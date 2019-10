Von Michael Ossenkopp

Cleveland. Die zweifelhafte Ehre, Amerikas erster Verkehrstoter in Verbindung mit einem Automobil zu sein, gebührt Henry Bliss. Als er am 13. September 1899 in New York achtlos aus einer Straßenbahn stieg, wurde er erfasst und getötet. Doch bis in die 1940er-Jahre kümmerte sich kaum jemand um die Auswirkungen der gefährlichen Kollisionen von Fußgängern mit Autos oder Motorrädern. Nicht so Samuel W. Alderson. Sein erklärtes Ziel: Automobile sicherer zu machen, um Menschenleben zu retten. Im Herbst 1949 präsentierte der Physiker dann eine Testpuppe, die "Sierra Sam" getauft wurde - und damit schlug die Geburtsstunde des Crashtest-Dummys.

Der "Vater der Testpuppen" wurde am 21. Oktober 1914 in Cleveland, Ohio, geboren, wuchs in Kalifornien auf und studierte in Berkeley bei Robert Oppenheimer und Ernest Lawrence. Immer wieder musste der Sohn eines rumänischen Einwanderers jedoch seine Ausbildung unterbrechen, um im elterlichen Geschäft für Blechverarbeitung und Metallschilder auszuhelfen. Seine Dissertation konnte er nie beenden. In seinen später gegründeten Alderson Research Labs unternahm der Physiker und Erfinder schließlich im Auftrag der US-Luftwaffe und der Nasa Versuche mit Schleudersitzen, Flughelmen und Rückhaltegurten für Piloten. Doch zunächst stießen seine Crashtest-Dummys auf wenig Interesse bei der Autoindustrie ...

Die Wayne State University in Detroit war zuvor die erste Institution, die sich ernsthaft mit dem Thema Sicherheit in Kraftfahrzeugen beschäftigte. Allerdings fehlten ihr die Ressourcen, um geeignete Versuche durchzuführen. Trotzdem stellte Professor Lawrence Patrick schon Mitte der 1940er-Jahre erste Tests an. Im Selbstversuch oder mit Freiwilligen aus der Studentenschaft setzten sich die Probanden in Schlitten, um die Auswirkungen der Beschleunigung auf den menschlichen Körper zu testen.

In mehr als 400 "Fahrten" ertrugen sie schmerzhafte Blessuren, sie ließen sich zersplittertes Glas in die Gesichter blasen, ihre Oberkörper wurden mit schweren Metallpendeln malträtiert und ihre Köpfe von pneumatisch gesteuerten Bohrhämmern bearbeitet. Luftwaffen-Oberst John Paul Stapp beschleunigte in einem Raketenschlitten angeblich auf mehr als 100 Stundenkilometer und wurde dann innerhalb von 1,4 Sekunden abgebremst. Eine wahre Tortur. Aber so widerstandsfähig sich die Versuchspersonen auch gaben - sie gelangten schnell an die physischen Grenzen der Belastbarkeit.

Um das Leben der Probanden nicht länger zu gefährden, begann Patrick mit Leichen aus der medizinischen Fakultät der Uni zu experimentieren. Dabei handelte es sich meist um ältere weiße Männer, die eines natürlichen Todes gestorben waren. Allerdings stellten sie keinen demografischen Querschnitt der Unfallopfer dar, die in der Regel jünger waren. Zudem war keine der Leichen identisch, was es schwierig machte, zuverlässige vergleichende Daten zu sammeln. Und vor allem: Die Versuche mit den Leichen warfen ethische Fragen auf.

Auch weitere Tests mit lebenden und toten Tieren erwiesen sich als fragwürdig. Obgleich Schweine für diese Aufgabe besonders gut geeignet schienen, da ihr innerer Organaufbau dem menschlichen ähnelt und sie in einer sitzenden Position innerhalb des Chassis platziert werden konnten. Aber auch Rhesusaffen, Schimpansen und Hunde wurden - teilweise bei vollem Bewusstsein - für Tests benutzt. Nach jahrzehntelangen Protesten von Tierschützern stellten die letzten Autobauer ihre Tierversuche erst 1993 ein.

