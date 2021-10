Von Rüdiger Busch

"Er kommt durch die Wand!" Tatort-Fans wissen sofort, wer gemeint ist: Kai Korthals schleicht sich in die Wohnungen alleinstehender Frauen, benutzt ihre Zahnbürsten, riecht an ihren Schuhen oder leckt genüsslich an einer angebissenen Brezel, die von der Bewohnerin dann später nichtsahnend verspeist wird. Selten war der Sonntagabend grusliger als bei den bislang zwei Auftritten des "Stillen Gastes". Nach 2012 und 2015 schlüpft Lars Eidinger in "Borowski und der gute Mensch" zum dritten Mal in die Rolle des Frauenmörders.

Was ist passiert? Bei einem Aufstand in einer forensischen Klinik gelingt Kai Korthals die Flucht aus der Sicherungsverwahrung. In seiner Zelle finden sich Briefe zahlreicher Verehrerinnen, die sich von dem Killer angezogen gefühlt haben. Auf diese Frauen konzentrieren sich die Ermittler bei ihrer Suche nach dem Ausbrecher. Denn diese sind wohl in großer Gefahr.

Worum geht es wirklich? Um die Schicksalsgemeinschaft zweier Männer. Korthals ist durchdrungen vom Wunsch nach Anerkennung, nach Freundschaft und nach einem normalen Leben. In einer Therapiesitzung bezeichnet er seinen Widersacher Borowski als seinen einzigen Freund. Nun will er ihn davon überzeugen, dass er kein schlechter Mensch ist. Doch der Ermittler hat natürlich nicht vergessen, was Korthals seiner Verlobten, der Psychologin Frieda Jung, vor Jahren angetan hat. An der Entführung zerbrach damals Borowskis Beziehung zu Jung.

Wie schlagen sich die Kommissare? Mit fast stoischer Ruhe reagiert Borowski (Axel Milberg) auf Korthals‘ Ausbruch. Ruhig und überlegt heftet sich der Polizist an die Fersen des Mörders. Dagegen fällt seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) diesmal etwas ab. Als Korthals plötzlich in ihrem Auto sitzt und sie bedroht, reagiert sie völlig unglaubwürdig: "Jetzt lernen wir uns endlich persönlich kennen!" So schlagfertig sind wohl nur TV-Kommissarinnen ...

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Kai Korthals. Oder anders ausgedrückt: Wie es Lars Eidinger gelingt, diese zerrissene Persönlichkeit darzustellen, die gegen ihre eigenen Dämonen ankämpft und diesen Kampf immer wieder aufs Neue verliert. In Axel Milberg hat Eidinger einen kongenialen Gegenspieler, der mit ihm auf Augenhöhe agiert.

Was sind die Schwächen? Natürlich gibt es Frauen, die für Serienmörder schwärmen und sich in sie verlieben. Dass jedoch eine intelligente Frau wie die blinde Teresa (Sabine Timoteo) sich sehenden Auges [sic!] in eine Liaison mit Korthals stürzt, ist absolut unglaubwürdig und für den Zuschauer einfach nur ärgerlich.

Und sonst noch? Auch ein mehrfacher Mörder kann zum Lebensretter werden – für geschundene Haustiere, aber auch für absturzgefährdete Ermittler.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen?Wer plötzlich in das Gesicht eines gesuchten Mörder schaut, das er gerade zuvor noch in der Zeitung gesehen hat, der sollte schnell das Weite suchen und nichts auf eigene Faust unternehmen.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten?Ja, unbedingt! "Der gute Mensch" ist absolut sehenswert und ein würdiger Abschluss der Korthals-Trilogie. Allerdings bleibt er in Sachen Gänsehaut doch etwas hinter den beiden Vorgängern zurück. Für die perfekte Vorbereitung auf den Tatort-Sonntag gibt es die beiden ersten Filme in der NDR-Mediathek.