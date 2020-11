Von Katharina Schröder

Vor sechs Jahren wog sie nur noch 43 Kilogramm bei einer Körpergröße von knapp 1,60 Meter, ihr Gesicht war voller Narben und Pickel. Heute ist Michelle Jäckel (26) gesund und lächelt beim Gespräch mit ihrer Freundin Tina Rapparlie (42) in die Frontkamera ihres Handys.

Jäckel und Rapparlie quatschen wie zwei enge Freundinnen. Kennengelernt haben sie sich in einem schwierigen Lebensabschnitt Jäckels: Die 26-Jährige war fast vier Jahre lang schwer drogenabhängig. "Crystal Meth hat mein Leben bestimmt, in meinem Kopf war nur noch die Droge, die gesagt hat ’Du brauchst nur mich’", sagt Jäckel heute.

Bei Rapparlie war sie neun Monate zur "Therapie auf dem Bauernhof". Die 42-Jährige hat sechs Pferde im Dossenheimer Ortsteil Schwabenheimer Hof und arbeitet als Reitpädagogin. "In einer Zeitschrift habe ich eine Anzeige gesehen, dass Landwirte gesucht werden, bei denen Drogenabhängige leben und mitarbeiten können, während sie eine Therapie machen", erzählt Rapparlie. "Da dachte ich, ich mach’ mit."

"Therapie auf dem Bauernhof", kurz TAB, gibt es schon seit 20 Jahren in Baden-Württemberg – das Konzept ist deutschlandweit einzigartig. Patienten kommen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb unter. Dort arbeiten sie in Vollzeit mit und leben oft in der Familie des Landwirts. Dieser stellt Kost und Logis, ein Gehalt gibt es nicht. "Es ist immer noch eine Therapie", sagt Bernd Dreger. Der Sozialtherapeut und Theologe hat das Projekt in Mosbach aufgebaut. "Aber ich achte darauf, dass die Landwirte keine billige Arbeitskraft suchen, da muss auch ein Interesse für den Menschen und die Idee dahinterstecken." Er habe darum auch schon Betriebe wieder aus dem Programm genommen. Zwischen zehn und 15 Höfe in der Region seien im Schnitt dabei. Zusätzlich zu der Arbeit in dem Betrieb haben die Patienten mindestens einmal pro Woche Therapie bei Dreger.

Zurück auf dem Schwabenheimer Hof. Eigentlich besucht Michelle Tina jedes Jahr, aber Corona machte da gerade einen Strich durch die Rechnung. Darum jetzt eine Videokonferenz. Es dauert keine zwei Sekunden, da sind die beiden schon in ein Gespräch über den Alltag, Hunde, Pferde und Jäckels kleine Familie vertieft.

Jäckel kam 2014 zu Rapparlie und war bereits die zweite Drogenabhängige, auf dem Hof der Reitpädagogin. "Als ich kam, war mein ganzes Leben in einer Reisetasche und einem Karton, mehr hatte ich nicht mehr", erinnert sich die 26-Jährige. Auch bei Rapparlie werden Erinnerungen wach: "Du hattest nicht mal deinen Impfpass." Sofort müssen beide lachen. Hin zu dieser Freundschaft war es ein weiter Weg.

Michelle Jäckel kommt aus Auerbach in Sachsen. Sozialtherapeut Dreger sagt, dass Crystal Meth seiner Erfahrung nach vor allem in Ostdeutschland verbreitet sei. Das liege womöglich daran, dass die Droge in Tschechien billig hergestellt und über die Grenze gebracht werde. "Ein Kumpel hat das Zeug auf den Tisch gelegt und genommen", erzählt Michelle. "Ich habe es probiert." Damals war sie 17. "Und dann waren schnell dreieinhalb Jahre rum."