Samuel W. Alderson versuchte schon 1949, das Problem technisch zu lösen: Er präsentierte eine Puppe, die einem menschlichen Körper in Größe, Körperproportionen und Gewicht entsprach und somit vergleichbare Daten über die auf ihn einwirkenden Kräfte bei Unfällen liefern konnte. Und das, obwohl das Gebiet der Biomechanik zu Beginn der 1950er-Jahre noch völlig neu war. Noch in den späten 1950er-Jahren gab es Aussagen von Fahrzeugherstellern, dass Autounfälle "einfach nicht überlebbar" seien; die hier wirkenden Kräfte wären bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten viel zu groß. Inzwischen sterben pro Jahr weltweit mehr als eine Million Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr. Und infolge der Forschungsergebnisse aus Crashtests sollen laut Albert King, früherer wissenschaftlicher Direktor der Wayne State University, jährlich mindestens 8500 Leben gerettet worden sein.

Nicht beirren ließ sich denn auch Samuel W. Alderson und stellte Ende der 50-er Jahre einen Nachfolge-Dummy namens "VIP-50" vor. Der "50-Prozent-Mann" entsprach der durchschnittlichen Größe und dem Gewicht eines erwachsenen Amerikaners. Der ursprüngliche "Sierra Sam" war noch ein "95-Prozent-Mann", die Puppe war schwerer und größer als 95 Prozent der US-Bürger. Auch Mitbewerber "Sierra Engineering" arbeitete inzwischen mit menschenähnlichen Attrappen. Und die großen amerikanischen Autohersteller wie Ford und General Motors bekundeten seit 1967 ein wachsendes Interesse an den Versuchen. Als Resultat aus den verschiedenen Forschungsgruppen entstand im Jahr darauf der Hybrid I. Er gilt als Vorbild aller aktuellen Crashtest-Dummys.

Bereits 1972 kam eine neue Generation mit Hybrid-II-Puppen auf den Markt, deren Schulter-, Wirbelsäulen- und Kniepartien optimiert worden waren. Nun konnten auch erstmals Daten während einer Kollision gespeichert werden. Bei den ersten Versuchen wurden die Fahrzeuge noch frontal gegen eine Wand gelenkt, heute wird bei simulierten "Frontal-Impact-Unfällen" die Trefferfläche auf 40 Prozent reduziert, was einen Unfall wesentlich realer simuliert.

Die 1977 vorgestellten Modelle der Hybrid-III-Generation gelten bis heute als Industriestandard - mit verbesserter Nackenflexibilität und drehbaren Köpfen. Außerdem wurde die Palette der Puppen erweitert, neben der männlichen Standardfigur gibt es inzwischen eine komplette "Dummy-Familie". Der "50-Prozent-Mann" bekam einen "großen Bruder" mit einer Körpergröße von 1,88 Metern und einem Gewicht von 101 Kilogramm. Das weibliche Exemplar misst lediglich 1,52 Meter und wiegt 54 Kilogramm. Die drei Varianten für Kinder bringen rund 16, 23 und 35 Kilogramm auf die Waage. Alle Dummys verfügen an wichtigen Körperstellen über Sensoren, die bei einer Kollision die einwirkenden Kräfte auf Kopf, Nacken, Brust, Wirbelsäule, Becken und Beine messen.

In den 1980er-Jahren erreichten Computer immer bessere Rechenleistungen, statt in Chassis wurden die Dummys nun in handelsübliche Fahrzeuge gesetzt. Mittlerweile ist jedes Teil sämtlicher Hybride austauschbar, ein Dummy kann somit mehrmals geprüft werden. Denn der kostet in voll ausgestattetem Zustand immerhin rund 100.000 Euro, obwohl durch die Computertechnik die Kosten für Crashtests insgesamt gesenkt wurden.

Neben den Hybrid-III-Dummys, die speziell für Frontalzusammenstöße entworfen wurden, gibt es inzwischen noch weitere Modelle, um den Einfluss in anderen Unfallsituationen prüfen zu können, etwa beim Seitenaufprall oder Auffahrunfall. "Crabi" testet die Wirksamkeit von Sicherheitsgurten und Airbags bei Kindern und "Thor" hat Sensoren im Gesicht, die Schlageinwirkungen messen.

Der neueste Crashtest-Dummy heißt "WorldSID". Er ist in der Lage, bei einem einzigen Unfalltest 258 unterschiedliche Messwerte zu registrieren. Und die Hersteller arbeiten schon an weiteren Prototypen: So ist der "RibEye" auf jeder seiner zwölf Rippenpaare mit LEDs bestückt, deren Licht dreidimensional verfolgt werden kann. Die Zukunft der Dummys - die übrigens heutzutage für die gesetzliche Zertifizierung neuer Fahrzeugmodelle zwingend zum Einsatz kommen - wird sich vermutlich größtenteils auf Computerbildschirmen abspielen.