Von Stefan Otto

Am Kiosk auf Chios: Jürgen kauft Eis für die urlaubende Familie. Der Himmel ist blau. Strandbesucher baden entspannt in der Sonne und im Ägäischen Meer, als wie aus dem Nichts ein heillos überbesetztes Schlauchboot auftaucht und anlandet.

"Es ist eines der Bilder, die sich mir ins Gedächtnis eingebrannt haben, als ich über Flüchtlinge und Migranten zu recherchieren begann. Es stammt aus einem Amateurvideo, das jemand mit dem Handy an einem Strand aufgenommen hat", berichtet Autor und Regisseur Dominik Moll. "Dort ist zu sehen, wie Urlaubsgäste Zeugen der Landung eines Bootes voll afrikanischer Flüchtlinge werden. Die Migranten springen aus dem Boot, rennen den Strand hoch und verschwinden in den Dünen."

Der deutsch-französische Filmemacher ("Der Mönch", "Lemming") inszenierte das echte, in Südspanien entstandene Handyvideo in Griechenland nach. In seiner Version, die ganz am Anfang des Sechsteilers "Eden" steht, ist es ein deutscher Schüler, Florian, der, die Eistüte noch im Mund, die Szene ungläubig betrachtet und filmt. Seine Aufnahme ist im Vorspann zu sehen, in jeder Folge wieder.

Ungläubig beobachten Jürgen und Silke Henning (Wolfram Koch und Juliane Köhler) die Szene am Strand.

Es ist ein einprägsames Bild, das die Konfliktlage, der "Eden" sich widmet, sehr anschaulich zusammenfasst. Die Koproduktion von SWR und Arte betrachtet die Flüchtlingskrise in Europa, eines der großen politischen Themen der letzten Jahre, von verschiedenen Seiten und zeigt, was sie mit allen Beteiligten macht. Dass sie auch in die Rhein-Neckar-Region führt, und zwar schon nach fünf Minuten, lässt der Auftakt auf der griechischen Insel Chios nicht erahnen. Dass sie dann doch hier spielt, macht deutlich, dass die Fluchtmigration nicht nur Sache der Anrainerstaaten am Mittelmeer ist, sondern auch direkt mit uns zu tun hat.

"Mannheim, Deutschland" ist im Filmbild zu lesen, dabei ist eigentlich Oftersheim bei Schwetzingen zu sehen. Hier, in einem Einfamilienhaus in der Beethovenstraße, lebt in der Miniserie die Familie Hennings. Jürgen, gespielt von HR-"Tatort"-Kommissar Wolfram Koch, und seine Frau Silke (Juliane Köhler) sind Lehrer am Mannheimer Moll-Gymnasium, das auch ihr Sohn Florian (Bruno Alexander) besucht. Der Vorfall am Strand von Chios war für die Eltern das auslösende Moment ihres Entschlusses, einen Flüchtling bei sich aufzunehmen. In der Rolle des Syrers Bassam, der ebenfalls aufs Moll-Gymnasium in Neckarau geht, debütiert der 24-jährige Adnan Jafar, der als Kurde aus dem Umland von Aleppo 2015 über die Balkanroute nach München gekommen ist und damit selbst eine ganz ähnliche Flucht aus Syrien hinter sich hat wie die von den Drehbuchautoren erdachte Figur, die er spielt.

In der Rolle des Syrers Bassam, debütiert der 24-jährige Adnan Jafar.

Sohn Florian ist nicht eben gut auf ihn zu sprechen, zumal er eigentlich selbst auf den Kellerraum spekuliert hatte, den jetzt Bassam bezieht. "Ich denke, Flo könnte sich mal ’ne Scheibe abschneiden von Bassams Verhalten", meint seine Mutter, und tatsächlich ist der Syrer ausgesprochen höflich und fleißig, aber auch distanziert. Als Klassenkameraden Flo fragen: "Ist das euer Flüchtling? Und wie ist er so?", antwortet der verächtlich: "Makellos, einfach perfekt. Er schleimt sich halt ein." Der Heranwachsende Florian fühlt sich zurückgesetzt wie die Bürger, die meinen, der Staat kümmere sich zu sehr um die Flüchtlinge und benachteilige dagegen die Deutschen.

Dass die Geschichte um die Lehrerfamilie und "ihren Flüchtling" in Mannheim spielt und in der Region gedreht wurde, liegt nicht zuletzt an Felix von Boehm, einem der vier Produzenten der Serie. "Ich bin in Heidelberg aufgewachsen, daher kenne ich die Ecke gut und wir haben überlegt, welche Stadt passen könnte", erläutert der 32-jährige Sohn des bekannten Fernsehjournalisten Gero von Boehm. "Wir denken, Mannheim ist eine Stadt, in der sich jeder zu Hause fühlen kann. Jeder kennt solche Straßenzüge und kann sich da reindenken."

