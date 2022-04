Von Ute Teubner

Hamburg. Fahrrad statt Auto fahren, Halogenlampen durch LEDs ersetzen – es gibt viele Möglichkeiten, im Alltag etwas für den Umweltschutz zu tun. Eine besonders effiziente sitzt täglich mit am Esstisch: Unsere Ernährung kann maßgeblich dazu beitragen, Klima und Ressourcen zu schützen sowie die Artenvielfalt zu bewahren. Laut WWF (World Wide Fund for Nature) verbraucht der Agrar- und Nahrungsmittelsektor global rund 70 Prozent des Wassers und ist für etwa ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ungefähr ein Drittel der weltweit zur Verfügung stehenden Landfläche wird für die Tierhaltung genutzt; 75 Prozent der Entwaldung und 70 Prozent der Verluste an biologischer Vielfalt sind auf die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln zurückzuführen. Damit hat unser Ernährungssystem erhebliche Auswirkungen auf die Biodiversität.

Eine gesunde, auf 80 bis 90 Prozent pflanzlichen Inhaltsstoffen beruhende Ernährung, könnte diesen Verlust der Artenvielfalt aufhalten, da sie mit weniger Fläche für die Landwirtschaft auskommt. Dies zeigt jetzt eine Studie der Hamburger Geoökologin Dr. Livia Rasche. So würden bei einer Umstellung auf hauptsächlich pflanzliche Lebensmittel bis zum Jahr 2050 in mindestens 16 der insgesamt weltweit 35 sogenannten Hotspots der Biodiversität die verbliebenen Naturflächen komplett erhalten bleiben – ohne diese Maßnahme wären es lediglich sechs. Rasches Fazit: "Durch eine Umstellung der Ernährungsweise profitieren wir gleich dreifach: Wir stärken die eigene Gesundheit, schonen die Ressourcen des Planeten und schützen die Vielfalt der Pflanzen und Tiere. Kurz gesagt, wir erhalten unsere Lebensgrundlagen." Dabei zählt im Grunde jeder Bissen. Doch was genau sollte beachtet werden?

Nicht mehr als nötig essen:Je nach Alter, Geschlecht und Aktivität nur die benötigte Menge an Kalorien zu sich nehmen. Und: Keine Lebensmittel verschwenden oder wegwerfen. So werden Ressourcen, Fläche und Emissionen eingespart.

Anteil an Nahrungsmitteln reduzieren, die über weite Strecken transportiert werden müssen und zum Teil hohen Wasserbedarf haben. Diese durch in Deutschland oder Europa angebaute Alternativen mit ähnlichen Nährstoffzusammensetzungen ersetzen, um Emissionen und Ressourcen zu sparen. Beispiele für eine regionale Ernährungsoptimierung:

> Walnüsse/Haselnüsse, Beeren, Rote Beete und Bohnenmus statt Avocado

> Leinsamen statt Chiasamen

> Brombeeren oder Sauerkirschen statt Acai-Beeren

> Hagebutte statt Goji-Beere

> Amaranth, Buchweizen und Hirse statt Quinoa

Anteil an pflanzlichen Nahrungsmitteln erhöhen, bei deren Produktion die meisten Kalorien pro Flächeneinheit produziert werden. Hier steht Mais an erster Stelle, gefolgt von Kartoffeln.

Weniger tierische Produkte essen: Besonders der Rindfleisch- und Schweinefleischkonsum sollte reduziert werden. Die Emissionen in der Tierhaltung sowie der Wasser- und Flächenverbrauch sind hoch. Besonders problematisch: wenn für die Fütterung Soja aus Südamerika eingeführt wird. Rindfleisch sollte durch Hühnerfleisch ersetzt werden. Die Hühner sollten idealerweise traditionell gehalten werden, das heißt: Futter aus Pflanzenabfällen und Komposten.

Pflanzendrinks ergänzend zur Kuhmilch trinken, dabei aber auf lokale Produktion achten (Hafermilch, Erbsenmilch, teilweise Sojamilch). Vergleich Sojadrink/Kuhmilch: 60 Prozent weniger Land, 75 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen, Energieverbrauch ungefähr gleich. Vergleich Haferdrink/Kuhmilch: 80 Prozent weniger Land, 70 Prozent weniger Emissionen, 60 Prozent weniger Energie.

Beim Verzehr von Milchprodukten oder Rindfleischdarauf achten, dass die Kühe auf Flächen gehalten und das Futter auf Flächen produziert wurde, die anderweitig nicht für die Landwirtschaft genutzt werden können. Beispiel Almen im Allgäu: Wegen Steilheit und kurzer Sommer ist hier kein Anbau von Feldfrüchten möglich, Gras wächst aber. Das kann vom Menschen nicht verdaut werden, doch auf dem Umweg über die Kuh werden trotzdem Kalorien produziert, die wir verzehren können.

Beim Verzehr von Fisch auf regionale Bio-Aquakultur zurückgreifen (Karpfen, Forelle). Hier droht keine Überfischung, die Tiere sind weniger stark belastet und die Transportwege sind kurz.

Bei Bio-Produkten werden weniger bis keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt, was Umwelt und Biodiversität schont. Dabei muss nicht alles im Warenkorb Biosein – bei folgenden, stärker pestizidbelasteten Produkten lohnt es sich aber: Erdbeeren, Spinat, Grünkohl, Nektarinen, Äpfel, Trauben, Pfirsiche, Kirschen, Birnen, Tomaten, Sellerie und Kartoffeln.