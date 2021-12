Von Peter Wiest

Irgendwie kommt einem Udo Lindenbergs "Cello" in den Sinn, wenn man ihr zuhört. Was der Panikpräsident singt, mit der Cellistin, bei der er immer in der ersten Reihe saß, könnte passgenau zutreffen auf die in Heidelberg lebende Musikerin, die es geschafft hat, einen eigenen Stil zu prägen. Mit ihrem Ende November veröffentlichten ersten Album "Outcome" präsentiert Herbig nicht mehr und nicht weniger als ein Meisterwerk der besonderen Art. Nicht nur als Cellistin glänzt Herbig dabei, sondern auch mit ihrer manchmal eigenwilligen, stets unverkennbaren Stimme und als Komponistin der zwölf Songs. Abgerundet und zur echten Preziose wird das Werk durch die Mitwirkung zweier auf ihre Art nicht weniger außergewöhnlicher Musiker: Keyboarder, Percussionist und Sänger Jo Bartmes und Bassist Matthias TC Debus. Weitere Musiker tragen dazu bei, dass das Album zum echten "Outcome" wird: Daniel Mudrak am Drumset, Philipp Wolfart und Tobias Schmitt am Bass sowie der eine arabische Daf-Trommel spielende Shooresh Fezoni.

Elisa ist das wohlklingende vorläufige Resultat einer musikalischen Karriere, die mit einem Studium an der Musikhochschule in Dresden begann. Ein Erasmus-Jahr brachte Herbig nach Oslo. Dort blieb sie zehn Jahre und lernte die skandinavische Musik im klassischen Bereich, im Jazz und Pop ausgiebig kennen. Als Musikerin war die Cellistin in vielen Ländern Europas und den USA unterwegs. Dabei wurde sie zu einer Wandlerin zwischen den Welten des Pop, des Jazz und der Klassik. 2016 kehrte sie zurück, absolvierte ein Masterstudium zur Musiktherapeutin und wurde in Heidelberg heimisch. Hier arbeitete sie als Cellistin beim Projekt "Ayre" von Osvaldo Golijov mit, trug zu Jutta Glasers Produktion "Kantoj" bei und engagierte sich im Jungen Tanztheater.

Welche musikalische Kraft in ihm steckt, hat das Trio Elisa während der Pandemie bei wenigen möglichen Konzerten vor begeistertem Publikum gezeigt. Weitere Auftritte sind geplant, doch die derzeitige Lage zeigt – wie allen Künstlern – auch Elisa die Grenzen auf.

In der Zwischenzeit besteht Gelegenheit, sich auf "Outcome" ausgiebig in eine Musik einzuhören, die auf ihre Art echtes Neuland ist. Im Vordergrund steht die glasklare Stimme Herbigs, mit der sie spielerisch leicht durch melodiöse und einprägsame Kompositionen mit originellen englischen Textpassagen wandelt. Kaum weniger eingängig sind die Arrangements, die fast immer von eindringlichen, meist fetten Bassläufen und jazzig-verspielten Keyboard-Klängen geprägt sind.

Dazu kommen die Cello-Phrasierungen Herbigs zwischen Klassik und jazziger Improvisation. Die archetypischen Gesangspassagen wurden oft mehrstimmig eingespielt und bleiben im Ohr. So wird "Outcome" zu einem mehr als ungewöhnlichen Album mit neuen Klangbildern, wie man sie so noch selten oder sogar noch gar nicht gehört hat.

STECKBRIEF

Bandname: Elisa

Gründung: 2019

Besetzung: Elisa Herbig (Gesang und Cello), Jo Bartmes (Gesang und Keyboards), Matthias TC Debus (Bass)

Musikstil: Klassisch geprägter melodiöser Jazz und Pop

Tonträger: "Outcome" (November 2021)

Live: Zuletzt in und um Heidelberg. Weitere Konzerte geplant; Termine stehen noch nicht fest und werden auf der Homepage veröffentlicht.

Kontakt: info@elisa-music.com

Homepage: www.elisa-music.com