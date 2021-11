Heringe liegen in Stellnetzen an Bord des Fischkutters „Seewolf“. Fischer fangen derzeit im Greifswalder Bodden Heringe. Fischer Dirk Baumann durfte vor fünf Jahren noch 220 Tonnen Hering fischen, im Jahr 2021 liegt seine Quote bei nur noch acht Tonnen. Die festgelegten niedrigen Fangquoten machen den Küstenfischern in Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen. Foto: dpa

Von Antje Urban

Wer es bislang noch nicht wusste, kann es im Dokumentarfilm "Seaspiracy" sehen: Haie und Delfine, die als Beifang halb tot wieder im Meer landen, Korruption und Sklaverei, Fischerei in Meeresschutzgebieten oder Gütesiegel, die nichts taugen. "Seaspiracy" ist derzeit eine der meistgesehenen Dokus auf Netflix – und das, obwohl darin auf dramatische Weise die Fischindustrie anprangert und dazu aufgerufen wird, den Fischkonsum gänzlich einzustellen.

Thilo Maack, Meeresbiologe bei Greenpeace, ist zwiegespalten: "Die Trends sind leider alle richtig. Die Dramaturgie des Films aber halte ich für überzogen." Die Doku spreche eine westliche, vegane Klientel an. "Aber 1,5 Milliarden Menschen sind in den unterentwickelten Ländern auf Fisch angewiesen", gibt Maack zu bedenken. "Ihnen dürfen wir das Recht auf diese Nahrung nicht absprechen." Im Prinzip würde die westliche Welt diesen Menschen den Fisch wegessen. Schließlich ist die Europäische Union der größte Fischimporteur weltweit. "Jeder Deutsche isst über 20 Kilo Fisch pro Jahr, das ist das Dreifache, von dem, was wir noch in den 50er Jahren gegessen haben."

Hintergrund INFORMATIONEN Auf welche Fische sollte man besser verzichten? Blauflossenthunfisch, Aal oder Rochen sollte man gar nicht essen, da sie vom Aussterben bedroht sind. Auch Dornhaie stehen auf der roten Liste – Schillerlocken (die Bauchlappen des Dornhais) sollten darum tabu sein. Der Dorsch-Bestand in der Ostsee liegt tief im roten [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Auf welche Fische sollte man besser verzichten? Blauflossenthunfisch, Aal oder Rochen sollte man gar nicht essen, da sie vom Aussterben bedroht sind. Auch Dornhaie stehen auf der roten Liste – Schillerlocken (die Bauchlappen des Dornhais) sollten darum tabu sein. Der Dorsch-Bestand in der Ostsee liegt tief im roten Bereich und wird sich nach Schätzung von Experten auch die nächsten Jahre nicht erholen. Die Bestände des Kabeljau in Pazifik und Nordsee sind aufgrund klimatischer Veränderungen in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Auch Aal, Wolfsbarsch, Scholle, Rotbarsch, Heilbutt, Granatbarsch, Schellfisch, Schwertfisch und Atlantischer Lachs sind nicht mehr zu empfehlen. Was ist die Alternative? Heimische Süßwasserfische sind genauso gesund wie die Arten aus dem Meer, können aber in regionalen, ökologisch kontrollierten Aquakulturen gezüchtet werden oder stammen aus Wildfang aus Fluss und See. Hierzu gehören: Karpfen, Barsch, Saibling, Bachforelle, Afrikanischer Wels und Zander. Meeresfische und Garnelen fernab der Meere werden bereits erfolgreich gezüchtet. Auch wenn es sich hierbei um Massentierhaltung handelt, sind diese Aquakulturen zumindest umwelttechnisch empfehlenswert. Im Saarland hat ein Start-up sogenannte Seawater Qubes entwickelt, mit denen im großen Stil Wolfsbarsch und Dorade gezüchtet werden kann. (www.seawaterfish.de) In Bayern gibt es Deutschlands führende landbasierte Farm für Salzwassergarnelen (www.crustanova.com, www.hansegarnelen.com). Verbraucherzentralen, WWF und Greenpeace bieten Fischeinkaufsratgeber. Generell empfehlen alle Organisationen, auf Fische mit Bio-Siegel, wie von Bioland oder Naturland zurückzugreifen. Welche veganen Fischprodukte sind bereits erhältlich? Vegane Fischalternativen sind im Kommen. Selbst Fastfood-Anbieter wie Nordsee bieten vegane Fischprodukte an, die in veränderlichen Teilen aus Proteinen von Reis, Weizen und Hülsenfrüchten bestehen. Im Handel gibt es veganen Sashimi, Thunfisch oder Calamaris. (www.veaganseastar.com, vantastic-foods.com) Veganen Kaviar findet man mit dem Namen Aki in ausgewählten Supermärkten. Veganen Räucherlachs aus marinierter Karotte bietet zum Beispiel www.rice-up.de.

[-] Weniger anzeigen

Die Nachfrage ist enorm gestiegen, das Angebot aber sinkt kontinuierlich. Für Greenpeace, den WWF und den BUND stehen die Ozeane kurz vor dem Kollaps. "90 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände sind bis an die Grenze genutzt oder überfischt", sagt Maack. Das Thünen Institut, das das Bundesministerium für Ernährung berät, bezeichnet dies als Fehlinterpretation: "Zwei Drittel der marinen Bestände sind derzeit im grünen Bereich, und der Anteil der optimal genutzten Bestände ist über viele Jahre stabil geblieben. Aber natürlich sind auch 34 Prozent der Bestände im schlechten Zustand ein erhebliches Problem, und der Anteil der Bestände im roten Bereich nimmt seit vielen Jahren zu, der unternutzten Bestände dagegen ab…", heißt es in einer Meldung.

