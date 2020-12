Von Rolf Kienle

Heidelberg. Ich würde es wieder machen, wenn ich noch mal auf die Welt käme." Klare Sache. Da muss Dagmar Welker nicht lange darüber nachdenken, selbst wenn sie ein kleines "Aber" anhängt. Als Fotografin würde sie sofort wieder arbeiten; einer der schönsten Berufe, die sie sich vorstellen kann. Das nimmt man ihr gerne ab. Schließlich hat sie einen Überblick über diesen Beruf, der mehr als ein halbes Jahrhundert zurückreicht. Eine Zeit, in der es gleich mehrere grundlegende technische Veränderungen gab. Das verlangte Anpassung.

Allerdings – so viel dann zum "Aber" – nicht unbedingt unter den heutigen Voraussetzungen. Die schönste Zeit der Fotografie an Tageszeitungen sei vorbei, glaubt sie. Der Arbeitsalltag habe sich stark verändert, die gute alte Kommunikation unter Kollegen, die sehr persönliche Art, miteinander umzugehen, gebe es nicht mehr und bei zwei Milliarden Handyfotos täglich sei auch die Wertschätzung des Fotos eine andere.

Grundsätzlich jedoch will sie keinen Tag missen. "Das hat Spaß gemacht." Sie sagt ohnehin nicht, dass früher alles besser war, aber natürlich ist das Berufsbild mit der digitalen Technik wie in vielen anderen Arbeitsbereichen auch unpersönlicher geworden. Der Beruf des Fotografen hat dennoch nach wie vor Zukunft.

Dagmar Welker hat den Beruf der Fotografin zu einer Zeit gelernt, als er noch zu einem beträchtlichen Teil in der Dunkelkammer stattfand. Die Fotografie war schwarzweiß, analog und arbeitsaufwendig. Die Tageszeitungen druckten lange Zeit keine Farbbilder, weil es technisch und finanziell kaum realisierbar war. Also lebten die Fotografen wie Dagmar Welker in einer gänzlich schwarzweißen Welt, Filmstreifen wurden in die Kamera eingelegt, belichtet, entwickelt und auf Fotopapier gebannt. Farbig wurde im Urlaub fotografiert.

Dagmar Welker könnte morgen wieder analog fotografieren. Sie hat ihr kleines Labor im Untergeschoss ihres Hauses beibehalten. Der Vergrößerungsapparat steht noch da, die letzten Filmstreifen hängen noch an den Klammern – als hätte sie sich neulich erst von der alten Technik verabschiedet. Dabei hat auch sie den Schritt ins Digitale vor rund 25 Jahren vollzogen.

Königin Silvia von Schweden besucht 1986 die Uni. Foto: Welker

Der hat sich damals unaufhaltsam angedeutet: Vieles wurde auf digitale Technik umgestellt, die Zeitungen begannen, in Farbe zu drucken und brauchten Farbbilder. Zunächst waren nur einzelne Fotos farbig, die Aufmacherfotos beispielsweise, andere blieben vorerst schwarzweiß, was in der Übergangszeit mitunter zu einem ungewohnten und unschönen Seiten-Mix aus beidem führte: oben farbig, unten schwarzweiß. Dem Leser wurde es nicht gerade leicht gemacht, weil das farbige Foto meistens klar dominierte und das schwarzweiße an Kraft verlor. Das war in den neunziger Jahren. Farbe war teurer, aber es führte kein Weg daran vorbei, weil kein Verlag in der bundesdeutschen Zeitungslandschaft hinterherhinken wollte.

Ein Charakteristikum des Fotografen im Lokalgeschehen einer Zeitung wie der RNZ ist die fast permanente Präsenz: Man kommt unter Menschen – und das gleich mehrfach täglich. Mindestens. Ein Blick in den Terminkalender macht klar, dass es die Fotografen sind, die in der Stadt unterwegs sein müssen. Das Leben spielt draußen: auf der Straße, in der Kommunalpolitik, bei Unternehmen, Vereinen. Morgens bei der Pressekonferenz der Polizei, mittags bei der Bürger- initiative vor dem Rathaus, abends bei der Mitgliederehrung beim Verein. Es geht immer um eins: das Abbilden des öffentlichen Lebens in einer Stadt.

Kurz nach seiner Wahl zum Bundeskanzler: Helmut Kohl gönnt sich Anfang Januar 1983 eine „Schafheutle Spezial“ mit Krokant. Foto: Welker

Dabei kaum zu vermeiden: Die Fotografen werden zum Gesicht der Zeitung. Die Heidelberger lernen vor allem sie kennen, seltener die schreibenden Kollegen. Dagmar Welker war und ist – wie ihre fotografierenden Kolleginnen und Kollegen – "die RNZ". Sie absolvierte eine Fotografenlehre und fotografierte Anfang der 60er Jahre gemeinsam mit dem bereits etablierten Kollegen Gerhard Ballarin für die RNZ. 1964 wurde sie eingestellt.

