Von Tanja Liebmann-Décombe

Studien zum Thema Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Vertrauen belegen es: Selbst einfache Gruppenerlebnisse machen glücklich. Sänger zum Beispiel, die regelmäßig in einen Chor gehen, spüren diesen Effekt am eigenen Leib: Beim Singen mit anderen fallen Ärger und Stress des Alltags ab, man fühlt sich wohl, integriert, geborgen. Ähnlich ergeht es Menschen, die sich regelmäßig zu Spieleabenden treffen und dort gemeinsam ihrem Hobby frönen. Dabei müssen die Gruppen nicht mal groß sein.

Soziale Beziehungen – sie heben die Stimmung. Zwar sind diese wegen des pandemiebedingten Lockdowns aktuell auf ein Minimum beschränkt. Doch selbst zu zweit lassen sich Harmonie und Zusammenhalt empfinden. Wer verliebt ist oder es einmal war, wird dies bestätigen können. Wie wäre es also, mit dem Nachwuchs einen Hit aus dem Radio mitzusingen? Und was spricht dagegen, dem Lebenspartner eine Partie "Monopoly" vorzuschlagen oder "Mensch, ärgere dich nicht" auf den Tisch zu bringen?

Wer jetzt die Hände überm Kopf zusammenschlägt und sich sicher ist, dass Spielen das Glücksempfinden zumindest desjenigen beschädigt, der die Partie verliert, steht nicht alleine da. Denn tatsächlich ist es alles andere als eine Wonne, bei "Mensch ärgere dich nicht" oder weniger bekannten Klassikern auf dem letzten Platz zu landen. Manche Spieler fühlen sich durch ihre Niederlage sogar von den Mitspielern gemobbt, abgekoppelt von der Gemeinschaft, isoliert im Schatten des vor Freude strahlenden Siegers. Denn klar ist: Jeder möchte gewinnen – möglichst immer und überall.

Kinder und Spieleanfänger haben besonders große Mühe, den Frust des Verlierens aushalten zu können. Durch die Luft fliegendes Spielmaterial, wütende Schreie und Geheul – laut dem Psychologen und Sozialpädagogen Matthias Dauenhauer sind diese Verhaltensweisen und Emotionen zutiefst menschlich. Niederlagen, so sagt er, hätten viele Gesichter und "können am Selbstwertgefühl der Verlierer kratzen". Ihm zufolge sind Kinder erst ab einem Alter von fünf oder sechs Jahren reif genug, Misserfolge verschmerzen zu können. "Verlieren will geübt sein. Das gilt für Heranwachsende ganz besonders", so der 63-Jährige, der Spielen als eine gute Vorbereitung aufs Leben sieht. Schließlich laufe auch später in Schule und Beruf nicht immer alles so, wie man es gerne möchte. "Niederlagen gehören dazu", so Dauenhauer, "und es ist wichtig, danach wieder aufstehen zu können."

Doch was tun, wenn "schlechten Verlierern" die Übung fehlt und am Spieletisch im Lockdown die Harmonie zu schwinden droht? Teamspiele, auch kooperative Spiele genannt, bieten einen interessanten Lösungsansatz. Hier spielen die Leute nicht gegeneinander, sondern miteinander gegen das Spiel oder gegen einen imaginären Gegner. Sprich: Bei kooperativen Spielen verliert niemand alleine, denn alle Spieler spielen als Team und wenn das Team verliert, verlieren alle Spieler gemeinsam. Dies schwächt das Gefühl des Scheiterns. Andersherum stehen die Spieler natürlich auch bei einem Sieg nicht alleine da. Wenn am Tisch alle jubeln und sich begeistert abklatschen, weil die Gruppe einen fulminanten Sieg errungen hat, wird Freude vielfach potenziert. Gute Laune gilt schließlich als ansteckend.