Bei der EU gilt ein Fischbestand als überfischt, wenn mehr Tiere entnommen werden als nachwachsen können. Je weniger Fisch in den Meeren zu finden ist, umso größer wird der Aufwand der Fischerei. Größere Schiffe, größere Netze, genauere Ortungstechnik werden nötig. An der Ostsee geben immer mehr Küstenfischer auf, weil die Hering- und Dorschbestände zu gering sind. Ähnlich sieht es beim Kabeljau der Nordsee aus.

Dabei verändert der intensive Fischfang auch die Evolution, wie es im World Ocean Review 2020 heißt. Wenn vorwiegend große Fische gefangen werden, pflanzen sich die kleineren fort, die aber weniger Eier produzieren und deren Sterblichkeit höher ist. Wie Berechnungen zeigen, dauert es Jahrhunderte, bis sich diese "fischereiinduzierten Evolution" wieder umkehrt. Ein weiteres Problem ist der illegale Beifang, durch den bereits der Schweinswal in der Ostsee sowie alle Hai-Arten und Rochen bedroht sind.

Die Fischbestände in den Weltmeeren sind bedroht. Eine effektive Kontrolle der Fangflotten ist bisher nicht gelungen. Foto: dpa

Für Besserung sollte 2013 die EU-Fischereiverordnung sorgen. Zentrale Ziele: erschöpfte Fischbestände bis 2020 wieder aufbauen und illegale Fischerei unterbinden. Beides gelang nicht. Stella Nemecky, Fischereiexpertin des WWF Deutschland, hält der EU Komplettversagen vor. Derzeit fahren 75 Prozent der gesamten EU-Fischereiflotte unterm Radar: Denn Boote unter 12 Metern Länge müssen sich nicht orten lassen. Das sind 49.000 Fangschiffe, deren Position und Fangbewegungen nicht nachvollziehbar sind. Umweltorganisationen fordern daher: Kameraüberwachung für alle Boote – und nicht nur für jene über 24 Metern Länge, wie es die geplante Reform des EU-Gesetzes vorsieht.

Nachhaltigkeit wünschen sich nicht nur Verbraucher, sondern auch Fischproduzenten. Doch das am meisten verbreitete Gütesiegel, das "Marine Stewardship Council" (MSC), erfüllt schon lange nicht mehr diesen Anspruch. Mehr als 60 Meeresschutz-Organisationen und Wissenschaftler kritisierten 2018 das Gütezeichen. Auch der WWF – einst Mitbegründer des MSC – distanziert sich. "Damals waren es ernsthafte Bemühungen, die Fischerei zu verbessern", sagt Nemecky, "aber es hat nicht funktioniert. Bei den Kriterien, den Kontrollen – da verliert das Siegel an Verlässlichkeit." Der WWF empfiehlt Verbrauchern dennoch das MSC-Siegel – aus Mangel an Alternativen.

Noch immer würde laut Greenpeace bei MSC-zertifizierten Flotten das "Finning" toleriert: Haien wird die Rückenflosse abgetrennt, für die am chinesischen Markt sehr hohe Preise erzielt werden. Die EU ist Hauptlieferant für Haifleisch und Rochen in die ostasiatischen Märkte. Laut WWF sterben bis zu 100 Millionen der Fische jedes Jahr in der Fischerei. Dabei zählen sie zu den am stärksten bedrohten Meeresbewohnern. "Fisch ist für mich Bestandteil eines ökologischen Systems und nicht nur eine Nahrungsressource. Alle Arten sind entscheidend für die Gesundheit der Meere", sagt die WWF-Meeresexpertin Nemecky.

Mittlerweile stammen etwa die Hälfte aller Fische, Krebse und Muscheln aus Aquakulturen. Doch was vor ein paar Jahren noch als Lösung, gar als Heilsbringer gegen die Überfischung gesehen wurde, ist heute ein Umweltproblem. Die offenen Netzfarmen – zum Beispiel bei den Lachskulturen in den norwegischen Fjorden – halten meist unnatürlich große Populationen. Die Ausscheidungen der Fische ebenso wie das meist eingesetzte Antibiotika belasten die Ökosysteme. Generell wenig sinnhaft erscheint die Aufzucht fleischfressender Fische in dieser Form: "Denn zum einen werden die in Aquakultur gehaltenen Fische mit Jungfischen aus Wildbeständen gefüttert oder sogenannte Müllfische als Fischmehl verfüttert. Damit steigt unweigerlich der Druck auf die frei lebenden Fischbestände", erklärt der Meeresbiologe Maack. Für jedes in den Fischfarmen produzierte Kilo Lachs würden 2,5 bis 5 Kilogramm wild lebender Fisch als Nahrung benötigt. Für Thunsfisch seien es sogar 20 Kilogramm Fischnahrung für ein Kilogramm Aquakultur-Thunfisch.

Eine andere Wahl sind mittlerweile Meeresfische, die an Land in geschlossenen Salzwasser-Systemen gezüchtet werden. Dabei landen Abwässer nicht in der Umwelt, sondern werden biologisch gereinigt. "Diese Systeme sind allerdings sehr energieaufwendig und daher CO2-problematisch. Warum nicht lieber Spiegelkarpfen aus der Lausitz? Das sind Pflanzenfresser und sie werden seit vielen Jahrzehnten umweltunproblematisch gezüchtet", fragt daher Thilo Maack.