Dagmar Welker kommt aus dem Aufzählen kaum mehr heraus, wenn sie die Promis nennen soll, die sie jemals vor der Linse hatte. Konrad Adenauer, Robert Kennedy, François Mitterrand, Günter Grass, Nelson Mandela, um nur ein paar Namen zu nennen. Sie waren jeweils Gast der Stadt oder hielten sich zu Wahlkampfveranstaltungen in Heidelberg auf, wie Helmut Kohl oder Angela Merkel. Das waren die vergleichsweise angenehmen Aufträge, wenngleich sich die Promis freilich keine Zeit für Fotografen nahmen, aber das waren die gewöhnt. Es musste schnell gehen.

Unterwegs zur Alten Brücke: Frankreichs Ministerpräsident Francois Mitterrand 1994 mit Beate Weber und Erwin Teufel. Foto: Welker

Deutlich unangenehmer waren die Fotos, die an Schauplätzen von Verbrechen gemacht werden mussten. "Das prägt sich ein, das kriegt man nie mehr aus dem Kopf", sagt Dagmar Welker und dürfte damit auch für alle Fotografen sprechen, die zu Tatorten geschickt werden. Besonders schlimm sei es, wie sie sich erinnert, wenn es um Kinder ging, die zu Tode kamen. Wie bei jenem Verkehrsunfall in der Altstadt, bei dem ein Junge von einem Laster überfahren wurde. Als Dagmar Welker zum Unfallort kam, war die Leiche des Kindes bereits mit einem Tuch abgedeckt, aber sie sah einen Arm und eine Armbanduhr. Und sie wusste, sie kennt dieses Kind. Die Uhr hatte sie schon gesehen. Es bestätigte sich wenig später.

Noch heute bringt sie bestimmte Orte mit Verbrechen in Verbindung. Eine Tiefgarage, in der eine Frau erstochen wurde, ein Haus, in dem ein Kind getötet wurde, der Königstuhl, wo ein Flugzeug abstürzte. Das lässt sich nicht mehr löschen. "Die Mordsachen haben einen mitgenommen." Dabei wollte sie die Heidelberger Polizei einmal abwerben und als Polizei-Fotografin anheuern. Es kam gottlob anders.

Wie viele Fotos sie in ihrem Leben gemacht hat, hat sie nie gezählt. Sie weiß nur, dass sie 20.000 Negativstreifen, geordnet nach Anlässen, archiviert hat. Das war allein die fotografische Ausbeute bis Mitte der 90er Jahre. Danach ging’s nach einer Übergangszeit ins digitale Zeitalter, wobei der Wechsel dann doch einiges abverlangte. Denn die Zeitung brauchte täglich Fotos; keiner hatte Zeit zum Ausprobieren. "Es hat uns ja keiner gesagt, wie das funktioniert." Klar war, dass ab sofort alles elektronisch geht. Aber gern hat sie den Wechsel damals nicht mitgemacht.

Was sich bei den meisten Fotografen, die mit der analogen Fotografie begonnen haben, auch mit dem Digitalen nicht ändert, das ist das Handwerkliche. Den Blick aufs Display gab’s ja nicht. Das Foto entstand vor dem Auslösen im Kopf. Sie haben den fertigen Abzug gewissermaßen vor Augen, bevor sie abdrücken. So ging es auch Dagmar Welker. Die Fotografenlehre war das Fundament und blieb es. "Der hinter der Kamera macht das Foto", sagt sie. Bei manchen Anlässen genügten ein paar wenige Fotos, bei anderen kamen mehrere Filme zusammen.

Gut gelaunt im Heidelberger Schloss: Südafrikas Präsident Nelson Mandela im September 1999. Foto: Welker

Wer von Dagmar Welker fotografiert wurde, der musste sich darauf gefasst machen, dass sie korrigierend ins Outfit eingreift: Krawatte auf Halbmast – "gibt’s bei mir nicht." Oder die Hose gibt bei dem sitzenden Teilnehmer der Podiumsdiskussion die nackte Wade frei – kommt nicht in Frage.

Noch drückt Dagmar Welker gelegentlich den Auslöser. Als Fotografin könnte man zwar von heute auf morgen komplett in den Ruhestand gehen und die Kamera an den Nagel hängen. Muss es aber nicht. Ein geordneter Unruhestand ist ein guter Kompromiss zwischen Gartenarbeit, Reisen, Familie – und Fotografie. Es sind fünf schöne Bücher entstanden, ein weiteres über Ziegelhausen ist gerade in Arbeit. Auch das macht wie das allermeiste ihrer Arbeit richtig Spaß. "Eine schöne Zeit."