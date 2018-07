Von Christoph Weymann

Eigentlich sollten wir ja längst auf dem Mond, oder wenigstens gemütlich auf dem Meeresgrund wohnen und irgendwelche Maschinen für uns arbeiten lassen - zumindest, wenn es nach dem Fortschrittsoptimismus der 50er- und 60er-Jahre gegangen wäre, für den vieles nur eine Frage der richtigen technischen Lösung zu sein schien.

Ein Ausblick im Februar 1950 auf das Alltagsleben einer amerikanischen Familie des Jahres 2000 im populärwissenschaftlichen US-Magazin "Popular Mechanics" präsentiert einen glücklichen Familienvater, der nur noch eine chemische Enthaarungscreme auftragen muss, um sich innerhalb einer Minute zu rasieren. Das Essen wird, um genügend Nahrung für die gewachsene Weltbevölkerung zu erzeugen, teils aus Sägespänen hergestellt, und benutzte Papiertischdecken können als Süßigkeiten recycelt werden. Und die billigen Kunststoffteller kann die Hausfrau - die auch in fünfzig Jahren noch an der Spüle steht - einfach mit heißem Wasser schmelzen und im Ausguss entsorgen. Dieselbe naive Technikgläubigkeit findet sich noch 1973 in einem Bertelsmann-Sachbuch, das von Farmfabriken und künstlicher Milch schwärmt. "Schon im Jahr 2000 soll es Menschen geben, die mit hundert noch so jung sind, wie wir heute mit dreißig", heißt es dort.

Nach der aufrüttelnden Prognose des Club of Rome 1972 über die "Grenzen des Wachstums", der Diskussion über das Waldsterben und den Atomunfällen von Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima ist von umfassenden technikgläubigen Fantasien auf den ersten Blick wenig übrig geblieben. Die "Fortschrittsidee" habe im "verhängnisvollen" 20. Jahrhundert "einen tödlichen Schlag erhalten", resümierte der Historiker Georges Minois in seiner "Geschichte der Prophezeiungen". Die heile Welt der Zukunftstechnik wird aber auch heute noch gerne als unaufhaltsame Steigerung des Fortschritts ausgemalt, selbstfahrende Autos und vernetzte Haushaltsgeräte befinden sich in der Erprobungsphase, 3D-Drucker scheinen neue Dimensionen zu eröffnen, und mancher Schnickschnack, mit dem der frühe James Bond überglücklich gewesen wäre, ist für heutige Smartphone-Käufer nur noch ein Anlass, noch bessere Funktionen einzufordern.

Bei Orakeln – wie jenem in Delphi – ging es weniger darum, zu wissen, was man nicht ändern kann, sondern darum, „sich Mut zu machen, dieser offenen Zukunft einen Inhalt zu geben“. ​

Wer daran zweifelt, dass in solchen Innovationen für wenige die Lösung der großen Menschheitsprobleme liegt, tut gut daran, den Blick nach vorne zu richten und dem Produkt- und Technikfetischismus eigene Zukunftsentwürfe entgegenzusetzen. Seit Tausenden von Jahren fragen Menschen danach, wie es weitergeht und was ihnen bevorsteht - mithilfe von Orakeln und Prophezeiungen, Astrologen und Wissenschaftlern. Dabei ging es weniger darum, zu wissen, was man nicht ändern kann, sondern darum "sich Mut zu machen, dieser offenen Zukunft einen Inhalt zu geben, um der Ungewissheit ein Ende zu setzen", so Minois. Es geht auch um "die magische Kraft der Selbsterfüllung" einer gewünschten Vorhersage. Griechen und Römer kannten viele Möglichkeiten, ein passend interpretiertes Orakel zu erhalten, das auch zur Legitimation von Kriegen und zur Motivation der Soldaten gebraucht wurde.

Am Beginn des heutigen Zeitverständnisses stand die Ausbreitung des Christentums in Europa: Durch die Orientierung auf das Ziel der Wiederkehr Jesu verbreitete sich die Vorstellung, dass die Zeit - neben dem zyklisch wiederkehrenden Jahreslauf des Alltags - linear verläuft. Während des Mittelalters erschien den Menschen das jüngste Gericht ebenso real wie der alltägliche, individuelle Tod, der schon durch die hohe Kindersterblichkeit, eine niedrige Lebenserwartung, in Gestalt von Missernten oder Pestepidemien allgegenwärtig war.

Besonders in schweren Zeiten wollten die Menschen von Wahrsagern auch mehr über ihr eigenes Schicksal erfahren. Dass die Weissagungen des "Visionärs" Nostradamus aus dem 16. Jahrhundert heute noch gefragt sind, liegt vor allem an der Vieldeutigkeit seiner düsteren "Quatraines" (Vierzeiler), in denen er seine Aussagen aus Angst vor der Inquisition absichtlich verschlüsselt haben soll. Für Georges Minois ist Nostradamus "das Musterbeispiel des talentierten Scharlatans": In den mehr als 1500 Interpretationen seines Werks habe man ihn "alles und jedes prophezeien lassen". Der einzige Nachteil sei, dass man immer erst nach der "Erfüllung" der Prophezeiung deren Sinn versteht.

