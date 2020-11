Von Christian Satorius

Villa Kunterbunt. Als Astrid Lindgrens Tochter Karin ihre Mutter im Winter des Jahres 1941 aufforderte, "erzähl mir was von Pippi Langstrumpf", gab es Pippi Langstrumpf noch gar nicht. Karin hatte den Namen gerade erst in diesem Moment erfunden. Die Siebenjährige lag damals mit einer Lungenentzündung im Bett und hatte alle Geschichten ihrer Mutter schon x-mal gehört. Als diese sie fragte, was sie ihr denn noch erzählen könne, antwortete das Mädchen mit eben diesem inzwischen berühmt gewordenen Satz. An die Begebenheit erinnert sich die schwedische Autorin in ihrer Autobiografie "Das entschwundene Land" noch gut, denn schließlich war dies der Beginn ihres größten schriftstellerischen Erfolgs, der bis heute in 70 Sprachen übersetzt wurde und mit 70 Millionen weltweit verkauften Exemplaren sowie mehreren Verfilmungen von Jung und Alt noch immer heiß geliebt wird.

Dabei sah es zuerst gar nicht danach aus, dass die Geschichten, die Astrid Lindgren von diesem denkwürdigen Tage im Winter des Jahres 1941 an ihrer kranken Tochter erzählte, einmal zum Weltbestseller und Kinderbuchklassiker werden könnten. Zwar sprudelte die Fantasie der Autorin nur so, die zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Schriftstellerin werden wollte. Doch den Entschluss, diese Erzählungen auch zu Papier zu bringen und daraus ein Buch zu machen, fasste Lindgren erst, als sie am 28. März des Jahres 1944 aufgrund einer Fußverletzung selbst das Bett hüten musste. "Weil es ein merkwürdiger Name war, wurde es auch ein merkwürdiges Mädchen", meinte Lindgren – ebenso merkwürdig wie die Geschichten, möchte man ergänzen.

Das Manuskript zur schwedischen Erstausgabe von „Pippi Langstrumpf“. Foto: Astrid Lindgrens Värld/The Astrid Lindgren Company/dpa ​

Pippi Langstrumpf ist nämlich alles andere als das wohlerzogene Mädchen von nebenan, das brav zur Schule geht und auch sonst all das macht, was man von ihm erwartet. Ganz im Gegenteil sogar. Pippi Langstrumpf ist ein neunjähriger Erwachsenenschreck mit Sommersprossen und feuerroten Zöpfen, der mit dem Pferd "Kleiner Onkel" und dem Affen "Herr Nilsson" zusammen in der heruntergekommenen Villa Kunterbunt mitten in einem verwilderten Garten irgendwo am Stadtrand einer "kleinen, kleinen Stadt" haust.

Das Beste daran: Sie lebt dort ganz allein, ohne Vater und ohne Mutter. "Denn so gab es niemanden, der ihr sagen konnte, dass sie schlafen gehen sollte, wenn sie gerade mitten im schönsten Spiel war, und niemanden, der sie zwingen konnte, Lebertran zu nehmen, wenn sie lieber Bonbons essen wollte", heißt es zu Beginn des ersten der insgesamt drei Bände so schön.

Sie ist nicht nur das stärkste Mädchen der Welt, sondern auch finanziell autonom, da ihr Vater, ein "Südseekönig", ihr eine ganze Kiste voll Gold geschenkt hat. Zur Schule geht Pippi Langstrumpf nur einen einzigen Tag – doch an dem treibt sie die Lehrerin zur Verzweiflung. Überhaupt haben Autoritäten so ihre Probleme mit der frechen Göre. Sie macht ganz einfach das, was sie will, und hat nicht den geringsten Respekt vor irgendjemandem, schon gar nicht vor den Erwachsenen, die ihr sagen wollen, was sie zu tun und zu lassen hat. Pippi will einfach nur ihren Spaß haben, gemeinsam mit ihren Freunden Tommy und Annika. Sie will spannende Abenteuer im ach so normalen Alltag erleben und als "Sachensucherin" Straußenfedern und Knallbonbons finden oder den Pfefferkuchenteig auf dem Boden ausrollen. Sie will mit den Füßen auf dem Kopfkissen schlafen und einen Baum ihr Eigen nennen, in dem Limonade wächst. Und vor allem will sie partout nicht groß werden.