Die 26-Jährige ist optimistisch, gut gelaunt, sie lacht viel. Ihre Schilderungen passen nicht zu ihrer aufgeweckten, lustigen Art. "Ich war am Boden und kam nicht hoch, ich hatte keine Kraft mehr." "Und dann dachte ich mir, jo." Dieses leicht gesächselte "Jo" beschreibt Jäckel als Blitzentscheidung: 2013 zeigte sie sich spontan selbst an. "Das Gericht stellte mich dann vor die Wahl: Jugendknast oder Therapie." Sie entschied sich für Letzteres. "Aber mein Kopf wollte keine Therapie, obwohl ich sie dringend gebraucht habe", sagt Michelle im Nachhinein.

In einer Klinik machte sie einen zweiwöchigen Entzug, dann ging es zu Tina Rapparlie auf den Schwabenheimer Hof. Bei dieser Erzählung stockt die 42-Jährige: "Das ist echt krass, du hattest nur zwei Wochen Entzug und warst dann schon bei mir?" Auch nach sechs Jahren kennt sie offenbar noch nicht alle Details von Michelles Geschichte. Jäckel lacht wieder und sagt ganz trocken: "Ja." Rapparlie ist baff. Aber eigentlich sei das auch plausibel. "Hier war am Anfang schon noch ganz schön Suchtdruck", erinnert sich die Reitpädagogin. "Ich sag’ nur Fressflash." Und schon prusten beide in die Handy-Kamera. "Erst dachte ich noch, du musst ja mal zu Kräften kommen, aber dann mussten wir eine Intervention machen", sagt Tina Rapparlie. Mit Fertig-Gorgonzola-Nudeln und zwei Litern Milch zwischendurch habe Jäckel ihren Suchtdruck kompensiert. "Dann haben wir beschlossen, ich muss kochen lernen", erzählt die 26-Jährige.

Von da an gehörte Kochen zu Jäckels Aufgaben. Ebenso wie das Füttern der Pferde, das Misten im Stall und auf der Koppel und alles, was sonst noch so ansteht auf der großen Anlage. Beim Anblick des Areals, auf dem die sechs Pferde grasen, wird klar, dass das viel Arbeit macht. "Ich hab‘ mega gerne gesenst, das war meine Leidenschaft", erzählt Jäckel begeistert. Angesprochen auf ihr Innenleben während der Therapie, weiß die 26-Jährige nicht zu antworten. Sie erinnere sich kaum.

Das Aufstehen morgens war nie ein Problem, und sie hat schnell verstanden, wie alles funktioniert", erinnert sich Tina Rapparlie. "Nur die Struktur war am Anfang schwierig." Ein gemeinsam erstellter Plan habe geholfen. Mit ihrem Suchtdruck sei sie offen umgegangen. "Die Michelle hat einfach ausgesprochen, wenn der Druck da war", erinnert sich die Betreuerin. "Dann haben wir oft geflucht und überlegt, was sie jetzt machen kann, um sich abzulenken." Die Therapie auf dem Bauernhof sei für Jäckel genau richtig gewesen. "Es war so schön mit dem geregelten Tagesablauf", sagt sie selbst. "Und mit den Pferden auch, da war man nie allein."

Diese Sinnhaftigkeit der Arbeit sei einer der Wirkfaktoren der Therapie, erklärt Sozialtherapeut Dreger: "Wenn man ein Tier füttern muss, ist das sinnhaft, weil es ein Problem gibt, wenn man es nicht macht. Das ist etwas anderes als bei einer stationären Therapie, bei der man zwar auch Aufgaben hat, aber einer Heizung ist es zum Beispiel egal, ob sie heute oder morgen geputzt wird." Verantwortung übernehmen sei ein weiterer Faktor. "Bisher hatte der Patient vielleicht das Gefühl, außer Drogen nichts hinzubekommen, und jetzt ist er für Tiere verantwortlich." Ebenso sei die Einzelunterbringung ein Vorteil gegenüber einer stationären Therapie. "Man lebt in der Familie der Landwirte mit, da kann man sich nicht mit anderen Abhängigen heißreden und womöglich gemeinsam rückfällig werden", so Bernd Dreger. Die Patienten können sich so nur auf sich und die Therapie konzentrieren.

