Heidelberg/Mannheim. Ein kleiner Vorgarten in der Mannheimer Vorstadt: Dominik Baer und ein Teil seiner Band verzaubert die Zuhörer auf einer Gartenparty. "Bend Time Back" oder "On Our Own", zwei Songs aus seinen beiden bisherigen Alben "Pixel & Molecules" (2012) und der EP "On Our Own" (2015), klingen auch Stunden später noch nach. Sound, Performance, Gefühl - alles passt. Momente für seine "Unterstützer", die für Dominik Baer einen ganz besonderen Stellenwert haben.

Der Heidelberger fühlt sich lokal sehr wohl, ist aber gleichzeitig Weltenbummler. Der 30-Jährige, der unter anderem auch in Sri Lanka und Pakistan aufgewachsen ist, nimmt gerne mal seinen selbst gebauten Van und fährt mit seiner kleinen Familie quer durch ganz Europa. Gitarre und Laptop dürfen natürlich nicht fehlen. "Mir ist Selbstständigkeit sehr wichtig, und auf Reisen kann ich meiner Kreativität genügend Raum lassen", sagt Dominik Baer.

Nun kommt der Indie-Pop-Künstler mit einem ganz neuen Konzept um die Ecke. Job auf Eis gelegt, Crowdfunding-Projekte gestartet und sich Vollblut auf die Musik konzentrieren. "Jetzt oder nie. Wir wollen alles dafür geben, um uns nicht nur musikalisch, sondern auch visuell zu verwirklichen", erklärt Baer.

Das Jahr 2018 soll seines werden: Sein Album "Colliding in the Dark" wird erst Ende Dezember komplett verfügbar sein. Zwölf Monate, zwölf Songs und zwölf Musikvideos, dazu kommen noch zwölf abstrakte Gemälde von seiner Frau und Künstlerin Olive Green Anna, die zu jedem Stück den Pinsel in die Hand nimmt.

Warten, statt unbegrenzter Verfügbarkeit. Weg von einer schnell veröffentlichen Platte, dessen Pulver schon bald verschossen sein könnte. Hin zu einer sorgfältigen Kunst, mit einem Album, das bewusst in keine Schublade passen soll. Mit Songs, "die auch völlig eigenständig funktionieren", wie Baer betont.

Die Musikwelt erobern. Ein großes Abenteuer für ihn, aber auch für seine Fans. "Ich möchte meinen Freunden etwas zurückgeben. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Sie ermutigen mich, mein Bestes zu geben", schwärmt der Künstler. Seine Unterstützer erhalten vorab seinen kreativen Output per E-Mail in einem Paket. Das soll Lust auf mehr machen - und es macht Lust auf mehr.

Mit seinem Titelsong "Colliding in the Dark" hat Dominik Baer im Januar bereits eine erste Duftmarke gesetzt. Synthesizer-Klänge, die sehr experimentierfreudig arrangiert sind, aber dennoch einem strikten Schema folgen. Hörenswert.

Sehenswert darüber hinaus zeigt sich vor allem sein postapokalyptisches Musikvideo, das Baer mit seinem Team auf einem italienischen Gletscher aufwendig produziert hat. Dort wird die Heldenfigur bei seinem Aufstieg bis zum Schluss bekämpft. "Die visuelle Bearbeitung eines Songs ist für uns unabdingbar. Nur so können wir unsere Kunst ganzheitlich präsentieren", sagt Baer zu seinen ausgefallenen Filmprojekten.

Das funktioniert besonders gut bei "Fall", dem zweiten Song des Albums. Kulisse für das tiefgehend-träumerische Lied (Regie hat Micha Roth geführt) war diesmal der Ziegelhäuser Wald in der Nähe des alten Klosterhofes. Dominik Baer als Zeitreisender, der sich irgendwie verheddert hat.

Es geht um die urmenschliche Erfahrung des Scheiterns. "Darüber habe ich viel nachgedacht. Mit diesem Song versuche ich das aufzuarbeiten", meint Baer. Und fügt hinzu: "Je schneller ich scheitere, desto schneller kann ich etwas dazu lernen, mich verbessern und etwas Neues, Besseres machen".

Dominik Baer will mit seinen Videos mit ausgeklügelten Motiven, Drohnenaufnahmen oder geschickten Bildschnitten neue Welten erschaffen - und das mit einem geringen Budget. Um diese "Video-Kunst" zu finanzieren, hat Baer eine Crowdfunding-Aktion Anfang des Jahres gestartet, bei der stolze 11.500 Euro zusammengekommen sind. Diese sollen eins zu eins in die kommenden Projekte fließen. Gut angelegtes Geld für die Kunst.

Im April gehen Baer und seine Frau Anna einen weiteren neuen Weg, denn am Samstag, 7. April, eröffnen sie eine "Pop-Up Galerie" im Pfaffengrunder Kranichweg, um dort den Sommer über kleine Ausstellungen, Künstlertreffen und Workshops anzubieten. Zur Eröffnung der "Zeitgenießischen Galerie" wird Baer auch einen Gig spielen.

Musikalisch verortet sich der 30-Jährige in die Gegend des Indie-Pops. Was aber nicht streng gehalten werden muss. Das sieht man an den Songs, die noch erscheinen werden. Ohne zu viel zu verraten, wird es ein Abenteuer für Dominik Baer, aber auch für seine Zuhörer und Hinseher. Das Leben und vor allem die Musik kann manchmal so überraschend sein.

Info: Weiteres über die Projekte von Dominik Baer unter www.dominikbaer.com.