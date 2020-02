Informationstafeln zu ehemaligen Spionen sind in der umgebauten Dauerausstellung im Deutschen Spionagemuseum in Berlin zu sehen. Foto: Gregor Fischer/dpa

Von Daniel Bräuer

Die hier abgebildeten Gegenstände stammen aus der Sammlung des Spionagemuseums in Berlin. Weitere Informationen und Kuriositäten unter www.deutsches-spionagemuseum.de Alle Fotos: Deutsches Spionagemuseum

Bei Infrarotlicht betrachtet

Wer unbemerkt fotografieren will, kann natürlich nicht blitzen. Bei schlechten Lichtverhältnissen ist das ein großes Problem. Die Lösung: Infrarotlicht, das für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist. Pikanterweise setzen auch Ostspione dabei eine Kamera des westdeutschen Herstellers Robot aus Düsseldorf ein, zum Beispiel getarnt in Gießkannen, Benzinkanistern oder wie in diesem Koffer, den die Stasi in den 70er-Jahren entwickelte. Hinter der infrarot-durchlässigen Außenhaut sitzt ein entsprechender Blitz. Das Objektiv wird von der Zierblende des Lederschlosses (auf der Rückseite der hier geöffneten Klappe) verdeckt. Der Auslöser ist unauffällig im Tragegriff untergebracht, sodass der Daumen ihn bequem erreichen kann. Mit geschlossenem Koffer konnten damit zum Beispiel Gebäude buchstäblich im Vorbeigehen fotografiert werden.

Enthüllungen

Eine ganz spezielle Art, Kameras zu tarnen, erdachte eine Gruppe von Erfindern im Auftrag der Stasi-Bezirksverwaltung Suhl 1986 – hier als Replik abgebildet. Sie montierten eine F-21-Spionagekamera auf einen BH, zu tragen unter einem passend ausgeschnittenen Sommerkleid – etwa bei Observationseinsätzen. Die Tüftler erhielten als Prämie 600 DDR-Mark.

Geheimtinte im Schal

Ähnlich wie mit Zitronensaft Geschriebenes erst bei Wärme zum Vorschein kommt, werden professionelle Geheimtinten erst im Kontakt mit einer bestimmten Chemikalie oder unter UV-Licht sichtbar. Dieser Seidenschal aus dem Bestand eines im Westen enttarnten Stasi-Agenten war mit einer solchen Tinte getränkt. Er wurde zwischen zwei Papiere wie ein Durchschlagpapier gelegt: Die Schrift drückte unsichtbar auf das untere Papier durch, das aber weiß blieb und mit einem unverdächtigen Klartext beschriftet werden konnte. Erst die Empfänger in der Zentrale konnten die geheime Botschaft wieder sichtbar machen. Vorteil dieses Verfahrens: Der Spion muss kein verräterisches Tintenfass mit sich herumtragen – und die versteckte Botschaft nicht erst trocknen. Nur das obere, lesbar beschriebene Papier muss natürlich sorgsam vernichtet werden. Bevor es jemand liest.

Feuer und Fotos

Spionagetätigkeit getarnt als Alltagshandlung – das ist auch das Prinzip bei der Kamera in der Streichholzschachtel. Entwickelt hat dieses nur fünf Zentimeter lange Gerät der Operativ-Technische Sektor, eine Sonderabteilung der Stasi, ab den 1950er-Jahren. Der Auslandsgeheimdienst HVA schickte damit seine Spitzel etwa in westdeutsche Rüstungsunternehmen wie Messerschmitt- Bölkow-Blohm oder ins Nato-Hauptquartier in Brüssel. Die Herausforderung, ohne Sucher, Fokus oder Belichtungsmesser und vor allem unbemerkt taugliche Aufnahmen von Geheimunterlagen zu liefern, war ähnlich schwierig wie bei anderen Minikameras.

Weggeblitzt

Die brisanten Top-Secret-Aufnahmen sind gemacht – doch wohin damit? Was, wenn sie in falsche Hände geraten? Dafür setzten Geheimdienste im Kalten Krieg "Zerstörcontainer" wie diesen ein. Ein schlichter Metallkasten, acht Zentimeter lang, sieben breit, zwei hoch. Darin finden zwölf belichtete Filme der Marke Minox Platz, die mit ihren Aufnahmen im Format von nur 8 auf 11 Millimetern bei vielen Geheimdiensten beliebt waren. Gesichert ist der Deckel durch ein Nummernschloss. Der Clou: Öffnet ihn jemand, ohne den richtigen Code einzugeben, zünden Blitzlichtlampen im Inneren – und die Filme sind komplett geschwärzt, die Aufnahmen vernichtet.

Der Spion mit dem Lippenstift

Einmal den Lippenstift herausgedreht – Klick. Aufnahme gemacht. Lippenstift wieder hereingedreht – der Film wird transportiert und ist bereit für die nächste Aufnahme. Eine solche Minikamera entwickelte der sowjetische Geheimdienst KGB in den 80er-Jahren speziell für Spioninnen, die zum Beispiel als Sekretärin in westlichen Behörden arbeiteten. Auf eine Rolle passten bis zu 30 Aufnahmen.

Doch der Einsatz der Lippenstiftkamera wollte gut eingeübt sein: Die Brennweite ist so eingestellt, dass im Abstand von 25 bis 30 Zentimetern scharfe Aufnahmen gelingen. Ideal, um heimlich am Schreibtisch mit aufgestützten Ellenbogen sensible Akten abzufotografieren. Belegt ist der Einsatz bei Margarete Höke, die 1985 im Bundespräsidialamt als KGB-Agentin aufflog. Doch da die sozialistischen Bruderstaaten auch Spionagetechnik untereinander austauschten, ist es gut möglich, dass auch die Stasi mit Lippenstift spioniert hat.