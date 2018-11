Von Heiko P. Wacker

Sinsheim. Ein vorsichtiger Baggerfahrer, ein umsichtiger Angestellter der Stadt Sinsheim und ein Telefonat: Zuweilen beginnen Sensationen mit kleinen, unbedeutenden Schritten. "So war es auch letzten Sommer", erinnert sich Nicolai Knauer, der gemeinsam mit Ludwig H. Hildebrandt die Ausgrabungen leitete, deren spektakuläre Ergebnisse kürzlich Vertretern der Stadt vorgestellt wurden. Erstmals überhaupt konnte nun die früheste, salierzeitliche Bauphase des Steinsbergs dokumentiert werden. Und dies ermöglicht einen Blick zurück bis in die Zeit um das Jahr 1100: Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Tobias Schutz, Leiter des Baudezernats, informierten sich vor Ort.

Seit vier Jahren finden auf der Burg Steinsberg beim Sinsheimer Ortsteil Weiler umfangreiche Sanierungsarbeiten statt, erkennbar waren diese unter anderem am eingerüsteten Bergfried, der den 333 Meter hohen Steinsberg weithin sichtbar bekrönt. Auch mit ihm befasste sich die Bauforschung, wobei selbst diese imposante Landmarke noch Neuigkeiten für die Wissenschaft bereit hielt.

Die Sensation, die lag weiter unten, keine Handbreit unter der Grasnarbe. "Schon drollig", schmunzelt Nicolai Knauer. "Über dieses Stück Gras bin ich in den letzten Jahren schon sicher hundert Mal gestapft. Dass aber keine zehn Zentimeter unter dem Rasen Beweise für die drei ältesten Bauphasen der Burg liegen, hätte ich mir nie träumen lassen."

Gruppenbild mit Kachel: Nicolai Knauer und Dr. Ludwig Hildebrandt konnten den Vertretern der Stadt Sinsheim neue Erkenntnisse zur frühesten Geschichte der Burg Steinsberg präsentieren. Tobias Schutz, Leiter des Baudezernats, Bauleiter Götz Hartmann und Oberbürgermeister Jörg Albrecht (v.l.) waren überrascht. Foto: Heiko P. Wacker

Zum Glück jedoch war Landschaftsgärtner Erich Frank kein Träumer, als er im August 2017 mit seinem Bagger einen Graben für eine neue Stromleitung auskoffern sollte - in einem historisch unbedeutenden, weil nie überbauten Bereich wohlgemerkt. Dass er hier auf Mauerwerk stieß, war somit nicht vorgesehen: Glücklicherweise hielt er sofort den Bagger an, als er zwischen den diversen Basaltbrocken - Zeugnisse des vulkanischen Ursprungs des Bergkegels - Sandsteine entdeckte, und informierte Götz Hartmann, den zuständigen Bauleiter der Stadt Sinsheim.

Der wiederum meldete sich sofort bei mir", freut sich Hildebrandt. "Wir waren ja ohnedies mit der Bauforschung am Bergfried zu Gange, ein gemeinsamer Ortstermin war schnell ausgemacht." Vorsichtig wurde nun per Hand, zum Teil aber auch mit dem Bagger, ein tieferer Schnitt ins Erdreich angelegt, die Befunde wurden im Anschluss vom technischen Team des Landesdenkmalamtes digital dokumentiert.

"Der Kabelgraben im nordöstlichen Teil der Burg direkt vor der heutigen Ringmauer war ein Glück, weil eine völlig unbekannte, zweischalige Mauer von rund 1,5 Metern Stärke angeschnitten wurde", erklärt der Bau- und Burgenforscher Knauer, während er den Verlauf der Mauer mit der Hand im Gelände nachzeichnet, die im Südosten einen 110-Grad-Knick aufweist. "Die Mauer wird in ihrem weiteren Verlauf sowohl nach Süden als auch nach Nordwesten von der heutigen Ringmauer - die nach 1234 entstand, das wissen wir - als Fundament genutzt", führt Hildebrandt aus.

"Somit muss es sich um die älteste Bauphase, wir nennen sie ‚1a‘, handeln", betont Knauer. "Und die entstand um das Jahr 1105, vier Jahre später wird der Steinsberg erstmals im Zusammenhang mit Eberhard von Steinsberg aus dem Geschlecht der edelfreien Werinharden erwähnt." Er freut sich, lässt sich doch nun in Form von Mauerzügen nachweisen, was vor über 900 Jahren im Kraichgau geschah: "Die Werinharde waren ja zudem bis etwa 1185 Grafen des Elsenzgaus, und wurden dann von den Grafen von Oettingen beerbt, die dann ab etwa 1240 den grandiosen Bergfried errichteten."