Beim Blick auf den aktuellen Spielejahrgang zeigt sich, dass Teamspiele hoch im Kurs stehen. "Die allermeisten Spiele sind kooperativ", so Dominique Metzler. Die Organisatorin der weltweit größten Spielemesse in Essen sieht darin zwar keinen neuen Trend, denn Spiele, die auf die Leistung der ganzen Gruppe abzielen, gibt es schon lange. Trotzdem fällt der 57-Jährigen auf: "Teamgeist ist aktuell besonders oft gefragt." Über die Frage, woran das liegen mag, lässt sich trefflich spekulieren. Vielleicht an den vielen "schlechten Verlierern", denen kooperative Spiele gut zupasskommen? Vielleicht aber auch am Bedürfnis der Menschen, angesichts der vielen realen Gefahren und Ungewissheiten mehr denn je das Zusammengehörigkeitsgefühl mit anderen spüren zu wollen – wenn auch wegen Corona nur im kleinen Kreis?

Kooperative Spiele, die gut gemacht sind, vermitteln ein Wir-Gefühl, das man sonst kaum erleben kann", so Dominique Metzler. Außerdem sei es ein tolles Gefühl "gemeinsam etwas zu schaffen – gerade jetzt, da man im Lockdown so wenig gemeinsam tun kann." Ein Vorteil sei zudem, dass sich bei Teamspielen niemand eine Blöße geben müsse, weil er beispielsweise als eher ungeübter Spieler im Gegensatz zu Vielspielern nicht so viele clevere Ideen parat habe. Schließlich gelte es bei kooperativen Spielen, die Spielzüge gemeinschaftlich zu besprechen. Vermeintlich "schwächere" Spieler würden mitgerissen und beraten. Metzler: "Wenn das Team gewinnt, ist das Hochgefühl enorm. Es ist irre, wie damit das Wir-Gefühl noch verstärkt werden kann."

Hermann Hutter ist ähnlicher Meinung. Dem Vorsitzenden des Vereins Spieleverlage zufolge kann man bei Teamspielen viel voneinander lernen. Stärken und Schwächen der Spieler würden ausgeglichen. Diese gegenseitige Unterstützung vertiefe Freundschaften und fördere den Team-Building-Prozess. Kooperative Spiele seien daher auch in der Unternehmenswelt von Nutzen. Man tausche sich aus, rücke zusammen und profitiere, "denn gemeinsam erreicht man mehr als alleine". Teamspiele, so schätzt Hutter, würden daher auch in Zukunft gefragt bleiben, und das Miteinander-Spielen werde in der Krise sogar noch wichtiger als bisher. Die Pandemie – sie spalte und verhindere Treffen. Kooperative Spiele hingegen brächten Menschen zusammen, entführten sie in andere Welten und ließen sie zusammen eine Geschichte erleben. Hutter: "Das sind genau die Anreize, die eine Zeit voller Entbehrungen braucht."

Hitverdächtig

Exit- und Rätselspiele haben in den vergangenen Jahren den Boom der Teamspiele vorangetrieben. Angelehnt an den von Ungarn herübergeschwappten Freizeittrend "Live Escape Games" oder "Escape Rooms" gilt es dabei, als Team diverse Aufgaben zu meistern, Codes zu knacken und Rätsel zu lösen. Bekannt sind die Rätsel-Reihen "EXIT" (Kosmos), "Unlock!" (Space Cowboys/Asmodee), "Escape Room" (Noris) und "Deckscape" (Abacusspiele). Hitverdächtig erfolgreich ist der Stuttgarter Kosmos-Verlag: Im letzten Jahr hat er über 1,5 Millionen "EXIT"-Titel abgesetzt, mehr als 250.000 EXIT-Bücher wurden bislang verkauft.

