London. Ich hasse meine Stimme", hat er einmal frustriert gejammert. Und keine Frage, der Gesang von Jimi Hendrix wirkt tatsächlich genauso dünn wie seine Wespentaille. Doch sobald der spindeldürre Derwisch seine Gitarre für sich singen lässt, verstummt jegliches Selbstmitleid. Er war ein Zauberer an den sechs Saiten. Und heute, 50 Jahre nach seinem einsamen Tod in einem schäbigen Londoner Hotelzimmer, sucht die Welt weiterhin einen würdigen Nachfolger.

Die meisten Rock’n’Roll-Fans haben schon von James Marshall Hendrix und seiner Band "Experience" gehört. Sie wissen, dass der dunkelhäutige Rockmusiker beim Festival von Woodstock mit seiner Interpretation der amerikanischen Nationalhymne "Star Spangled Banner" einen ikonischen Auftritt zelebriert hat. Sie kennen Songs "Hey Joe" "Purple Haze" oder "All Along The Watchtower" aus dem Radio. Und sie haben vielleicht auch gelesen, dass die hochsensible und labile Lichtgestalt im Alter von nur 27 Jahren an einer Mixtur aus Schlaftabletten und Alkohol erstickt ist. Kurzweilig und schillernd wie seine Musik verläuft auch die steile Karriere vom namenlosen Leihmusikanten aus dem Armenviertel von Seattle zum Fixstern der Rockmusik, der früh verglüht.

All Along The Watchtower

Der Vier-Minuten-Titel auf dem dritten Album "Electric Ladyland" belegt eine Genialität, die alles in den Schatten stellt, was jemals auf einer elektrischen Gitarre geleistet worden ist. Hendrix’ vier voneinander getrennte Gitarrensoli, insgesamt nur eine Minute lang, gelten als die "Essenz der Rockmusik" schlechthin. Alle Eingangstöne klingen elegant wie von B.B. King zu seinen besten Zeiten. Im zweiten Teil des Solos wird mit einem Zippo-Feuerzeug Slide gespielt, was bei Howlin’ Wolf schroff und wütend geklungen hätte. Aber bei Jimi ähnelt es eher einer aufregenden Fahrstuhlfahrt. Es folgt eine ausgedehnte Passage mit Wah-Wah-Pedal, die fast nach einer menschlichen Stimme klingt. Obwohl es unmöglich erscheint, das Vorangegangene zu übertreffen, zündet plötzlich ein Feuerwerk einfacher, melodischer Akkorde die variabelste Tonfolge in der Geschichte der Rockmusik.

Wenn das Modewort multikulturell zutrifft, dann auf die Familiengeschichte des Jungen aus Seattle. Der Afroamerikaner hatte nämlich einen bemerkenswerten Stammbaum. Seine Ururgroßmutter war Indianerin, ihr Mann ein Ire. Und Hendrix ’Großvater resultiert aus der Affäre zwischen einer schwarzen Frau und einem Weißen. Eine Mischung, die auch in seiner Kunst zum Ausdruck kommt. Jimi führt das Instrument Elektrogitarre samt drei maximal aufgedrehter 100-Watt-Verstärker an seine Grenzen. Selbst Eric Clapton, der in den 60ern in London als "Gott" verehrte Saitenvirtuose, verlässt schockiert die Bühne, nachdem ihn der Linkshänder Hendrix mit der Rechtshänderklampfe während einer Session förmlich an die Wand spielt.

Little Wing

Just Eric Clapton hat dieses kleine Wunderwerk, wohl einer der bekanntesten Hendrix-Klassiker, gerne live gespielt. Es gehört wie ein Grundnahrungsmittel zum klassischen Rock. Das Stück bewundert die Frauen als mystische Schutzengel, die Trost spenden. Nun, Hendrix kennt sich mit dem anderen Geschlecht bestens aus. Denn das erste schwarze Sexsymbol, das amerikanische Weiße unverfroren umarmen, ist kein Kostverächter, was freie Liebe angeht. Zu einer Zeit, als ein schwarzer Mann getötet werden kann, wenn er einer weißen Frau nur zu nahe kommt, umgibt sich Hendrix provokant – wohl auch auf Anraten des Managements – mit weißen Groupies. Little Wing ist längst zu einem Standard in der Popmusik geworden und wird von Top-Künstlern wie Jeff Beck und Carlos Santana gern auf die Setlist genommen. Stevie Ray Vaughans herzzerreißendes Cover gilt als einer der atemberaubenden Momente dessen kurzen Karriere.

Fesselnd ist der Aufstieg des eher introvertierten Musikers, der an das Märchen vom "Froschprinz" erinnert. Als er am 27. November 1942 zur Welt kommt, ist Vater Al Hendrix ein 22-jähriger Soldat. Die 17 Jahre alte Mutter Lucille kann wenig mit dem Kleinen anfangen und reicht ihn in ihrer Familie herum. Die Eltern sind Trinker, schlagen sich und die Kinder. Zusammen mit seinem Bruder Leon schnorrt sich "Buster", wie der kleine Jimi gerufen wird, bei Nachbarn und Freunden durch. Der traurige und verschlossene Junge stottert und versagt in der Schule.