Auch an seinem Fuß fanden Grabungen statt, die Fundamente zutage brachten, die deutlich älter sind als der oktogonale Bergfried: "Wir konnten nun auch den Standort des ursprünglichen Wohnturms nachweisen", führt Knauer aus, während er im Innenhof der Burg die rund zehn Meter der Kantenlänge des Turms abschreitet. Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Tobias Schutz schauen ihm gebannt zu - und stehen derweil auf einem noch unerforschten Teil der Geschichte.

"Ja, wir fanden einen Hohlraum an dieser Stelle, den wir aber nicht untersuchen konnten, weil er zum Großteil verfüllt ist. Es kann aber durchaus sein, dass es sich um den originalen Keller des ersten Wohngebäudes der Burg aus der Zeit um 1120 handelt", vermutet Knauer. "Das müsste man genauer untersuchen", fügt er an, während Oberbürgermeister Jörg Albrecht nicht lange fackelt: "Aufmachen! Das müssen wir zeigen."

Er weiß um die Bedeutung der Burg und um die Werbung, die sie weithin sichtbar für die Stadt Sinsheim macht - vor allem mit dem Bergfried. Auch dieser wurde in den vergangenen Jahren ausgiebig untersucht - und auch hier gab es Überraschungen: "Der Mörtel, der die Steine fixiert, ist ungewöhnlich hart. Eine Untersuchung im Labor von HeidelbergCement ergab, dass offensichtlich Basalt-Tuff als Zuschlag genutzt worden war. Außerdem ließ sich Calciumoxalat nachweisen, was auf organische Beimengungen wie Bier, Wein oder Urin hindeutet", führt Hildebrandt aus, und verweist auf das zeitgleich begonnene staufische Vorbild Castel del Monte in Apulien. "Die Oettinger hatten intensive Kontakte mit den späten Staufern, alleine hier ergeben sich spannende Zusammenhänge." Gut denkbar, dass italienische Steinmetze im Kraichgau aktiv waren. "Auf jeden Fall waren das Spezialisten."

Hildebrandt hat derweil eine jener Ofenkacheln hervorgeholt, die ebenfalls im Rahmen der Grabungen gefunden wurde: "Auf die Oettinger geht auch ein Gebäude zurück, das in kurpfälzischer Zeit - genauer, gegen 1370 - mit einem überaus repräsentativen Kachelofen ausgestattet wurde, der rund 50 Jahre später schon wieder einem Umbau weichen musste."

Den Kachelschutt entsorgten die Handwerker nahebei, "und so können wir heute stolz auf rund 150 Bruchstücke der extrem raren ‚Tannenbergkacheln‘ blicken", freut sich Nicolai Knauer, und Ludwig Hildebrandt ergänzt: "Es gibt im ganzen Ländle vielleicht vier- oder fünfhundert solcher glasierter Kacheln aus dem 14. Jahrhundert. Der Steinsberger Fund ist deshalb auch in seiner Größe einzigartig." Zudem ist es durchaus vorstellbar, dass sich an diesen Kacheln - der Name leitet sich von einer Burg bei Darmstadt ab - auch König Ruprecht wärmte: Als Kurfürst und auch als römisch-deutscher König residierte er auf dem Heidelberger Schloss, besuchte jedoch 1403 und 1406 den Steinsberg.

Der könnte bald noch eine weitere Attraktion für Besucher bereithalten: Nachdem nämlich der Bergfried saniert wurde, oder beispielsweise eine Zisterne in seinem Fundament mittels Glasplatte und Beleuchtung "sichtbar" gemacht werden konnte, wird nun über eine Präsentation der zahlreichen Funde nachgedacht.

"Eine kleine Ausstellung ist auf jeden Fall denkbar und sicherlich auch sinnvoll", meint Nicolai Knauer zum Abschluss, wobei Tobias Schutz, Leiter des Baudezernats der Stadt Sinsheim, alles andere als abgeneigt zu sein scheint: "Der Wille ist da", stellt er fest. Es bleibt also weiter spannend, der Kompass des Kraichgaus kann auch nach über 900 Jahren noch verblüffen.