Von Wolf H. Goldschmitt

Kein Laienchor, keine Hobby-Band, kein Spielmannszug und kein Straßenmusiker, der nicht auch etwas von ihnen spielen könnte. Es gibt Coverversionen ihrer zeitlosen Lieder von Frank Sinatra, von Philharmonischen Orchestern, von Punkbands und Jazzern. Sie sind bis heute eine der erfolgreichsten Bands der Welt – obgleich Paul McCartney vor genau 50 Jahren das Ende der Beatles öffentlich gemacht hat. Wie nebenbei in einem merkwürdigen "Interview".

An der Musik selbst liegt es sicher nicht, dass am 10. April 1970 eine Ära zu Ende geht. Das letzte Album der Fab Four "Abbey Road" zählt zu den besten ihrer Karriere. Aufgenommen hatten sie die Songs bereits im Sommer 1969. Trotzdem zieht Paul nun den Schlussstrich. Ohne großen Knall, sondern eher seltsam. In einer Pressemeldung für sein Solodebüt "McCartney", das eine Woche später auf den Markt kommen wird, beantwortet sich der Beatles-Bassist selbst eine Reihe von Fragen – und erklärt fast beiläufig seine Partnerschaft mit John Lennon und die Zeit bei den Beatles für beendet.

Frage: "Ist Ihr Bruch mit den Beatles vorübergehend oder dauerhaft, aufgrund persönlicher oder musikalischer Unterschiede?" Paul: "Persönliche Unterschiede, geschäftliche Unterschiede, musikalische Unterschiede, aber vor allem, weil ich mit meiner Familie eine bessere Zeit habe. Temporär oder permanent? Ich weiß es nicht wirklich." Frage: "Sehen Sie eine Zeit voraus, in der Lennon-McCartney wieder eine aktive Songwriting-Partnerschaft wird?" Paul: "Nein."

Der Grund für McCartneys radikalen Schritt: ein Brief von John und George. Die beiden hatten die Plattenfirma angewiesen, aus geschäftlichen Gründen Pauls Solowerk bis nach der Veröffentlichung von "Let it be" zurückzuhalten. "Es tut uns leid, aber es hat nichts mit Dir zu tun. Liebe und Hare Krishna", teilen sie ihrem Kollegen mit.

Doch der Bruch ist keine Kurzschlussreaktion McCartneys. Schon länger kriselt es zwischen den Musikern. Trennungsgerüchte machen die Runde seit den Aufnahmen zum "Weißen Album" 1968. Da hatte nach einem Streit der immer so gutmütige Ringo Starr für eine Woche die Gruppe verlassen. Nur zögerlich kehrt er auf seinen Drummerstuhl zurück. Auch John Lennons neue Partnerin Yoko Ono sorgt für schlechte Stimmung, weil sie immerzu im Studio herumhängt und sich dominant in die Arbeit der vier einmischt. Bislang war es ein ungeschriebenes Gesetz im notorischen "Vier-Männer-Haushalt", dass kein Außenstehender mit ins Studio darf. "Yoko mochte uns nicht besonders", erinnert sich George, "denn sie sah die Beatles als etwas, das zwischen ihr und John stand. Sie war ein Keil, der sich mehr und mehr zwischen uns drängte."

Noch dunkler werden die Wolken beim folgenden Projekt "Get back". Die Lieder sollten live im Studio eingespielt und gefilmt werden. Wegen der immer noch nicht ausgeräumten Animositäten unter den Musikern steigt jetzt George Harrison kurzfristig aus. Der ewige Dritte im Komponistenteam hält den geplanten Film für Unsinn und will sich von Paul vor laufender Kamera nicht belehren lassen, wie er seine Soli zu spielen hat. Drei Tage später ist er wieder dabei – zusammen mit Organist Billy Preston, der für gute Stimmung sorgen soll und das auch tut. "Get back" bleibt dennoch unter Verschluss. Die wohl schlechteste Platte unter den zwölf Studioalben wird erst im Folgejahr von Phil Spector überarbeitet und als "Let it be" auf den Markt gebracht.