Seine ersten musikalischen Gehversuche macht Jimi auf einer Ukulele, auf der nur noch eine Saite aufgezogen ist. Seine wahre Bestimmung aber findet er, als er sich mit 15 Jahren für ganze fünf Dollar seine erste akustische Gitarre kauft. Mit 16, als seine Mutter vom Alkohol ruiniert stirbt, spielt er tagelang nur Gitarre, eine zwanghafte Verarbeitung des Trennungsschmerzes. Philipp Normans gerade im Piper-Verlag erschienene Biografie "Jimi" erzählt ungeschminkt von bisher unbekannten Begebenheiten im Leben des rastlosen Träumers. Und verrät ganz nebenbei, dass der Herr im Piraten-Hippie-Look fast blind wie ein Maulwurf war, aus Eitelkeit aber keine Brille trug.

The Wind Cries Mary

Die dritte Single, die er mit "The Jimi Hendrix Experience" aufnimmt, lässt tief in die Gefühlswelt des Stars blicken. Jimi hat den Titel, der oft als Hommage an Marihuana gedeutet wird, bei den Plattensessions in wenigen Minuten aufgenommen. Die wehmütige Ballade bleibt bis heute einer seiner zeitlosen Klassiker. In seinem Notizbuch erläuterte Hendrix selbst den Text: "Im Prinzip handelt es sich um die Geschichte einer Trennung. Schluss. Aus. Zum Beispiel die Zeile, dass die Ampeln morgen blau leuchten werden – sie bedeutet nur, dass man traurig ist. Der Blues, wisst ihr? Eine versteckte Bedeutung gibt es nicht."

Gerade kein Teenager mehr schlägt sich Jimi als Blues-und-Rockgitarrist in New York mehr schlecht als recht durch. Er spielt in Bands von Stars wie Otis Redding und Little Richard. Beim King des Rock’n’Rhythm lernt er Disziplin. Wenn die Schnürsenkel nicht zusammenpassten oder die Haare zu lang waren, musste er Strafe zahlen. Eine Freundin von Keith Richards schenkt ihm eine weiße "Stratocaster" der Firma Fender, die bis zum Ende sein Markenzeichen bleibt.

In einem späteren Interview beschwert sich Hendrix darüber, dass er darauf nicht jene Geräusche spielen könne, die in seinem Kopf herumgeistern. Er hatte unglaublich große Hände, die so aussahen, als gehörten sie jemandem ganz anderen, einem, der viel größer war als der 1,80 Meter große Übervater des Rock. Aber eben diese Riesenfinger haben ihm geholfen, genau die überirdischen Klänge zu erzeugen, die beispiellos in der Rockgeschichte bleiben. Irgendwann bekommt Jimi den Tipp, die Gitarre auch mal hinter dem Kopf zu spielen. Und er erkennt, dass man dem Publikum irgendein Spektakel bieten muss. Bald fängt er auch an, mit den Zähnen und der Zunge zu spielen. Bisweilen zündet er seine Gitarre mit Feuerzeugbenzin auf der Bühne an.

Hey Joe

Musikalisch weniger anspruchsvoll für die flinken Pranken ist sein erster Top-Ten-Hit "Hey Joe". Den wohl am meisten im Radio gespielten Titel hat er gar nicht selbst geschrieben. Der recht einfältige Text handelt von einem Mann, der seine Frau beim Fremdgehen erwischt, sie erschießt und dann nach Mexiko abhaut. Der frühere Animals-Bassist Chas Chandler hatte den unbekannten Hendrix 1966 beim Spielen dieses Stücks in einem New Yorker Café gehört und ihn umgehend mit ins Studio nach London geschleift, um ihn zum Star und sich reich zu machen.

Alles, was nach dem Umzug an die Themse folgt, wird zu einem dreijährigen Parforceritt durch 50 Konzerte, Plattenproduktionen, Drogenabstürze und Ausschweifungen. Zwischen dem ersten Soloauftritt am 17. März 1968 in New York und seinem letzten am 6. September 1970 auf der Insel Fehmarn liegen gerade einmal dreieinhalb Jahre. Das Ende des gehetzten und ausgebrannten Genies kommt nicht überraschend.

Bestattet ist das "Voodoo Child" – so heißt seine kommerziell erfolgreichste Komposition – in seiner Geburtsstadt Seattle. Ein Denkmal für die Legende steht auf der Isle of Wight, die er einmal im Leben für wenige Stunden betreten hatte, um 18 Tage vor seinem Tod dort bei einem Festival aufzutreten. Die Bronzestatue mit Fendergitarre und weiten Schmetterlingsärmeln blickt majestätisch hinunter auf die weißen Klippen und die See. Eigentlich die perfekte Kulisse für eine Luftgitarren-Interpretation von "All Along The Watchtower".

Purple Haze

Das Genre psychodelischer Rock und diese Drogenhymne aus dem Jahr 1967 sind unzertrennbar. Im Allgemeinen glauben die Menschen, dass "Purple Haze" ein Hinweis auf einen Drogentrip sein muss, da der Interpret wenige dieser stimulierenden Substanzen ausgelassen hat. Sie dürften recht haben. Die ursprüngliche Zeile lautete allerdings "Purple Haze, Jesus saves". Als die Studioaufnahme fertig war, schickte man das Band zum Abmischen nach Amerika mit der Notiz "absichtliche Verzerrung, bitte nicht korrigieren". Zum Glück haben die Tontechniker die Anweisung gelesen. Der erste Gitarrenakkord des Krachers heißt seither "Hendrix-Akkord".