Blick ins Leere trotz Umarmung: Auch Kinder können an Depressionen leiden. Foto: Getty​

Von Katharina Eppert

Heidelberg. Ludwig erzählt, dass sein allererster und bester Freund aus der Kindergartenzeit sich während der Pandemie fast nur noch mit einem anderen Jungen getroffen habe. "Wegen Corona." Für den Neunjährigen ein herber Einschnitt, der ihn traurig gemacht hat. Die Spiegel-Redakteurin Silke Fokken hat viele solcher Fallbeispiele gesammelt, die zeigen sollen, was die Pandemie und die Einschränkungen mit unseren Kindern und Jugendlichen macht. "Krisenkinder" nennt Fokken die junge Generation.

Katharina Welsch (33) ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Foto: Eppert

Auch die Kinderärztin Andrea Wünsch sagt: "Je länger der Lockdown dauerte, desto trauriger und wütender wurden die Kinder." Denn der Kontakt zu Gleichaltrigen ist "nicht nur für das Wohlbefinden von Kindern zentral", ergänzt die Entwicklungspsychologin Claudia Friedrich, "sondern auch für ihre altersgerechte Entwicklung." Eltern, Familie, Kita, Schule, Freunde – alle bilden das berühmte "Dorf", das es laut einem afrikanischen Sprichwort braucht, um ein Kind großzuziehen. Fällt dieses Dorf weg, steigt das Risiko für eine ungesunde Entwicklung erheblich. Depressionen können die Folge sein.

Katharina Welsch leitet die Ambulanz des Instituts für Analytische Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie (AKJP) in Heidelberg. Auch sie berichtet von Eltern, die in der Coronazeit vermehrt Hilfe für ihre Kinder gesucht haben. "Zum Teil hatten wir zehn Anfragen für eine Therapie pro Tag." Ein Plus von 30 Prozent im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit.

Denn auch im Kindes- oder Jugendalter können Depressionen auftreten – auch wenn die Diagnose hier oft schwieriger wird. Bei auffälligem Verhalten der Halbstarken sprechen Erzieher und Eltern zunächst von einer "Störung des Sozialverhaltens". Doch es kann auch eine Depression dahinter stecken. Und zwar schon in frühestem Alter.

Selbst Säuglinge können schon Anzeichen depressiven Verhaltens zeigen, meint Welsch. Wenn Eltern auf das Kind nicht reagieren, versucht der Säugling irgendwann nicht mehr, Kontakt durch Greifen oder Schreien aufzunehmen – er resigniert und sein Blick wird leer. Denn Gefühle werden bei Babys und Kleinkindern noch ausschließlich über die Bezugspersonen reguliert.

Ältere Kinder lernen dagegen im Miteinander mit Gleichaltrigen nach und nach eigene Strategien. Kinder beobachten, wie sich andere verhalten, wie sie mit Frust und Freude umgehen. Daraus ziehen sie Schlüsse. "Das Miteinander ist unter anderem wichtig, um die eigenen Gefühle irgendwann gut im Griff zu haben, nicht bei Kleinigkeiten auszurasten. Stichwort Emotionsregulation", schreibt Silke Fokken.

Symptome einer Depression bei Erwachsenen kennt man einigermaßen: Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Selbstvernachlässigung und Traurigkeit. Bei Kindern äußern sich die negativen Gefühle durch Rückzug oder aggressives Verhalten, Stören im Unterricht, nicht selten gepaart mit Einnässen oder Einkoten. "Die Spannbreite ist sehr groß", so Welsch. Doch während Erwachsene noch eher in der Lage sind, ihre Gefühle wahrzunehmen, zu artikulieren und sich letztendlich Hilfe zu holen, ist das bei den Jüngsten nicht der Fall. Sie sind ihrer inneren Welt ausgeliefert. Eltern oder Erzieher sehen dann nur die äußeren Verhaltensauffälligkeiten, die mit "Störer" oder "Einzelgänger" deklariert werden. Dass dahinter ein emotionaler Ausnahmezustand stehen kann, ist auf Anhieb nicht leicht zu erkennen. Zumal die Grenzen zwischen einer Anpassungsstörung und einer Depression fließend seien, meint Welsch.

