere da zur blanken Utopie. Alleine für den VRN müsste man sicherstellen, dass jemand die Fahrgeldeinnahmen übernimmt. Und die lagen 2019 bei rund 330 Millionen Euro. Wer soll das bezahlen? Bund und Länder nicht und die Kommunen erst recht nicht. Ein kostenloser Nahverkehr ist eher in engerem räumlichem Rahmen vorstellbar. Und den gibt es ja auch, zum Beispiel in Luxemburg.

Warum geht es dort?

Weil der ÖPNV in Luxemburg von jeher zu 90 Prozent vom Staat getragen wurde. Es bedurfte nur noch des Ausgleichs von zehn Prozent Fahrgeldeinnahmen. Und die waren so gering, dass es hieß: "Die übernehmen wir auch noch."

Also je kleiner das Gebiet, desto eher besteht eine Chance?

Nicht automatisch. Mich begleitet das Thema seit 1988! Damals war ich noch im Verkehrsministerium. Wir haben den Versuch ausgewertet, der damals "Freie Fahrt in Liechtenstein" hieß. Das Ergebnis war ernüchternd. Nur vier Prozent der Autofahrer schwenkten um. Verkehrlich hat das also nichts gebracht. Gegenbeispiel: Templin. Hier war das Angebot so erfolgreich, dass es verbessert werden musste. Davon war man letztlich überfordert, weshalb alles nach drei, vier Jahren wieder zurückgefahren wurde. Überhaupt ist die Frage, was man bezwecken möchte.

Na ja, mehr Menschen für Bus und Bahn begeistern ...

Dann ist Kostenlosigkeit aber nicht die einzige Stellschraube. Dann müssen auch das Angebot stimmen und die Qualität: Pünktlichkeit, Platz, Sauberkeit, Barrierefreiheit, dichter Takt. Wenn Sie auf Wien schauen: Dort wurde das Angebot mit Milliarden verbessert und ein 365 Euro-Ticket eingeführt. Und die Revolution ist auch nicht ausgebrochen.

Wie wird der ÖPNV heute finanziert?

Die Faustregel ist: zu einem Drittel aus Fahrgeldeinnahmen, zu zwei Dritteln von der öffentlichen Hand. Im Idealfall ergibt das 100 Prozent.

Was halten Sie vom "Mobilitätspass"?

Die Idee ist bestechend, hat aber Tücken. Der VRN ist mit dem Rhein-Neckar-Kreis Anfang Dezember vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg als Modellregion ausgewählt worden. Im Rahmen des Projekts wird zu ermitteln sein, wer die Abgabe, die für den Mobilitätspass zu entrichten ist, zu zahlen hat und wie hoch das Mittelaufkommen sein könnte. Wir hätten dann zum ersten Mal eine realitätsnahe Einschätzung. Das wäre gut. Aber es müssen auch weitere Fragen beantwortet werden, die für die tatsächliche Einführung eines Mobilitätspasses essenziell sind wie zum Beispiel der Kreis der Abgabenpflichtigen – ein rechtlich heikles Thema.

Busse und Bahnen sind für Kommunen ein großer Ausgabenfaktor. Heidelberg gibt für den öffentlichen Nahverkehr etwa 68 Millionen Euro pro Jahr aus – deutlich mehr als Straßen und Parkflächen für Autos kosten (47 Millionen Euro). Und doch haben öffentliche Verkehrsmittel zu Unrecht den Ruf, Millionengräber zu sein, wie ein Gutachten der Uni Kassel am Beispiel Heidelbergs

2020 zeigte. Demnach bringt der ÖPNV zwar die höchsten Ausgaben pro Einwohner mit sich – aber auch den höchsten Deckungsgrad: Durch Ticketkäufe kommen die Nutzer für 62 Prozent der Kosten selbst auf – es bleibt für Heidelberg ein Defizit von 171 Euro pro Einwohner. Autofahrer decken dagegen mit Parkgebühren und Steuern nur ein Viertel (24 %) der Ausgaben. Hier schießt die Stadt derzeit jährlich 240 Euro pro Kopf zu.

Der "Mobilitätspass": Das plant das Land

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will die Nachfrage im ÖPNV bis 2030 verdoppeln, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Um neue Kunden für Bus und Bahn zu begeistern, muss jedoch das Angebot stimmen. Und das kostet die Kommunen viel Geld. Allerdings ist selbst nach großen Investitionen noch nicht sicher, ob zum Beispiel treue Autofahrer ihren Wagen wirklich stehen lassen. Hermanns Lösung: der "Mobilitätspass".

Jeder Kfz-Halter wird von der Kommune monatlich zur Kasse gebeten und zahlt quasi eine Gebühr für die Nutzung des Autos (in vier Modellrechnungen im Jahr 2019 lag sie zwischen 30 und 57 Euro, in der Modellregion Heidelberg/Mannheim bei 40 Euro). Im Gegenzug bekommen Autobesitzer Anreize im ÖPNV. Das können Nachlässe sein bis hin zum "Nulltarif" im Stadtverkehr. Ob sie diesen "Mobilitätspass" wirklich nutzen, bleibt ihnen überlassen. Das Land ist überzeugt, dass viele umsteigen würden.

Möglich ist auch, einfach jedem erwachsenen Einwohner für den "Mobilitätspass" eine monatliche Pauschale abzuverlangen. Die fällt dann etwas niedriger aus – im Modell Heidelberg/Mannheim waren es 30 Euro. Die Einnahmen können Städte und Gemeinden in ein attraktiveres ÖPNV-Angebot investieren. Zugeschnitten auf die Bedürfnisse vor Ort sind dann auch die Vergünstigungen. So die Theorie.

Kritiker fürchten einen "Flickenteppich" der Varianten und mahnen für die Einführung des "Mobilitätspasses" eine solide Gesetzesgrundlage an. Zudem dürfe das Modell der Verkehrsverbünde nicht infrage gestellt werden. Die Diskussion dauert an.