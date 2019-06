Von Alex Wenisch

Objektive geputzt und raus in die Stadt oder ins Grüne! Der Fotowettbewerb "Blende 2019" startet. Und wir feiern in diesem Jahr gleich ein Doppelrundes Jubiläum: 1989, also vor genau 30 Jahren, wurde der Wettbewerb für Hobbyfotografen erstmals von der Rhein-Neckar-Zeitung ausgerufen. Und seit 20 Jahren ist die Stadtbücherei Heidelberg unser fester Partner, wenn es darum geht, die regionalen Siegerbilder in einer Ausstellung zu präsentieren.

Die ersten fotografischen Aufgaben 1989 lauteten im Übrigen: "Bundesrepublik Deutschland: Landschaften, Städte, Dörfer, Menschen" und "Mein schönstes Foto zum 150. Geburtstag der Fotografie". Die Gewinner damals waren der Heidelberger Hans von Manteuffel, der Meckesheimer Wigo Allespach und der Großsachsener Rembert Boese. Sie kamen im Bundeswettbewerb auf die Plätze 62, 71 und 90.

Denn der regionale Wettbewerb ist nur der eine Teil. Wie immer werden die Platzierten der RNZ-Ausschreibung auch zum bundesweiten Wettbewerb eingereicht. Hier beteiligen sich etwa 80 deutsche Regionalzeitungen mit ihren Leser-Fotografen. Es winken wieder über 130 attraktive Preise rund ums das Thema Fotografie im Gesamtwert von 40.000 Euro. Der erste Preis wird eine hochwertige Kameraausrüstung sein.

Beispielfoto für die Blende 2019























Das sind die Themen 2019

Nightlife: Fangen Sie die berauschende Stimmung im Club ein oder halten Sie das nächtliche Treiben auf den Straßen fest. Geeignete Locations sind beispielsweise Bars, Straßenfeste, Straßenleben generell, Restaurants und Clubs. Eine illuminierte Skyline fällt nicht in die Kategorie!

Verkehrte Welt: Überdimensionierte Brücken über einem Bach, auf dem Kopf stehende Objekte oder Menschen - hier setzen wir Ihrer Fantasie keine Grenzen. In dieser Kategorie können Sie Bausünden, jemanden, der einen Handstand macht oder moralisch fragwürdige Szenen abbilden - Entscheiden Sie, was "verkehrt" ist.

Schöne analoge Welt (Sonderthema für Jugendliche): Ein Telefonbuch oder die Printausgabe des Dudens zu nutzen, kommt Digital Natives grundsätzlich nicht in den Sinn. Aber jenseits der Cyberwelt gibt es sehr viel zu entdecken und zu erleben - fangen Sie es ein. Mögliche Motive für diese Kategorie sind zum Beispiel Menschen, die ein Feuerwerk nicht über ein Display sehen/aufnehmen, sondern den Moment genießen, ein Kind, dass mit Bauklötzen statt mit einem Gameboy spielt, alte Telefonzellen, ein Plattenladen oder ein Zeitungsstand.

So macht man mit:

Fotos einreichen kann man auf zwei Wegen. Wer Abzüge (Format 20x30) abgeben will, sollte diese per Post schicken:

Rhein-Neckar-Zeitung

Neugasse 2

Magazin zum Wochenende

Betreff: Blende 2019

Neugasse 2

69117 Heidelberg

Bitte auf der Rückseite den eigenen Namen und die Adresse gut leserlich (!) vermerken.

Darüber hinaus muss jeder Teilnehmer seine Fotos digital einreichen (300 dpi; maximale Größe 8 MB), dies ist für die Teilnahme am Bundeswettbewerb unerlässlich.

Achtung: Für die Teilnahme am Regionalwettbewerb der RNZ ist es zwingend, den Link zum Online-Tool zu verwenden! Pro Thema sind drei Fotos erlaubt. Handyfotos sind erlaubt. Und klar: Man muss selbst Urheber der Fotos sein!

Teilnehmen dürfen nur Fotoamateure. Wer Fotos aus seinem Archiv einreicht, muss darauf achten, dass diese nicht älter sind als Januar 2019; aber natürlich kann man sich auch ganz aktuell auf Motivsuche begeben. Die kompletten Teilnahmebedingungen gibt es hier.

Einsendeschluss: 30. September 2019

Kontakt in die Redaktion: blende@rnz.de

Vernissage: Der Termin für die Präsentation der RNZ-Siegerfotos steht auch schon fest: Dienstag, 5. November, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Heidelberg. Die Gewinner werden nach dem Einsendeschluss und nach Jurierung der Beiträge informiert. Die Ausstellung wird dann bis Ende November zu sehen sein.

Info: Weitere Informationen zur "Blende 2019" finden sie auf www.prophoto-online.de oder www.rnz.de/blende2019.