Wie bei vielen Krankheiten, spielt auch bei der Depression die genetische Komponente eine Rolle. Es gibt Familien, in denen seelische Leiden gehäuft vorkommen. Hinzu kommen für Kinder andere Risikofaktoren: Trennung der Eltern, emotionale und körperliche Vernachlässigungen, berufliche und finanzielle Sorgen der Eltern. Oder eben momentan Angst vor Krieg oder die Pandemie.

Kinder und Jugendliche treffe die Situation immens, denn sie brauchen ihre Peergroup als Identifikationsschnur wie keine andere Altersgruppe. Und Kinder leiden unter dem Verlust von Spielkameraden und sind möglichem Corona-Frust ihrer Eltern ausgeliefert.

Therapeutin Welsch erinnert sich an ein Mädchen, das nicht alleine sein konnte. Dies aber nicht, weil es sich selbst nach Zuwendung sehnte, sondern aus Angst davor, dass es ihren Eltern schlecht ginge. Das Mädchen hatte von klein auf gelernt, sich um seine Eltern zu kümmern, die beide depressiv waren. Sie lebte in der Angst, dass sich Mama und Papa etwas antun könnten. "Das war schon sehr ausgeprägt", meint Welsch. Das Kind stellte seine eigenen Bedürfnisse hinten an, weil es die erlernte Pflicht hatte, sich um seine Eltern sorgen zu müssen.

In der Therapie lernen Kinder spielerisch auf ihre eigenen Gefühle zu hören. Sie werden auch für die Therapeuten sichtbar gemacht, indem sie die Jüngsten beispielsweise malen lassen. Da könne man ganz schön viel herauslesen. Oder aber, die Kinder sollen Familienkonstellationen mit Tierfiguren nachspielen, sich verkleiden, musizieren, Spiele spielen. In allem kann sich ein Ausdruck ihrer akuten Gefühlswelt zeigen. "Im sozialen Austausch mit anderen, etwa im Rollenspiel, lernen Kinder, dass andere eine Perspektive haben können, die sich von ihrer unterscheidet. Sie üben, Regeln aufzustellen und einzuhalten. Im Streit trainieren sie, starke Gefühle auszuhalten, Grenzen anderer zu erkennen", sagt Welsch.

Was fehlt, ist aber die Artikulation, gibt Welsch zu bedenken. Vielmehr nehmen Kinder Emotionen als Körperlichkeit wahr – "Bauchschmerzen", "Übelkeit", "Aggression". Sie berichtet von einem Jungen, der bei ihr in Therapie war. Seine Mutter war verzweifelt, der Sohn stritt ständig mit ihr oder bestrafte sie mit Schweigen und Ignoranz. In der Therapie merkte Welsch schnell, dass der Junge beim Spielen nicht verlieren konnte. Wenn er kurz davor war, schummelte er, änderte spontan die Regeln zu seinen Gunsten und reagierte beim tatsächlichen Spielverlust ziemlich ungehalten.

"Er beschimpfte mich oder redete einfach nicht mehr mit mir", erinnert sich die 33-jährige Psychotherapeutin. Sie machte ihm klar, dass Verlieren zwar ärgerlich sei, er aber trotzdem liebenswert ist. Der Junge musste sich an das Gefühl gewöhnen, dass man auch mal verlieren darf. "Letztendlich hatte er von klein auf eine Angst erlernt, nicht gesehen zu werden", bilanziert Welsch. "Was wir in der Therapie in einem ersten Schritt leisten können, ist, den Kindern einen Zugang zu ihrer Gefühlswelt zu schaffen. Sie müssen lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen", sagt Welsch. Wie lange dann eine Therapie andauert, unterscheide sich von Fall zu Fall. "Manche Kinder begleiten wir über Jahre."

"Wenn Menschen mit einer neuen Situation überfordert sind, können Ängste und damit verbundene Anpassungsstörungen auftreten", erklärt Silvia Schneider, Leiterin der Klinischen Kinder- und Jugendpsychologie an der Ruhr-Universität Bochum. "Das sind erst mal normale, verständliche Reaktionen." Bei den meisten Kindern werde es wohl bei so einer Anpassungsreaktion bleiben, die im Laufe der Monate jedoch vorübergehen könne. Gerade bei vorbelasteten Kindern könne jedoch eine psychische Störung entstehen. Sie ist sicher: "Wie sich die Krise langfristig auf die seelische Gesundheit auswirkt, wissen wir noch nicht. Das hängt auch davon ab, wie lange die Belastung noch andauert."