Von Klaus Welzel

Heidelberg. Es war halb neun am Morgen. Ein Samstag im Juni. Das Telefon klingelte. Also in aller Frühe. Meine Frau, halb verschlafen, nahm ab. "Hier ist Frau Soundso. Sie haben sich in dieser Woche unsere Fünf-Zimmer-Wohnung angeschaut. Und so eine Wohnung stellt ja einen großen Wert dar. Und Mieten ist ja auch Vertrauenssache. Ich würde deshalb gerne in einer Stunde bei Ihnen vorbeischauen, um zu sehen, wie Sie jetzt wohnen. Es geht mir auch darum, zu sehen, ob ich Vertrauen darin haben kann, dass Sie künftig unseren Garten gut pflegen."

Wir waren jung. Wir hatten zwei Kinder. Wir brauchten die Wohnung in Heidelbergs "begehrter Lage". Hatten schon 70 andere besichtigt. Waren weit, weit ins Umland gefahren, hatten uns allen möglichen Befragungen unterziehen lassen. Konten offen gelegt, Bürgschaften organisiert, über Familienverhältnisse Auskunft gegeben. Kurzum: Wir hatten uns nackt gemacht, um eine ordentliche Bleibe zu bekommen. Einmal meinte ein Vermieter am Heidelberger Werderplatz ("Toplage"), eine Vermietung sei doch wie eine Ehe auf Zeit. Und die wollte er dann wohl mit der brünetten Mittdreißigerin schließen, die er zielsicher aus den 40 Wohnungssuchenden herauspickte. Freilich ließ er noch alle einen sehr detaillierten und unverschämten Fragebogen ausfüllen – "Rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an".

So war das in den 80er, in den 90er, in den Nuller Jahren – bis heute ist es nicht besser geworden. Geändert hat sich lediglich, dass den zahllosen Wohnungsinteressenten nur noch ganz wenige Offerten in der Wochenend-RNZ gegenüber stehen. Im Internet ist es nicht anders. Was aber von Woche zu Woche länger wird, ist die Spalte "Mietgesuche". Und da machen die Menschen sich vermietergerecht hübsch. Wobei der ideale Wohnungsaspirant offensichtlich weder Kinder noch Tiere hat, Nichtraucher und Wochenendheimfahrer ist, dazu hilfsbereit und natürlich bereit, horrende Mieten samt Kaution zu zahlen – ein "Abstand" für sperrmüllreifes Mobiliar steigert ebenfalls die Attraktivität der Spezies Mieter.

An jenem Samstag im Juni entschied meine Frau spontan am Telefon, dass wir genau diese Wohnung haben wollen, dass wir uns aus diesem Grund von unserer besten Seite zeigen werden und dass wir trotz des durchaus harmonisch verlaufenen Besichtigungstermins leer ausgehen würden, wenn wir jetzt nicht "kooperieren". Schließlich waren wir aus "über 100 Interessenten", wie uns der Makler später sagte, ausgewählt worden. Es war "die" Chance – endlich.

Die Vermieterin kam dann nicht eine oder eineinhalb Stunden später, sondern am frühen Nachmittag. Hatte meine Frau so ausgehandelt. In der Zwischenzeit wurde das Haus geputzt, ein Kuchen gebacken, Tee plus Kaffee gerichtet und unsere künftige Wunsch-Vermieterin wurde auf der kleinen Terrasse so positioniert, dass sie einen direkten Blick auf den frisch gemähten Rasen und die akkurat geschnittene Hecke hatte. Also allerbeste Voraussetzungen, um den großen Coup – Mietvertrag unterschreiben! – zu landen. Dachten wir. Den Kuchen lehnte sie rundweg ab, Kaffee erschien ihr als ein typisches Journalistengetränk ("Raucht so ein Redakteur nicht den ganzen Tag?"), für Tee war es "viel zu heiß" – und das einzig wahre Getränk sei doch Wasser. Natürlich Leitungswasser. "Ein Labsal".