Illustratorin Katrin Engelking hat Pippi 2007 einen neuen Look verpasst. Foto: Astrid Lindgrens Värld/The Astrid Lindgren Company/dpa ​

Heute wird Pippi Langstrumpf heiß geliebt und ist schon lange ein legendärer Kinderbuchklassiker – bei der Veröffentlichung im November 1945 war das Buch allerdings für so manche Rezipienten ein echter Skandal. Genau das, was Pippi Langstrumpf ausmacht, war damals für viele nicht nur neu, sondern auch absolut undenkbar. "Kein normales Kind isst eine ganze Sahnetorte", wetterte der Literaturkritiker und Pädagogikprofessor John Landquist in der schwedischen Zeitung Aftonbladet, "es läuft auch nicht barfuß auf ausgestreutem Zucker herum." Besorgte Eltern stimmten denn auch mit Landquist überein, als dieser bilanzierte: "Beides erinnert an die Fantasie einer Geisteskranken oder an krankhafte Wahnvorstellungen."

In einer Zeit, in der Kinder brav, respektvoll und gehorsam zu sein hatten und die Kindheit dazu da war, die Kleinen möglichst rasch auf ihre Rollen als Erwachsene vorzubereiten – was für Mädchen damals vor allem Hausfrau- und Mutter-Sein bedeutete – galt das schlagfertige, intelligente und kreative, vor allem aber unabhängige Mädchen mit dem ganz eigenen Kopf, das so gar nicht dem damaligen Rollenverständnis entsprechen wollte, vielen als echte Herausforderung.

Aus heutiger Sicht war die kleine, starke Pippi Langstrumpf ihrer Zeit weit voraus: als Kinderbuchheldin, vor allem aber auch als weibliche Identifikationsfigur und Freigeist. Unerschrocken und unabhängig lebt das Mädchen mit den roten Zöpfen sein Leben. Ein Mädchen, das sich und seine Sommersprossen mag, das es mit dem Haushalt nicht so genau nimmt und sich nicht drum schert, was andere denken, sondern lieber seinen eigenen Weg geht. Eine Kindheitsikone, die den "Kleinen Onkel" und die bösen Jungs mir nichts dir nichts in die Luft stemmte – und damit die Welt aus den Angeln hob.

Ja, Pippi Langstrumpf war und ist eine Wegbereiterin und -begleiterin der Emanzipation. Als wirklich freies Kind weckt sie den Hunger nach Fantasie, Neugier und Lebenslust, der in allen Kindern steckt. Als freies Mädchen ist sie ein Vorbild für alle kleinen Mädchen, die starke Frauen werden wollen – und für alle kleinen Jungs, die später stark genug sein wollen, genau solche Frauen zu lieben.

Astrid Lindgren mit der Pippi-Darstellerin Inger Nilson 1969. Foto: Astrid Lindgrens Värld/The Astrid Lindgren Company/dpa ​

So ist es vielleicht auch kein Wunder, dass der angesehene schwedische Verlag Bonnier, dem Lindgren das Manuskript zuerst angeboten hatte, damals dankend ablehnte. Die Autorin hatte so etwas wohl schon geahnt, denn vorsichtshalber fügte sie dem Anschreiben an den Verlag damals die Worte bei: "... kann nur hoffen, dass Sie nicht das Jugendamt informieren." Schließlich schlug am 13. September 1945 der schwedische Verlag Rabén & Sjögren zu und veröffentlichte das Buch am 26. November 1945. Zwei weitere Pippi-Langstrumpf-Bücher folgten dem ersten Band "Pippi Langstrumpf" mit "Pippi Langstrumpf geht an Bord" und "Pippi im Taka-Tuka-Land".

Vielen Fans ist Pippi Langstrumpf aber auch durch die Verfilmungen mit Inger Nilsson in der Hauptrolle bis heute in Erinnerung geblieben. Das Titellied "Hey, Pippi Langstrumpf!", das ebenfalls aus der Feder Astrid Lindgrens stammt, wird auch heute noch nicht nur im Kinderzimmer mit Begeisterung gesungen, getreu dem Motto: "Ich mach mir die Welt, widewide wie sie mir gefällt!"