Angelockt vom vielen Lachen im Wohnzimmer der Reitpädagogin, gesellt sich ein Dalmatiner zu Tina Rapparlie aufs Sofa. Aus dem Handy schallt es begeistert: "Bronkoo!" Der Rüde, der es sich auf dem Schoß der 42-Jährigen gemütlich macht, war ursprünglich Michelles Hund. Auch er war eine spontane Idee: "Es gab in dieser Zeit meines Lebens nie richtige Freunde, das war immer nur Stoff rein, Stoff raus. Aber ich wollte was, das bleibt." 2012 kaufte Jäckel den Welpen. "Da war ich noch voll drauf." Als sie nach der Therapie eine Wohnung für ihre Familie suchte, ließ sie den Hund in Dossenheim.

Familie? Die Therapie hat Jäckels Leben in vielerlei Hinsicht verändert. Sie verließ den Hof nicht nur clean, sondern auch als Mutter. Tina Rapparlies Nachbar hatte zu Beginn von Jäckels Therapie seinen Neffen zu Besuch: Benni. Die große Liebe war das erst nicht. Dass sie schwanger ist, merkte Michelle zwar früh, Benni war da aber schon zurück in Mecklenburg-Vorpommern, wo er eigentlich lebte. "Ich habe dann ein Foto von dem Schwangerschaftstest gemacht und es ihm geschickt", erzählt die 26-Jährige und lacht, als hätte sie jemandem einen Streich gespielt. Er sei zunächst geschockt gewesen, habe dann aber gesagt: "Okay, wir schaffen das!"

Auf dem Pferdehof allerdings sah man das erstmal anders. In dieser Zeit habe es besonders viele Therapiegespräche gegeben. "Wir hatten alle total viele Bedenken, was das für die Therapie bedeutet, und Angst, es könnte ihr die Zukunft verbauen", erzählt Rapparlie. Unbegründet. Michelle hatte den Willen, die Therapie durchzuziehen. "Und als sie schwanger war, hat sie noch mehr Biss bewiesen." Tina Rapparlie ist stolz auf sie. Noch während der Therapie traf die 26-Jährige eine weitere Entscheidung gegen die Droge, als es darum ging, nach Mecklenburg-Vorpommern zu ihrem Freund zu ziehen: "Ich war da und habe mir das Umfeld angeschaut, aber ich wusste, da werde ich rückfällig." Leicht sei ihr das nicht gefallen. "Es gab Tränen, Verzweiflung und Hilflosigkeit, doch am Ende ist alles gut geworden."

Heute lebt die junge Familie wieder in Sachsen. "Zwei Jahre nach der Therapie habe ich mich bereit gefühlt, wieder nach Hause zu ziehen." Sohn Veith sollte seine Großeltern um sich haben. Mit dieser Unterstützung konnte Michelle Jäckel auch einen Job finden. Heute arbeitet sie als Pflegekraft in einem Seniorenheim.

Bis dahin lebte die Familie bei Tina Rapparlie, auch über die Therapie hinaus. "Wieso sollte ich den beiden Steine in den Weg legen", meint die Pädagogin. "Michelle ist schon ein bisschen meine Ziehtochter." Rapparlie freut sich über die Erfolgsgeschichte. "Es war toll, sie zu unterstützen und zu sehen, wie sich jemand so entwickeln kann." Auch im Haus der 42-Jährigen hat Jäckel Spuren hinterlassen. Oben im Gästezimmer hat der kleine Veith ein Kinderbettchen. Und am Kühlschrank lächelt er im Din A4-Format jeden an, der die Tür öffnet.

Info: Mehr Informationen zur Therapie auf dem Bauernhof gibt es unter www.therapie-auf-dem-bauernhof.de.