Mit dem SWR als federführendem Sender und finanzieller Unterstützung der baden-württembergischen MFG Filmförderung waren die Produzenten außerdem verpflichtet, etwa eine Million Euro ihres Budgets (insgesamt etwa sieben Millionen Euro) im Bundesland auszugeben. Weiter beteiligt waren die Berliner Port-au-Prince-Film und die Pariser Atlantique Productions.

Familie Henning nimmt einen Flüchtling auf, der in ihr kleines Haus einziehen kann

"Eden" ist damit, charakteristisch für Arte, eine deutsch-französische Koproduktion, die von Chios bis Calais ganz Westeuropa im Blick hat und nicht von ungefähr im Vorfeld der Europawahl gesendet wird. "Es geht ja bei dieser Wahl nicht nur um Mandate und Mehrheiten, sondern um konkrete Weichenstellungen, die uns alle betreffen", erklärt Arte-Redakteur Andreas Schreitmüller. "Deshalb wollen wir uns in unserem Programm nicht auf Wahlberichterstattung beschränken, sondern mit dieser fiktionalen Serie deutlich machen, dass politische Entscheidungen immer Auswirkungen auf sehr viele einzelne Menschen haben."

Dass sowohl Arte als auch Das Erste die horizontal erzählte Serie in zwei Blöcken à drei Folgen senden, bekommt ihr gut. Das Hintereinanderweggucken erleichtert die Orientierung, denn es sind schon etliche Figuren, denen der Zuschauer begegnet, einige Schauplätze, die er kennenlernt, und eine entsprechende Anzahl zum Teil tragischer Schicksale, über die er einen Überblick erst bekommen und schließlich behalten muss.

Das Schlauchboot am Strand von Chios bildet letztlich den Ausgangspunkt von gleich fünf Handlungssträngen. Mit an Bord sind die nigerianischen Brüder Daniel und Amare, deren Ziel Asyl und eine Weiterreise nach England ist, wo ihr Idol Yaya Touré, Afrikas Fußballer des Jahres von 2011 bis 2014, spielt. Das Flüchtlingslager, in dem sie unterkommen, betreibt die französische Unternehmerin Hélène Durand (Sylvie Testud), deren Geschäfte in Frankfurt, Athen oder Brüssel die Serie ebenfalls verfolgt. Wenn sie, laut Film in Brüssel, eine Verabredung mit ihrem Kontaktmann in der EU hat, werden Mannheimer Zuschauer die Multihalle im Herzogenriedpark erkennen, die als Drehort diente. Durand fragt: "Was ist denn das für ein Treffpunkt?" Die Geschichte der Griechen Alexandros und Yiannis, die als Wachmänner für sie arbeiten, wird ebenso ausführlich geschildert, wie die der dreiköpfigen syrischen Familie Farhi, die in Paris ein neues Leben beginnen möchte.

Moll, der in Baden-Baden aufgewachsen ist und in Frankreich lebt, erzählt angenehm unaufgeregt von individuellen Schicksalen, die zum Teil miteinander verwoben sind oder sich erst im Verlauf der Serie ineinander verflechten. Das Format mit insgesamt viereinhalb Stunden Spieldauer gibt dabei jeder Figur den Raum, den sie benötigt. Dass es manchen unter ihnen dennoch etwas an Leben fehlt, liegt zum Teil an der etwas sterilen deutschen Synchronisation.

"Die allesamt auf Recherchen basierenden Geschichten", erläutert Felix von Boehm, "sollen als emotional berührende Einzelbeispiele einer oft abstrakt und teils hysterisch geführten Debatte dienen, die sich leider zusehends in polarisierenden oder instrumentalisierenden Dynamiken verliert." Redakteur Schreitmüller ergänzt: Ganz beiläufig, aber durch die miteinander verknüpften Storys doch augenfällig, werde bewusst, "dass die aufgezeigten Probleme gesamteuropäischer Natur sind, dass ein Rückzug auf nationale Grenzen Unsinn ist."

Info: Sendetermine: 2. und 9. Mai, jeweils ab 20.15 Uhr auf Arte, 8. und 15. Mai, jeweils ab 20.15 Uhr im Ersten. In der Arte- und ARD-Mediathek ist die Serie bereits vorab sowohl in der synchronisierten als auch in der originalsprachlichen Fassung zu sehen.