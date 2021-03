Von Michael Ossenkopp

Kassel. Heute gibt es sie inklusive Eiskratzer und Einkaufschip, mit Saugnapf oder Reifenprofilmesser. Doch vor 60 Jahren war es noch eine echte Sensation: Damals sorgte die nordhessische Metropole Kassel für Furore unter Autofahrern und führte als erste bundesdeutsche Großstadt am 15. März 1961 die Benutzung der Parkscheibe ein. Damit begann der Siegeszug der kleinen Scheibe durch die Innenstädte der Republik – heute gehört die Parkscheibe zur Grundausstattung eines jeden Autos.

Obwohl nach dem Zweiten Weltkrieg die Planer beim Wiederaufbau Deutschlands die Weichen für autogerechte Städte stellten, verstopfte der Individualverkehr zunehmend die Innenstadtbereiche. 1961 meldete das Statistische Bundesamt mit rund fünf Millionen zugelassener Pkw eine Verdoppelung des Bestandes innerhalb von vier Jahren. Auch in Kassel konnte das Angebot an Parkplätzen nicht mithalten. Zumal diese den ganzen Tag von Dauerparkern blockiert wurden. Parkuhren waren damals längst noch nicht flächendeckend installiert, Parkhäuser Mangelware.

Um gegen die Dauerparker vorzugehen, stellte sich der Kasselaner Polizeipräsident und spätere Bürgermeister Heinz Hille der herausfordernden Frage: Wie können Fahrzeuge möglichst nur für einen begrenzten Zeitraum kostenlos parken? "Wir haben damals so lange mit Papier und Pappe rumgebastelt, bis wir eine brauchbare Vorlage hatten", erinnerte sich Hille später. Dabei half ihm eine Idee aus Frankreich.

Gegen die dauerhafte Belegung innerstädtischer Parkplätze waren erstmals 1957 in Paris und ab 1959 in Teilen von Wien "Kurzparkzonen" eingerichtet worden – die Geburtsstunde der Parkscheibe. Jahr für Jahr stand die französische Hauptstadt zum Ende der Sommersaison vor dem Verkehrskollaps. Zum Ferienende, wenn der Großteil der Bewohner mit ihren Autos aus den Urlaubsregionen im Süden des Landes nach Paris zurückkehrte, waren die Straßen vor allem wegen der Dauerparker heillos verstopft.

Deshalb entwickelte der Pariser Polizeipräfekt Roger Genebrier gemeinsam mit dem Ingenieur Robert Thiebault einen neuen Plan. Zum 1. Oktober 1957 steckten sie im Stadtzentrum eine sogenannte "Blaue Zone" ab, innerhalb derer das Parken höchstens für eine Stunde erlaubt war. Die "zone bleue" lag nördlich des Seinebogens und erstreckte sich vom Place d’Etoile etwa bis zum Gare du Nord und Louvre.

Das Neuartige an dem System: Die Polizeidienststellen verteilten an alle Autofahrer kleine Pappdrehscheiben. Damit die Parkdauer kontrolliert werden konnte, mussten die mit einer Zeiteinteilung versehenen Pappen hinter der Windschutzscheibe angebracht und auf die Ankunftszeit eingestellt werden. Die patrouillierenden Polizeibeamten konnten dann einfach feststellen, ob die Autofahrer die ihnen erlaubte Parkzeit überschritten hatten oder nicht.

Das von der Stadt Kassel übernommene Modell fand schnell in anderen deutschen Städten Nachahmer, aber die Freude über diese kostenlose Parkraum-Regelung währte nicht lange. Bald schienen vielen Städten kostenpflichtige Angebote wie Parkuhren und Parkhäuser wesentlich lukrativer. Unter der Bezeichnung "Park-O-Meter No. 1" waren in den Vereinigten Staaten schon 1935 in Oklahoma City erste Parkuhren aufgestellt worden. 1954 kamen sie auch nach Deutschland, sie kosteten 300 Mark pro Exemplar. Bei Parkgebühren von zehn Pfennig pro Stunde dauerte es vergleichsweise lange, bis sich die "Groschengräber" amortisierten. Dennoch spülten sie letztlich Geld in die Stadtkassen.

Parkhäuser gab es bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts in Großbritannien und den USA, in Deutschland entstanden sogenannte Hochgaragen in den 1920er Jahren. Sie boten Exklusivität und Luxus: Jedes Automobil erhielt eine langfristig angemietete Box mit abschließbarer Tür. In Leipzig eröffnete 1927 die Großgarage "Goldene Laute" – inklusive Hotel. Inzwischen befindet sich hier eine Wohnanlage. Die Stern-Garagen, auch Garagenhof Chemnitz genannt, wurden 1928 errichtet und sind historische Hochgaragen im Stadtteil Kapellenberg. Heute gehören sie zu den wenigen erhaltenen Objekten dieser Art aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Wirklich populär wurden Parkhäuser hierzulande aber erst in den 1950er Jahren, wie das 1956 in Frankfurt am Main eröffnete "Parkhaus Hauptwache". Es ist Deutschlands ältestes öffentliches Parkhaus, wie wir es heute kennen.

Die Parkscheibe wurde erstmals 1970 in der bundesdeutschen Straßenverkehrsordnung (StVO) als Verkehrszeichen gesetzlich festgeschrieben. 1979 beschloss die Konferenz der Verkehrsminister der EU die Einführung einer einheitlichen Parkscheibenregelung für Europa. Dabei hat die Scheibe exakt 15 Zentimeter hoch und elf Zentimeter breit zu sein – abweichende Größen kosten zehn Euro Strafe.

Sie muss gut sichtbar mit der Ankunftszeit – stets auf die nächste halbe Stunde eingestellt – hinter der Frontscheibe ausgelegt werden, damit sie von außen lesbar ist. Außerdem muss sie blau-weiß sein. Andere Farben, beispielsweise pink, führen unweigerlich zu Knöllchen. Das Weiterdrehen der Parkscheibe nach dem Ende der erlaubten Parkzeit ist ebenfalls verboten. Wer die Parkscheibe zu oft nachjustiert und erwischt wird, bekommt einen Strafzettel.

Wer gleich ganz ohne vorgeschriebene Parkscheibe parkt, riskiert die gleichen Bußgelder wie beim Parken ohne Parkschein beziehungsweise wie bei der Überschreitung der erlaubten Parkdauer. Und schon bei einer Überziehung von mehr als einer Stunde kann das Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Parkscheibe mit korrekter Startzeit kommt auch zum Einsatz, wenn der Parkscheinautomat mal ausnahmsweise nicht funktioniert. Übrigens: Auch Motorradfahrer benötigen an entsprechenden Parkplätzen die Scheibe, die dann meist mit Kabelbinder an der Maschine befestigt wird.

Mittlerweile gibt es die Parkscheibe mit allerlei nützlichem Zubehör. Besonders beliebt: Die Eiskratzfunktion bei den Hartplastik-Modellen. Seit 2005 sind auch elektronische Parkscheiben erlaubt (vorausgesetzt, die Zeitanzeige friert in 30-Minuten-Schritten ein, sobald sich das Fahrzeug nicht mehr bewegt). Alles Kassel sei Dank.