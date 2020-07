Von Katharina Eppert und Jule Zentek

Handschriftliche Grüße mit Fotomotiv, Briefmarke und Stempel. Die Postkarte erfreut seit 150 Jahren ihre Empfänger. Mal landet sie ganz unverhofft im Briefkasten, weil ein ferner Bekannte in noch fernere Länder reist – und (hier ist man besonders überrascht) tatsächlich an einen gedacht hat. "Viele Grüße aus Peru" steht auf der Blanko-Seite, die Bildseite zeigt den Machu Picchu, eine der Top-Sehenswürdigkeiten des Landes. Mal ist das Kärtchen aber auch termingebunden, wird regelrecht erwartet und flattert als Geburtstagsgruß oder Weihnachtspost in den heimischen Briefkasten.

Doch woher kommt die Postkarte eigentlich? Erfunden hat sie ein Österreicher. Der Nationalökonom Emanuel Herrmann kam 1869 auf die Idee, eine kürzere und damit praktischere Alternative zum Brief zu schaffen: die so genannte Korrespondenzkarte; im DIN A-6-Format, aus dickem Papier oder Karton und ohne Bildmotiv. Ihren ersten großen Einsatz fand sie ein Jahr später im Deutsch-Französischen Krieg (1870-1871). "Sie war Lebensgruß von Soldaten in die Heimat und wurde vom Staat bereitgestellt", erläutert der Kulturwissenschaftler Wolfgang Kaschuba. Rund zehn Jahre später, kam man auf die Idee, eine Seite zu bedrucken – meist mit Fotografien ferner Länder, Architektur, Kunstwerken, oder mit schlauen Sprüchen, Aphorismen.

Während wir heute mit Postkarten vor allem Urlaubsgrüße und Sammelleidenschaften verbinden, taugte das Mini-Papier damals als kostengünstige Korrespondenz. "Mit fünf Pfennig war die Postkarte deutlich günstiger als ein Brief", erzählt Kaschuba. Als Kommunikationsmittel diente sie auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg – und blieb dabei nicht immer neutral. Die Nationalsozialisten verbreiteten mit Postkarten ihre Propaganda. Erst mit dem aufkeimenden Reisefieber der 60er und 70er Jahre wurde die Postkarte zu einem der beliebtesten Massenkommunikationsmittel der Welt.

Doch wie sieht das heute aus, wo doch viele sofort eine Whatsapp-Nachricht schreiben, sobald sie gut am Urlaubsort angekommen sind und gleich eine Auswahl von entzückenden (gerne gefilterten) Bildern hinterherschicken? Oder zumindest ihren Facebook-Status auf "Urlaub" stellen, damit auch der letzte unbekannte "Freund" begreift, wie es sich im Paradies lebt. Keine Frage: Die Zahlen der verschickten Postkarten sind rückläufig. So beförderte die Deutsche Post letztes Jahr 147 Millionen Postkarten, zwölf Jahre zuvor waren es noch 210 Millionen.

Und auch wenn Whatsapp und Facebook für einen kontinuierlichen Rückgang der Postkarten sorgen, wie Alexander Edenhofer, Sprecher der Deutschen Post, zu bedenken gibt, bleibt die Grundidee bestehen: "Die Kürze von drei Sätzen und die sprachliche Einfachheit finden sich in Mails wieder" sagt Kaschuba.

Und im Zeitalter der digitalen Revolution taucht die gute alte Postkarte gelegentlich in neuem Gewand auf: Mit Mypostcard, Cewe Postcard oder Pokamax lassen sich Postkarten mit eigenen Fotos oder Designvorlagen auf dem Smartphone per App gestalten und versenden. "Individuell gestaltete Karten mit eigenen Fotos lösen immer mehr die klassische Postkarte ab", ist Mypostcard-Gründer Oliver Kray überzeugt.

Für Sammler sind die digitalen Varianten aber kein Ersatz. Sie mögen das Papier, die Handschrift, Farbklekse – den Poststempel und und und. Schließlich reist die Karte häufig per Schiff, Flugzeug oder anderem Vehikel um die Welt und ist dabei mehrere Wochen unterwegs.

Umso wichtiger scheint das gedruckte "Dokument". Denn wer schmeißt schon eine Postkarte, die er bekommt in den Müll? Man sammelt sie oder pinnt sie an die Wand. Besonders schöne Exemplare werden auch mal gerahmt oder zu einem Mosaik-Kunstwerk gestaltet. Das gilt für die Urlaubsgrüße der Freunde genauso wie für die lustigen Spruchkarten aus dem Kartenständer in der Kneipe.

Eine Urlaubsreise braucht es zum Schreiben von Postkarten übrigens nicht: Anhänger des Postcrossing schreiben sich regelmäßig von Zuhause aus, und das vom einen Ende der Erde zum anderen. Empfänger und Absender kennen sich nicht, das macht den Reiz aus.

Selbstverständlich muss die Postkarte auch richtig frankiert sein. Die Höhe der Portokosten ist dabei abhängig vom Land, aus dem die Karte versendet wird. Bei der Deutschen Post liegt der Preis für eine Karte ins Ausland bei 0,90 Euro. Wer eine Karte aus Mallorca nach Deutschland schickt, zahlt dafür aktuell 1,35 Euro beim spanischen Dienstleister Correos. "Ansonsten richten sich die Laufzeiten in erster Linie nach der Entfernung", sagt Edenhofer.

Seit März mache sich übrigens Corona thematisch bemerkbar. Über 80 Prozent der versendeten Postkarten seien Karten der Solidarität, der Ermutigung und des Zuspruchs gewesen, meint Kaschuba. Gerade in diesen schwierigen Zeiten einer Pandemie mit Kontaktbeschränkungen freuen sich sicherlich auch Großeltern und Freunde über eine Überraschung in der Post. Das Schreiben hilft vielleicht auch gegen das eigene Fernweh. Wolfgang Kaschuba empfiehlt: "Espresso trinken, Postkarten schreiben und in den Urlaub träumen."