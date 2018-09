Von Christian Satorius

Wer heute beim Anblick verpfuschter Schönheits-OPs das große Stirnrunzeln bekommt oder dank Botox und Co. auch gerade nicht, dem sei einmal ein Blick in die Geschichte der Schönheitspflege empfohlen. Auch wenn heute der eine oder andere Hersteller sicher noch Nachholbedarf in Sachen Inhaltsstoffen hat, so ist das nichts gegen das, was sich die Dame von Welt früher einmal so alles ins Gesicht und in die Haare geschmiert hat.

Schon der altägyptische medizinische "Papyrus Ebers" enthielt vor über 3500 Jahren neben allerlei Zaubersprüchen zur Vertreibung krank machender Dämonen auch das eine oder andere Rezept für die Schönheitspflege. Gegen graues Haar, so war dort zu lesen, helfe ein Gemisch aus "gerösteten Eselshufen", das neben einer guten Portion "Hemet-Körnern", noch zwei Sorten von Würmern beinhalte, die allerdings zuvor erst noch in siedendem Öl zu kochen seien.

Wer nun meint, dererlei Schönheitsrezepturen könnten wohl nur einem Mann einfallen, der kann sich diese Vermutung getrost abschminken. Auch Kleopatra, in Sachen Schönheit und Aufhübscherei legendär, empfahl in ihrem "Handbuch für Kosmetik" frei heraus Gesichtspuder, die unter anderem aus dem "Mist von Krokodilen" bestanden. Hollywood verfilmte dann lieber ihre berühmten Pflegebäder in Eselsmilch.

Ansonsten ging es im alten Ägypten relativ bunt zu. Die Damenwelt grundierte ihr Gesicht durchaus schon einmal in kräftigem Ockergelb, das bis ins Dunkelorange changieren durfte. Das Grün für die Augenlider enthielt vor allem Malachit, das auf Dauer nicht nur Nasen-, Mund- und Augenschleimhäute reizte, sondern auch als Brechmittel gern und viel genutzt wurde. Die typisch ägyptische, schwarze Augenumrandung beinhaltete neben Ruß und Eisenoxid unter anderem Manganoxid, das parkinsonähnliche Symptome wie Sprach- oder auch Bewegungsstörungen verursachen konnte.

Im antiken Griechenland kam Bunt dann außer Mode und Weiß wurde "todschick", und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn "weißer als Elfenbein" wie Homer so schön schwärmte, wurde das antike Antlitz eben nur dank hochtoxischem "Bleiweiß". Die noble Blässe war dennoch derart beliebt, dass sie ganze Jahrhunderte überdauerte, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein.

Bekanntestes Fashion-Victim dürfte wohl Königin Elisabeth I. gewesen sein, die ihre Kosmetik gar nicht dick genug auftragen konnte. Das hatte durchaus seinen Grund, denn das giftige Bleiweiß verursachte höchst unschöne Abszesse auf der Haut, die aber nicht abheilen wollten, solange immer wieder neues Bleiweiß nachgeschminkt wurde - also mit anderen Worten: nie. Es half also alles nichts und die Schminke musste immer dicker aufgetragen werden, um wenigstens die schlimmsten Schädigungen zu überdecken.

Irgendwann konnte die modebewusste Queen ihr eigenes Gesicht selber nicht mehr sehen und ließ im Palast alle Spiegel abhängen, was naheliegender schien als auf das wunderhübsche Bleiweiß zu verzichten.

Eine Zeitgenössin Elisabeths machte ebenfalls durch ihre Schönheitspflege von sich Reden: Katharina von Medici. Ihre Lippen und Wangen färbte sie als eine der ersten Europäerinnen überhaupt mit dem damals funkelnagelneuen "Spanischen Rot", das so hieß, weil es aus Cochenilleschildläusen gemacht war, die spanische Kaufleute in Folge der Konquistadoren aus dem damals gerade entdeckten Amerika mitbrachten.

Das schöne Scharlachrot oder auch Karminrot der Schildläuse findet selbst heute noch Verwendung in der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie - u.a. im Lippenstift, aber auch als Lebensmittelzusatz E120, lange etwa in Campari -, wird dort aber häufig durch synthetische Farbstoffe ersetzt, was nicht zuletzt die Läuse freut.

Aber auch das wunderschöne Cochenillerot konnte nicht verhindern, dass Spanien, wie auch Italien, von einer neuen aufgehenden Sonne am Modehimmel überschattet wurden. Frankreich stieg während der Herrschaft des Sonnenkönigs Ludwig XIV. zum absoluten Modetrendsetter Nummer Eins auf. Wichtigstes Motto: Baden verboten! Schließlich konnte man ja nie wissen, welche Krankheitserreger sich im Wasser befanden. Dafür gab es nun Parfüms, Puder, Schminke und Co. satt.

Ganz ohne Flohfallen funktionierte die schöne neue Mode dann allerdings nicht, und so wurde bei Hofe bald das "Kratzhändchen" sozusagen "en vogue". Kleine Schönheitsflecken aus Leder, Samt und Seide wurden äußerst beliebt, und die Frisuren türmten sich in immer atemberaubendere Höhen auf. Gepudert wurden sie u.a. mit derartigen Mehlmengen, dass zeitgenössische Kritiker des Hofes vorrechneten, wie viele Menschen man damit hätten ernähren können, schließlich litten etliche Untertanen damals Hunger.

Die Französische Revolution und die Aufklärung sorgten für frischen Wind auch in der Schönheitspflege. Mit den aufkommenden Wissenschaften wuchsen auch die Erkenntnisse über die Gefährlichkeit mancher Inhaltsstoffe, was allerdings deren Beliebtheit keinen Abbruch tat. Die Damenwelt zupfte sich den Haaransatz, um mit vermeintlich hoher Stirn ein wenig gelehrter zu wirken.

Im 19. Jahrhundert hielt die Industrialisierung Einzug in die Kosmetikbranche, was allerdings keinesfalls automatisch zu gesundheitsfreundlicheren Produkten führte. Sommersprossen konnte man nun mithilfe von hochgiftigem Quecksilber entfernen. Das funktionierte sogar, zumindest für kurze Zeit. Mundwasser wurde mit Radium versetzt, was allerdings nicht nur den üblen Mundgeruch, sondern auch gleich das Zahnfleisch vertrieb.

Im 20. Jahrhundert erfreute sich das Haarefärben wieder wachsender Beliebtheit, wobei allerdings die Haare ein wenig zu kurz kamen, oder besser gesagt: einfach ausfielen. So war es beispielsweise keine wirklich gute Idee, einen Bleikamm kurz in Essig zu tunken und sich damit die Haare zu kämmen.

Zwar wurden die Haare in der Tat bei jedem Durchgang etwas dunkler, nur leider war das giftige Blei dem Haarwuchs nicht gerade förderlich. Die damaligen Bleivergiftungen konnte man sehr schön an dem dunklen Saum des Zahnfleischs erkennen, den Experten auch gerne als "Bleisaum" bezeichneten. Augenentzündungen und nervöse Kopfschmerzen gab es gratis dazu.

Aber das war einmal. Heutzutage ist das ja zum Glück alles "Blei von Gestern". Doch bei allem Fortschritt ist eines allerdings doch geblieben: Wer schön sein will, muss leiden.