Dieses gescheiterte Projekt hätte bei anderen Bands zwangsläufig zum Ende geführt. Produzent George Martin packt die vier ehrgeizigen Musiker aber bei der Ehre. Sollte "Get back/Let it be" das Letzte sein, was von der bis dato erfolgreichsten Band der Musikgeschichte zu hören ist? Also raffen sich die Beatles noch einmal auf und schaffen "Abbey Road". Dass ihr letztes gemeinsam eingespieltes Stück auf dieser Scheibe "The End" heißt, ist wohl Schicksal. Aber dieser kurze Song setzt den fulminanten Schlussakkord unter eine unglaubliche Story. Sieben Jahre nach ihrer ersten Aufnahmesession in eben diesen Abbey-Road-Studios endet dort am 20. August 1969 die musikalische Zusammenarbeit. An diesem verregneten Mittwoch stehen die Fab Four zum letzten Mal gemeinsam im Studio.

Die Fotosession zur Promotion der neuen Platte folgt zwei Tage später auf Johns herrschaftlichem Anwesen in Tittenhurst Park. Doch die entstandenen Bilder sprechen für sich. Vier müde Männer quälen sich vor die Linse, um den Schein zu wahren und den Plattenverkauf nicht zu gefährden. Lennon trägt einen dunklen Hut und Vollbart. Der Komponist von "Strawberry Fields Forever", "All you need is Love" oder "Come together" sieht miserabel aus – eine Mischung aus Heroinkonsum und Genervtheit. Harrison und Starr blicken beide so lustlos in die Kamera, als wären sie lieber woanders. Nur McCartney ist salonfähig, glatt rasiert und lächelt als einziger. Die Fotos gehen um die Welt und führen vor Augen, dass die Luft raus ist. Längst arbeiten alle Beatles an eigenen Projekten.

Ein paar Wochen später treffen sich die Plattenmillionäre zur Aussprache in ihrer Londoner Firmenzentrale von Apple Inc. Es kommt zum entscheidenden Eklat. Paul will seine Soloplatte noch vor "Let it Be" herausbringen. Und es wird laut. Der berühmte Teamspirit, der über 1500 Livekonzerte und unvergessliche Melodien möglich gemacht hatte, verfliegt binnen Minuten. Paul glaubt da noch an ein Überleben der Beatles. Er schlägt vor, unter dem Pseudonym "Ricky and the Red Stripes" wieder in kleinen Clubs zu spielen. Das ist der Moment, in dem John der Geduldsfaden reißt. "Hast Du es noch nicht gemerkt? Es ist vorbei! Ich möchte die Scheidung", schreit er seinen ehemaligen Kumpel an, wie McCartney Jahrzehnte später in einem Interview erzählt. Nach diesem Treffen werden sie nie mehr gemeinsam im selben Raum sein.

Ringo Starr erzählt, dass Johns letzte Worte damals "irgendwie eine Erleichterung" ausgelöst hätten. "Das Ende stand unmittelbar bevor und ich war froh, dass John es endlich deutlich gemacht hatte." Im Januar 1970 spielen nur noch Paul, George und Ringo bei einer letzten Aufnahmesitzung im Abbey Road Studio. George frotzelt vor der Presse in Anspielung auf eine damals beliebte britische Popband: "Sie werden gehört haben, dass Dave Dee nicht mehr bei uns ist, aber Micky, Tich und ich möchten einfach die gute Arbeit fortsetzen."

Dann folgt McCartneys Alleingang. Und John ist über Pauls PR-Aktion stocksauer. Als die Nachricht vom Ende der Beatles weltweit Trauer unter Fans auslöst, reagiert Lennon unwirsch: "Es ist nicht das Ende der Welt, wir waren nur eine Band." Und behauptet: Eigentlich habe ja er die Zusammenarbeit beendet, doch aus PR-Gründen geheim gehalten. Doch bei seiner Einschätzung lag Lennon falsch: Alle anderen waren Bands, aber die vier waren "The Beatles".

Nur zweimal noch stehen Paul, George und Ringo in den Jahren danach im Studio. 1981 spielen sie auf George Harrisons Album "Somewhere in England". Und 14 Jahre später vervollständigen sie John Lennons Songfragment "Free as a Bird" für "The Beatles Anthology". Bands lösen sich auf, Stars müssen gehen wie John Lennon 1980 oder George Harrison 2001, die Fans aber bleiben und werden, wie im Fall der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts, nicht weniger. Coverbands, Festivals, Musicals erinnern an die Pilzköpfe. Und ein halbes Jahrhundert nach ihrem Ende huldigt allein in Deutschland ein Dutzend Stammtische den Pionieren des Pop. Wie viele haben eigentlich die Rolling Stones?