Detektivspiele haben sich als weiterer Trend aus dem Erfolg der Escape-Room-Spiele ergeben. Hier spüren die Spieler gemeinsam als Ermittlerteam einem Kriminalfall nach und versuchen etwa herauszufinden, wer von mehreren Verdächtigen ein Verbrechen verübt hat. Besonders gut gelungen sind die "Detective Stories" von iDventure, die "Sherlock"-Fälle von Abacusspiele, die neue Reihe "Crime Story" von Noris, die Abenteuerreihe "Adventure Games" von Kosmos und der für den Preis "Kennerspiel des Jahres 2019" nominierte Titel "Detective" von Portal Games und Pegasus Spiele.

Tolle Teamspiele

Für Kindergartenkinder: Um Kinder zu begeistern, reichen im Fall des pfiffigen Teamspiels "Alle meine Pferdchen" (Noris, ab 5 Jahren) 70 Karten. Darauf abgebildet sind unter anderem Pferde, die sich in der Farbe ihres Fells, ihrer Mähne und ihrer Decken unterscheiden. Ziel ist es, drei Pferde mit gleichen Merkmalen auf eine Koppel abzulegen und damit schneller zu sein als der Zaun, der um die Koppel wächst. Um den Drilling zu schaffen, können die Mitspieler um ergänzende Karten gebeten werden. Unglaublich, welch einen Sog so wenig Spielmaterial ausüben kann.

Für Grundschüler: Hochwertig, spannend, wunderschön illustriert und mit steigendem Schwierigkeitslevel spielbar – das alles ist "Wald der Wölfe" (Queen Games, ab 7 Jahren). Das Ziel des Spiels ist es, gemeinsam durch kluge Absprachen in einer Runde möglichst viele geheimnisvolle Orte zu besuchen. Zufällig gezogene Plättchen geben vor, welche Streckenabschnitte möglich sind. Zwar können Sonderplättchen Wege verkürzen. Haben die Spieler allerdings Pech, kann eine Runde schnell zu Ende sein. Das Spiel reizt zu immer neuen Partien.

Für Rätselfreunde: Die Anzahl der Verdächtigen ist bei dem Spiel "Detective Stories – Gattardo" (iDventure, ab 13 Jahren) überschaubar: In einem mit sechs Menschen besetzten Flugzeug wird ein Drogenbaron ermordet. Fünf Personen gilt es also, unter die Lupe zu nehmen. Hinweise zu den Tatverdächtigen und deren Motive finden die Spieler auf den neun Seiten der Kriminalakte. Zudem helfen ein Beweisstück und ein Foto weiter. Schritt um Schritt geht es voran, jede Entdeckung führt zu einem neuen Hochgefühl. Sind sich die Spieler sicher, die Lösung des Falls gefunden zu haben, kann dies im Netz überprüft werden. Ein gelungener Einstieg in die Welt der kooperativen Detektivspiele.

Für die ganze Familie: "Ab auf die Arche" (Haba, ab 3 Jahren), "Keine Gnade für die Monster" (Helvetiq, ab 4), "Good Night, Bunnies!" (Huch, ab 5), "Honigtöpfchen" (Amigo, ab 5), "Dodo" (Kosmos, ab 6), "Bandida" (Helvetiq, ab 6), "Andor Junior" (Kosmos, ab 7), "Contact" (NSV, ab 8), "Cupcake Academy" (Blue Orange, ab 8), "Jokai" (Game Factory, ab 8), "Escape Roll & Write" (Queen Games, ab 8), "Fringers" (Abacusspiele, ab 8), "Silent Planet" (Amigo, ab 8), "Kitchen Rush" (Pegasus Spiele, ab 8), "Paleo" (Hans im Glück, ab 10), "Spukstaben" (NSV, ab 10), "Letter Jam" (Czech Games Edition/Heidelbär), "Verlinkt – Feinschmecker" (Randolph/ Asmodee, ab 10), "Sebastian Fitzek – Killercruise" (moses, ab 12), "Break In – Alcatraz" (Schmidt Spiele, ab 12), "Greenville 1989" (Kosmos, ab 16).