Der moderne Zukunftsbegriff entstand durch die Aufklärung seit dem 17. Jahrhundert. Davor schien das Zukünftige "auf den in seiner Gegenwart ruhenden Beobachter zuzukommen", so der Historiker Lucian Hölscher. Jetzt war es der Mensch selbst, der vorwärtsschritt, "Fortschritt" bewirkte. "Damit war die Idee der Zukunft als eines leeren zeitlichen Raumes geboren, der sich mit beliebigen Ereignissen und Vorstellungen füllen ließ."

Mit der Entwicklung der Wissenschaft und der Industrialisierung wurde der Glaube an den Fortschritt zu einer Grundidee des 19. und 20. Jahrhunderts. Die ersten Debatten über Chancen und Risiken neuer Technik begannen mit dem Bau der Eisenbahnen. Ärzte sorgten sich anfangs über die Schädlichkeit der hohen Geschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometern für den menschlichen Organismus. Gleichwohl setzte das neue Transportmittel bald "eine Revolution der konstruktiven technischen Fantasie" in Gang, so Hölscher. Durch die ständige Beschleunigung des Fortschritts im 19. Jahrhundert wurde die Veränderung der Lebensverhältnisse real.

Die Szenarien einer neuen Wissenschafts- und Technikgläubigkeit traten teils an die Stelle der christlichen Orientierung. Und die Propheten der im frühen 19. Jahrhundert entstehenden sozialistischen Bewegungen entwickelten ihre eigenen Idealwelten - die mitunter wahnhafte Züge hatten. Wie die Szenarien des Frühsozialisten Charles Fourier, der 1808 detailliert das Leben in einer neuen, egalitären Gesellschaft beschrieb. Im Mittelpunkt steht das Zusammenleben von jeweils etwa 300 Familien in palastartigen Häusern ("Phalanges"). Dazu kommt Fouriers Überzeugung, jeder müsse seine Talente und Leidenschaften ausleben dürfen, was ihn auch zur Propagierung der freien Liebe führte. Fouriers Einschätzung, dass sich die erreichte Kulturstufe einer Gesellschaft beispielhaft an der Stellung der Frau erkennen lasse, wurde später von August Bebel übernommen. Die Idee der von ihm beschriebenen Gemeinschaftshäuser hatte - trotz mehrerer gescheiterter Versuche - großen Einfluss auf die Fantasie der Architekten des 19. Jahrhunderts.

Bei vielen anderen Vorstellungen war dagegen der Science-Fiction-Autor mit Fourier durchgegangen. Eine Begradigung der Erdachse solle zukünftig, auch in der so nutzbar gemachten Region um den Nordpol, für einen ständigen Frühling sorgen. Und das Meer werde dank Zitronensäure nach Limonade schmecken.

Im Lauf des 19. Jahrhunderts entstanden auch immer mehr negative Gegenutopien, die vor einem kulturellen Niedergang durch eine Fixierung auf die Ökonomie und eine übertriebene Gleichmacherei warnten. In seinem Werk "Über die Demokratie in Amerika" (1835) gestattete sich Alexis de Tocqueville auch eine Schilderung der zukünftigen demokratischen Gesellschaft: "Ich erblicke eine Menge einander ähnlicher und gleichgestellter Menschen, die sich rastlos im Kreise drehen, um sich kleine und gewöhnliche Vergnügungen zu verschaffen, die ihr Gemüt ausfüllen. […] Über diesen erhebt sich eine gewaltige, bevormundende Macht, die allein dafür sorgt, ihre Genüsse zu sichern und ihr Schicksal zu überwachen." Diese Macht, so Tocqueville, versuche bloß, die Menschen "unwiderruflich im Zustand der Kindheit festzuhalten. [...] Könnte sie ihnen nicht auch die Sorge des Nachdenkens und die Mühe des Lebens ganz abnehmen?"

Wann immer sich Prognosen bewahrheitet zu haben schienen, ging meist nur ein Teil der Voraussagen in Erfüllung, während sich andere als absurde Fehleinschätzungen erwiesen. Der Historiker Bernard Cazes hat die Bücher H. G. Wells’ darauf untersucht - und festgestellt, dass der Autor mit den Schilderungen seiner Science-Fiction-Romane, in denen etwa eine Atombombe vorkommt, häufiger die spätere Realität traf als mit seinen (wenig fantasievollen) Sachbüchern.

Ein Glücksspiel ist der Blick nach vorn weiterhin. Auch wenn es immer wichtiger erscheint, zumindest die Grundlinien zukünftiger Entwicklungen frühzeitig zu erkennen: Viel mehr lässt sich auch heute nicht im Voraus wissen, da die Zukunft nicht mehr als vorherbestimmt angesehen wird. Und dort, wo ihr wieder ein solcher Charakter zukommt, beispielsweise bei prädiktiven Gentests unheilbarer Krankheiten, wird überdeutlich, dass die Kenntnis der Zukunft auch ein Fluch sein kann.