Es gibt Stunden, die wollen nicht vorübergehen. Jedes Wort könnte zur Falle werden. Und was geht das den Vermieter überhaupt an, ob man mit oder ohne Trauschein zusammenlebt, ob die Kinder "in die Ehe mitgebracht" oder "eigene" seien? Alles Fragen, die wir brav und in immer neuen Variationen auch bei unseren vorherigen Besichtigungen beantwortet hatten.

Unser Gast hatte entschieden, dass eine Fünf-Zimmer-Wohnung maximal für ein Ehepaar mit einem Kind ausreicht. Wie praktisch, dass nur unsere Tochter im Haus war, der Sohn im Ferienlager. Und so stellten wir die Pubertierende, die wir zuvor in – aus ihrer Sicht – scheußliche Klamotten gezwungen hatten, als reizende 13-Jährige vor, die ja auch den Kuchen gebacken hatte. Braves Mädchen.

Habe ich schon die Sache mit dem Wasserschaden erwähnt? Wenige Tage vor dem Kennenlernbesuch ging unsere Waschmaschine im ersten Stock kaputt und flutete so lange das kleine Reihenhäuschen, bis die Nachbarn die Feuerwehr riefen, weil sie sich nicht erklären konnten, wo der See in ihrem Keller herrührte. Als die Vermieterin kam, stand bereits ein Container vor dem Haus, in den wir den klatschnassen Teppichboden entsorgt hatten, die Kleider, die aufgeweichten Möbel. Das Erdgeschoss sah aus wie eine marode Baustelle. Wie erklärt man so etwas einem Menschen, der nur kommt, um zu sehen, ob man eine Mietsache auch gut behandelt?

Mit der Wahrheit. Und die Besucherin bewies Herz. Sie zeigte Mitleid. Es keimte Hoffnung auf. Bei uns.

Wobei die Wohnung absolut kein Schnäppchen war, für damalige Verhältnisse sogar oberste Preisklasse. Typisch Heidelberg eben. Wer zwischen Schloss und Neuenheimer Feld wohnen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Mit durchschnittlich 14,52 Euro pro Quadratmeter liegt die Miete um vier Euro höher als im Bundesdurchschnitt – und immer noch zwei Euro höher als in Baden-Württemberg. Entsprechend betonen die gut situierten Ärzte, Manager, Beamten und Akademiker für sich und ihre Töchter oder Söhne in ihren Suchanzeigen, dass sie auch bei hohen Geboten mithalten können. Arme Schlucker? Keine Chance auf dem sogenannten freien Markt.

Meine Frau und ich boten genau das. Zwei Gehälter. Feste Jobs. Kleinfamilie. Und so verabschiedete sich die Wunsch-Vermieterin mit den Worten, wir seien jetzt in der engeren Wahl. Es gebe noch zwei, nein eigentlich nur ein weiteres "sehr sympathisches Paar". Aber wir hätten gute Chancen, in die nächste, die letzte Runde zu kommen. Da würden wir ihren Geschwistern vorgestellt. Schließlich sei man eine Erbengemeinschaft. Das elterliche Haus dürfe nur in die besten Hände gegeben werden.

Eine Woche später standen wir in der sehr schönen, aber auch ziemlich abgewohnten Altbauwohnung vier Menschen gegenüber, die uns anschauten, die uns die Hand gaben, die aber so gut wie keine Fragen stellten. Was wir nicht wussten: Das war gar keine weitere Prüfung mehr. Das war das Ziel. Wir hatten es geschafft. Der Makler händigte uns noch am selben Tag den Mietvertrag aus, wunderte sich, dass ausgerechnet wir unter den über 100 Mitbewerbern zum Zuge kämen, habe er doch "so solvente Mieter" gehabt.

Aber sonst war alles gut. Super. Und die Vermieterin erwies sich als netter Mensch. Schaute auch immer mal wieder vorbei, den prüfenden Blick nie ablegend. Ein kleiner Stich ereilte mich dann doch noch. Nach 16 Jahren ließ sie uns von einem Investor mitteilen, er habe "unser" Haus gekauft und wir sollten ausziehen, er werde eine Immobilie mit elf Wohnungen errichten – superstylish. Einziger Kommentar der Vermieterin bei meinem entsetzten Anruf: "Ich hatte mit dem Haus ohnehin nie viel am Hut".